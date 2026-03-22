Книга Джея Адамса посвящена одной из центральных тем христианской жизни — прощению. Автор рассматривает прощение не как абстрактное нравственное требование, а как духовную реальность, вытекающую из опыта Божьего прощения человека.

Основная мысль книги проста и принципиальна: тот, кто осознал, что сам прощён Богом, призван прощать других. Прощение — это не эмоциональное состояние и не уступка слабости, а осознанное решение, основанное на библейском понимании греха, ответственности и благодати.

Адамс последовательно отвечает на практические вопросы:

что значит по-настоящему простить,

как поступать, если обида остаётся,

возможно ли прощение без покаяния,

как восстановить разрушенные отношения.

Книга сочетает богословскую ясность и практическую направленность и будет полезна тем, кто стремится освободиться от тяжести непрощения и выстроить зрелые, основанные на вере отношения.

Джей Адамс - Прощены, чтобы прощать

Перевод с немецкого. Редактор Татьяна Климошенко. - Missionswerk FriedensBote. - Миссия Вестник Мира 2013

ISBN 978-3-937032-74-0

Джей Адамс - Прощены, чтобы прощать - Содержание

Прощены, чтобы прощать

1. Что такое прощение?

2. Прощение - не дело чувств

3. Прощение без предварительных условий?

4. Прощение: раз и навсегда?

5. Когда вина лежит на мне

6. Ошибочные взгляды на прощение

7. Примирение как цель прощения

8. Прощение между христианами и нехристианами

9. Как я исполняю свое обещание

10. Сомнительные мотивы прощения

11. Обращение, исповедание вины и прощение

12. Практическое прощение

13. Церковь - общность прощеных людей

14. Препятствия на пути к прощению

15. Скрытые опасности

16. Прощение: горизонталь и вертикаль

17. Власть прощения

18. Прощение перед лицом смерти

19. Жизнь с последствиями вины

20. Цель прощения - радость

Послесловие

Примечания