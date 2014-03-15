Аншлюс церквей России

Cтатья перепечатана полностью с http://ieshua.org/cerkovnyj-anshlyus.htm Администрация сайта Эсхатос полностью разделяет мнение автора статьи.

Церковный аншлюс

На фоне усиливающейся российской агрессии против Украины люди ждут правды и надежды. В растерянности говорят об аншлюсе – о поглощении, насильственном присоединении Крыма, а то и всего Юго-Востока Украины к России. Украинцы в шоке от таких братских планов. Что же происходит? Кого спросить? Президент России отвечает, что будет защищать «соотечественников, живущих за рубежом». А позже заявляет, что Украина вышла из СССР не совсем законно. Становится понятно, что за всеми крымскими событиями (а также за преступной политикой Януковича) кроется простая и в своей простоте страшная идея – восстановить СССР, хотя бы частично. Идея простая, потому что учитывает только волю Путина и имперские планы Москвы, и вовсе не учитывает этнические, культурные, геополитические сложности, а тем более свободу воли граждан и целых народов.

Россия хочется стать собирателем земель русских в единую неосоветскую империю.А что же Церковь о войне? РПЦ молчит. Еще 2 марта патриарх Кирилл пообещал «сделать все возможное, чтобы убедить всех тех, в чьих руках находится власть, что нельзя допустить гибели мирных людей на дорогой для моего сердца земле Украины» , но с тех пор – тишина. По сути, РПЦ и партия власти (она же партия войны) – едины.

А евангельские протестанты? Лучше бы молчали.

Лидер РОСХВЕ Сергей Ряховский в своем заявлении стал выше политики и войны (подумаешь, оккупация!), он переживает, чтобы события не разделили украинские и российские Церкви .

Начальствующий епископ РЦ ХВЕ Эдуард Грабовенко признал, что “два братских народа, имеющих одну историю и одну судьбу, стоят на пороге вооруженного конфликта”, из чего можно догадаться, что это сами украинцы решили переписать историю и тем самым спровоцировали конфликт.

Преседатель РС ЕХБ Алексей Смирнов призвал непонятно кого «остановиться» и выразил опасение, что может погрузиться в «эту бездну еще и народ России».

А сегодня высказался руководитель Отдела внешних церковных связей РС ЕХБ Виталий Власенко. Он оказался самым речистым и блеснул проповедническим искусством. Церковный дипломат призвал проститьнеизвестно кого и непонятно за что («это выше, чем смерть на Майдане» и «договор с Европой») и благословлять «начальства и власти, которые установлены Богом для нашего блага, кто бы они ни были», а также «не быть сынами и дочерями… противления, бунта, мятежа».

Такие заявления – отписки и отговорки, не достойные серьезного анализа. И все же их стоит кратко прокомментировать, чтобы увидеть бедственность положения в российской Церкви и ее полную дезориентацию:

«единство Церкви», о котором переживает Сергей Ряховский, не может быть основано на замалчивании правды и одобрении агрессии;

«одна история и одна судьба», о которых говорит Эдуард Грабовенко, не более чем пропагандистский миф, ведь каждый народ вправе выбирать свою судьбу, и украинский народ выбрал европейский вектор развития, отказаться от этого выбора можно только силой, что и пытаются сейчас сделать не через «вооруженный конфликт» двух сторон, а через интервенцию с одной, российской стороны;

призыв «остановиться», сделанный Алексеем Смирновым, должны быть обращен не к пострадавшей, украинской стороне, а к агрессору — российскому руководству и российскому народу, который давно уже находится на краю «бездны» ксенофобии и мессианской прелести;

«простить», к чему призывает Виталий Власенко, конечно же нужно, но стоит сказать не только о прощении со стороны пострадавшего, но и о покаянии насильника, поэтому призыв украинцев к прощению должен быть дополнен признанием факта оккупации и призывом россиян к покаянию; точно так же «благословлять начальства и власти» очень даже нужно, но при этом стоило бы говорить им правду, а не лестную ложь, ведь лучше быть с мятежником Иисусом, чем с добропорядочными фарисеями.



О чем все это? Да о том, что пока аншлюс Крыма или даже всей Украины остается угрозой, свершилось другое событие, не менее печальное – аншлюс российской церкви, которую без остатка поглотило и подчинило себе милитаристское неототалитарное государство. Теперь от нее не стоит ожидать ни правды, ни надежды. Наступает время подполья и борьбы, нерелигиозной веры и личного мужества.

Михаил Черенков

cherenkoff.blogspot.com