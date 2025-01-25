Михаил Абакумов - Война и Вера - Жизнь и убеждения Дитриха Бонхёффера

«Михаил Абакумов ясно даёт понять, что история Бонхёффера, как и его богословие, которое определяет её, - это серьезный вызов комфортному и уклончивому христианству, которое предпочитает безопасность - риску, лёгкую популярность - верности. Я искренне надеюсь, что эту книгу будут читать в Украине и даже, если позволят обстоятельства, в России. Во всём мире проявляется большой интерес к тому, как относиться к Бонхёфферу в контексте войны Украины и России. Для самого Бонхёффера было очень важно знать, что люди во всём мире, с молитвой и осознанием происходящего, солидарны с ним и его товарищами, отстаивающими истину. Пусть эта книга воодушевит также и тех, кто сегодня свидетельствует об истине в Украине и в странах окружающих её, и поможет всему миру определить и мужественно признать проблемы, поставленные на карту в этом ужасном конфликте. Во славу Божию.»

Кит Клементс,

богослов, активно работающий в экуменическом движении, член редакционной коллегии, силами которой все труды Бонхёффера были переведены на английский язык, в частности редактор 13 тома; автор «Appointments with Bonhoeffer: Personal Faith and Public Responsibility in a FragmentingWorld»и «Dietrich Bonhoeffer’s Ecumenical Quest»

«Церкви бывшего Советского Союза оказались не готовы к вызовам военного вторжения России в Украину. Во время коммунистаческого режима евангельские христиане в той или иной степени занимали пацифистскую позицию и в соответствии с ней развивали богословие невмешательства в “кесаревы дела”. Война вызвала раскол внутри христианского сообщества. Большинство украинских верующих поддержали борьбу за свободу, демократию и справедливость. Многие российские верующие молчаливо или активно поддержали военную агрессию. С обеих сторон в большей или меньшей мере сохраняется и идея невмешательства в “мирские дела”. При этом сторонники каждого из подходов находятся в активном поиске богословских принципов, поддерживающих именно их позицию. В этом контексте переосмысление исторического опыта, воплощенного в жизни и убеждениях немецкого пастора, богослова и антифашиста, Дитриха Бонхёффера, представляет особую ценность в современной ситуации».

Сергей Головин,

президент Христианского научно-апологетического Центра; декан Межвузовского факультета апологетики христианства; доктор философии (Ph.D), доктор прикладного богословия (D.Min), автор книги «Библия и политика. Основания гражданскогообщества»

«Михаил Абакумов - вдумчивый и пылкий читатель Бонхёффера. Его книга поможет донести мысли немецкого пастора до украинскойаудитории, для которой вопросы о том, как следует действовать верним Христу людям во времена войны, стоят особенно остро».

Майкл ДиЯнг,

профессор и заведующий кафедрой религиоведения в Университете Южной Флориды; один из ведущих современных исследователей богословия Дитриха Бонхёффера, автор широко известных академических книг «Bonhoeffers Theological Formation», «Bonhoeffers Reception of Luther» и «Bonhoeffer on Resistance»,опубликованных в Oxford University Press

«Дитрих Бонхёффер вошёл в мировую историю как один из величайших деятелей христианства всех времён. Сопротивляясь демоническим идеям нацизма, оказавшись между молотом и наковальней, он противостоял гневу “правителей мира сего”, проявляя таким образом истинную стойкость христианской веры. В наше время, когда происходит интервенция и полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, некоторые современные постсоветские церкви не смогли дать ясную оценку происходящему. Многие пасторы предпочли молчать или прятаться в “мыльном пузыре”, не называя вещи своими именами, забывая, таким образом, зачем нужна институция церкви на земле. Пастор Бонхёффер своим примером показал, как важно иметь смелость и готовность противостоять несправедливости и злу, несмотря на опасности и неприятности. Его пример вдохновил меня следовать истинным ценностям и добродетелям, чтобы

не только исповедовать веру словами, но также и в практической жизни действовать в соответствии с ней, защищая права и достоинство людей от посягательства диктаторов современности. Поэтому я очень рад выходу новой книги, посвященной его жизни».

Максим Абрамов,

военнослужащий, награжден орденом «За мужність» III ступеню, медалью «За службу Україні», медалью «За оборону держави», медалью «Учасник бойових дій»

«Эта книга не просто повествование о герое веры, жившем в эпоху гитлеровской Германии, о его мыслях и поступках, которые остались в прошлом, но и осмысление минувшего в контексте сегодняшней действительности. Какой должна быть позиция христианина и церкви в период войны, когда сердца людей ожесточаются, и эмоции накаляются до предела от боли и страданий, происходящих в реальности? Как непотерять себя и оставаться человеком, христианином, гражданином своей страны? В этой книге поднимаются вопросы о правильной реакции христианина на войну: справедливую, незахватническую, освободительную, цель которой - защитить свой народ от внешнего нападения, тирании, попыток порабощения и смерти, а также вопросы о пацифизме и отношении Христа к политике в контексте вышесказанного».

