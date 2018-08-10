Повествование о потопе, очень известная библейская история. Она нашла отражение во множестве произведений искусства, картинах, стихотворениях, поэмах.

Наше время знаменуется очень влиятельной критической тенденцией направленной на разрушение традиционных понятий о правдивости библейского повествования. Цель статьи ответить на эти обвинения с позиции учения о богодухновенности Писания.

Великий потоп - Андрей Паламарчук

1.Вступление

2.Что мы знаем о потопе?

3.История Авраама

4.Вера Авраама

5.Вопрос о первоисточниках

6.Размер потопа

7.Время потопа

8.Потоп и откровение

Андрей Паламарчук - Великий потоп - Вступление

Цель этой статьи рассказать о потопе, который составляет тему повествования 6, 7 и 8 глл. кн. Бытия и который обычно именуют " всемирным потопом ". Повествование о потопе не раз было объектом критики. В своей статье я буду придерживаться понятия об условности рассказа о потопе. Такое понятие сейчас широко принято в библеистике. Но что означает эта условность? Должны ли мы видеть в рассказе о водах заливших всю землю ошибку автора? Или в силу каких то серьезных причин, мы должны приложить усилия для того, чтобы сделать обобщающие выводы верные для прошедших веков и для нашего времени? Я думаю, важная задача библейской науки в том, чтобы выяснить понятие о критерии, которым бы объяснялась условность многих мест Библии, и в том числе первых 11 глав книги Бытия. Этот критерий должен убедительно показывать внутреннюю необходимость для условного прочтения таких мест Библии. В этой статье, там где речь пойдет о том каким путем информация о потопе попала на страницы Библии я постараюсь объяснить факт опосредованной передачи этих сведений. Таким образом легендарные события стали частью этой истории. И лишь осмысление автором духовного значения сказания о потопе, позволило ему стать частью Священной истории. Надеюсь что этот труд послужит для выяснения вечного, духовного значения Библии. Что мы знаем о потопе?

О Великом потопе говорится в кн. Бытие, в 6, 7 и 8 глл. Мы читаем, что Бог определил истребить всех живущих на земле людей, поскольку " велико развращение человеков на земле... мысли и помышления сердца их были зло во всякое время " ( Быт. 6 : 5 ) При этом Бог помиловал одного только праведного Ноя и его семью, Бог приказал Ною построить ковчег в котором могли спастись праведник со своей семьей и избранные им животные. Далее рассказывается о чрезвычайно сильном наводнении, когда " покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом ". ( Быт. 7: 19 ) Вода продолжала подниматься сто пятьдесят дней. После этого " вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге ; и навел Бог ветер на землю и воды остановились". ( Быт. 8 : 1 ) Вода постепенно убывала и наконец, примерно через год после начала потопа, Ной с семейством и всеми животными смогли выйти из ковчега. Таково в общих чертах повествование Библии. Очень долгое время рассказ кн. Бытие считался единственным и уникальным повествованием об этой катастрофе.

Но в 19 и начале 20 века были найдены тексты удивительно похожие в некоторых деталях на рассказ кн. Бытие. Девятнадцатый век принес много открытий в археологии Среднего востока. Несколько археологических экспедиций, работавших в Междуречье сумели откопать ряд древних поселений покоившихся под песками пустыни. Миру открылись цивилизации стоявшие у истоков общечеловеческой культуры. Было установлено месторасположение легендарного Вавилона. Была открыта цивилизация шумеров, создавшая самые древние в Междуречье города. Ученые расшифровали клинопись - письменность шумеров и вавилонян. Тысячи найденных глиняных табличек рассказывали о хозяйственных отношениях, быте, исторических событиях, содержали записи эпических поэм и богатой душевными переживаниями лирики. Сотрудник Британского музея Джордж Смит увлекся открытиями в Медуречье. Он самостоятельно изучил клинописное письмо настолько что мог читать и расшифровывать древние тексты. В свободное от основной работы время он прочитывал таблички имевшиеся в распоряжении музея. На одной из табличек он прочитал текст с описанием событий очень похожих на историю Великого потопа из Ветхого зевета. Там тоже шла речь о деревянной лодке о спасенных животных о единственном праведнике, которому было наперед сказано о надвигавшейся катастрофе. ( 1 ) В декабре 1872 года Д. Смит рассказал о своем открытии на заседании Библейского археологического общества. Находка Смита была не единственной в своем роде. Текст найденный Смитом был частью вавилонского "Эпоса о Гильгамеше". Немного позже был найден, значительно более ранний, шумерский вариант рассказа о потопе. В 1914 году Арно Пебель опубликовал часть шумерской таблички хранившейся в музее Пенсильванского университета в Филадельфии. Содержание этого фрагмента в основном посвящено потопу. Шумерская легенда повествует о благочестивом царе Зиусудре, которого боги предупредили о надвигающемся потопе.

