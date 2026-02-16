Стюард - Все соделал Он прекрасным
Книга Герролда Стюарда «Все соделал Он прекрасным» представляет собой уникальное исследование человеческого организма, написанное с позиции практикующего врача, который видит в сложнейших биологических процессах руку мудрого Творца. Автор ставит перед собой задачу показать, что медицинская наука не только не противоречит Библии, но, напротив, подтверждает божественное происхождение жизни. Книга приглашает читателя в захватывающее путешествие по системам человеческого тела, раскрывая их красоту и поразительную функциональность.
Стюард подробно рассматривает различные аспекты физиологии — от работы сердечно-сосудистой системы до строения человеческого глаза и механизма регенерации тканей. В каждой главе он приводит примеры того, как современные медицинские открытия перекликаются с библейскими истинами, подчеркивая, что наше тело «дивно устроено». Автор убежден, что осознание совершенства собственного организма должно вести человека к чувству благодарности и благоговения перед Богом, а также к более ответственному отношению к своему здоровью.
Особое внимание в книге уделяется гармонии между физическим и духовным состоянием. Доктор Стюард показывает, как соблюдение библейских принципов морали и гигиены способствует долголетию и предотвращению многих заболеваний. Книга написана доступным языком и содержит множество практических наблюдений из врачебной практики автора, что делает ее ценным пособием как для медиков, ищущих духовное основание для своей деятельности, так и для широкого круга читателей, желающих глубже понять связь между верой и наукой.
Герролд Стюард – Все соделал Он прекрасным – Библия глазами доктора - Гармоничное сочетание медицинской науки и Библейской истины
Wheaton, IL: Slavic Gospel Association, 1990. – 186 с.
I.S.B.N. 0 646 01720 9
Герролд Стюард – Все соделал Он прекрасным - Содержание
1. Непорочное зачатие - 2. Раны Христовы - 3. Бог — моя сила и здоровье - 4. Вино с точки зрения Библии - 5. Чего-то не хватает? - 6. Что говорится в Библии о вине - 7. Укус змеи и противоядие - 8. Прикосновение руки Мастера - 9. Значение соли - 10. Чудесное зачатие - 11. Красота человека возвращена нам на Голгофе - 12. Звание Царя - 13. Выбери себе невесту - 14. Трапеза в царском дворце - 15. Проказу можно излечить - 16. Совершенные суставы нашего тела - 17. Я люблю День Божий - 18. Боль и радость рождения ребенка - 19. Кровь — надежный поставщик питания - 20. Зрение физическое и духовное - 21. Физиология Его страданий - 22. Глас вопиющего в пустыне - 23. Как растут кости ребенка? 124 - 24. И Нил наполнился кровью - 25. Брак в любви и брак во грехе - 26. Недоношенные младенцы - 27. «И ноги их не пухли» - 28. «Развяжите его, пусть идет» - 29. Искуственное сердце - 30. Не будет больше страдания - 31. Зеница ока - 32. Кровь — наша защита - 33. Трансплантация кожи - 34. Дыхание жизни - 35. Выделение отходов - 36. Радость жизни - 37. СПИД — синдром осуждения Божьего - 38. Перелом не обнаружен - 39. Возвращение аппетита - 40. Моцион - 41. Революция в медицине
