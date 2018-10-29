Христианин и интернет

Владислав Бачинин - Братец-Троллик

(Набросок антропосоциологического портрета)



В христианской среде, в том числе в неформальных христианских интернет-сообществах, активно работают антихристианские тролли. Среди них есть добровольцы (их я не касаюсь) и служаки. Последние давно освоили свои роли и принимаются многими христианами за своих, хотя на самом деле состоят отнюдь не на церковной службе.

Антихристианские тролли-служаки - это особый тип узко специализированных троллей-провокаторов, готовых подыгрывать, входить в доверие, провоцировать на откровенности, имитировать веру и убеждения, чтобы затем использовать услышанные суждения и оценки в своих целях.

Интернет-коммуникация с христианами для них – не потребность ищущего ума и живой души, не способ проведения досуга, а служба. Они глубоко внедрены в христианские сообщества, давно в них освоились, научились подыгрывать, успешно имитировать стандарты христианского общения. При этом они ведут против христиан и в первую очередь против протестантов скрытую идейную, информационную войну, вытягивают нужные им сведения, провоцируют на откровенности, упорно защищают какие-то провластные идеи или одиозные выходки властей, не отвечающие критериям здравого смысла, морали и права. У них имеются мягкие, христианские по виду тапочки, позволяющие им вкрадчиво передвигаться по интернет-пространству, не грубя, не хамя, огибая острые дискуссионные углы, не ссорясь с оппонентами, не называя вещи своими именами, ускользая от прямых, откровенных суждений.

Всё это не мешает им быть информационными вампирами, высасывать из собеседников то, что им нужно. Их поведение только внешне кажется индифферентным, но в действительности оно деструктивно, поскольку они никогда не забывают выполнять помимо своих пчелиных функций по сбору информации, еще и функции демотиваторов, исподволь подрывающих и разрушающих в христианах те социальные мотивы и политические убеждения, которые органично вырастают из их верований.

Антихристианские тролли хорошо знакомы с христианской «кухней», с изнанкой и теневыми сторонами церковной жизни. Нередко они работают в образовательных структурах, прямо или косвенно связанных с различными конфессиями. Они могут иметь дипломы семинарий и христианских вузов, степени магистров, скажем по истории церкви. Темы их дипломных и диссертационных работ чаще всего привязаны к той среде, из которой им требуется черпать информацию. Их задача – собирать и обрабатывать сведения о состоянии умов и настроений среди протестантов.

В отличие от обычных диспутантов, склонных к эмоциональным всплескам, эти имитаторы, всегда подчеркнуто уравновешенны, что не мешает им высказывать провокативные суждения, раззадоривающие собеседников. Подобно дьяволу в Эдемском саду, они подстрекают, искушают, лгут и настаивают на своей лжи. Их мотивы злонамеренны. Собеседники для них – только средства, а Фейсбук – настоящий информационный клондайк, где они охотятся днем и ночью, приговаривая про себя: «Ловись, рыбка, мала и велика!» и тем самым буквально оправдывая смысл слова trolling, означающего ловлю рыбы на движущуюся блесну-приманку.

В отличие от обычных троллей, они не провоцируют скандалы, чреватые обывами коммуникативн-информативных связей. Их тактика по-своему конспиративна и выглядит как латентный, вкрадчивый, мягкий, для многих незаметный троллинг, позволяющий им удерживаться в христианских сообществах многие годы.

Дискутировать с ряжеными псевдохристианами-провокаторами, тратить на них свои интеллектуальные, духовные силы – дело бесплодное и неблагодарное, поскольку те только изображают из себя диспутантов. Взывать к их совести, упрекать, увещевать – тоже бесполезно, поскольку на самом деле это непробиваемые, убежденные враги Божьи. У них нет ни веры, ни совести, ни моральных принципов, а только видимость, оболочка, внутри которой духовная пустота холодных службистов. При более пристальном взгляде на поверхности личности такого субъекта можно обнаружить несмываемый налёт серости, свидетельствующей о его духовном убожестве.

Если вы – не специалист-аналитик, профессионально интересующийся этими втирушами, то лучше с ними не общаться. Самый эффективный способ борьбы с ними – остракизм, полный игнор, жесткий бан. Это мера крайняя, но необходимая. Не кормите братца-троллика, чтобы он понял, что с вами каши не сваришь и уже не возлагал на вас никаких надежд.

Каждый приходит к решениям такого рода, как правило, самостоятельно и далеко не сразу. Этому предшествует предварительное получение негативного опыта взаимодействия с духовно чуждым ряженным. И здесь требуются христианское здравомыслие, т.е. некоторые аналитические способности, чтобы, с одной стороны, не просчитаться, не обвинить в троллинге невиновного, а с другой, чтобы не прошляпить хорошо закамуфлированного антихристианского братца-троллика.