Мур - Спаситель
Мур M. и Уис Д. – Спаситель
Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2016. — 128 с. — (Серия «Кто такой Иисус?»)
ISBN 978-5-905340-26-0
Мур M. и Уис Д. – Спаситель – Содержание
1. Сладкая горечь страдания
2. От Сына к Духу
З. Трапеза на века
4. На карте -вечность
5. Поцелуй во тьме
6. «Свои Его не приняли»
7. На римской наковальне
8. Два предательства, две дороги, два конца
9. Смерть жизни
10. Смерть смерти
11. Рождение веры
12. На старт! Внимание! Марш!!!
15. Возвращение домой
Об авторах
No comments yet. Be the first!