Наприенко — Стратегия успеха малой церкви, или Как гореть и не сгорать
Труд пастора сложно переоценить, поскольку от него зависит множество аспектов деятельности церкви и прихожан. Человек, принявший на себя подобную ответственность, заслуживает особой поддержки и уважения. Эта книга немного приоткроет тайну пасторского сердца и для простых христиан, показав ценность пасторского служения, и поставит его на должный уровень.
Важность и актуальность книги о пасторстве в малой церкви обусловлена простой необходимостью помочь служителю эффективно совершать свое призвание, а также оснастить пастора хотя бы самым необходимым инструментом для его «ремесла».
Но на данный момент в российском сегменте литературы данный вопрос практически не освещен. Хотя в западной литературе есть исследования и работы о выгорании пастора малой церкви, они не переведены на русский язык и носят преобладающий характер статистического исследования с отдельными рекомендациями по выработке управления выгоранием. Учитывая опыт пастырей небольших церквей и свой собственный, хочется заполнить данный пробел, предложив не сложную, но практичную стратегию для служения в малой церкви.
Д. В. Наприенко — Стратегия успеха малой церкви, или Как гореть и не сгорать
© Наприенко Д. В., 2025
© Автор, 2025
Д. В. Наприенко — Стратегия успеха малой церкви — Содержание
- Введение
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Глава 1. Внутренние проблемы в служении пастора малой церкви
- Физическая усталость или стресс
- Эмоциональный стресс
- Духовный стресс
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Глава 2. Внешние вызовы в служении пастора малой церкви
- Сложный контекст среды
- Проблемы предустановки
- Синдром неудачника
- Ограниченность ресурсов
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Глава 3. Профилактика и управление выгоранием пастора малой церкви
- Осознание своего призвания
- Посвященность пастора и его семьи
- Построение команды и структуры малой церкви
- Взаимоотношения с паствой в малой церкви
- Финансовая грамотность пастора малой церкви
- Заключение
- Список использованной литературы
- Об авторе
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