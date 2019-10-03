Религиозный бестселлер

В тот день, воспарив над зелеными плодородными холмами Найроби, столь идиллически отраженными в романе «Из Африки», мы пролетели над выжженной бурой землей северо-восточной Кении, над неприступными горами и пустынным югом Эфиопии и, наконец, спустились с небес прямо в ад — на разбомбленную взлетно-посадочную полосу аэропорта на пыльных окраинах Харгейсы. В колониальную эпоху этот регион знали под именем Британского Сомалиленда. Харгейса была 13 здешней столицей.

Несколько лет тому назад тут провозгласили независимость, область самовольно отделилась от Сомалийской Демократической Республики, и президент Сомали, которому и так проблем хватало, велел авиации разбомбить второй по величине город страны и привести его к покорности. Пара-тройка минут, и я понял, что в жизни не был в столь угнетающем месте. Мне и привидеться не могло чего-то хоть близко похожего. Вся полоса шла воронками и разломами, и если хоть какие и залатали, так только самые огромные и то на скорую руку.

Рипкен Ник, Грегг Льюис - Безумие Божье. Путешествие по миру гонений

пер. с англ. А Ядыкина

Москва: Эксмо, 2019. 416 с.

Серия "Религиозный бестселлер"

ISBN 978-5-04-093010-4

Рипкен Ник, Грегг Льюис - Безумие Божье. Путешествие по миру гонений - Содержание

Пролог... А вы готовы?

Сошествие во ад

Я рос от города вдали

Лик зла

Но я хотел быть ветврачом!

Сокрушенный улыбкой

Божий дар: Рут

Заберите мою малютку!

Твоя победа, анофелес!

Ну что же я не промолчал?

Просто появись

Песнь Буббы

Слезы по Сомали

Я сокрушен и изливаю душу

Неподъемная цена

Когда твоих стараний не хватает

Смерть гонится за мной и дома

Новый путь

В Советский Союз за ответами

Песнь Господу, звучащая в застенках

Нить веры в поколениях

Учиться жить, учиться умирать

Свобода или страх?

Отказ молчать

Свидание тайком

Только сменная пара белья

Власть тюрьмы

По китайским дорогам

Что делать в ожидании гонений?

Упрек, полученный от Бога

Сны и видения

Неистовый

Песни сердца

А если Он жив?

Чудесно все... и новый путь не за горами

Указатель тем

Рипкен Ник, Грегг Льюис - Безумие Божье. Путешествие по миру гонений - Пролог... А вы готовы ?

Позвольте признаться сразу. Я представился как Ник Рипкен. На самом деле меня зовут иначе, и весьма скоро вы поймете, зачем мне псевдоним. Но будьте уверены: и моя история, и люди, представшие в ней, самые настоящие. Многим из них по сей день грозит опасность. И именно их я хочу защитить, вот и изменил все имена в повествовании, а вместе с ними — и свое. Моя история — правдивый рассказ о долгом и очень личном пути. И я делюсь ей вовсе не потому, будто намерен хвалиться героическими подвигами. На самом деле паломничество обернулось для меня суровым испытанием — и нескончаемой чередой промахов, ошибок, рассеянных блужданий и поиска пути во тьме. Наверное, лучше сказать так: история эта берет начало из одного истока — и завершается другим. Впервые познав милость Божью, я принял ее всем пылом юного сердца. Моя вера была невинна и чиста; так верят дети. Рассказы о Божественной любви и о спасении, дарованном нам Богом, пленили мою душу. Читая в Библии о том, как возлюбил Бог мир, я осознавал, что и сам — часть мира. Когда мне сказали о Божьем даре спасения, я возжелал обрести этот дар. А стоило услышать о желании Бога наполнить мир благодатью Своею, и я тут же вообразил, что и на мне лежит личная ответственность за исполнение этой миссии.

И когда я открыл Книгу Деяний и обнаружил в ней Божье желание охватить все земные народы, я в простоте душевной решил, что Бог отвел мне роль в этом деле. В юности все было так просто и понятно: вот это Бог дает Своим людям; вот это Он им уготовил; вот этого Он от них ожидает, - и Его люди, конечно же, откликнутся с покорностью и доверием. Я не про то, будто сам всегда так откликался. Не всегда. Но путь был ясен: слушайся и доверяй. А усомниться в том, что слушаться надо, никто даже не думал. 8 Не знаю, сам ли я к тому пришел или кто подсказал, но я принял и другую идею: мне отчего-то взбрело в голову, будто покорность зову Божьему влечет за собой, как говорится, жизнь спокойную да сытую — и послушание мне как пастырю пойдет только во благо, а еще принесет немалый плод и даже позволит достичь успеха. «Покойнее всего, — не раз говорили мне, — средь воли Божьей». Звучало это правдиво, да и успокаивало. Признаю: немало я удивился, когда много лет спустя вдруг понял, что в жизни моей — ни сытости, ни покоя. Меня как обухом по голове ударило, когда вся моя «жизнь в самоотверженной покорности» дала моему пастырству очень мало «благ». Что до плодов, их не было вообще. А слово «успех» с тем, чего я достиг, и рядом не стояло. Может быть, средь воли Божьей правда тихо и спокойно, — но лучше бы повременить с такими фразами и подумать над тем, что такое безопасность и покой. Я чувствовал, что всей жизнью отвечал на зов Божий. Но вместо действенного пасторского служения; вместо явных плодов, рожденных усилиями; вместо того, что могло бы сойти за успех, меня ждали неудачи, душевная боль и полный крах.