На то что скажу я, обрати внимание!

Потоп пронесся надо всем миром,

Семя человеков дабы уничтожить,

Таково окончательное решение совета

Слова реченные Аном, Энлилем

Царственность, ее разрушенье.

Далее в поэме пробел примерно в 40 строк.

Когда текст становится разборчивым, мы видим что потоп уже обрушился на землю.

Собрались все злобные бури и ураганы,

Потоп пронесся надо всеми столицами.

Семь дней и семь ночей то было,

Когда потоп над страной носился

А злой ветер в воде высокой качал огромное судно

И солнце взошло, осветило небо и землю.

Зиусудра в своем корабле огромном сделал отверстие,

И солнечный луч проник в его корабль.

Царь Зиусудра пред солнцем Уту простерся,

Царь быков ему заколол, много овец ему заколол. ( 2 )

Мы видим что кроме рассказа Библии, существуют другие древние документы повествующие о потопе, причем по ряду деталей можно судить что речь идет об одном и том же событии. Это впечатление, естественно, еще больше усиливается тем фактом, что Ветхий завет создавался в народе, который происходил из Междуречья, из одной страны с шумерами. Вопрос о заимствовании Библией более древних сказаний Междуречья появился почти сразу после того как были прочитаны вавилонская и шумерская легенды о потопе. Для некоторых ученых наличие литературной параллели у шумеров явилось доказательством искусственности Библии, как они выражались " земного " происхождения Библии. На мой взгляд вопрос о заимствовании не такой простой. Конечно мы можем утверждать то, что в культуре Междуречья существовали древние сказания о катастрофическом наводнении. И эти сказания сыграли роль в формировании библейского рассказа о потопе. Только ведь утверждать что это были именно сказания открытые Д. Смитом и А. Пебелем не стоит. Кстати табличка открытая Пебелем единственная и до сих пор второй такой не найдено.

Может быть, лучше говорить о наличии определенной традиции, возможно устных сказаний, позже зафиксированных в письменной форме.

По моему, серьезный историк может говорить лишь о гомологичности ряда сказаний. Утверждать конкретно что от чего заимствовано, например говорить, что легенда о Зиусудре была списана авторами Библии это историческая нелепость. Такое утверждение говорило бы только о непонимании процессов исторического и литературного развития.

Следующий вопрос, который сразу же возникает, каким же образом эта традиция о потопе ( если она существовала ) передавалась и вошла в Библию.

История Авраама

Чтобы ответить на этот вопрос нужно заглянуть во время предшествовавшее созданию кн. Бытие. Древняя традиция приписывает авторство Бытия Моисею. Но при этом остается открытым вопрос, каким образом Моисей узнал о событиях на несколько веков предшествовавших его рождению? Моисей, личность настолько важная для своего времени, настолько затмившая собой всех своих современников, что читая Пятикнижие мы воспринимаем его почти как единовластного вершителя судьбы своего народа. Настолько он превосходит своих соратников и противников, ааронов, елеазаров, кореев что некоторые историки объявляли его идеализированной и мифологизированной фигурой. Появилась даже теория что личность Моисея полностью вымышлена. И тем не менее Библия говорит о нем как о реальном живом человеке из плоти и крови. В своем архаичном стиле, немного лапидарно, Пятикнижие говорит о нем что он гневался, радовался, боялся, был кроток. Моисей был глубоко преданным воле Бога неистовым пророком своего народа. В то же время он был культурным и образованным человеком, имевшим доступ к сокровищницам знаний египетских жрецов. Конечно, в его распоряжении могли быть древние документы повествующие о прежних временах, могли быть записанные родословия. Он был способен осмыслить и устные предания бытовавшие в его народе, и отделить то подлинно историческое в них от позднейших дополнений. Но если эта информация была в его время, то каким образом она создавалась и каким образом сохранилась в еврейской среде до времени Исхода?

