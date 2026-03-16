Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шоугрин - Кошки, собаки и Божья слава

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational, Liturgical Books

Книга Боба Шоугрина и Джеральда Робинсона «Кошки, собаки и Божья слава» предлагает необычную и метафорическую перспективу на христианскую жизнь и психологию верующего. Авторы ставят задачу вскрыть глубокое различие между двумя типами отношения человека к Богу, используя повадки домашних животных как наглядную иллюстрацию. Основная идея произведения заключается в том, что многие современные христиане неосознанно живут с «кошачьим» менталитетом, где Бог существует ради их комфорта и благополучия, в то время как истинное библейское ученичество требует «собачьего» сердца, полностью сосредоточенного на воле и славе своего Хозяина.

Содержательная часть книги детально разбирает это противопоставление: собака смотрит на хозяина и думает: «Ты кормишь меня, любишь меня, заботишься обо мне — ты, должно быть, Бог!», в то время как кошка думает: «Ты кормишь меня, любишь меня, заботишься обо мне — я, должно быть, бог!». Шоугрин и Робинсон исследуют, как эти две установки проявляются в молитве, чтении Писания и миссионерском служении. Авторы призывают читателя перейти от эгоцентричного богословия, сфокусированного на личных нуждах, к богословию, ориентированному на величие и цели Бога, подчеркивая, что только в поиске Божьей славы человек находит свое истинное предназначение и глубочайшую радость.

Текст написан в легком, юмористическом и очень доступном стиле, что позволяет авторам доносить серьезные духовные обличения без лишнего морализаторства. Несмотря на простоту образов, книга затрагивает глубокие теологические вопросы о суверенитете Бога и природе поклонения. Работа служит прекрасным инструментом для личной переоценки ценностей и может быть использована как основа для дискуссий в малых группах. Это чтение помогает верующему выйти из «зоны комфорта» и заново открыть для себя восторг от того, что он является частью великого Божьего замысла, масштаб которого намного превосходит человеческое «Я».

Боб Шоугрин, Джеральд Робинсон – Кошки, собаки и Божья слава – Новый взгляд на взаимоотношения с Богом

Новосибирск: «Посох», 2010. – 244 с.

ISBN 978-5-93958-054-0

Боб Шоугрин, Джеральд Робинсон – Кошки, собаки и Божья слава – Содержание

Введение

  • 1. Богословие «кошек» и «собак»

  • 2. Некоторые различия в богословии «кошек» и «собак»

  • 3. Не неправильно, просто неполно

  • 4. Особенности «собаки»

  • 5. Чем отличаются «кошки»?

Одиннадцать опасностей - кошачьего богословия. Именно здесь начинаются ошибки!

  • 6. «Богословие хорошего самочувствия»: избирательное чтение и слушание, избирательное применение

  • 7. Богословие победителя, или «Круг почета»

  • 8. «Кошки» эгоистичны в своих молитвах

  • 9. Как мы обкрадываем Бога - лишаем Его славы в трудные времена

  • 10. Кошки «задерживаются в развитии»

  • 11. Вечность минус 70

Когда кошачье богословие из «неполного» становится «неправильным»

  • 12. Неправильные приоритеты и избирательное богословие

  • 13. Предполагается, что... жизнь должна быть справедливой

  • 14. Христианский гуманизм

Новый поворот - В одиночку и вместе прославляя Бога

  • 15. Все дело в вас!

  • 16. Прославление - это сама жизнь!

  • 17. Наибольшая Божья Слава!

Эпилог

Словарь терминов собаки

Библиография

Views 80
Rating
Added 16.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю. Тем более мы находим подтверждение использование образов животных в Библии: `Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе'.
(Пс.31:9)
K
kvital 3 weeks ago
Спасибо за книгу.
Очень простая и доступная (подходит даже подросткам)
• Использует яркие образы (кошка и собака) — легко запоминается
• Помогает проверить своё сердце: живу ли я ради Бога или ради себя
• Хорошо подходит для малых групп, бесед, наставничества

