Альманах Богомыслие - Выпуск 16,17

Альманах «Богомыслие» - литературно-богословский журнал, учрежденный Одесской Богословской Семинарией ЕХБ.

Миссия альманаха в том, чтобы быть своеобразным катализатором, возбуждающим перо пытливого богопознания.

Мы стремимся дать простор богомыслию современных верующих, желаем развивать неповторимую особенность отечественного богословия.

Альманах «Богомыслие» - литературно-богословский журнал

ISSN 0135–5473

Главный редактор:

Сергей Викторович Санников (ЕААА, Одесса, Украина)

Editor-in-Chief: Sergey Sannikov (ЕААА, Odessa, Ukraine)

Редакционная коллегия:

Александр Гейченко (ОБС и ЕААА, Одесса, Украина)

Вячеслав Герасимчук (ОБС, Одесса, Украина)

Федор Стрижачук (ОБС, Одесса, Украина)

Игорь Кучер (ОБС, Одесса, Украина)

Секретарь редколлегии и технический редактор:

Лев Голодецкий (ЕААА, Одесса, Украина)

Альманах «Богомыслие» ожидает ваши статьи, эссе и другие материалы!

Присланные работы должны быть написаны отечественными авторами или отражать проблематику славянского контекста, соответствовать евангельской традиции и исповеданию веры Одесской богословской семинарии (http://www.odessasem.com/seminary/creed.html). Они должны быть понятны церковному читателю, не имеющему формального богословского образования, но в тексте предполагается анализ, обобщение, оценка и другие элементы исследовательского авторского подхода. Приветствуется свежесть и оригинальность тем и взглядов – то есть, поощряются разномыслия, не переходящие в ереси.

Поступившие работы не должны ранее публиковаться в каких-либо журналах, книгах или других печатных издания (могут быть приняты работы, опубликованные ранее в открытом интернете). Работы не рецензируются, и в случае непринятия статьи к публикации, редколлегия оставляет за собой право не объяснять причины отказа.

Материал принимается объемом от 10 до 30 стр. (от 2500 до 7500 слов) только в электронном виде с указанием данных об авторе и его электронного адреса. Греческие и еврейские слова как правило подаются в транслитерации латиницей. Статьи не редактируются, а публикуются в авторской редакции с сохранением копирайта автора.

Вся работа по подготовке альманаха ведется на волонтерской основе. Присылайте свои работы по адресу [email protected]

С подробной информацией о журнале, правилами оформления и подачи статей можно ознакомиться на сайте журнала.

В альманахе публикуются:

размышления над Словом Божьим;

размышления над делом Божиим в Церкви и обществе;

статьи, посвященные актуальным проблемам духовной жизни верующих;

историкообогословские работы;

статьи, посвященные делу Божьему в литературе, культуре;

рецензии на новые книги.

Редколлегия альманаха "Богомыслие" не возражает против размещения всех журналов и отдельных статей в свободном доступе на ESXATOS.

Сайт журнала http://www.bogomysliye.com/

Можно приобрести печатную копию журнала - пишите техническому редактору Льву Голодецкому [email protected]

Альманах «Богомыслие» – Выпуск № 16 - 2015

Альманах «Богомыслие». Вып. №16 – Одесса, 2015. – 240 с.

Альманах «Богомыслие» – Вып. №16 – Содержание

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖЬИМ

Вячеслав Кириллов. Природа и причины "пессимизма" Кохелета на основании Еккл. 3:18-22

Василий Лопатин. Притча о богаче и Лазаре: Пример нереализованной социальной ответственности

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ В ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВЕ

Джошуа Сьорл. Царство Божие – Справедливость и мир: Уроки Мартина Лютера Кинга и Глена Стассена

Виталий Гура. Уровни и условия развития отечественного евангельского богословия

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДУХОВНОСТИ

Станислав Буланов. Гнев: Христианские аспекты проблемы

Геннадий Нефедов. Христианин и страдания.

Сергей Селецкий. Смерть и «околосмертный» опыт в библейском контексте

БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ

Игорь Григорьев. Гражданская позиция евангельских христиан-баптистов: Исторический обзор

Андрей Кучерявый. Обзор учения о вечери господней у Евангельских христиан-баптистов (1867 – 1945 гг.)

