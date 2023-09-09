Иванов Михаил - Послание к Колоссянам апостола Павла

Одной из двух главных вершин богослужения наряду с Таинством Евхаристии является чтение Библии и проповедь, призванная это чтение истолковать, сделать понятным и применимым в повседневной жизни прихожан. В воскресные и праздничные дни фрагменты Священного Писания, на которые произносится проповедь, как правило, заранее отобраны Церковью и приведены в так называемых лекционариях (от лат. lectio — чтение). Лекционарий помогает охватить в течение церковного года самые разные части Писания и коснуться основных тем христианского вероучения. В другие же дни, когда лекционарий не дает строгих предписаний, пастор может обратиться к иному формату проповеди, получившему в средние века название lectio continua (непрерывное чтение — лат.). Тогда появляется возможность взять ту или иную Книгу Библии целиком и посвятить ее изучению много недель, постигая священный текст стих за стихом.

Именно из таких проповедей — lectio continua,— посвященных Посланию к Колоссянам апостола Павла и прочитанных автором на вечерних богослужениях в Евангелическо-лютеранском Кафедральном соборе Святой Марии, родился предлагаемый вашему вниманию комментарий. Вчитываясь вместе с прихожанами в строки небольшого письма, отправленного Павлом из заточения, мы вновь и вновь убеждались в непреходящей актуальности каждого слова, вышедшего из-под пера апостола.

Захватывает острота разворачивающейся в тексте полемики. Павел борется за чистоту веры ко- лосских христиан. Он противостоит вкравшимся в их среду ересям. Отсюда происходит богословское богатство и разнообразие тем Послания к Колоссянам. В четырех главах наряду с возвышенным богословием мы найдем множество практических советов о повседневной жизни христиан. Павел дает наставление семьям. Он формулирует основы христианской трудовой этики. Апостол подробно расскажет о духовной битве с искушениями и страстями. Перед нами раскроется глубочайший смысл страданий, без которых не обходится путь в Царство Небесное. Но больше всего внимания Павел уделит теме спасения в Иисусе Христе, дару благодати, миру Божьему, который щедро дается нам через Крестную Жертву Сына Божия.

Михаил Иванов - Послание к Колоссянам апостола Павла

Санкт-Петербург: СИНЭЛ, 2018. – 168 с.

ISBN 978-5-6041772-3-5

Михаил Иванов - Послание к Колоссянам апостола Павла – Содержание

Предисловие