Из наследия мировой философской мысли: эстетика

Робер Сизеран - Рёскин и религия красоты

— М.: КомКнига, 2007. — 208 с.

(Из наследия мировой философской мысли: эстетика.)

ISBN 978-5-484-00713-4

Робер Сизеран - Рёскин и религия красоты - Содержание

Введеніе

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Его личность.

ГЛАВА I. Созерцаніе

II. Его дѣла

III. Его прямота

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Его слова

ГЛАВА I. Анализъ

II. Образы

III. Страстность

IV. Современность

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Художественная и Общественная его мысль

ГЛАВА I. Природа

II. Искусство

III. Жизнь

Робер Сизеран - Рёскин и религия красоты - Часть 3

Древняя мудрость гласить: „Мы никогда не входимъ дважды въ одну и ту же рѣку". Прочитавъ эти зеленые и тёмнокрасные томики, въ которыхъ мы нашли столько дивныхъ странидъ могучаго анализа и яркихъ картинъ, полныхъ глубокой страсти, намъ тоже хочется сказать: „Мы никогда дважды не читаемъ одного и того же Рёскина".

Его противорѣчія радовали его противниковъ и огорчали его учениковъ. Огюстенъ Филонъ однажды высказалъ печатно, что онъ берется составить изъ сочиненій Рёскина сборникъ самыхъ замѣчательныхъ противорѣчій, а Уистлеръ, въ видѣ забавы, составилъ цѣлый толстый томъ афоризмовъ Рёскина, которые по своей туманности могутъ соперничать съ „Arrangement en noir" знаменитаго американскаго художника. Читаешь одну страницу учителя и кажется, что уловилъ его мысль, читая десять — сомѣваешься, прочтя же двадцать, чувствуешь, что не вполнѣ постигъ его. Всѣ тонкости, всѣ переливы и причуды его мыслей относительно различныхъ эстетическихъ, религіозныхъ и соціальныхъ системъ составляютъ сплошное, неоцѣнимое и неуловимое очарованіе, и если хочешь ихъ подвести нодъ тѣсную рамку логической формулы, они разсѣиваются какъ дымъ, исчезаютъ какъ геній въ „Тысячи и одной ночи", и такъ и кажется, что передъ вами куча мелкихъ различныхъ драгоцѣнностѳй, блестящихъ и привлекательныхъ, но измѣнчивыхъ и неуловимыхъ, какъ пламя или какъ волна.