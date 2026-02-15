Сперджен - В ожидании Его пришествия

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

«В ожидании Его пришествия» представляет собой уникальный пласт наследия Сперджена, где он предстает не столько громогласным оратором, сколько мудрым духовным наставником, беседующим с узким кругом верующих у подножия Креста. Основная мысль автора заключается в том, что Вечеря Господня служит мощным духовным стимулом, который не дает христианину уснуть в мире материальных забот. Сперджен мастерски связывает горечь воспоминаний о страданиях Спасителя с ликующей надеждой на Его возвращение, утверждая, что каждое принятие хлеба и вина — это не только акт памяти, но и торжественное провозглашение победы Христа, которое должно звучать до тех пор, пока Он не придет вновь.

В этих проповедях автор акцентирует внимание на том, что ожидание Второго пришествия должно быть не пассивным созерцанием, а активным состоянием преображенного сердца. Для Сперджена Вечеря является моментом «сверки часов» с вечностью, когда верующий осознает себя странником и пришельцем, чье истинное гражданство — на небесах. Он призывает читателей воспринимать причастие как духовное подкрепление, дающее силы для верности в повседневных испытаниях, и подчеркивает, что истинная близость к Богу в этом обряде невозможна без искреннего покаяния и глубокой личной любви к Личности Иисуса Христа.

Чарльз Х. Сперджен – В ожидании Его пришествия - Собрание проповедей в честь вечери Господней

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2007. — 262 с.

ISBN 978-5-7454-0981-3

Чарльз Х. Сперджен – В ожидании Его пришествия – Содержание

Предисловие

  • 1. ТАИНСТВЕННЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ

  • 2. ПОД ЕГО СЕНЬЮ

  • 3. ПОД ЯБЛОНЕЙ

  • 4. НА РАССЕЛИНАХ ГОР

  • 5. АРОМАТНЫЕ БЛАГОВОНИЯ С МИРРОВЫХ ГОР

  • 6. О ВОЗЛЮБЛЕННОМ

  • 7. АРОМАТНОЕ ВИНО, СОК ГРАНАТОВЫХ ЯБЛОК

  • 8. ВИНОГРАДНИК ВОЗЛЮБЛЕННОГО

  • 9. ИСКУПЛЕННЫЕ ДУШИ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ СТРАХА

  • 10. ОБ ИИСУСЕ, ВЫЗЫВАЮЩЕМ ВЕЛИКОЕ ИЗУМЛЕНИЕ

  • 11. УЗЫ ЛЮБВИ, ИЛИ СОЮЗ СО ХРИСТОМ

  • 12. «Я УСПОКОЮ ВАС»

  • 13. ПАМЯТНЫЙ ГИМН

  • 14. ОБ ИИСУСЕ, СПЯЩЕМ НА ВОЗГЛАВИИ

  • 15. О РЕАЛЬНОСТИ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ИИСУСУ

  • 16. ХРИСТОС И ЕГО СОТРАПЕЗНИКИ

  • 17. СЛОВА ИЗ СОБСТВЕННЫХ УСТ ВОЗЛЮБЛЕННОГО

  • 18. ВЕРУЮЩИЙ — НЕ СИРОТА

  • 19. ОБЩЕНИЕ СО ХРИСТОМ И ЕГО НАРОДОМ

  • 20. О ПОНЕСШЕМ НАШИ ГРЕХИ

  • 21. МЫ УМИРАЕМ И ВОСКРЕСАЕМ У НОГ ХРИСТА

Гимн Ч. X. Сперджена для вечери Господней

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books