Прочитывая книгу Бытие мы можем заметить, что в какой то момент, примерно с 12 главы рассказ становится более богатым деталями и подробностями. Повествование замедляется, чтобы сделать акцент на событиях занимавших день, месяц, год. Какая разница с главами предшествующими Великому потопу, которые говорят, зачастую, о какой либо личности только то что она существовала ! В которых, похоже, целые века прходят перед нами пока мы прочитываем одну или две страницы. Начиная с двенадцатой главы речь идет об одном человеке, Аврааме. Автор Бытия заинтересован этим одним человеком, он сообщает его родословие, говорит о многих подробностях его трудного жизненного пути. Мы видим что автор располагает более или менее полной информацией о времени в которое жил Авраам. Начиная с двенадцатой главы повествование становится подлинно историческим, содержащим имена второстепенных персонажей, наполненным такими событиями, которые можно обобщить и составить представление о духе эпохи. Чем же объясняется такая внезапная перемена в рассказе бытописателя? Несомненно, объяснение это в том, что автор располагал богатыми и конкретизированными сведениями о жизни Авраама. Для того, чтобы понять была ли эта иформация устная или письменная, какими путями она могла передаваться и было ли это вообще возможно, давайте поговорим более подробно о времени Авраама.

Историки определяют время жизни Авраама примерно двадцатым столетием до нашей эры. Авраам был избран Богом для особой миссии, повествует кн. Бытие. Бог повелел ему переселиться из Месопотамии в Палестину, обещая что от него произойдет многочисленный народ, который будет владеть этой страной. " И сказал Господь Аврааму : пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе ". ( Быт. 12 : 1 )

В девятнадцатом столетии археологи начали осваивать Месопотамскую низменность. Это время принесло удивительные открытия. Были раскопаны города принадлежавшие древним культурам с самобытным укладом жизни. Ученые узнали больше о религии шумеров, аккадцев и вавилонян. Храмовые строения пирамидальной формы - зиккураты поражают воображение даже сейчас, когда время стерло весь их блеск и мы можем, подчас, лишь догадываться о их начальной форме и высоте. Археологи нашли множество ювелирных изделий, статуэток, предметов быта. И почти каждая новая находка была оригинальной, говорила о художественном вкусе древних мастеров, показывала как ценили они поиск и вдохновение в своей работе.

Мы читаем об Аврааме, что он был кочевником. Покинув насиженное место в Харране он пришел в Ханаанскую землю. В поисках лучших пастбищ для своего скота он переходил с места на место. Мы представляем кочевников как людей с очень простым укладом жизни, у них есть лишь самое необходимое, то что нетрудно взять с собой в дальний переход. И особенно в то давнее время, когда культура только создавалась в городах, трудно было ожидать встретить у кочевников грамотных людей, знающих больше чем того требовали объязанности ухода за стадами. Но можно ли было сказать все это об Аврааме? Библия рассказывает что семья Авраама происходила из Ура, одного из самых древних городов на земле.

Долгое время об этом городе вообще ничего не было известно. Наряду со многими другими древними городами шумеров он был забыт и занесен песками пустыни. Наибольший вклад в исследование древнего города внес Леонард Вулли. Экспедиция под его руководством начала раскопки в 1922 году. Постепенно, по мере того, как сотни рабочих раскапывали слои грунта и песка прояснялись очертания древнего города. Длинные прямые улицы сходились на площади с храмовым зиккуратом. В разных местах города были открыты развалины дворцовых сооружений. В городе имелись две пристани в которые по Евфрату свозились товары. Это был богатый торговый и культурный центр. Одно из самых удобных мест жительства на земле.

Во время раскопок были найдены развалины нескольких домов богатых горожан. Л. Вулли сделал реконструкцию одного такого дома. На рисунке предложенном им мы видим просторный зал квадратной формы. Пол в нем выложен камнем. Зал окружен баллюстрадой, которая поддерживает балкон расположенный на уровне второго этажа. На балкон выходят двери нескольких комнат. Это просторный светлый и уютный дом. Семья Авраама была зажиточной и можно предположить что эти люди жили именно в таком доме.

