Знаменитый иерусалимский, или, как его еще называют, Соломонов храм тесно связан с именем Спасителя. В его стены была введена первосвященником Богоматерь, из этого храма Христос изгонял торговцев, здесь Он исцелял немощствующих душой и телом.



Наконец, сбылось предсказание Иисуса – храм был уничтожен в 70 г. (Мф. 24:1-2; Лк. 21:5-6,24). Однако на этом история древней святыни не закончилась.



Отполированная до блеска миллионами поцелуев верующих, Стена плача – все, что осталось от разрушенного римлянами легендарного иерусалимского храма. Ежедневно, днем и ночью здесь молятся люди. Мужчины в вязаных кипах, в черных широкополых шляпах, солдаты, матери с детьми. Мужчины и женщины – отдельно, через металлическую перегородку в человеческий рост. Они просят Бога даровать Израилю победу над "Хезболлой" и возродить храм, которого еврейский народ лишен уже две тысячи лет. "Место присутствия Господа" здесь же, за сложенной из громадных известняковых блоков стеной. Однако ведущие туда массивные ворота охраняет наряд солдат в черных очках, с винтовками М-16 наперевес. Дальше начинается Харам аш-Шариф, священное место мусульман. Раньше там возвышался знаменитый иерусалимский храм, где проповедовал Иисус Христос.

Сергей Путилов - Иерусалимский храм - от Скинии до Стены плача

Первый храм был построен царем Соломоном. Просуществовал он с Х в. по 586 г. до Р.Х., когда был разрушен вавилонским царем Навуходоносором в день 9-го ава (июль-август). Внутреннее устройство храма, возведенного Соломоном, сыном Давида, подробно описано в Библии. Из нее мы знаем, что внутренняя планировка храма, состоявшего из двух основных помещений, повторяла конструкцию Скинии – переносного святилища, ранее служившего евреям для богослужения. Пройдя между столбами, поставленными у притвора, – правому было дано имя Иахин ("Он укрепит"), а левому – Воаз ("В нем сила"), – священник входил в первое помещение, храмовый зал, минуя ряд массивных дверей из драгоценных пород дерева. Там взору открывались десять светильников, столы для хлебов предложения и алтарь, где воскурялись благовония.Второе помещение, Святая святых, представляло собой правильный куб размером 20х20х20 локтей. Все внутреннее пространство Соломон покрыл двадцатью тоннами превосходного золота. Только каждый примененный при строительстве золотой гвоздь весил 50 сиклей, т.е. 0,6 кг (2 Пар 3:1-17). Не менее впечатляющее зрелище представлял собой и внутренний двор храма, с десятью бронзовыми чашами для умывания и с тяжелым чаном, или купелью, опиравшейся на двенадцать огромных бронзовых волов. Животных приносили в жертву на квадратном девятиметровом бронзовом алтаре.Соломонов храм был разрушен царем Навуходоносором в 586 г. до Р.Х, сокровища его вывезены, а еврейский народ уведен в семидесятилетний плен в Вавилон."Второй храм был возведен по окончании долгого вавилонского пленения и перестроен накануне Рождества Христова царем Иродом Великим. Амбициозный правитель превратил храм в одно из чудес света. Реконструкцию главной иудейской святыни царь, прославившийся жестокосердием, начал в 20 г. до Р.Х. Работы продолжались и во время жизни Спасителя, окончившись лишь в 64 году. Всего через шесть лет он снова будет превращен в руины.С самого начала жизнь Христа была связана с иерусалимским храмом. Ранее в эти древние стены была введена первосвященником Богоматерь. В Иерусалимском храме Христос впервые был прославлен также женщиной, 84-летней пророчицей Анной (Лк. 2:36-38).В годы земной жизни Спасителя иерусалимский храм был великолепен, на что апостолы однажды постарались обратить внимание Господа. На что им был дан пророческий ответ: "Видите ли сии здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне" (Мк.13:2). Высота здания, увенчанного золотой двускатной крышей, достигала пятнадцати этажей. Площадь храмового комплекса, где сейчас расположены знаменитые мусульманские святыни – Купол Скалы и Аль-Акса, достигала 15 га. Храмовый двор был окружен портиком (крытой галереей). Там обосновались изгнанные Христом из храма торговцы животными и менялы. Евангелие сообщает, что, увидев в храме торговцев скотом, овцами и голубями, меновщиков денег, Иисус пришел в сильный гнев. Свив из веревок длинный бич, Он выгнал нечестивцев и опрокинул их столы: "Дома Отца Моего не делайте домом торговли" (Ин.2:3-17).