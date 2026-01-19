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Мур - Спаситель

Мур - Спаситель
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Series Кто такой Иисус? (4 books)

Мур M. и Уис Д. – Спаситель

Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2016. — 128 с. — (Серия «Кто такой Иисус?»)

ISBN 978-5-905340-26-0

Мур M. и Уис Д. – Спаситель – Содержание

  • 1. Сладкая горечь страдания

  • 2. От Сына к Духу

  • З. Трапеза на века

  • 4. На карте -вечность

  • 5. Поцелуй во тьме

  • 6. «Свои Его не приняли»

  • 7. На римской наковальне

  • 8. Два предательства, две дороги, два конца

  • 9. Смерть жизни

  • 10. Смерть смерти

  • 11. Рождение веры

  • 12. На старт! Внимание! Марш!!!

  • 15. Возвращение домой

Об авторах

Views 334
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Added 19.01.2026
Author esxatos
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