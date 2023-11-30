Ариели - Умные решения
Мы часто принимаем плохие решения, хотя намерения у нас, безусловно, самые лучшие. Мы обижаем друзей, делаем ошибки во время свиданий и совершаем неудачные сделки. Нашей вины тут нет: все дело в сложной вселенной человеческих взаимоотношений.
Стоит ли давать в долг друзьям ? Как правильно мотивировать моих сотрудников ? Почему выбрать хороший подарок так трудно ? У всех этих вопросов есть нечто общее. Давайте выясним, что именно.
Ариели Дэн, Троуэр Мэт - Умные решения. Как сделать правильный выбор: от семейных ужинов до серьезных сделок
пер. с англ. Рената Шагабутдинова
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 215 c. : ил.
ISBN 978-5-00169-050-4.
Ариели Дэн, Троуэр Мэт - Умные решения. Как сделать правильный выбор: от семейных ужинов до серьезных сделок - Содержание
Глава первая. Два разных мира
Глава вторая. Переходим на личности
Глава третья. Подарок на всю жизнь
Глава четвертая. Применяем на практике
Глава пятая. Готовность работать и денежная мотивация
Глава шестая. К рынку и обратно
Глава седьмая. Чувство завершенности
Глава восьмая. Крупные сделки
Глава девятая. Жить с этим знанием
No comments yet. Be the first!