Олег Борноволоков,

доктор философии (НПУ им. Μ. П. Драгоманова), доцент кафедры богословия, преподаватель истории Церкви и библеистики в Украинской евангельской теологической семинарии, пастор церкви в Киеве

«Не только заговор с целью убийства тирана, но и вся жизнь Бонхёффера достойна изучения и подражания, и я так рад, что воодушевляющая история, написанная Михаилом Абакумовым, станет доступной многим людям, которые живут в охваченной войной стране

и нуждаются в ещё большем числе смелых, верящих Библии, последователях Христа».

Пол Копан,

христианский теолог, аналитический философ и апологет; бывший президент Евангельского философского общества; профессор в Palm Beach Atlantic University (Флорида), автор и редактор более 40 книг, в том числе: «Является ли Бог моральным чудовищем?», «Did God ReallyCommand Genocide?»и «War,Peace,and Violence:FourChristianViews»

«Монография Михаила Абакумова о жизни Дитриха Бонхёффера в увлекательной нарративной форме представляет жизнь, служение и учение выдающегося христианского богослова и достойного героя XX века. В ситуации войны на европейском континенте, пример служения немецкого пастора и его богословие как никогда актуальны и уместны для изучения и применения. Радикальное следование за Христом и глубокие размышления Д. Бонхёффера заставляют задуматься любого человека о своей жизни и позиции, независимо от того на какой стороне баррикад он находится».

Федор Стрижачук,

доктор философских наук, декан Одесской богословской семинарии, специалист в систематической и философской теологии, автор книги «Ренесанс доктрини про Трійцю в богослов’ї XX століття»

«Это глубоко трогательная и вдохновляющая книга. Автор мастерски показывает, что мы можем почерпнуть из глубоких исследований Бонхёффера, даже если мы и не согласны со всеми аспектами его богословия. В книге также предоставлен глубокий анализ взглядов Бонхёффера и рассматривается их актуальность для современных христиан, включая тех, кто столкнулся с трагедией в Украине, о которой автор хорошо осведомлён. Настоятельно рекомендую».

Эндрю Лок,

член Международного общества науки и религии, доцент кафедры религии и философии Гонконгскогобаптистского университета, автор ряда академических книг, включая «TheOrigins of Divine Christology»,«Investigating the Resurrectionof JesusChrist» и «Evil, Sin and Christian Theism».

Михаил Абакумов - Война и Вера - Жизнь и убеждения Дитриха Бонхёффера

Издано по заказу Христианского научно-апологетического центра scienceandapologetics.com

Киев, Книгоноша, 2025 г. - 384 с.

ISBN 979-8306561332

Михаил Абакумов - Война и Вера - Жизнь и убеждения Дитриха Бонхёффера - Содержание

Благодарности

Предисловие. Кит Клементс

Введение

I. ЗАРОЖДЕНИЕ ПЕРЕМЕН (1906- 1923)

1. Детство и юность будущего теолога

2. Корни беспомощной церкви: развитие либерального богословия

II. СТАНОВЛЕНИЕ БОГОСЛОВА ( 1923- 1927)

3. Тюбинген, Берлин

4. «Sanctorum Communio»: учение о Церкви

5. Христос, существующий как церковь, - экклезиология, которая породила мученика

III. ПАСТОР И УЧИТЕЛЬ ( 1928- 1930)

6. Барселона: первое столкновение с жизненными вызовами в церкви

7. Берлин: вторая диссертация

8. Что значить быть богословом?

IV. ПЕРЕМЕНА МЫШЛЕНИЯ ( 1930- 1931 )

9. Америка: больше, чем ожидалось

10. Богословие должно быть практичным

V. ПОЯВЛЕНИЕ АНТИХРИСТА ( 1931 - 1935)

11. Перед бурей: пасторство и преподавание в Германии

12. Становление Гитлера

13. Христология как инструмент противоядия

14. Лондон: продолжение борьбы

15 . Христос, Которого изгнали и з Церкви

VI. НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ, ВОПЛОЩЁННАЯ СРЕДИ ЗЛА ( 1935- 1940)

16. Новый род монашества

17. Судьбоносные решения пастора

18. Цена, которую должен заплатить каждый ученик

VII. ВОЙНА, ФИЗИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ ( 1 940- 1943)

19. «Пацифист и враг государства»: двойной агент

20. Мораль во времена аморальности: «Этика» Бонхёффера

21 . Публичная теология: как быть христианином во время войны

VIII. УЗНИК ГОСПОДА ( 1943-1944)

22. Сопротивление и покорность: пребывание в тюрьме

23. Безрелигиозное христианство: кем является Христос для современного мира

24. Как сохранить веру перед неминуемым

IX. КОНЕЦ И НАЧАЛО: ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПАСТОРА ( 1944- 1945)

25. В концентрационных лагерях: Бухенвальд и Флоссенбюрг

26. Надежда, которой не страшна смерть

Х. Эпилог

27. Война в Украине: каждый из нас может стать Бонхёффером

Послесловие. Пол Копан

Дополнения

1. Рекомендуемые источники

2. Генеалогическое древо Дитриха Бонхёффера

3. Хронология жизни Дитриха Бонхёффера

Примечания

Библиография

Об авторе