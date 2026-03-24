Акунин - Часть Азии
Получив очередной удар, мальчишка шмыгнул носом, зашуршал войлочными чунями, прокладывая тропку пошире. На прямой, как копье, дороге, обрамленной сугробами, снег был не такой уж глубокий – только тот, каким припорошило за ночь. Но с рассвета здесь еще никто не прошел, не проехал. Снежный покров был нетронут.
– Куды тащимся, – ворчал поводырь, ускоряя шаг – подальше от клюки. – Может, наврали тебе в Свиристеле, надсмеялись над калекой. Людей не видно, ничего не видно. Нет там никакого села. До ночи не дойдем – замерзнем в поле.
Морозец был легкий, покусывал небольно, будто игривый кутенок, но к вечеру щенок вырастет в лютого кобеля с острыми зубищами. До захода, впрочем, было далеко. День только начинался.
Палка впустую рассекла воздух – не достала.
– Дурень! Дорога есть – значит, куда-то ведет, иначе на кой она? И село есть. Называется Овчарово, там овчары живут. Большое село, богатое, с церковью да с колоколенкой. – Старик говорил бойко, будто сказку рассказывал. Он и был сказочник. – Вот за Овчаровым уж точно ничего нет, одна только степь, до самого края земли. А про Овчарово-село мне на княжьем подворье всё обсказали. Село новое, после половецкого замирения поставленное.
Овчары легко живут, сытно. Землю не пашут, потому у них – луга с душистыми травами. Знай, овец с пастбища на пастбище гоняют да шерсть стригут. Церковь у них железом крытая, с медным колоколом. У попа свой терем со службами. И поп тот большущий охотник до былин и сказок. Пока все не переслушает, от себя не отпустит. Если повезет, там, в Овчарове, и перезимуем.
Борис Акунин - Часть Азии - История Российского государства-2 - Ордынский период
ООО «Издательство АСТ», 2014
ISBN 978‑5‑17‑082524‑0
Борис Акунин - Часть Азии - История Российского государства-2 - Ордынский период - Содержание
Звездуха - время монгольского завоевания
Часть первая - Война
О гибели богатырей русских
Манул из рода Манулов
Великая Яса
Деревянный город
На саблю
Вернулась?
Часть вторая - мир
В Преисподней
Как седлают молодых кобылиц
Тихолепие
Рождение цветка
Первый снег
Монголки не плачут
Бог милостив
Бох и Шельма - Время борьбы за освобождение
Житие несвятого Иакова
Поучение мудрого хитрому
Слово о дальних странствиях
Чудо о волшебной змее
Дастан о заколдованной деве
Видение о благодарных душах
Хождение за три степи
Сказ о добром молодце и красной девице
Повесть о неправде на Непрядве
Плач о Страшном Суде и неотвратном воздаянии
No comments yet. Be the first!