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Владислав Бачинин - Диффамация Бога

К началу третьего тысячелетия секуляризм полностью открыл свое истинное лицо, предъявив миру печальные плоды своих стратегий - руины веры, духовности, культуры, нравственности. Великая христианская депрессия обернулась катастрофой не только для всех сфер мирской духовно-практической жизни. Заметно ослабели в духовном отношении и большинство христианских церквей. У них не хватает духовных сил, чтобы взращивать полноценных христиан с твердой верой и целостным миросозерцанием. Церкви наполнены недохристианами, полухристианами и лжехристианами, являющимися носителями различных изъянов и повреждений в структурах их сознания. Их отношения с Богом-Отцом, Богом-Сыном и Богом-Святым Духом, их способности к евангельскому истолкованию сущего и должного оставляют желать лучшего. И чем слабее эти отношения и способность, тем меньше в современном христианине отличий от секулярного человека, чьи интересы вращаются исключительно вокруг «человеческого, слишком человеческого».

В культуре модерности прочно утвердился мирской дух самообмана, побуждающий людей доверять богоборческим, т.е. самым безумным и развратительным идеям, не приемлющий библейских чудес, тайн и авторитетов, ратующий за диффамацию [1] всех лиц Св. Троицы. Систематические практики подобных диффамаций, нацеленных на полную аннигиляцию христианства, выглядят так, будто реализуется вселенский демонический проект его уничтожения. Рушится один из главный запретов, регулирующих отношения между человеком и Богом, – запрет на богохульство. Секуляризация распахнула двери, ведущие в ту реальность, где хула на Господа превратилась из аномалии в норму, и этот вход становится всё шире. В этой связи дух мира сего, он же модернистский рассудок, возлагает большие надежды на подрыв библейской аксиологии христианской теодицеи, пытаясь разбить целостность триединого Бога и нападая порознь то на Бога-Отца, то на Бога-Сына, то на Бога-Св.Духа. Будучи не в силах нанести существенный урон триединому Богу на уровне онтологии, секулярный ум пытается проникнуть в области функций, исполняемых Богом-Отцом, Богом-Сыном и Богом-Св.Духом, где Они соприкасаются с человеческим существованием. Мирской дух пользуется тем, что эти области находятся в пределах его досягаемости, и пользуется этим, пытаясь тем самым подвергнуть диффамации каждую из Личностей Св. Троицы.

Предположения, будто подобные антитринитарные практики не наносят никакого вреда человеку и человечеству, похожи на утверждение постмодернистов Ж. Делеза и Ф. Гваттари о том, что «смерть» Бога, будто бы, не имеет для мира и культуры никакого значения, не производит никаких последствий. Очевидная безответственность подобных неосновательных заявлений сама является одним из таких негативных последствий.

Главный субъект диффамаций – фаустовский человек, обладатель разорванного сознания. пленник рокового заблуждения, будто триединый Бог – это препятствие, которое возвышается у него на пути и которое необходимо удалить любой ценой. Не способный справиться с этой целостной тринитарной громадой, не имеющий представления о дисциплине богословствующего мышления, он двинулся по пути её дробления и расправы с каждой из трех ипостасей по-отдельности.

Понять духовную природу конструкторов теологии «смерти» Бога с их разорванным сознанием помогает образное выражение Виктора Шкловского, писавшего о человеке, «у которого взрывом вырвало внутренности, а он еще разговаривает. Представьте себе сообщество из таких людей. Сидят они и разговаривают» [2] . Эти люди, оставшиеся без добротных духовных оснований внутренней жизни, смертельно травмированные злом мира, несущие в себе такие разрывы смыслов, ценностей и норм, которые несовместимы с нормальной духовной жизнью, могут разговаривать только о смерти. И они, не знающие живого Бога, «сидят и разговаривают», а также пишут о Боге, Которого совершенно не знают и Которого им нравится воображать мертвым.

В их текстах практически нет теологии, а имеется всего лишь идеология богоотрицания, сдобренная богословской терминологией. Употребляя слово Бог, они, как правило, не принимают во внимание триединства Бога, не расставляют нужных смысловых акцентов там, где речь идет о Лицах Св. Троицы. О чьей смерти они говорят? Кого именно пытаются предать теоретической казни? Что при этом происходит с сущностью триединого Бога, с Лицами Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа? На эти вопросы у них не найти убедительных ответов. Богословские теоморты, создаваемые ими, являются отображениями их антихристианской идентичности. И тут неизбежно возникает вопрос: можно ли называть теологией создаваемые ими антихристианские сочинения? Не проявляют ли недопустимую неразборчивость те, кто включают в книги по истории богословия главы о теологии «смерти» Бога? Не следует ли в обзорно-аналитических изданиях такого рода выделять особый раздел под названием «Девиантная теология», включающий те еретические концепции, в которых доминирует дух откровенного богоборчества?

В.А. Бачинин, доктор социологических наук, профессор (Санкт-Петербург)