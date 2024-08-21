Крашенинников Павел - Всадники Апокалипсиса - Государство и право Советской России 1917–1922 г.

Кровопролитие, разразившееся после захвата власти большевиками в октябре 1917 года, рассматривалось обеими сторонами как всесокрушающая война Добра со Злом. Или, в библейской коннотации, как Армагеддон. Причем и те и другие естественным образом считали Добром себя, а своих противников — Злом. Консенсус по вопросу, кто из них кто, на самом деле до сих пор отсутствует, зато присутствуют диаметрально противоположные точки зрения. Впрочем, постановка вопроса в духе «или-или» неконструктивна по своей природе, и это многие понимают.

Не избежала этой участи и Российская империя: религиозный раскол XVII века, культурный раскол XVIII века и политический раскол XIX века по вопросу об устройстве системы управления империей, особенно ярко проявившийся в мятеже декабристов, имевшем все основания для перерастания в горячую гражданскую войну. Одной из сторон латентных гражданских войн, вытекавших из этих расколов, неизменно была самодержавная власть. Погасить гражданское противостояние самодержавие пыталось разными способами. Религиозный раскол был преодолен путем силового подавления старообрядцев, выдавливания их на периферию общественной жизни и фактического исключения из нее.

Культурный раскол между так называемыми русскими европейцами (в основном столичной аристократией и разночинцами — с одной стороны, и архаичными крестьянами, пролетариями, а также поместными дворянами, безвылазно сидевшими в своих поместьях, и священнослужителями — с другой) законсервировался как бы сам собой в силу практического отсутствия коммуникации между противоборствовавшими сторонами. Образно говоря, первые относились к наблюдаемой, или светлой, материи, а вторые — к темной, энергия которой, хоть и составляет более 80%, для наблюдателя недоступна. Власти пытались преодолеть культурный раскол с помощью народного просвещения — образовательных программ для крестьянских детей и малоимущих городских сословий, и нельзя сказать, что совсем уж безуспешно. Но в целом темная материя не очень-то перетекла в светлую.

Крашенинников Павел - Всадники Апокалипсиса - Государство и право Советской России 1917–1922 г.

Москва : Эксмо, 2024, 368 с.

Сеия "От первого лица. История нашей страны"

ISBN 978-5-04-195235-8

Крашенинников Павел - Всадники Апокалипсиса - Государство и право Советской России 1917–1922 г. - Оглавление

К большой беде

Глава 1. Четыре всадника Апокалипсиса

§ 1. Чума (Мор)

§ 2. Война (Брань)

§ 3. Голод (Глад)

§ 4. Смерть

§ 5. Апокалипсис имперского масштаба

Глава 2. Право катастроф

§ 1. Конституция раскола Легальность и легитимность Советов Органы управления Советской власти

§ 2. Конституция гражданской войны Подготовка Конституции Основные положения первой Конституции Правовая природа Конституции 1918 года

§ 3. Технология диктатуры партии

§ 4. Декреты и их обобщение

Глава 3. На пути к государству

§ 1. НЭП

§ 2. Земля без воли

§ 3. Земельный кодекс 1922 года

§ 4. Освобождение труда. КЗоТ 1922 года

§ 5. Подготовка Гражданского кодекса. Условия и обстоятельства

§ 6. ГК РСФСР 1922 года

§ 7. Дорога железная

В начале революционного пути

Уставы железных дорог

Глава 4. Уголовная политика Советской России

§ 1. Концепция репрессивной политики

§ 2. Кодификация советского уголовного законодательства

§ 3. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 года

§ 4. Судебная реформа 1920-х годов

§ 5. Наказание

Глава 5. Союз Советских Социалистических Республик. Рождение

§ 1. Марксизм и национальный вопрос

§ 2. Декларация и союзный договор

Глава 6. Красные правоведы

§ 1. Превратности судьбы

§ 2. Михаил Андреевич Рейснер

§ 3. Петр Иванович Стучка

§ 4. Николай Васильевич Крыленко

§ 5. Александр Григорьевич Гойхбарг

Эпилог