Сергей Санников. Макарий и его время

Андрей Захаров. Жизнь Макария Египетского

Андрей Захаров. Жизнь во Христе: Опыт Макария Египетского

Макарий Египетский. Духовные беседы (Избранные беседы)

БОГОМЫСЛИЕ И ЛИЧНОСТЬ

Татьяна Герасимчук. Поминайте наставников ваших: Памяти Николая Александренко (1922 – 2015 гг.)

Николай Александренко. Религия «второй версты»

Альманах «Богомыслие» – Вып. № 16 – Смерть и «околосмертный» опыт в библейском контексте

Что такое смерть? Когда человека можно считать мёртвым? Существует ли на самом деле такой феномен, как «выход из тела»? Как относиться к свии детельствам людей утверждающим, что они пережили «выход из тела»? Ответы на эти и другие, мистические на первый взгляд вопросы, во все времена были актуальны для людей всех религиозных, культурных, социиальных и профессиональных слоёв общества и просто завораживали мыслителей, как нашего времени, так и прошлого. Сама же тайна смерти и умирания стоит до сих пор непреодолимым барьером перед сознанием смертного человечества. Как заглянуть по ту сторону жизни? К каким свидетельствам более прислушаться? Религия, философия, мистика, наука или свидетельства «возвращенцев» с того света? Чьё мнение может стать «базовой кромкой» в исследовании вопросов феномена смерти? Конкретно этими вопросами в наше время занимается такая наука, как танатология (от др..греч. «танатос» — смерть и «логос» — учение). Сам же термин «танатология» был введен в обиход по предложению известнейшего учёного, профессора И. И. Мечникова и имел первоначально медицинское значение. Выдающийся патологгтанатолог, профессор Г.В. Шор, в заключение своего труда «О смерти человека: введение в танатологию» писал: «Мне хочется высказать пожелание, чтобы к разра ботке танатологической проблемы приступили представители различных научных дисциплин, т. к. только полигранная разработка этих вопросов сможет внести ясность в учение о смерти»[1]. Опыт умирания и процесс «выхода из тела» составляют сами по себе предмет исследования многих научных направлений. Но в данной статье центральными будут, как две переплетающиеся нити, два взгляд на учение о смерти – христианско-теологический и медицинский, так как для нашего исследования нужен не только богословскоотеоретический аспект, но и научнооэмпирический.

Зачастую именно врачи соперничают с теологами в выражении представлее ний о смерти. Именно врач и теолог, как коллеги, должны уметь отделять естественные феномены от суеверий или явлений иного небиблейского порядка[2]. Согласно современным представлениям, синтез медицины и теологии считается проблемным. Поэтому не удивительно, что библейские свидетельства о физических воскрее шениях людей (что дословно означает «возжигание искры» в умершем теле), кажутся учёнымммедикам странными, таинственными и ненаучными. Ведь медицина как отрасль науки, напряя мую связана с проявлениями смерти исключительно в «теле», и по сути своей «борется» со смертью или «бегает с ней наперегонки». В научноомедии цинском подходе смерть неотделима от болезни и медицина сегодня изучаа ет болезнь, а не смерть, если не брать во внимание медицинскую танатологию. В действительности, можно констатировать только то, что всевозможные усилия медицины и других наук — это всего лишь слабые попытки отсрочить приближение неизбежности смерти[3].

Мы же обращаемся именно к Библии, потому, что именно она является не только источником достоверной информации о феномене смерти, но иСловом всемогущего Бога, а Он «не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лук. 20:38). И Он «ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам. 3:7). Дерек Принс в своей последней книге «Встречая смерть» писал: «Победа Христа гарантирует нам победу над всеми нашими врагами, а особенно над смертью. Любая религия, которая не даёт исчерпывающего ответа о смерти, не может восполнить самые глубокие нужды человечества»[4].

Альманах «Богомыслие» – Выпуск № 17 - 2015

Альманах «Богомыслие». Вып. № 17 – Одесса, 2015. – 250 с.

