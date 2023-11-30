Мы часто принимаем плохие решения, хотя намерения у нас, безусловно, самые лучшие. Мы обижаем друзей, делаем ошибки во время свиданий и совершаем неудачные сделки. Нашей вины тут нет: все дело в сложной вселенной человеческих взаимоотношений.

Стоит ли давать в долг друзьям ? Как правильно мотивировать моих сотрудников ? Почему выбрать хороший подарок так трудно ? У всех этих вопросов есть нечто общее. Давайте выясним, что именно.

Ариели Дэн, Троуэр Мэт - Умные решения. Как сделать правильный выбор: от семейных ужинов до серьезных сделок

пер. с англ. Рената Шагабутдинова

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 215 c. : ил.

ISBN 978-5-00169-050-4.

Ариели Дэн, Троуэр Мэт - Умные решения. Как сделать правильный выбор: от семейных ужинов до серьезных сделок - Содержание