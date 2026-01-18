Альманах Кафедра - Альманах Кафедра - Выпуск 1
Мы рады представить вашему вниманию первый выпуск альманаха «Кафедра», приуроченный к пасторской конференции в Самаре в 2009 году. Цель этого альманаха – прославлять триединого Бога, помогая проповедникам развивать навыки служения экспозиционной проповеди. Как гласит само название альманаха, в центре нашего внимания находится служение за кафедрой. В нем будут публиковаться статьи, посвященные исследованию библейского текста, насыщенные богословским содержанием и имеющие практическую ценность для пасторского служения.
Альманах Кафедра - Выпуск 1- Приоритетность экспозиционной проповеди
PDF версия, – 2009. – 167 с
Альманах Кафедра - Выпуск 1- Приоритетность экспозиционной проповеди - Содержание
О цели альманаха «Кафедра»
От издателей альманаха «Кафедра»
Возгревать проповеднический дар
Достоинства разъяснительной проповеди
Анатомия экспозиции: логос, этос, патос
Как подготовить экспозиционную проповедь
Экспозиция книги Руфь – часть I: контекст книги
Почему разъяснительная проповедь в высшей степени прославляет Бога
Обзоры книг
До конца возлюбил их. Рягузов В. С.
Введение в библейское консультирование. Мак-Артур Д.
Пламенная проповедь. Монтойя А.
На пути к экзегетическому богословию: библейская экзегетика для проповедников. Кайзер-мл., У.
Библейское покаяние: Псалом 50. Прокопенко А. В.
Любовь – основа служения: путеводитель христианского руководителя. Строк, А
Жизнь христианина в семье. Адамс Д.
Comments (1 comment)