Альманах «Богомыслие» – Вып. № 17 – Содержание

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖЬИМ

Игорь Григорьев. Богач и Лазарь: Или еще раз о материальном вопросе

Андрей Захаров. Понятие «Бог» в Коране и Библии: Сравнительный анализ

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ В ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВЕ

Александр Капустин. Размышления о современном стиле

Виталий Гура. Историко-богословские особенности развития пятидесятнического вероучения

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДУХОВНОСТИ

Сергей Селецкий. Смерть и победа над ней

Валерий Бабынин. Жить во славу Божью

БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ

Владимир Ворожцов. Образ христиан в представлении язычников римской империи

Владимир Ворожцов. Минуций Феликс и его «Октавий»

Марк Минуций Феликс. Октавий Избранные части

БОГОМЫСЛИЕ И ЛИЧНОСТЬ

Константин Харченко. Слуга идеала вечного. Лорд Редсток.

Лорд Редсток глазами современников

Гренвилль Редсток. Члены тела Христова: Обращение к верующим

Сила для жизни и служения: Слово к верующим

КНИЖНАЯ ПОЛКА БОГОМЫСЛИЯ

Александр Гейченко. Пастор как богослов: Обзор двух книг

Сергей Санников. Отцы церкви о пасторском служении: Рефлексия на книгу Кристофера Билея

Анатолий Денисенко. В начале была работа: Рецензия на книгу Тимоти Келлера

Памяти Марии Сергеевны Каретниковой

Альманах «Богомыслие» – Вып. № 17 – Образ христиан в представлении язычников римской империи

Возникновение христианства в Римской империи было, безусловно, осуществлением божественного плана в истории. Христианство возникло в эпоху наибольшей за предыдущие столетия политической, экономической и социальной стабильности. Римские легионы охраняли Pax Romana (Римский мир) на громадной территории от Британии до Египта, от Испании до страны Парфян. Римское право утвердило равенство между гражданами Империи. Сеть дорог, пронзавших провинции, неизменно приводивших в главный Город мира, обеспечивала легкую доставку не только имперской почты и переброску войск из одного пункта в другой, но и предоставляла возможность для распространения учений, мнений, философских воззрений. Всё это превращало бывшее царство Ромула в могущественную империююойкумену – образец глобализации древнего мира.

Христианство, появившееся как «секта внутри иудаизма, превращенная Апостолом Павлом в религию»[1], противопоставило себя классическому язычеству грекооримского типа. Начавшись с небольшой группы единомышленников в Иерусалиме, это движение прирастало повсеместно образующимися общинами. После 70 года первого столетия, когда Иудейская война и разрушение Иерусалима нанесли сокрушительный удар по иудаизму, христианство еще явственнее и рельефнее отобразилось на фоне язычества как самостоятельная религия, не имеющая мировоззренческой зависимости от обрядов древних иудеев. Это послужило тому, что язычество, доселе близоруко не отличавшее иудаизм от учения Христа, внезапно поняло, что имеет дело с самодостаточной, динамично развивающейся идеологией, претендующей на большое будущее по причине принципиально нового взгляда на мир, человека, власть, политику и Божество.

Опасность христианства для огосударствленного грекооримского многобожия была в том, что оно своим единобожием подрывало те плюралистическиитолерантные основы политеизма, на которых зиждилась имперская власть. Учение Христа, не допускавшее мысли о том, что кесарь может быть, даже условно и символически, назван богом, входило в прямой конфликт не только с религиозным содержанием римского вероисповедания: оно покушалось на самую суть мировоззрения. Оно заявляло, что Рим и все что с ним связанно, – лишь временное явление, проходящее, как и все прежние царства мира, а император и его требования поклонения себе – это лишь глупый фарс, очередная людская выдумка, каких История знает великое множество. Не призывая к бунту против существующей власти, христианство игнорировало те ценности, на которые опиралась власть.

Сила молодой религии была в том, что она безапелляционно утверждала свое эксклюзивное право на обладание истиной. И хотя это же делали другие религии и философские течения, христианство неизъяснимой силой направляло поиск души всякого человека именно к тому «неведомому божеству» (Деян. 17:23), встречи с которым так жаждало людское естество. Сила христианства была не в мистериях, производящих чарующее впечатление на адептов, не в железной логике доводов и доказательств, а в правде, понятной для человека любого сословия, расы и пола, так естественно проникающей и находящей свое место в сердцах. Христианство давало человеку то, что язычество было бессильно предоставить! Оно так ясно и просто говорило о том, что язычество интуитивно угадывало, но не могло пересказать по причине своей ограниченности и скудости.