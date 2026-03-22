Адамс - Прощены, чтобы прощать

Адамс - Прощены, чтобы прощать
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational

Книга Джея Адамса посвящена одной из центральных тем христианской жизни — прощению. Автор рассматривает прощение не как абстрактное нравственное требование, а как духовную реальность, вытекающую из опыта Божьего прощения человека.

Основная мысль книги проста и принципиальна: тот, кто осознал, что сам прощён Богом, призван прощать других. Прощение — это не эмоциональное состояние и не уступка слабости, а осознанное решение, основанное на библейском понимании греха, ответственности и благодати.

Адамс последовательно отвечает на практические вопросы:

  • что значит по-настоящему простить,

  • как поступать, если обида остаётся,

  • возможно ли прощение без покаяния,

  • как восстановить разрушенные отношения.

Книга сочетает богословскую ясность и практическую направленность и будет полезна тем, кто стремится освободиться от тяжести непрощения и выстроить зрелые, основанные на вере отношения.

Джей Адамс - Прощены, чтобы прощать

Перевод с немецкого. Редактор Татьяна Климошенко. - Missionswerk FriedensBote. - Миссия Вестник Мира 2013

ISBN 978-3-937032-74-0

Джей Адамс - Прощены, чтобы прощать - Содержание

Прощены, чтобы прощать

  • 1. Что такое прощение?

  • 2. Прощение - не дело чувств

  • 3. Прощение без предварительных условий?

  • 4. Прощение: раз и навсегда?

  • 5. Когда вина лежит на мне

  • 6. Ошибочные взгляды на прощение

  • 7. Примирение как цель прощения

  • 8. Прощение между христианами и нехристианами

  • 9. Как я исполняю свое обещание

  • 10. Сомнительные мотивы прощения

  • 11. Обращение, исповедание вины и прощение

  • 12. Практическое прощение

  • 13. Церковь - общность прощеных людей

  • 14. Препятствия на пути к прощению

  • 15. Скрытые опасности

  • 16. Прощение: горизонталь и вертикаль

  • 17. Власть прощения

  • 18. Прощение перед лицом смерти

  • 19. Жизнь с последствиями вины

  • 20. Цель прощения - радость

Послесловие

Примечания

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

