Вы считаете, что для долгой жизни нужно интенсивно заниматься фитнесом? По вашему мнению, ранний подъем – показатель динамичности и жизненной силы?



Вы придерживаетесь точки зрения, что профессиональный успех невозможен без десятичасового рабочего дня? Вы все еще считаете, что ночевать в прохладной спальне полезно для здоровья?



Вы полагаете, что для здоровья полезно принимать пищу небольшими порциями пять раз в день? Забудьте об этом. Последние научные изыскания показывают, что в будущем мы должны будем полностью изменить свои представления, если хотим быть здоровыми, успешными и прожить долгую и полноценную жизнь. При подготовке книги «Просто оставайся молодым» мы натолкнулись на факты, которые ставят под сомнение многочисленные теории о достижении успеха, работоспособности и здоровья. Чрезмерные спортивные амбиции, холодный душ по утрам или ранний подъем скорее отрицательно влияют на продолжительность жизни и здоровье. Так, мы часто встречали пожилых, но чрезвычайно бодрых и активных людей, которые нарушали традиционные представления о здоровом образе жизни. Сначала мы думали, что своей бодростью в пожилом возрасте эти люди обязаны наследственности. Однако это было не так. Предков-долгожителей у них было не больше, чем в среднем по стране. Однако долгожители имели решающее преимущество перед другими людьми: во всех ситуациях они оставались спокойными, наслаждались жизнью и уж если и занимались спортом, то весьма умеренно, мало ели и не растрачивали свои драгоценные жизненные силы понапрасну. Чрезмерные амбиции были им чужды. Эта жизненная установка кажется нам ключом к пониманию секрета здоровья и жизненной силы. На основании результатов этих исследований и актуальных научных данных мы разработали программу, которая позволит вам приятным образом обрести здоровье и хорошее самочувствие, а также даст неплохой шанс дольше сохранять молодость.



Самое замечательное и удивительное в этой программе – то, что вы наконец-то сможете без зазрения совести делать то, на что до сих пор не решались: успокоиться и почаще бездельничать! Впервые вы получите научно обоснованные аргументы, почему лениться полезно, почему спорт в больших количествах вреден, почему сони живут дольше, как стать умнее и здоровее, сняв напряжение и сохраняя спокойствие, и почему зимний отпуск на юге может продлить жизнь.

Петер Акст - Михаэла Акст-Гадерманн - Ленивые живут дольше - Как правильно распределять жизненную энергию

«Альпина Паблишер», 2016 - 160 с. ISBN 978-5-9614-6420-7

Петер Акст - Михаэла Акст-Гадерманн - Ленивые живут дольше - Как правильно распределять жизненную энергию - Содержание

Введение

Глава 1 У мыши столько же жизненной энергии, сколько и у слона

Глава 2 Экономия энергии посредством «безделья»

Глава 3 Ешь меньше – живи дольше

Глава 4 Лень и праздность – залог здоровья

Глава 5 Сони получают от жизни больше

Глава 6 Эликсиры жизни – солнце и тепло

Приложения

Петер Акст - Михаэла Акст-Гадерманн - Ленивые живут дольше - Как правильно распределять жизненную энергию - Возраст не всегда соответствует внешности

Недавно ко мне на прием (рассказывает доктор Михаэла Акст-Гадерманн) пришла одна пациентка, чтобы проконсультироваться по своей основной проблеме перед поездкой на Филиппины. Сперва я подумала, что помощница принесла мне чужую медицинскую карту. Я оценила возраст пациентки примерно на 65 лет, однако согласно карте ей было уже 84 года. Поскольку меня всегда интересовали «секретные рецепты» сохранения молодости, я, разумеется, спросила ее о причинах подобной моложавости, а также жизненной энергии и здоровья, которые бросались в глаза. «Конечно, точно я и сама не знаю, – ответила она. – Но со дня моей свадьбы в возрасте 31 года мы с мужем раз в неделю постимся. Кроме того, я всегда старалась сохранять спокойствие и невозмутимость в любых ситуациях. Спортом я никогда не занималась. Напротив, я скорее принадлежу к числу лентяев и любителей подольше поспать». Не очень-то сенсационным оказался этот «секретный рецепт», подумала я сперва.



Сейчас же мы считаем это настоящей сенсацией. Возможно, вам уже не раз приходилось грубо ошибаться, оценивая возраст людей. Если вы ошибаетесь на один-два года, окружающие воспринимают это нормально. Ваша оценка находится в пределах допустимого. Неловкость возникает, когда вы даете человеку на десять или более лет больше. Часто вы оправдываетесь тем, что плохо умеете определять возраст, и вашу оценку стоит списать на это неумение. Однако вероятно, что никакой ошибки не было, и возраст был установлен верно на основании внешнего облика и поведения человека. В течение жизни мы запоминаем многочисленные образы людей в сочетании с данными о возрасте. Как только мы встречаем человека, наш мозг – подобно компьютеру, за долю секунды – сверяет сохраненные данные с образом. Точность в оценке возраста человека зависит от жизненного опыта и может существенно разниться у разных поколений. Внешность человека чаще всего дает важную информацию о биологическом возрасте. Те, кого окружающие оценивают моложе своих лет, чаще всего энергичнее и биологически моложе своих сверстников. Скорость старения, к счастью, не определена судьбой неотвратимо.



На скорость процессов старения можно влиять. С помощью нашей программы вы сможете замедлить ход биологических часов и дольше оставаться молодыми. Если же вы предпочтете жить так, как это делает большинство окружающих, вы состаритесь так же, как и все они.