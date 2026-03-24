Получив очередной удар, мальчишка шмыгнул носом, зашуршал войлочными чунями, прокладывая тропку пошире. На прямой, как копье, дороге, обрамленной сугробами, снег был не такой уж глубокий – только тот, каким припорошило за ночь. Но с рассвета здесь еще никто не прошел, не проехал. Снежный покров был нетронут.

– Куды тащимся, – ворчал поводырь, ускоряя шаг – подальше от клюки. – Может, наврали тебе в Свиристеле, надсмеялись над калекой. Людей не видно, ничего не видно. Нет там никакого села. До ночи не дойдем – замерзнем в поле.

Морозец был легкий, покусывал небольно, будто игривый кутенок, но к вечеру щенок вырастет в лютого кобеля с острыми зубищами. До захода, впрочем, было далеко. День только начинался.

Палка впустую рассекла воздух – не достала.

– Дурень! Дорога есть – значит, куда-то ведет, иначе на кой она? И село есть. Называется Овчарово, там овчары живут. Большое село, богатое, с церковью да с колоколенкой. – Старик говорил бойко, будто сказку рассказывал. Он и был сказочник. – Вот за Овчаровым уж точно ничего нет, одна только степь, до самого края земли. А про Овчарово-село мне на княжьем подворье всё обсказали. Село новое, после половецкого замирения поставленное.

Овчары легко живут, сытно. Землю не пашут, потому у них – луга с душистыми травами. Знай, овец с пастбища на пастбище гоняют да шерсть стригут. Церковь у них железом крытая, с медным колоколом. У попа свой терем со службами. И поп тот большущий охотник до былин и сказок. Пока все не переслушает, от себя не отпустит. Если повезет, там, в Овчарове, и перезимуем.

ООО «Издательство АСТ», 2014

ISBN 978‑5‑17‑082524‑0

Борис Акунин - Часть Азии - История Российского государства-2 - Ордынский период - Содержание

Звездуха - время монгольского завоевания

Часть первая - Война

О гибели богатырей русских

Манул из рода Манулов

Великая Яса

Деревянный город

На саблю

Вернулась?

Часть вторая - мир

В Преисподней

Как седлают молодых кобылиц

Тихолепие

Рождение цветка

Первый снег

Монголки не плачут

Бог милостив

Бох и Шельма - Время борьбы за освобождение

Житие несвятого Иакова

Поучение мудрого хитрому

Слово о дальних странствиях

Чудо о волшебной змее

Дастан о заколдованной деве

Видение о благодарных душах

Хождение за три степи

Сказ о добром молодце и красной девице

Повесть о неправде на Непрядве

Плач о Страшном Суде и неотвратном воздаянии