Иванов Михаил - Послание к Колоссянам апостола Павла
Одной из двух главных вершин богослужения наряду с Таинством Евхаристии является чтение Библии и проповедь, призванная это чтение истолковать, сделать понятным и применимым в повседневной жизни прихожан. В воскресные и праздничные дни фрагменты Священного Писания, на которые произносится проповедь, как правило, заранее отобраны Церковью и приведены в так называемых лекционариях (от лат. lectio — чтение). Лекционарий помогает охватить в течение церковного года самые разные части Писания и коснуться основных тем христианского вероучения. В другие же дни, когда лекционарий не дает строгих предписаний, пастор может обратиться к иному формату проповеди, получившему в средние века название lectio continua (непрерывное чтение — лат.). Тогда появляется возможность взять ту или иную Книгу Библии целиком и посвятить ее изучению много недель, постигая священный текст стих за стихом.
Именно из таких проповедей — lectio continua,— посвященных Посланию к Колоссянам апостола Павла и прочитанных автором на вечерних богослужениях в Евангелическо-лютеранском Кафедральном соборе Святой Марии, родился предлагаемый вашему вниманию комментарий. Вчитываясь вместе с прихожанами в строки небольшого письма, отправленного Павлом из заточения, мы вновь и вновь убеждались в непреходящей актуальности каждого слова, вышедшего из-под пера апостола.
Захватывает острота разворачивающейся в тексте полемики. Павел борется за чистоту веры ко- лосских христиан. Он противостоит вкравшимся в их среду ересям. Отсюда происходит богословское богатство и разнообразие тем Послания к Колоссянам. В четырех главах наряду с возвышенным богословием мы найдем множество практических советов о повседневной жизни христиан. Павел дает наставление семьям. Он формулирует основы христианской трудовой этики. Апостол подробно расскажет о духовной битве с искушениями и страстями. Перед нами раскроется глубочайший смысл страданий, без которых не обходится путь в Царство Небесное. Но больше всего внимания Павел уделит теме спасения в Иисусе Христе, дару благодати, миру Божьему, который щедро дается нам через Крестную Жертву Сына Божия.
Михаил Иванов - Послание к Колоссянам апостола Павла
Санкт-Петербург: СИНЭЛ, 2018. – 168 с.
ISBN 978-5-6041772-3-5
Михаил Иванов - Послание к Колоссянам апостола Павла – Содержание
Предисловие
- Святые, верные, братья
- Человек благодарящий
- Надежда на уготованное
- Познание, премудрость и разумение
- Христология апостола Павла
- Церковь
- Спасение
- Страдание
- Молитва
- Духовное строительство
- Берегись!
- Величайшие истины
- О самовольном смиренномудрии
- Умершие и воскресшие со Христом!
- Духовная брань
- Одежда христианина
- Мир Божий
- Христианская семья
- Трудовая этика
- Правила благовестия
- Команда Апостола Павла (часть 1)
- Команда Апостола Павла (часть 2)
- Команда Апостола Павла (часть 3)
- Команда Апостола Павла (часть 4). Заключительные наставления
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