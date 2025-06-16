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Наприенко — Стратегия успеха малой церкви, или Как гореть и не сгорать

Д. В. Наприенко — Стратегия успеха малой церкви, или Как гореть и не сгорать
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Труд пастора сложно переоценить, поскольку от него зависит множество аспектов деятельности церкви и прихожан. Человек, принявший на себя подобную ответственность, заслуживает особой поддержки и уважения. Эта книга немного приоткроет тайну пасторского сердца и для простых христиан, показав ценность пасторского служения, и поставит его на должный уровень.

Важность и актуальность книги о пасторстве в малой церкви обусловлена простой необходимостью помочь служителю эффективно совершать свое призвание, а также оснастить пастора хотя бы самым необходимым инструментом для его «ремесла».

Но на данный момент в российском сегменте литературы данный вопрос практически не освещен. Хотя в западной литературе есть исследования и работы о выгорании пастора малой церкви, они не переведены на русский язык и носят преобладающий характер статистического исследования с отдельными рекомендациями по выработке управления выгоранием. Учитывая опыт пастырей небольших церквей и свой собственный, хочется заполнить данный пробел, предложив не сложную, но практичную стратегию для служения в малой церкви.

Д. В. Наприенко — Стратегия успеха малой церкви, или Как гореть и не сгорать

© Наприенко Д. В., 2025
© Автор, 2025

Д. В. Наприенко — Стратегия успеха малой церкви — Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Внутренние проблемы в служении пастора малой церкви
    • Физическая усталость или стресс
    • Эмоциональный стресс
    • Духовный стресс
  • Глава 2. Внешние вызовы в служении пастора малой церкви
    • Сложный контекст среды
    • Проблемы предустановки
    • Синдром неудачника
    • Ограниченность ресурсов
  • Глава 3. Профилактика и управление выгоранием пастора малой церкви
    • Осознание своего призвания
    • Посвященность пастора и его семьи
    • Построение команды и структуры малой церкви
    • Взаимоотношения с паствой в малой церкви
    • Финансовая грамотность пастора малой церкви
  • Заключение
  • Список использованной литературы
  • Об авторе
Views 173
Rating 5.0 / 5
Added 16.06.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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