Араби, Шахида - Токсичные люди - Как защититься от нарциссов, газлайтеров, психопатов и других манипуляторов

Когда в 2016 году по Cети разошлась моя статья «20 отвлекающих маневров, с помощью которых нарциссы, социопаты и психопаты манипулируют вами и затыкают вам рот», ее прочитали более 18 миллионов человек по всему миру . Как жертвы нарциссов, так и специалисты в области психического здоровья с энтузиазмом делились ею и признавали ее правоту . Люди с огромным удивлением отмечали тактики манипулирования, которые испытали на себе, и многие писали комментарии, что я, вероятно, знаю их бывшего супруга, брата или сестру, родителя или коллегу . Я получила немало писем, в которых говорилось, что мне удалось подметить нечто, чему люди годами пытались найти подтверждение и что они долго старались понять.

Настоящим магнитом для разных токсичных личностей могут стать эмпатичные, совестливые и эмоционально реагирующие люди, поскольку манипуляторы склонны эксплуатировать именно их . Многие из написавших мне сталкивались с крайними проявлениями токсичности: нарциссизмом, социопатией и психопатией . Что объединяло этих жертв:

— токсичные люди и нарциссы могли входить в их ближайшее окружение из числа друзей, коллег и даже членов семьи;

— их идеализировали, обесценивали, им вредили эти токсичные личности, их неизбежно жестоко и безжалостно отвергали;

— они страдали месяцами, годами и даже десятилетиями от вербального, эмоционального, а порой даже физического и сексуального насилия, направленного на их психологическую дестабилизацию и разрушение;

— за закрытыми дверями они переживали изоляцию, принуждение, унижения и контроль со стороны партнеров;

— эти люди терпели преследования, домогательства, патологическую зависть, приступы ярости, регулярные измены и откровенную ложь;

— они были мишенями хитроумных афер и мошенников, которые ущемляли их интересы и истощали их ресурсы.

Как автор многих статей и книг по самопомощи, я переписывалась с тысячами пострадавших от токсичных взаимоотношений . Я узнала, что токсичным персонажам и нарциссам довольно легко удается убедить людей высокоэмпатичных и совестливых, что те страдают паранойей или «слишком остро реагируют» в то время, когда ими манипулируют . Именно такие чувствительные люди зачастую становятся мишенью: их можно заставить сомневаться в себе .

Араби, Шахида - Токсичные люди - Как защититься от нарциссов, газлайтеров, психопатов и других манипуляторов

Пер. с англ. Е. Ципилевой; [науч. ред. Т. Лапшина]. — 2-е изд. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 256 с. — (Практики самопомощи).

ISBN 978-5-00195-211-4

Араби, Шахида - Токсичные люди – Содержание

Предисловие

Введение . Взаимодействие с токсичными личностями

ГЛАВА 1 . Троица: сверхчувствительные люди, токсичные манипуляторы и нарциссы

ГЛАВА 2 . Мягкие и агрессивные: пять типов токсичных людей

ГЛАВА 3 . Токсичные сценарии: противодействие тактикам манипуляций

ГЛАВА 4 . Реабилитация: избавление от зависимости и прекращение контактов с токсичными людьми

ГЛАВА 5 . Границы: электрический барьер от хищников

ГЛАВА 6 . Подготовка арсенала: тактики заботы о себе и навыки рефрейминга для повседневной жизни

ГЛАВА 7 . Укрытие и восстановление: методы исцеления после общения с токсичными людьми

Приложения

Библиография

Благодарности

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