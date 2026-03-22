Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

От чего? Ну, тут уж каждый знает свой багаж. Некоторые из нас пытаются в рамках евангелизационных мероприятий наглядно показать, сколько раньше было порабощено в нашей жизни. Мы начинаем свидетельствовать. Один ужас следует за другим. И если наше свидетельство действительно соответствует истине, то в том или ином случае наш рассказ на самом деле является наглядным примером освобождающей силы Божьей. Правда иногда такие свидетельства кажутся мне подозрительными. В них слишком много и долго беспокоят прошлое.

Йоханнес Раймер - Одарён к cлужению

Дары Духа в практике церковной жизни

ISBN: 966-7509-09-2

Издатель: Феникс 159 стр 2012 год

Йоханнес Раймер - Одарён к cлужению - Содержание

Часть 1. ЗНАНИЕ ОСНОВ

  • Дары Духа или дары благодати?

  • Одарён, чтобы служить

  • Все ли дары существуют сегодня?

  • Почему мы переживаем дары Духа так редко?

  • Служение соответственно дару

  • Как мы можем узнать свои дары?

  • Лекция 1. Что такое дары Святого Духа?

  • Лекция 2. Дары и служения - обзор

  • Лекция 3. Как распознавать и развивать дары Духа?

Часть 2. ДАРЫ ДУХОВНОГО РУКОВОДСТВА

  • Лекция 4. Дар апостола

  • Лекция 5. Дар пророка

  • Лекция 6. Дар евангелиста

  • Лекция 7. Дар пастыря

  • Лекция 8. Дар учителя

  • Промежуточный результат. Дары в церкви

Часть 3. ДАРЫ СЛОВА

  • Лекция 9. Дар слова мудрости

  • Лекция 10. Дар слова познания

  • Лекция 11. Дар увещевания

  • Лекция 12. Дар говорения Слова Божьего (проповедь)

Часть 4. ДАРЫ СЛУЖЕНИЯ

  • Лекция 13. Дар служения

  • Лекция 14. Дар оказания помощи (вспоможения)

  • Лекция 15. Дар даяния

  • Лекция 16. Дар милосердия

  • Лекция 17. Дар руководства

  • Лекция 18. Дар различения духов

  • Лекция 19. Дар веры

  • Лекция 20. Дар изгнания демонов

  • Лекция 21. Дар исцеления

  • Лекция 22. Дар гостеприимства

  • Лекция 23. Дар музыки

  • Лекция 24. Дар молитвы

Часть 5. ДАРЫ ЗНАМЕНИЙ

  • Лекция 25. Дар чудотворения

  • Лекция 26. Дар говорения на языках

  • Лекция 27. Дар истолкования языков

Часть 6. ОТ ДЕЛА К ДЕЛУ

  • Лекция 28. Устранение препятствий

  • Лекция 29. От дара к служению

Views 39
Rating
Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