Чтобы попасть в просторный внутренний двор храма, нужно было подняться по лестнице.Пройдя по отполированным до блеска каменным плитам, устилавшим пол двора, человек (это мог быть только иудей, т.к. "неверным" вход в храм запрещался под страхом смерти) попадал в "двор священников". Там находилась купель – – громадная чаша с чистой водой. Там собирались желающие послушать ученого раввина или благочестивого проповедника. Евангелие сообщает, что здесь, будучи еще двенадцатилетним отроком, Иисус слушал поучения раввинов и удивил их своей мудростью: "Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его" (Лк.2:41-52). Сюда, уже будучи взрослым, Спаситель придет, чтобы ошеломить и привести в ярость книжников своими знаменитыми словами: "Я и Отец – одно" (Ин.10: 30). По предсказанию Христа (Мф. 24:1-2; Лк. 21:5-6,24), храм был разрушен римлянами в 70 году. Произошло это в тот же самый день, что и гибель Первого храма – 9-го ава).Знаменитая "Стена плача", протянувшаяся на двести метров – – остатки величественного иерусалимского храма, разрушенного в 70 году н.э. римским императором Титом в наказание за мятеж евреев. Свое необычное название стена получила за то, что здесь иудеи уже две тысячи лет оплакивают гибель своей главной святыни. Причем даже плакать-то на этих руинах им и то разрешалось не всегда. Полвека спустя после гибели Иерусалима и храма город был обращена в римскую колонию и переименован в "Colonia Aelia Capitolina". Вход иудеям сюда был строго запрещен. На месте иудейской святыни были воздвигнуты языческие капища, что и вызвало новый взрыв негодования в народе.Едва император Адриан, направлявшийся в Афины, покинул город, в нем вспыхнуло восстание под предводительством Бар-Кохбы ("сына звезды"), почитаемого среди восставших как Мессия. Поначалу восставшим сопутствовала удача, им даже удалось одержать победу в нескольких столкновениях с римлянами. Однако после убийства Бар-Кохбы их дух был сломлен, и восстание было подавлено. В наказание иудеи были изгнаны из Иерусалима полностью и навсегда, а разрушенный до основания город римляне вспахали плугом, стирая его таким образом с лица земли. С тех пор у евреев при прощании друг с другом вошла в поговорку фраза: "В следующем году в Иерусалиме!" Ждать этой встречи пришлось долго – почти две тысячи лет.Пророчествовал Христос и о грядущей гибели Иерусалима от руки римлян. Вот что говорится об этом в Евангелии о Луки: "И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих; Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя ото всюду, И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего" (Лк.19:41-44).После арабского завоевания Палестины (VII в) на протяжении веков на этом месте находился мусульманский квартал, что также сильно затрудняло иудеям доступ к своей святыне. Только в 1967 году, уже после создания государства Израиль и присоединения к нему всего Иерусалима, арабские постройки перед Стеной были снесены и сейчас на этом месте расположена довольно обширная площадь, по которой гуляют туристы. Придя сюда в пятницу вечером, понимаешь, каково значение этого места для религиозных евреев: после захода солнца на площади перед Стеной Плача собираются массы празднично одетых людей, пришедших сюда из расположенного поблизости еврейского квартала и пением встречают наступление "шаббата" – "священной субботы". К ним присоединяются одетые во все черное ортодоксы из Меа Шеарим. Все поют песни и молятся, прося у Бога мира Иерусалиму и благ своим родным.