Альманах Кафедра - Альманах Кафедра - Выпуск 1

Мы рады представить вашему вниманию первый выпуск альманаха «Кафедра», приуроченный к пасторской конференции в Самаре в 2009 году. Цель этого альманаха – прославлять триединого Бога, помогая проповедникам развивать навыки служения экспозиционной проповеди. Как гласит само название альманаха, в центре нашего внимания находится служение за кафедрой. В нем будут публиковаться статьи, посвященные исследованию библейского текста, насыщенные богословским содержанием и имеющие практическую ценность для пасторского служения.

Альманах Кафедра - Выпуск 1- Приоритетность экспозиционной проповеди

PDF версия, – 2009. – 167 с

Альманах Кафедра - Выпуск 1- Приоритетность экспозиционной проповеди - Содержание

О цели альманаха «Кафедра»

От издателей альманаха «Кафедра»

Возгревать проповеднический дар

Достоинства разъяснительной проповеди

Анатомия экспозиции: логос, этос, патос

Как подготовить экспозиционную проповедь

Экспозиция книги Руфь – часть I: контекст книги

Почему разъяснительная проповедь в высшей степени прославляет Бога

Обзоры книг

До конца возлюбил их. Рягузов В. С.

Введение в библейское консультирование. Мак-Артур Д.

Пламенная проповедь. Монтойя А.

На пути к экзегетическому богословию: библейская экзегетика для проповедников. Кайзер-мл., У.

Библейское покаяние: Псалом 50. Прокопенко А. В.

Любовь – основа служения: путеводитель христианского руководителя. Строк, А

Жизнь христианина в семье. Адамс Д.