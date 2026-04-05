Жизненный путь Ирода, известного под титулом Великий, отмечен удивительным сочетанием смелых авантюр и успехов на государственной стезе и мелодраматических событий и катастроф в личной жизни. В то же время трудно припомнить равного по его положению деятеля, о котором так мало известно за пределами круга специалистов и который был бы объектом такого множества неверных и путаных оценок. Отчасти потому, что он оказался на стыке еврейской и греко-римской цивилизаций, на ничейной земле двух культур, и для любого исследователя было бы слишком неосмотрительным считать, что он может уверенно по ней ступать. Ибо Ирод достиг вершин славы и власти в конце I века до н. э., когда на императорском троне находился Август. Тот положил конец десятилетиями раздиравшим обширный римский мир потрясениям и гражданским войнам, а затем коренным образом перестроил сложный механизм управления империей.
Майкл Грант - Ирод Великий. Двуликий правитель Иудеи
Пер. с англ. В.П. Михайлова. — М.: ООО Гермес Букс, 2025. — 304 с.
ISBN 978-5-9524-6447-6
Майкл Грант - Ирод Великий - Двуликий правитель Иудеи - Содержание
Введение
Часть первая. Возвышение Ирода
Глава 1. Происхождение Ирода: иудеи и арабы
Глава 2. Ирод — царь
Глава 3. Ирод захватывает царство
Глава 4. Ирод и иудеи
Глава 5. Ирод, Антоний И Клеопатра
Часть вторая. Великая Иудея Ирода
Глава 6. Удача с Августом. Трагедии дома
Глава 7. Иудеи и неиудеи
Глава 8. Щедрость и пышность
Глава 9. Экспансия за Иордан
Глава 10. Храм
Глава 11. Каким образом Ирод за все это расплачивался
Глава 12. Марк Агриппа и иудеи за пределами Иудеи
Часть третья. Падение
Глава 13. Изменение планов наследования
Глава 14. Вторая арабская война
Глава 15. Низвержение сыновей Ирода
Глава 16. Репрессии против иудеев: последние дни Ирода
Часть четвертая. Подводя итоги
Глава 17. Отзвуки прошлого
Глава 18. Заслуги Ирода
Глава 19. Источники
Приложение 1. Хронологическая таблица
Приложение 2. Генеалогическая таблица
Приложение 3. Карты
