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Александер - Жизнь в разумной Вселенной

Александер - Жизнь в разумной Вселенной
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Psychology Psychotherapy

Долгое время доктор Эбен Александер считал, что мозг порождает разум. Но после недели в глубокой коме его научное мировоззрение рухнуло, уступив место поразительному открытию: Вселенная обладает сознанием, а мы — его неотъемлемая часть.

Александер Эбен - Жизнь в разумной Вселенной. Путешествие нейрохирурга к сердцу сознания

Москва, «Эксмо», 2017

Серия Жизнь после жизни

ISBN 978-5-04-095822-1

Александер Эбен - Жизнь в разумной Вселенной. Путешествие нейрохирурга к сердцу сознания - Содержание

Москва, «Эксмо», 2017

Серия Жизнь после жизни

Введение

Предисловие

  • Глава 1

  • Глава 2

  • Глава 3

  • Глава 4

  • Глава 5

  • Глава 6

  • Глава 7 Сила молитвы

  • Глава 8

  • Глава 9 На волне сознания

  • Глава 10 Быть любовью

  • Глава 11 Решая главный вопрос

  • Глава 12

  • Глава 13 Уроки для души

  • Глава 14 Свобода выбора

  • Глава 15

  • Глава 16 В центре сознания

От автора

Благодарность

Приложение А

Приложение Б

Views 229
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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