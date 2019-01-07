Мещенинов - Анатомия кризиса

Отец Петр Мещеринов — о кризисе веры, зацикленности на внешнем богослужении и о том, чему православным полезно поучиться у протестантов.

Петр Мещеринов - Книга Герхарда Терстегена - Путь истины

В Культурном центре «Покровские ворота» игумен Петр Мещеринов презентовал перевод трудов немецкого проповедника и мистика Герхарда Терстегена «Путь истины». По меткому замечанию редактора, эта книга должна была выйти гораздо раньше, как минимум лет 150 назад. Ибо к настоящему дню накопилось слишком много проблем в церковной жизни, которые почему-то считаются вовсе не проблемами, а нормой. На многие из них отвечает эта книга. По признанию героя вечера, в свое время она помогла ему пережить церковный кризис. Что же это такое, как он возникает и как его преодолеть, отец Петр согласился рассказать в личной беседе.

Можете в двух словах сказать, о чем эта книга?

Это сборник трактатов, посвящённых внутренней жизни во Христе. Герхард Терстеген является некоей «итоговой фигурой»; в его творчестве с наибольшей полнотой и законченностью отображён духовно-аскетический опыт таких значительных явлений Западной Церкви, как протестантский пиетизм и католический квиетизм. «Путь истины» – собрание тех произведений, которые сам автор посчитал самыми важными своими сочинениями. Поэтому знакомство с этой книгой может дать читателю достаточно полное представление о пиетизме и квиетизме.

Будет ли книга полезна тем, кто только начинает свой путь к Богу?

Я полагаю, что да. Если человек ищет внутреннего пути ко Христу, то эта книга будет для него просто незаменима, потому что весь процесс становления сокровенного сердца человека (1 Пет 3, 4) изложен, хотя и достаточно сложным языком, но с немецкой последовательностью, от низших ступеней до высших.

Что такое церковный кризис?

Церковный кризис – этап внутренней жизни христианина, когда он исчерпывает для себя внешнюю церковную обрядность и требует чего-то большего, каких-то дальнейших шагов на пути ко Христу. Поскольку наша нынешняя православная церковная педагогика таких путей не предлагает, продолжая водить человека по кругу начального воцерковления и не развивая его представления о подлинном служении Богу и последовании Христу, то христианин попадает в некий тупик. Герхард же Терстеген прекрасно объясняет эту ступень христианской жизни и говорит о дальнейших шагах возрастания и взросления человека во Христе. Этому, в частности, посвящён весь VI трактат «Пути истины».

У каждого ли возникает такой кризис?

Нет, не у каждого; но как раз если он не возникает, то христианин должен серьёзно задуматься над этим. Быть может, он не возникает потому, что человек перестал или не хочет расти во Христе.

С какого времени обрядность стала главенствующей в русской духовной жизни?

Вообще-то здесь требуется обширный ответ, затрагивающий тему понимания, что такое подлинное богослужение и последование Христу. Исторически уже довольно давно эти две ключевые вещи в христианстве, определяющие внутреннюю жизнь верующего человека, подменились внешним деланием. Ведь гораздо легче ходить в церковь, поститься, исполнять те или иные внешние ритуалы и т. п., чем совершать внутреннюю работу, направленную на то, чтобы Христос верою вселился в наше сердце (Еф 3, 17). Вера, в отличие от обряда, вещь тонкая, обучить ей человека очень сложно (отсюда и проблемы в нашей церковной педагогике, о которых я уже сказал); гораздо проще всё свести к обряду. Отвечая же на ваш вопрос – с какого времени обрядность стала главенствующей в русской духовной жизни, – кратко скажу: на мой взгляд, изначально.

Приходилось ли вам общаться с людьми, переживающими такой кризис? Что вы им говорили?

Приходилось, и очень часто. Говорил я им – своими словами, конечно, и применительно к их индивидуальному устроению и жизненной ситуации – как раз то, что читатель узнает из книги Герхарда Терстегена «Путь истины».

Чему православным стоит поучиться у протестантов?