Позже археологи раскопали город Ура, расположенный в северной Месопотамии. Появилось предположение что Авраам был родом из этого города. ( 3) Я думаю, более вероятно что Авраам происходил все таки из южного Ура. Библия говорит о переселении в Харран, который находился как раз на севере Месопотамии, как о длительном путешествии. По Библии это переселение, - целая веха в истории семьи Фарры. Для Авраама это промежуточный пункт его пути в Харран. Но даже если верно что Авраам происходил из северного Ура, все равно это означает, что он выходец из городской культуры, его кругозор не ограничивался укладом жизни кочевников. Он имел доступ к знаниям, накопленным к тому времени цивилизацией.

Почему для нас важна культурная среда в которой жил праотец еврейского народа? В начале этой главы я сделал акцент на вопросе, каким образом сведения о древнейших временах передавались и дошли до Моисея? Мы говорили также о том что начиная с времени Авраама, повествование книги Бытия становится более подробным и богатым деталями.Теперь зная больше о культурном уровне Авраама мы можем вполне логично предположить что он был автором письменных источников, которые сохранялись у его потомков. Рукописи эти могли войти в текст книги Бытие.

Авраам жил в то время, когда в шумерском обществе уже сложились твердые литературные традиции. Собственно, Шумер уже пережил свой " золотой век " приходившийся на третье тысячелетие до н. э. Уже были созданы великие литературные произведения, " Эпос о Гильгамеше ", поэма об Адапе, " плачи " о погибших городах. В такой среде, идея записать сведения о прошлых веках, хранившихся как семейное предание, не была чем то необычным или оригинальным. Мы вполне можем предположить что в окружении Авраама появились первые записи о предшествовавших веках, в которых эти люди стремились сохранить то что им было известно о прошлом.

Вера Авраама

Важно заметить, что такая летопись, если она была создана в семье Авраама была важна для этих людей не потому просто, что они хотели чтобы потомки о них не забыли. Такая летопись была важна, потому что в ней эти люди рассказывали о своей вере.

Ученые много узнали о вере шумеров, народа среди которого жил Авраам. Наверное в вере шумеров и в вере Авраама должно быть много общего? Отнюдь нет. Для историка это должно быть удивительно, но религия шумеров и религия Авраама вряд ли имеют вообще что то общее. Религия шумеров была политеистической, а Авраам верил в одного Бога. Может быть культ, обряды ; тут должно быть что то общее? У шумеров был детально разработанный культ, они строили великолепные храмы. Об Аврааме мы знаем что в его религии, скорее всего не было разработанного культа. Он не молился Богу в каких то специально отведенных для этого местах.

Вера Авраама отличается от веры современных ему людей, окружавших его. Что то общее вере Авраама вряд ли можно найти в исторических свидетельствах предшествовавших времени патриарха. Его убеждения навсегда остались в истории как что то особенное, спонтанно возникшее в глубине веков. Конечно, мы не можем считать что Авраам " изобрел " монотеизм. В Библии есть указания что во времена Авраама было незначительное меньшинство людей веривших в Единого Бога. Так в 14 главе книги Бытие рассказывается о встрече Авраама с Мелхиседеком, который был " священник Бога Всевышнего ". Да и рассматривая сообщения книги Бытие о более ранних временах можно понять, что люди о которых там упоминается были носителями веры в Единого. Так, в 4 главе Бытия рассказывается о Еносе во время которого " начали призывать имя Господа ". В 5 главе мы читаем о Енохе, " И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его ". То есть Енох был человеком о котором сохранилась память как о личности осбенно посвященной Богу.

