Шоугрин - Кошки, собаки и Божья слава

Книга Боба Шоугрина и Джеральда Робинсона «Кошки, собаки и Божья слава» предлагает необычную и метафорическую перспективу на христианскую жизнь и психологию верующего. Авторы ставят задачу вскрыть глубокое различие между двумя типами отношения человека к Богу, используя повадки домашних животных как наглядную иллюстрацию. Основная идея произведения заключается в том, что многие современные христиане неосознанно живут с «кошачьим» менталитетом, где Бог существует ради их комфорта и благополучия, в то время как истинное библейское ученичество требует «собачьего» сердца, полностью сосредоточенного на воле и славе своего Хозяина.

Содержательная часть книги детально разбирает это противопоставление: собака смотрит на хозяина и думает: «Ты кормишь меня, любишь меня, заботишься обо мне — ты, должно быть, Бог!», в то время как кошка думает: «Ты кормишь меня, любишь меня, заботишься обо мне — я, должно быть, бог!». Шоугрин и Робинсон исследуют, как эти две установки проявляются в молитве, чтении Писания и миссионерском служении. Авторы призывают читателя перейти от эгоцентричного богословия, сфокусированного на личных нуждах, к богословию, ориентированному на величие и цели Бога, подчеркивая, что только в поиске Божьей славы человек находит свое истинное предназначение и глубочайшую радость.

Текст написан в легком, юмористическом и очень доступном стиле, что позволяет авторам доносить серьезные духовные обличения без лишнего морализаторства. Несмотря на простоту образов, книга затрагивает глубокие теологические вопросы о суверенитете Бога и природе поклонения. Работа служит прекрасным инструментом для личной переоценки ценностей и может быть использована как основа для дискуссий в малых группах. Это чтение помогает верующему выйти из «зоны комфорта» и заново открыть для себя восторг от того, что он является частью великого Божьего замысла, масштаб которого намного превосходит человеческое «Я».

Боб Шоугрин, Джеральд Робинсон – Кошки, собаки и Божья слава – Новый взгляд на взаимоотношения с Богом

Новосибирск: «Посох», 2010. – 244 с.

ISBN 978-5-93958-054-0

Боб Шоугрин, Джеральд Робинсон – Кошки, собаки и Божья слава – Содержание

Введение

1. Богословие «кошек» и «собак»

2. Некоторые различия в богословии «кошек» и «собак»

3. Не неправильно, просто неполно

4. Особенности «собаки»

5. Чем отличаются «кошки»?

Одиннадцать опасностей - кошачьего богословия. Именно здесь начинаются ошибки!

6. «Богословие хорошего самочувствия»: избирательное чтение и слушание, избирательное применение

7. Богословие победителя, или «Круг почета»

8. «Кошки» эгоистичны в своих молитвах

9. Как мы обкрадываем Бога - лишаем Его славы в трудные времена

10. Кошки «задерживаются в развитии»

11. Вечность минус 70

Когда кошачье богословие из «неполного» становится «неправильным»

12. Неправильные приоритеты и избирательное богословие

13. Предполагается, что... жизнь должна быть справедливой

14. Христианский гуманизм

Новый поворот - В одиночку и вместе прославляя Бога

15. Все дело в вас!

16. Прославление - это сама жизнь!

17. Наибольшая Божья Слава!

Эпилог

Словарь терминов собаки

Библиография