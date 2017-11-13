Мы очень рады возможности познакомить вас с ещё одной книгой доктора богословия Уоррена Уирсби — «Будь мудрым!» Может быть, вы помните, до этого мы выпустили другую его книгу — «Будь уверенным!» В послесловии к этой книге мы писали об авторе следующее: «Оказывается, в наше весьма прагматическое и циничное время существует такая светлая профессия — учитель Библии.» На этот раз учитель Библии У. Уирсби, в своей книге «Будь мудрым!», разбирает Первое послание апостола Павла к коринфянам. Это Послание очень важно для церкви, проповедующей Христа. Во-первых, оно представляет из себя как бы описание церковного устава, а в историческом плане — описание морального состояния большой христианской общины, существовавшей в апостольское время.

Недаром крупный немецкий теолог Вайцзекер называет это Послание «совершенно исключительным документом церковной истории». Значение Послания к коринфянам, действительно, переоценить трудно. Описываемые события двухтысячелетием давности кажутся происходящими сегодня. Сходство проблем, существовавших в коринфской церкви и в сегодняшних церквях, — поражает. Такое впечатление, будто не прошло две тысячи лет, будто не развеяло время миллионы человеческих жизней. Это напоминает о том, что сущность человека — не меняется. И две тысячи лет тому назад, и сегодня человек меняется к лучшему лишь тогда, когда он с абсолютной верой доверяется Богу, когда он полностью погружается в любовь Христа.

Уоррен Уирсби - Будь мудрым - Обзор Первого послания к Коринфянам Святого апостола Павла Slavic Gospel Press

Chicago, IL 60690-0516 USA 1990 г, 190 с.

Уоррен Уирсби - Будь мудрым - Обзор Первого послания к Коринфянам - Содержание

Наша надежда. М. Моргулис

Предисловие

О коринфской церкви

План Послания

Будьте мудрыми в отношении: христианского призвания христианской идеи поместной церкви христианской проповеди церковной дисциплины христианского брака христианской свободы личных предпочтений церковного порядка церковного тела пользования духовными дарами Воскресения христианского домоправления

Первое послание к коринфянам

Уоррен Уирсби - Будь мудрым - Обзор Первого послания к Коринфянам

Павел прибыл в Коринф примерно осенью 50- го года по Рождестве Христовом и основал церковь, пробыв там восемнадцать месяцев (Деян. 18:1—17). Затем он отправился в Ефес (там же, 18 - 19). Известие о том, что эта церковь испытывала трудности, побудило его написать послание, текстом которого мы не располагаем (о нём упоминается в 1 Кор. 5:9). Это „утраченное послание", по-видимому, не оказало желаемого действия, потому что Павел получил новое известие, „от домашних Хлои", что в коринфской общине существуют серьёзные трудности (1 Кор. 1:11). А затем церковь послала к Павлу делегацию с письмом, в котором задавались вопросы об обрядах и учении церкви (1 Кор. 7:1; 16:17-18).

В ответ на это письмо и на поступившие плохие известия Павел и написал послание, известное нам как Первое Послание к Коринфянам. Оно было написано им в Ефесе, примерно в 57-м году по Рождестве Христовом. В церкви существовала группировка, которая отказывалась признать апостольский авторитет Павла. Поэтому апостол нанёс торопливый визит в Коринф, но его результаты оказались неудовлетворительными (2 Кор. 2:1; 12:14; 13:1). Затем он написал им „резкое письмо" (2 Кор. 7:8-12), отосланное с Титом. Павел встретил Тита в Троаде (2 Кор. 2:12-13; 7:6-16) и услышал от него добрую весть о том, что церковь подчинилась призывам Павла и руководителя оппозиции призвали к порядку. После этого Павел написал Второе Послание к Коринфянам.