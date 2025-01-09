Александер - Жизнь в разумной Вселенной
Долгое время доктор Эбен Александер считал, что мозг порождает разум. Но после недели в глубокой коме его научное мировоззрение рухнуло, уступив место поразительному открытию: Вселенная обладает сознанием, а мы — его неотъемлемая часть.
Александер Эбен - Жизнь в разумной Вселенной. Путешествие нейрохирурга к сердцу сознания
Москва, «Эксмо», 2017
Серия Жизнь после жизни
ISBN 978-5-04-095822-1
Александер Эбен - Жизнь в разумной Вселенной. Путешествие нейрохирурга к сердцу сознания - Содержание
Москва, «Эксмо», 2017
Серия Жизнь после жизни
Введение
Предисловие
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7 Сила молитвы
Глава 8
Глава 9 На волне сознания
Глава 10 Быть любовью
Глава 11 Решая главный вопрос
Глава 12
Глава 13 Уроки для души
Глава 14 Свобода выбора
Глава 15
Глава 16 В центре сознания
От автора
Благодарность
Приложение А
Приложение Б
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