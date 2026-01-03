Апологетика - Учебное пособие

Первейшая обязанность апологетики состоит в доказательстве истинности основных положений христианства. Это означает, что христианство должно включиться в обсуждение философских проблем познания. Христианство не может провозглашать свою истинность, не сталкиваясь при этом с требованиями, предъявляемыми индуктивной и дедуктивной логикой. Это не означает, что мы подчиняем христиан- ство человеческому суду, или апологетику — философии. Это означает лишь признание того, что христианский апологет должен вступить в область философии, если он собирается серьезно и честно ставить перед собою вопрос об истине.

Во-вторых, христианская апологетика призвана показать, что христианство имеет определенный взгляд на все аспекты реального мира. Христианство занимается не только вечностью, но и временем; не только провозглашением благой вести, но и этикой; не только богослужением и богопочитанием как таковыми, но также и выбором, сделанным на основе призыва от Бога. Именно это немецкие философы и называют Weltanschauung, то есть мировоззрение.

Это означает, что всякая проблема, всякий вопрос, который ставит жизнь, имеет христианский аспект и предполагает христианский ответ. Некоторые из этих проблем, как, например, христианское учение о человеке или о реальности абсолютной истины и заблуждения, сравнительно легко доступны пониманию. Обычно проблема в правильном их применении. Другие вопросы, такие, как проблема зла, не содержат в себе простых или очевидных ответов, но требуют максимального использования возможностей философского и библейского мышления и анализа.

Если христианство истинно, то тогда во всех жизненных ситуациях оно должно иметь ответ, который согласуется с истинами, провозглашенными Библией, и с реальностью. Поэтому задача теолога так истолковать учение, содержащееся в Писании, чтобы оно давало правильные точные ответы на эти вопросы и проблемы. Тем самым он должен показать и последователям христианства, и его противникам, что христианское мировоззрение не только разумно, но и наиболее разумно.

Наконец, христианская апологетика должна прямо и открыто смотреть в лицо своим противникам. Подобно тому, как Ириней сражался с гностицизмом в сочинении Против ересей и Ориген опровергал Цельса, точно так же и сегодняшний апологет должен прямо смотреть в лицо современным ему врагам. Павел часто призывает своих читателей к тому, чтобы они научились распознавать различие между истиной и заблуждением, чтобы опровергали всякого, кто проповедует лжеучение (1 Тим. 6:20-21; 2 Тим. 2:24-26; Тит. 1:9-11). Это предполагает определенное знание того, во что верит и чему учит противная сторона, но все же главное требование состоит в том, чтобы защитник веры в совершенстве знал свою собственную веру. Он, возможно, не будет знать всего, что касается всех ложных учений и философских систем, однако он может знать единственное истинное и с его помощью нанести поражение всем видам заблуждения.

Апологетика - Учебное пособие

BEE International 1999 г. - 431 с.

Апологетика - Учебное пособие – Содержание

Урок 1 Введение в апологетику

Урок 2 Достаточное основание, чтобы уверовать (Часть 1)

Урок 3 Достаточное основание, чтобы уверовать (Часть 2)

Урок 4 Существует ли Бог?

Урок 5 Бог ли Христос?

Урок 6 Является ли Библия Словом Божиим к человеку?

Урок 7 Происхождение вселенной

Урок 8 Происхождение человека

Урок 9 Как Бог может допускать зло и страдания?

Урок 10 Разные религии — не одно и то же

Урок 11 Бог не молчит

Урок 12 Личная апологетика