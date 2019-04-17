Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сизеран - Рёскин и религия красоты

Робер Сизеран - Рёскин и религия красоты
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art
Из наследия мировой философской мысли: эстетика

Робер Сизеран - Рёскин и религия красоты

— М.: КомКнига, 2007. — 208 с.
(Из наследия мировой философской мысли: эстетика.)
ISBN 978-5-484-00713-4

Робер Сизеран - Рёскин и религия красоты - Содержание

Введеніе
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Его личность.
  • ГЛАВА I. Созерцаніе
  • II. Его дѣла
  • III. Его прямота
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Его слова
  • ГЛАВА I. Анализъ
  • II. Образы
  • III. Страстность
  • IV. Современность
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Художественная и Общественная его мысль
  • ГЛАВА I. Природа
  • II. Искусство
  • III. Жизнь

Робер Сизеран - Рёскин и религия красоты - Часть 3

Древняя мудрость гласить: „Мы никогда не входимъ дважды въ одну и ту же рѣку". Прочитавъ эти зеленые и тёмнокрасные томики, въ которыхъ мы нашли столько дивныхъ странидъ могучаго анализа и яркихъ картинъ, полныхъ глубокой страсти, намъ тоже хочется сказать: „Мы никогда дважды не читаемъ одного и того же Рёскина".
Его противорѣчія радовали его противниковъ и огорчали его учениковъ. Огюстенъ Филонъ однажды высказалъ печатно, что онъ берется составить изъ сочиненій Рёскина сборникъ самыхъ замѣчательныхъ противорѣчій, а Уистлеръ, въ видѣ забавы, составилъ цѣлый толстый томъ афоризмовъ Рёскина, которые по своей туманности могутъ соперничать съ „Arrangement en noir" знаменитаго американскаго художника. Читаешь одну страницу учителя и кажется, что уловилъ его мысль, читая десять — сомѣваешься, прочтя же двадцать, чувствуешь, что не вполнѣ постигъ его. Всѣ тонкости, всѣ переливы и причуды его мыслей относительно различныхъ эстетическихъ, религіозныхъ и соціальныхъ системъ составляютъ сплошное, неоцѣнимое и неуловимое очарованіе, и если хочешь ихъ подвести нодъ тѣсную рамку логической формулы, они разсѣиваются какъ дымъ, исчезаютъ какъ геній въ „Тысячи и одной ночи", и такъ и кажется, что передъ вами куча мелкихъ различныхъ драгоцѣнностѳй, блестящихъ и привлекательныхъ, но измѣнчивыхъ и неуловимыхъ, какъ пламя или какъ волна.
Views 242
Rating 5.0 / 5
Added 17.04.2019
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books