Нужно сказать что монотеистические убеждения Авраама накладывали на него определенные моральные объязательства. Авраам в нравственном отношении стоял выше большинства людей окружавших его. Так он проявляет бескорыстие, отказавшись взять свою часть добычи после победы над царем Кедорлаомером. ( Быт. 14 : 22 - 24 ) Он заступается перед Господом за грешных жителей Содома, выпрашивая для них помилование. ( Быт. 18 : 23 - 33 ) Авраам молится за согрешившего царя Герара. ( Быт. 20 : 17 ) На все последующие времена Авраам остался примером человека искренне верующего, обладающего знанием воли Божией, готового служить Богу всеми своими способностями. Уже в Новом завете мы находим тексты, несомненно, отражающие отношение еврейского народа к своему прародителю. ( Мтф. 2 : 9 Ин. 8 : 40 Римл. 4 : 12 )

Вопрос о первоисточниках

Итак, в предыдущих разделах мы выяснили что Авраам вполне мог быть автором некоего письменного предания, позже вошедшего в книгу Бытие. Мы взглянули вовне, в историю, для того, чтобы уяснить наличие такой возможности. Теперь, давайте, взглянем внутрь, посмотрим в Писание, чтобы увидеть присутствующие там признаки существования письменных источников.

Во первых, хочется обратить внимание на факт очень заметный при чтении книги Бытие, именно, наличие там родословий. Интерес к родословиям характерен для древней семитской культуры. Мы встречаем множество родословий не только в книге Бытие, но и в более поздних книгах Ветхого завета. Наличие каких то родословных списков представляется очень вероятным. И этими списками могли пользоватся позднейшие авторы Библии, например Моисей мог пользоватся родословиями при написании текстов, легших в основу Пятикнижия. Такое мнение поддерживается некоторыми богословами. Так в книге " Как возникла Библия? " мы читаем, "... Это в новом свете представляет поразительную теорию П. Виземана. На основе анализа различных литературных особенностей книги Бытие он пришел к заключению, что эта книга, вероятно, первоначально была записана на глиняных табличках, а именно нашими праотцами, наилучшим образом посвященными в события тех времен. Согласно этой теории, Моисей составил из этих глиняных табличек ту книгу Бытия, кторую мы имеем в Библии ; сам же Моисей указал в книге, из каких источников взято ее содержание - например, словами : " Вот происхождение ( родословие и т. д. евр. толедот )... " Это мы можем видеть в Быт. 2 : 4 ; 5 : 1 ; 6 : 9 ; 10 : 1 - эти места должны были бы быть началом или концом таблички. " ( 4 )

Еще одним свидетельством наличия древнейших текстов, легших в основу книги Бытие, является существование у евреев эпохи Исхода устойчивой месопотамской традиции. Например, об этом свидетельствуют находки сделанные в Нузи в северной Месопотамии с 1925 по 1931 год. Там было обнаружено множество деловых документов. В одном из них указывается возможность наследования имущества чужим человеком в случае бездетности. Так хочет поступить и Авраам. ( Быт. 24 : 2 ) Там зафиксирован обычай, по которому бесплодная женщина берет своему мужу рабыню для того, чтобы воспитать как своего рожденного ею ребенка. Это именно и происходит в истории Агари. ( Быт. 16 ) Как пишет А. Мень в своей книге " История религии " ; " Многие другие обычаи и законы Северной Месопотамии находят параллель в Библии. И самое замечательное что эти обычаи уже не практикуются после 17 в. Это есть указание на эпоху патриархов относящуюся к 19 - 18 вв. до н. э. " ( 5 ) Но если эти обычаи не практиковались после 17 века, то как они могли войти в книгу Бытие, написанную, по самой ранней хронологии, во время Моисея т. е. в 15 веке? Можем ли мы с полным основанием думать, что все эти подробности сохранялись в памяти народа по крайней мере 200 лет?

В 49 главе Бытия расказывается о благословении Иаковом своих своих сыновей. Об Иосифе он говорит : " Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. " ст. 24. В еврейском тексте стоит " абир " Иакова т. е. телец. ( 6 ) Это совсем не характерное для Пятикнижия наименование Бога. Оно происходит из культурной среды Шумера, или вообще Междуречья. Когда евреи находились в пустыне после исхода из Египта они потребовали от Аарона сделать им золотого тельца, которому они могли бы поклоняться. Телец был для них символом Бога. После 400 лет пребывания в Египте они не забыли как называл Бога их праотец Иаков. Мы видим что в этом случае отсутствует какое либо влияние египетской культуры, богатой религиозной символикой. Что это как не прекрасная подсказка, - текст 49 главы Бытия это подлинные слова Иакова записанные и хранившиеся в еврейской среде все 400 лет египетского плена? Вывод о наличии древнейших текстов, которые сформировали книгу Бытие, позволяет нам по новому взглянуть, в том числе, и на рассказ о потопе. Вопрос, который может здесь обсуждаться, это рассуждение о том, какими мотивами руководствовался автор древнейшего текста при переработке шумерской легенды о потопе. А также вопрос о присутствии в родовых преданиях древних семитов собственных воспоминаний о потопе.

