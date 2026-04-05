Грант - Ирод Великий

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, History, **Jewish History

Жизненный путь Ирода, известного под титулом Великий, отмечен удивительным сочетанием смелых авантюр и успехов на государственной стезе и мелодраматических событий и катастроф в личной жизни. В то же время трудно припомнить равного по его положению деятеля, о котором так мало известно за пределами круга специалистов и который был бы объектом такого множества неверных и путаных оценок. Отчасти потому, что он оказался на стыке еврейской и греко-римской цивилизаций, на ничейной земле двух культур, и для любого исследователя было бы слишком неосмотрительным считать, что он может уверенно по ней ступать. Ибо Ирод достиг вершин славы и власти в конце I века до н. э., когда на императорском троне находился Август. Тот положил конец десятилетиями раздиравшим обширный римский мир потрясениям и гражданским войнам, а затем коренным образом перестроил сложный механизм управления империей.

Майкл Грант - Ирод Великий. Двуликий правитель Иудеи

  • Пер. с англ. В.П. Михайлова. — М.: ООО Гермес Букс, 2025. — 304 с.

  • ISBN 978-5-9524-6447-6

Майкл Грант - Ирод Великий - Двуликий правитель Иудеи - Содержание

Введение

Часть первая. Возвышение Ирода

  • Глава 1. Происхождение Ирода: иудеи и арабы

  • Глава 2. Ирод — царь

  • Глава 3. Ирод захватывает царство

  • Глава 4. Ирод и иудеи

  • Глава 5. Ирод, Антоний И Клеопатра

Часть вторая. Великая Иудея Ирода

  • Глава 6. Удача с Августом. Трагедии дома

  • Глава 7. Иудеи и неиудеи

  • Глава 8. Щедрость и пышность

  • Глава 9. Экспансия за Иордан

  • Глава 10. Храм

  • Глава 11. Каким образом Ирод за все это расплачивался

  • Глава 12. Марк Агриппа и иудеи за пределами Иудеи

Часть третья. Падение

  • Глава 13. Изменение планов наследования

  • Глава 14. Вторая арабская война

  • Глава 15. Низвержение сыновей Ирода

  • Глава 16. Репрессии против иудеев: последние дни Ирода

Часть четвертая. Подводя итоги

  • Глава 17. Отзвуки прошлого

  • Глава 18. Заслуги Ирода

  • Глава 19. Источники

Приложение 1. Хронологическая таблица

Приложение 2. Генеалогическая таблица

Приложение 3. Карты

Added 05.04.2026
