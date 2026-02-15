В этой книге Алина Алексеева собирает живые свидетельства, в которых личные духовные опыты переплетаются с историей формирования церковных общин. Автор делает акцент на моменте «божественного прикосновения» — том сверхъестественном опыте, который превращает обычного человека в убежденного последователя Христа. Книга описывает, как из отдельных искренних обращений, происходящих часто в условиях поиска или жизненных кризисов, рождается живой организм церкви, где каждый верующий становится важным звеном в общем служении.
Особое внимание в повествовании уделяется преемственности веры и практическим аспектам созидания общины. Алексеева показывает, что становление церкви — это не только строительство зданий, но прежде всего процесс духовного роста людей, их обучения любви, прощению и совместному труду ради Евангелия. Эти истории служат вдохновением для современного читателя, напоминая, что за каждым церковным институтом стоят реальные человеческие судьбы, измененные милостью Бога, Который продолжает «касаться» сердец и сегодня.
Алина Алексеева – И Бог меня коснулся - Истории об обретении веры и становлении церкви
СПб., «Виссон», 2021. – 304 с.
Алина Алексеева – И Бог меня коснулся - Содержание
Вместо предисловия
1. Злой... добрый... спасенный. Азамат
2. Танцующая для Господа. Лейла
3. Этот парень с гитарой. Федор
4. Сын вольной степи. Камил
5. Как «смотрящий» на зоне стал пастором. Валерий
6. Боль, слезы и... счастье, подаренное Богом. Зухра
7. Хозяин дома открытых дверей. Карим