Размер потопа

В Библии потоп называется всемирным. В 7 главе Бытия 19 - 21 ст. читаем : " И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады ползающие по земле, и все люди. " Объясняя это преувеличение мы должны сказать, что у Библии, несомненно, есть человеческое измерение. В воображении автора Бытия, необычайно широко разлившаяся вода, затопившая действительно часть Месопотамской низменности, покрыла и весь остальной мир. Автор использовал шумерский миф без изъяна. Он испытал на себе глубокое влияние культуры Месопотамии, жители которой видя частые разливы рек, убеждались в реальности произошедшей в давние времена всемирной катастрофы. Долгое время не было сомнений в правдивости всех подробностей библейского потопа. Так, Августин понимал библейский рассказ о потопе вполне буквально. " Что касается другого распространенного вида возражений... Людям имеющим в этом отношении проблемы следует напомнить что слова " все пресмыкающиеся по земле животные " означают лишь то что у Ноя не было необходимости содержать в ковчеге животных могущих жить в воде, будь то рыбы полностью живущие в воде, или морские птицы могущие плавать на ее поверхности. Ной не ловил зверей, чтобы посадить их в ковчег : они пришли сами, чтобы найти в нем убежище, и Ною было достаточро лишь впустить их. В этом заключается сила Божьих слов : " Они войдут к тебе. " ( Быт. 6 : 20 ). ( 7 )

Но в дальнейшем, по мере того как расширялись понятия о мире, становилось более полным знание о геологии Земли, прояснялась условность библейского повествования о потопе. В 18 веке М. В. Ломоносов затронул тему всемирного потопа в сочинении " О слоях земных ". Великий русский ученый, очевидно, не подвергал сомнению буквальность повествования книги Бытие о потопе. Однако в своей книге он критикует " доказательства " всемирности потопа бытовавште в научной среде в то время. Ломоносов объясняет возникновение гор, постепенным поднятием морского дна. При этом на вершинах гор, естественно, могут находится останки морских организмов. Ломоносов отрицает мнение ученых, считавших, что присутствие останков морских животных на горах можно объяснить поднятием воды во время потопа. Он пишет : " Есть против возвышения гор со дна морского и поднятия с собою раковин другое мнение, за которое стоят писатели не из черни ученого общества, приписывая оное действие единственно Ноеву потопу, однако и сие важными доводами легко уничтожается... Потопляющая при Ное вода нисходила сильным дождем, следовательно сливаясь с высот, стремилась навстречу раковинам и их не допускала в гору. Невозможно и то предположить что черепнокожные всползли на горы во время 150 дней, как вода стояла над землею, затем что движение сих животных весьма коснительное, к тому же крупные раковины ищут всегда глубин. " ( 8 )

В наше время проблематика книги Бытие не раз становилась в центре внимания различных богословских исследований. Вот что говорится в послании Библейской Комиссии кардиналу Эмануэлю К. Сюару, архиепископу Парижскому, датируемому 1948 годом.

" Довольно темен и сложен вопрос о литературных формах первых одиннадцати глав книги Бытие. Такие литературные формы не соответствуют ни одной из наших классических категорий и их нельзя рассматривать в свете античных или новейших литературных жанров. Поэтому нельзя ни отрицать ни отстаивать их историчности в целом, не прилагая к ним ошибочно норм литературного жанра, к которому они не могут принадлежать. " ( 9 )

Именно выяснение литературного жанра первых глав книги Бытие, разумеется если оно проведено в духе подлинной научности,может разрешить многие вопросы и недоразумения связанные с пониманием текста.

Авторы книги " Трудные вопросы Библии " несомненно стараются учитывать особенность жанра при своем объяснении масштабов потопа.

