Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Акунин - Часть Азии

Акунин - Часть Азии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Educational, Reference, Cultural Studies Art

Получив очередной удар, мальчишка шмыгнул носом, зашуршал войлочными чунями, прокладывая тропку пошире. На прямой, как копье, дороге, обрамленной сугробами, снег был не такой уж глубокий – только тот, каким припорошило за ночь. Но с рассвета здесь еще никто не прошел, не проехал. Снежный покров был нетронут.

– Куды тащимся, – ворчал поводырь, ускоряя шаг – подальше от клюки. – Может, наврали тебе в Свиристеле, надсмеялись над калекой. Людей не видно, ничего не видно. Нет там никакого села. До ночи не дойдем – замерзнем в поле.

Морозец был легкий, покусывал небольно, будто игривый кутенок, но к вечеру щенок вырастет в лютого кобеля с острыми зубищами. До захода, впрочем, было далеко. День только начинался.

Палка впустую рассекла воздух – не достала.

– Дурень! Дорога есть – значит, куда-то ведет, иначе на кой она? И село есть. Называется Овчарово, там овчары живут. Большое село, богатое, с церковью да с колоколенкой. – Старик говорил бойко, будто сказку рассказывал. Он и был сказочник. – Вот за Овчаровым уж точно ничего нет, одна только степь, до самого края земли. А про Овчарово-село мне на княжьем подворье всё обсказали. Село новое, после половецкого замирения поставленное.

Овчары легко живут, сытно. Землю не пашут, потому у них – луга с душистыми травами. Знай, овец с пастбища на пастбище гоняют да шерсть стригут. Церковь у них железом крытая, с медным колоколом. У попа свой терем со службами. И поп тот большущий охотник до былин и сказок. Пока все не переслушает, от себя не отпустит. Если повезет, там, в Овчарове, и перезимуем.

Борис Акунин - Часть Азии - История Российского государства-2 - Ордынский период

ООО «Издательство АСТ», 2014

ISBN 978‑5‑17‑082524‑0

Борис Акунин - Часть Азии - История Российского государства-2 - Ордынский период - Содержание

Звездуха - время монгольского завоевания

Часть первая - Война

О гибели богатырей русских

Манул из рода Манулов

Великая Яса

Деревянный город

На саблю

Вернулась?

Часть вторая - мир

В Преисподней

Как седлают молодых кобылиц

Тихолепие

Рождение цветка

Первый снег

Монголки не плачут

Бог милостив

Бох и Шельма - Время борьбы за освобождение

Житие несвятого Иакова

Поучение мудрого хитрому

Слово о дальних странствиях

Чудо о волшебной змее

Дастан о заколдованной деве

Видение о благодарных душах

Хождение за три степи

Сказ о добром молодце и красной девице

Повесть о неправде на Непрядве

Плач о Страшном Суде и неотвратном воздаянии

Views 36
Rating
Added 24.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books