«В ожидании Его пришествия» представляет собой уникальный пласт наследия Сперджена, где он предстает не столько громогласным оратором, сколько мудрым духовным наставником, беседующим с узким кругом верующих у подножия Креста. Основная мысль автора заключается в том, что Вечеря Господня служит мощным духовным стимулом, который не дает христианину уснуть в мире материальных забот. Сперджен мастерски связывает горечь воспоминаний о страданиях Спасителя с ликующей надеждой на Его возвращение, утверждая, что каждое принятие хлеба и вина — это не только акт памяти, но и торжественное провозглашение победы Христа, которое должно звучать до тех пор, пока Он не придет вновь.

В этих проповедях автор акцентирует внимание на том, что ожидание Второго пришествия должно быть не пассивным созерцанием, а активным состоянием преображенного сердца. Для Сперджена Вечеря является моментом «сверки часов» с вечностью, когда верующий осознает себя странником и пришельцем, чье истинное гражданство — на небесах. Он призывает читателей воспринимать причастие как духовное подкрепление, дающее силы для верности в повседневных испытаниях, и подчеркивает, что истинная близость к Богу в этом обряде невозможна без искреннего покаяния и глубокой личной любви к Личности Иисуса Христа.

Чарльз Х. Сперджен – В ожидании Его пришествия - Собрание проповедей в честь вечери Господней

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2007. — 262 с.

ISBN 978-5-7454-0981-3

Чарльз Х. Сперджен – В ожидании Его пришествия – Содержание

Предисловие

1. ТАИНСТВЕННЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ

2. ПОД ЕГО СЕНЬЮ

3. ПОД ЯБЛОНЕЙ

4. НА РАССЕЛИНАХ ГОР

5. АРОМАТНЫЕ БЛАГОВОНИЯ С МИРРОВЫХ ГОР

6. О ВОЗЛЮБЛЕННОМ

7. АРОМАТНОЕ ВИНО, СОК ГРАНАТОВЫХ ЯБЛОК

8. ВИНОГРАДНИК ВОЗЛЮБЛЕННОГО

9. ИСКУПЛЕННЫЕ ДУШИ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ СТРАХА

10. ОБ ИИСУСЕ, ВЫЗЫВАЮЩЕМ ВЕЛИКОЕ ИЗУМЛЕНИЕ

11. УЗЫ ЛЮБВИ, ИЛИ СОЮЗ СО ХРИСТОМ

12. «Я УСПОКОЮ ВАС»

13. ПАМЯТНЫЙ ГИМН

14. ОБ ИИСУСЕ, СПЯЩЕМ НА ВОЗГЛАВИИ

15. О РЕАЛЬНОСТИ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ИИСУСУ

16. ХРИСТОС И ЕГО СОТРАПЕЗНИКИ

17. СЛОВА ИЗ СОБСТВЕННЫХ УСТ ВОЗЛЮБЛЕННОГО

18. ВЕРУЮЩИЙ — НЕ СИРОТА

19. ОБЩЕНИЕ СО ХРИСТОМ И ЕГО НАРОДОМ

20. О ПОНЕСШЕМ НАШИ ГРЕХИ

21. МЫ УМИРАЕМ И ВОСКРЕСАЕМ У НОГ ХРИСТА

Гимн Ч. X. Сперджена для вечери Господней