" Боговдохновенный автор не раз подчеркивает всемирный характер потопа, он смел все человечество ( Быт. 6 : 7 ) всех животных ( 6 : 13 ) все что есть на земле ( 6 : 17 ) все живое ( 7 : 4 ) все что имело дыхание духа в ноздрях своих ( 7 : 22 ) и вода покрыла все высокие горы какие есть под всем небом ( 7 : 19 ) Все эти выражения в действительности не так категоричны, как это может показаться на первый взгляд. В библейском языке есть примеры, когда слово весь относится к части, которую автор рассматривает как целое. Говоря о предстоящем вступлении евреев в Палестину, Бог обещает своему народу : " С сего дня Я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом " ( Втор. 2 : 25 ) Здесь речь явно идет только о народах различных областей Палестины. Голод во времена Иосифа " был на всей земле и из всех стран приходили покупать хлеб " ( Быт. 41 : 57 ) Здесь горизонт более обширен чем в предыдущем примере, но ненамного. Борьба между верными подданными Давида и сторонниками Авессалома распространилась " по лицу земли " ( 2 Цар. 18 : 8 ) Здесь горизонт чрезвычайно узкий : речь идет о части Палестины. Нет недостатка и в других примерах : подобная эластичность языка наблюдается и в Новом завете, в эпизоде с Пятидесятницей, в котором участвуют люди, принадлежащие " ко всем народам которые живут под небом " ( Деян. 2 : 5 ), очевидно, в пределах Римской империи, как видно из следующего затем перечисления. ( ст. 9 - 11 )

Утверждать, что автор, говоря "вся земля " придает этим словам значение более понятное для нас, значит искажать их смысл ибо во - первых, как мы видели, это выражение в библейском языке приобретает эластисность ; во - вторых потому что слова " вся земля " для нас имеют конкретное значение, соответствующее нашим расширившимся с тех пор географическим познаниям, о которых священнописатель даже не подозревал и потому не мог отразить их в своих словах.

Поэтому не следует представлять себе потоп, в результате которого вода поднимается до вершины Эвереста и покрывает весь земной шар от Аляски до Новой Зеландии. Книга Бытия не знает ни Эвереста, ни Новой Зеландии, ни даже земного шара. Поэтому надо исключить географическую всемирность, не столько из - за бесчисленных, сногсшибательных чудес, которые она потребовала бы, сколько потому что она не согласуется с намерениями автора.

Время потопа

Археологами были найдены в Месопотамии, в разных местах, несколько свидетельств очень больших наводнений. Слои наносного песка и глины толщиной в несколько метров были обнаружены при раскопках нескольких шумерских городов. Причем ученые пришли к выводу, что наводнение было не одно, а их было несколько и происходили они в разное время.

Самое нашумевшее и первое по времени открытие следов наводнения было сделано в 1927 году в г. Уре. Поскольку это был город Авраама мы можем гипотетически предположить, что именно это наводнение описывается в Библии как всемирный потоп. Наводнение в Уре датируется примерно третьим, началом четвертого тысячелетия до н. э. ( 10 ) Насколько это совпадает с библейской хронологией потопа? Материал позволяющий примерно определить время библейского потопа содержится в 11 главе книги Бытия. Это родословие Авраама. Произведя несложные подсчеты можно вычислить количество лет рошедшее от потопа до рождения Авраама. Результат такого подсчета показывает что библейский потоп лет на 500 - 600 ближе к нам чем наводнение в Уре. Следы наводнений в других шумерских городах относятся к еще более ранним временам. ( 11 ) Так что поиск фактов соответствующих библейским данным разочаровывает.

