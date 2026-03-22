Хосроев - Другое благовестие

«Евангелие Иуды» (далее: ЕвИуд) стало впервые доступно для самостоятельного исследования в 2006 г., когда предварительное издание его коптского текста, подготовленное международным коллективом ученых (Родольф Кассер, Швейцария; Марвин Мейер, США; Грегор Вурст, Германия), было помещено в интернете (www.nationalgeographic.com); тогда же вышел и том (Kasser et al., 2006), содержащий английский перевод сочинения (ibid.: Kasser, Meyer, Wurst, 17—45) с пространными экскурсами, в которых ЕеИуд рассматривалось в контексте современного ему христианства (ibid.: Ehrman, 77-120; Wurst, 121-136; Meyer, 137—170).

В это же время появился и независимый (на основе интернет-издания) немецкий перевод с кратким введением и подстрочными примечаниями, где переводчик предложил свое чтение целого ряда спорных мест текста (Plisch, 2006).

При начале работы над переводом ЕвИуд в моем распоряжении были лишь эти немногочисленные исследования, однако вскоре последовало критическое издание всей рукописи, снабженное фотографиями (правда, уменьшенными по сравнению с оригиналом и такого качества, что не всегда позволяет проверить чтение, предложенное издателями; далее: ф. 1).

В этой работе интересующему нас коптскому тексту ЕвИуд, который сопровождается английским переводом (Kasser et al., 2007, 177-235; французским переводом: ibid.: Kasser, 237-252), были предпосланы кодикологический анализ рукописи (ibid.: Wurst, 27-33) и очерк диалектных особенностей языка (ibid.: Kasser, 35-78).

В этом же году вышло еще одно издание всех сочинений рукописи с немецким переводом и пространным комментарием (Brankaer-Bethge, 2007), а также другой немецкий перевод (правда, выполненный еще на основе интернет-издания) с солидным комментарием (Nagel, 2007). Эти работы оказали мне неоценимую помощь при дальнейшем исследовании текста.

После публикации завершенного в 2008 г. перевода (Хосроев, 2009), который теперь можно назвать предварительным, продолжалась не только моя работа над текстом. В течение последних пяти лет появились новые исследования, посвященные различным аспектам ЕвИуд: это, прежде всего, Nagel, 2009; id., 2010; Gospel of Judas, 2008; Codex Judas, 2009 (два эти тома — обширное собрание докладов-статей различных авторов), а также новые переводы: King, 2007; Meyer, 2007, 53—66; Schenke-Robinson, 2008; Cherix, -2012; наконец, недавно в интернете были помещены фотографии нескольких страниц (37/38; 41/42; 53/54; 55/56; 57/58), которые были сделаны на той стадии бытования текста.

Хосроев Александр - Другое благовестие : «Евангелие Иуды» : Исследование, перевод и комментарий

СПб.: Нестор-История, 2014. — 140 с.

ISBN 978-5-4469-0258-3

Хосроев Александр - Другое благовестие - Евангелие Иуды - Содержание

Введение

Перевод и комментарий

Приложение 1

Приложение 2

Сокращения и библиография

Index locorum