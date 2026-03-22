Адамс - Прощены, чтобы прощать
Книга Джея Адамса посвящена одной из центральных тем христианской жизни — прощению. Автор рассматривает прощение не как абстрактное нравственное требование, а как духовную реальность, вытекающую из опыта Божьего прощения человека.
Основная мысль книги проста и принципиальна: тот, кто осознал, что сам прощён Богом, призван прощать других. Прощение — это не эмоциональное состояние и не уступка слабости, а осознанное решение, основанное на библейском понимании греха, ответственности и благодати.
Адамс последовательно отвечает на практические вопросы:
что значит по-настоящему простить,
как поступать, если обида остаётся,
возможно ли прощение без покаяния,
как восстановить разрушенные отношения.
Книга сочетает богословскую ясность и практическую направленность и будет полезна тем, кто стремится освободиться от тяжести непрощения и выстроить зрелые, основанные на вере отношения.
Джей Адамс - Прощены, чтобы прощать
Перевод с немецкого. Редактор Татьяна Климошенко. - Missionswerk FriedensBote. - Миссия Вестник Мира 2013
ISBN 978-3-937032-74-0
Джей Адамс - Прощены, чтобы прощать - Содержание
Прощены, чтобы прощать
1. Что такое прощение?
2. Прощение - не дело чувств
3. Прощение без предварительных условий?
4. Прощение: раз и навсегда?
5. Когда вина лежит на мне
6. Ошибочные взгляды на прощение
7. Примирение как цель прощения
8. Прощение между христианами и нехристианами
9. Как я исполняю свое обещание
10. Сомнительные мотивы прощения
11. Обращение, исповедание вины и прощение
12. Практическое прощение
13. Церковь - общность прощеных людей
14. Препятствия на пути к прощению
15. Скрытые опасности
16. Прощение: горизонталь и вертикаль
17. Власть прощения
18. Прощение перед лицом смерти
19. Жизнь с последствиями вины
20. Цель прощения - радость
Послесловие
Примечания