Эта радость вполне объяснима – – процесс собирания евреев и тем более восстановления храма не мог быть легким и уже тем более быстрым. Однажды иудеи все же добились права от властей на восстановление храма, но закончилось все полным провалом, причем в буквальном смысле слова. Дело было так. Жестокий гонитель христиан император Юлиан Отступник (IV в.) способствовал возрождению не только язычества, но и иудейства. Щедро одаривая последних, он даже повелел возвести вновь храм Соломона, дабы опровергнуть Иисусово пророчество о разрушении последнего. Однако успешно начавшееся предприятие вскоре было остановлено из-за сильного землетрясения. Рухнувшие стены заживо погребли множество рабочих, а оставшиеся в живых все до одного приняли христианство. Вероятно, этим Бог показал, что время для восстановления храма, а значит окончания рассеяния, еще не пришло.Стремление евреев припасть к древним камням Стены плача, воткнуть между ними адресованную Господу записочку с сокровенным желанием – – выковавшееся за века стремление. Сначала иудеев хотели лишить святыни вавилоняне, разрушившие первый храм, затем – римляне и крестоносцы. Последняя попытка удалить иудеев от Стены – – единственного уцелевшего фрагмента храма – – была предпринята уже в наше время.Как только 14 мая 1948 года была провозглашена Декларация независимости государства Израиль, на территорию страны вторглись армии пяти арабских государств: Сирии, Ливана, Ирака, Трансиордании и Египта. Арабский легион – иорданское воинское формирование под командованием английских офицеров – блокировал Иерусалим с востока, севера и северо-запада. Его солдаты захватили еврейские населенные пункты Атарот и Неве-Яаков и осадили Еврейский квартал Старого города. Подразделения вооруженных сил Египта и иракские федаины (нерегулярные военные формирования) подошли к юго-западным окраинам города. Западная, еврейская часть Иерусалима, а также гора Скопус подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу. Несмотря на то, что в ночь с 17 на 18 мая 1948 года еврейским частям удалось прорваться в Старый город, немногочисленные защитники Еврейского квартала, которые несли тяжелые потери в уличных боях с бойцами Арабского легиона, более не могли удерживать позиции.28 мая Еврейский квартал капитулировал; раненые, женщины, дети и старики были эвакуированы в западную часть города, а защитники квартала взяты в плен.По условиям первого соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве ООН 11 июня 1948 года, Восточный Иерусалим, включая весь Старый город, оказался под контролем Иордании, а Западный Иерусалим – – под контролем государства Израиль.Но евреи не имели права приближаться к Стене плача, синагоги в древнем еврейском квартале – некоторым из них много веков – были осквернены и уничтожены. Часть из них иорданцы использовали в качестве конюшен и курятников. Иорданский Арабский Легион осквернил еврейское кладбище на близлежащей Масличной (Елеонской) Горе, насчитывающее 2 500 лет. Через кладбище была проложена дорога от гостиницы Интерконтиненталь к шоссе. Надгробные камни с могил раввинов были использованы для строительства мостовых и уборных. Несмотря на условие, оговоренное в мирном договоре между Израилем и Иорданией, гарантировавшее евреям допуск к их священным местам, иорданцы фактически запретили евреям посещать Стену плача в Старом Городе и древнее еврейское кладбище на Масличной горе. Так продолжалось до 1967 года, когда в течение недели евреи стремительным ударом нанесли сокрушительное поражение арабским государствам.При входе в еврейский квартал через Сионские ворота до сих можно видеть следы пуль и осколков на древних камнях, это следы Семидневной войны. Через них-то, преодолевая отчаянное сопротивление арабских войск, и ворвались в Старый город подразделения израильской армии. Завязался бой у Стены плача – – последнего остатка Соломонова храма.Наконец 18 мая 1967 года генерал Моше Даян ликующе провозгласил: "Храмовая гора взята!" С тех пор этот день празднуется в Израиле как День Иерусалима. Устраивается салют, радостные иерусалимцы с семьями идут через весь город к Котелю (Стене плача), где собирается многотысячная пляшущая толпа.