Находки археологов позволяют сделать еще одно интересное предположение ; некое катастрофическое наводнение происшедшее в южной Месопотамии явилось переломным моментом в политическом и культурном развитии этой страны. " Царский список " из города Ереду содержит список царей до потопа и после потопа. Согласно с этим текстом, после потопа власть в стране захватили иноплеменники, "... настал всемирный потоп, а после потопа власть захватили правители горных народов. " ( 12 ) Другие находки подтверждают, что с потопом могла быть связана смена культур. Подобные открытия сделал уже Леонард Вулли. " Леонард Вулли обнаружил шахтные гробницы шумерских царей сооруженные в третьем тысячелетии до нашей эры, а под ними огромный слой ила, а под ними огромный слой почвы, со следами незнакомой еще протошумерской цивилизации. " ( 13 ) Таким образом время великого потопа не только принесло природную катастрофу, возможно, это также было время больших политических и культурных потрясений. Но о каких " горных народах " могла идти речь в " Царском списке " из Ереду? Вполне может быть, что летописец назвал так самих шумеров. Согласно общепринятой научной теории, шумеры происходили из какой - то горной местности. ( 14 ) Таким образом довольно ясно вырисовывается картина шумерской экспансии в южной Месопотамии во время сразу последовавшее за потопом. И это позволяет провести интересную интерполяцию на библейское повествование. Возможно Авраам был представителем этого дошумерского протосемитского населения. Таким образом у него могла быть реальная генеалогическая связь с человеком, одним из множества, пережившим потоп.

Потоп и откровение

На предыдущих страницах мы выяснили что рассказ Библии о потопе во многом носит условный характер. Происхождение информации очень древнее, и правдивые подробности в ней могут быть забыты. Размеры потопа преувеличены. Библейская хронология потопа не имеет точных соответствий с какими нибудь археологическими или летописными данными. Мы можем задать вопрос о духовном значении потопа. Библия говорит что Бог обатился к Ною с повелением построить ковчег. Это было конкретное слово Бога, позволившее спастись, по крайней мере, одной семье из множества людей проживавших в той местности. Насколько мы можем считать историчным сообщение о самом факте откровения?

В начале этой статьи я обратил внимание на значение семьи Авраама, в которой, очевидно, создавались первые записи легшие в основу книги Бытия. Мои тезисы, как я понимаю, все таки могут быть вполне спорными. Но рассматривая повествование книги Бытия, мы должны будем согласиться, что в рассказе об Аврааме мы впервые встречаемся хоть с каким то историческим фоном. Время Авраама можно соотнести с определенной исторической эпохой. Помогают в этом некоторые детали быта, сообщения выясняющие традиции того времени. В рассказе об Аврааме упоминаются имена нескольких людей не относящихся к семье Авраама. И это, надо полагать, реально существовавшие люди. Ко времени патриархов еврейского народа мы должны будем отнести первые сообщения об откровениях Бога имеющие историческую основу. То есть повествование о Ное в целом, включая все его внешние описания, нужно признать вынесенным за рамки конкретного исторического опыта. То есть рассказ о том что Бог говорил Ною может быть позднейшей легендой.

Но в своем принципиальном значении рассказ о потопе открывает одну важную правду. Мы можем говорить что откровения, подобные тем с которыми Бог обращался к Аврааму, были и до Авраама. У нас ведь нет оснований утверждать противоположное. Бог мог как то являться людям в более древние времена для того чтобы помочь, утешить, научить чему то. Вопрос может быть о дефиниции откровений. Мы читаем в книге Бытия об откровении Бога Аврааму, имевшему, как мы видели, конкретную историческую перспективу ; целью которого было заключение Завета с одним определенным народом. И мы предположили, также, наличие откровений среди других народов, которые остаются, возможно, вне поля зрения Библии. И предположение это возникает не на пустом месте, а именно на основании того что мы читаем о Ное и на некоторых других коротких сообщениях книги Бытия, вплоть до рассказа об Адаме. Это предположение подтверждается выводами некоторых современных богословов. Вот что пишет, например, немецкий богослов Карл Ранер " Уже Ветхий завет как текст, свидетельствующий о спасительной деятельности Бога, знает такую деятельность Бога и вне истории Ветхого завета как союза Бога с еврейским народом, он знает истинный союз Бога со всем человечеством, по отношению к которому ветхозаветный союз есть лишь частный случай, запечатленный в особом историческом сознании Израиля ; в Ветхом завете мы встречаем и благочестивых язычников угодных Богу " ( 15 )

Так что библейский рассказ о потопе, в своей сути открывает истину, которая видна и при буквальном и поверхностном прочтении. Она в том что Бог обращается и говорит ко всему человечеству. Рассказ о Ное освещает нам широкую перспективу мира в каждом моменте истории которого мы можем видеть ведение и руководство Бога.

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