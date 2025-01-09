Александер - Жизнь в разумной Вселенной

Долгое время доктор Эбен Александер считал, что мозг порождает разум. Но после недели в глубокой коме его научное мировоззрение рухнуло, уступив место поразительному открытию: Вселенная обладает сознанием, а мы — его неотъемлемая часть.

Александер Эбен - Жизнь в разумной Вселенной. Путешествие нейрохирурга к сердцу сознания

Москва, «Эксмо», 2017

Серия Жизнь после жизни

ISBN 978-5-04-095822-1

Александер Эбен - Жизнь в разумной Вселенной. Путешествие нейрохирурга к сердцу сознания - Содержание

Москва, «Эксмо», 2017

Серия Жизнь после жизни

Введение

Предисловие

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7 Сила молитвы

Глава 8

Глава 9 На волне сознания

Глава 10 Быть любовью

Глава 11 Решая главный вопрос

Глава 12

Глава 13 Уроки для души

Глава 14 Свобода выбора

Глава 15

Глава 16 В центре сознания

От автора

Благодарность

Приложение А

Приложение Б