Труд пастора сложно переоценить, поскольку от него зависит множество аспектов деятельности церкви и прихожан. Человек, принявший на себя подобную ответственность, заслуживает особой поддержки и уважения. Эта книга немного приоткроет тайну пасторского сердца и для простых христиан, показав ценность пасторского служения, и поставит его на должный уровень.

Важность и актуальность книги о пасторстве в малой церкви обусловлена простой необходимостью помочь служителю эффективно совершать свое призвание, а также оснастить пастора хотя бы самым необходимым инструментом для его «ремесла».

Но на данный момент в российском сегменте литературы данный вопрос практически не освещен. Хотя в западной литературе есть исследования и работы о выгорании пастора малой церкви, они не переведены на русский язык и носят преобладающий характер статистического исследования с отдельными рекомендациями по выработке управления выгоранием. Учитывая опыт пастырей небольших церквей и свой собственный, хочется заполнить данный пробел, предложив не сложную, но практичную стратегию для служения в малой церкви.

Д. В. Наприенко — Стратегия успеха малой церкви, или Как гореть и не сгорать

© Наприенко Д. В., 2025

© Автор, 2025

Д. В. Наприенко — Стратегия успеха малой церкви — Содержание