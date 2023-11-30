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Ариели - Умные решения

Ариели - Умные решения - Как сделать правильный выбор - от семейных ужинов до серьезных сделок
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Мы часто принимаем плохие решения, хотя намерения у нас, безусловно, самые лучшие. Мы обижаем друзей, делаем ошибки во время свиданий и совершаем неудачные сделки. Нашей вины тут нет: все дело в сложной вселенной человеческих взаимоотношений.

Стоит ли давать в долг друзьям ? Как правильно мотивировать моих сотрудников ? Почему выбрать хороший подарок так трудно ? У всех этих вопросов есть нечто общее. Давайте выясним, что именно.

Ариели Дэн, Троуэр Мэт - Умные решения. Как сделать правильный выбор: от семейных ужинов до серьезных сделок

пер. с англ. Рената Шагабутдинова

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 215 c. : ил.

ISBN 978-5-00169-050-4.

Ариели Дэн, Троуэр Мэт - Умные решения. Как сделать правильный выбор: от семейных ужинов до серьезных сделок - Содержание

  • Глава первая. Два разных мира

  • Глава вторая. Переходим на личности

  • Глава третья. Подарок на всю жизнь

  • Глава четвертая. Применяем на практике

  • Глава пятая. Готовность работать и денежная мотивация

  • Глава шестая. К рынку и обратно

  • Глава седьмая. Чувство завершенности

  • Глава восьмая. Крупные сделки

  • Глава девятая. Жить с этим знанием

Views 427
Rating 5.0 / 5
Added 30.11.2023
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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