Сизеран - Рёскин и религия красоты
Из наследия мировой философской мысли: эстетика
Робер Сизеран - Рёскин и религия красоты
— М.: КомКнига, 2007. — 208 с.
(Из наследия мировой философской мысли: эстетика.)
ISBN 978-5-484-00713-4
Робер Сизеран - Рёскин и религия красоты - Содержание
Введеніе
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Его личность.
- ГЛАВА I. Созерцаніе
- II. Его дѣла
- III. Его прямота
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Его слова
- ГЛАВА I. Анализъ
- II. Образы
- III. Страстность
- IV. Современность
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Художественная и Общественная его мысль
- ГЛАВА I. Природа
- II. Искусство
- III. Жизнь
Робер Сизеран - Рёскин и религия красоты - Часть 3
Древняя мудрость гласить: „Мы никогда не входимъ дважды въ одну и ту же рѣку". Прочитавъ эти зеленые и тёмнокрасные томики, въ которыхъ мы нашли столько дивныхъ странидъ могучаго анализа и яркихъ картинъ, полныхъ глубокой страсти, намъ тоже хочется сказать: „Мы никогда дважды не читаемъ одного и того же Рёскина".
Его противорѣчія радовали его противниковъ и огорчали его учениковъ. Огюстенъ Филонъ однажды высказалъ печатно, что онъ берется составить изъ сочиненій Рёскина сборникъ самыхъ замѣчательныхъ противорѣчій, а Уистлеръ, въ видѣ забавы, составилъ цѣлый толстый томъ афоризмовъ Рёскина, которые по своей туманности могутъ соперничать съ „Arrangement en noir" знаменитаго американскаго художника. Читаешь одну страницу учителя и кажется, что уловилъ его мысль, читая десять — сомѣваешься, прочтя же двадцать, чувствуешь, что не вполнѣ постигъ его. Всѣ тонкости, всѣ переливы и причуды его мыслей относительно различныхъ эстетическихъ, религіозныхъ и соціальныхъ системъ составляютъ сплошное, неоцѣнимое и неуловимое очарованіе, и если хочешь ихъ подвести нодъ тѣсную рамку логической формулы, они разсѣиваются какъ дымъ, исчезаютъ какъ геній въ „Тысячи и одной ночи", и такъ и кажется, что передъ вами куча мелкихъ различныхъ драгоцѣнностѳй, блестящихъ и привлекательныхъ, но измѣнчивыхъ и неуловимыхъ, какъ пламя или какъ волна.
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