Евреи провозгласили Иерусалим столицей Израиля. Этот шаг до сих пор официальной не признан большинством государств, включая Россию, поскольку идет вразрез с резолюцией ООН от 1947 города, провозглашающей Иерусалим "открытым городам". Арабы же были потеснены до нынешних границ мусульманского квартала, который все равно продолжает занимать большую часть Старого города. Им предоставили израильское гражданство. Но именно с тех пор численное преимущество в Иерусалиме перешло к сынам Израилевым. Сейчас они составляют две трети населения города. Так, по данным последней переписи, в Иерусалиме проживает 500 тысяч евреев и только 150 тысяч мусульман. Но относительная немногочисленность палестинцев компенсируется высокой рождаемостью в их семьях, что позволяет делать прогнозы о том, что скоро их будет здесь столько же, сколько и евреев.Вопрос о статусе Иерусалима остается самой сложной проблемой в арабо-израильских отношениях. Евреи провозгласили его своей "единой и неделимой" столицей, а палестинцы претендуют на придание суверенитета всей "своей" восточной части города. То есть той, где расположены Гефсиманский сад – место Тайной вечери, древнее еврейское кладбище на Масличной горе, гора Сион, цитадель султана Сулеймана Великолепного и Храмовая гора. А пока суд да дело, Иерусалим, обросший снаружи древних стен современными жилыми кварталами, банками, дискотеками, стал центром притяжения для еврейских репатриантов из различных стран мира. На сегодняшний день наиболее крупными этническими группами среди репатриантов и их потомков являются выходцы из Марокко, Ирака, Ирана, Польши, Румынии, стран Южной и Северной Америки. Много "русских" – выходцев из России и СНГ.В двух тысячелетнюю эпоху рассеяния (галута), наступившую после разрушения Храма, евреи всегда стремились в Иерусалим. Многие постоянно жили там. В 438 году, через триста лет после того, как римляне сравняли город с землей, византийская императрица Евдокия сняла запрет на моление евреев на месте разрушенного Храма.Это событие было воспринято евреями как важное знамение. Лидеры еврейских общин в Галилее, куда народ бежал после разрушения своей столицы, обратились с призывом к соплеменникам: "Знайте же, что конец нашего изгнания настал!" Они вновь устремились в Иерусалим и, когда в VII веке персы вторглись в Палестину, евреи в союзе с ними победили византийцев, и в течение последующих трех лет сами правили городом. Но когда в 1267 году знаменитый иудейский богослов Мозес бен Нахман (Рамбан) приехал жить в Иерусалим, в городе уже оставалось всего два еврея, переживших кошмар монгольского нашествия. Он с учениками вновь возродили еврейскую общину в городе. После этого и до наших дней еврейское присутствие в Старом Городе Иерусалима не прерывалось ни на один день. Евреи старались связать свою судьбу с Иерусалимом, несмотря на выпадавшие на их долю неимоверные тяготы и унижения.Отец-иезуит Мишель Науд написал в 1674 году: "Евреи Иерусалима платили большие деньги туркам за свое право находиться там. Они предпочитали быть пленниками в Иерусалиме возможности наслаждаться свободой, которую могли приобрести где-либо еще. Любовь евреев к своей земле просто неправдоподобна". Только всепоглощающая любовь, которую этот народ испытывал к Иерусалиму, может объяснить их тягу к городу, где само существование их было ужасающим. Английский дипломат Вильям Янг писал в марте 1839 года в своем репортаже, посланном в Лондон: "Еврей в Иерусалиме ценится немногим более собаки – я почти ежедневно слышу о каких либо актах насилия и варварства по отношению к евреям. Дабы продемонстрировать свое полное превосходство над евреями, мусульмане разместили городскую скотобойню на окраине еврейского квартала, тем самым подчеркивая еврейскую неполноценность".Рассказывают, что Наполеон, на время отбивший Палестину у турок, однажды проходя мимо местной синагоги, услышал доносящиеся оттуда горькие рыдания. Французский император поинтересовался тем, какая беда обрушилась на молящихся. Ему ответили, что те причитают в связи с разрушением в Иерусалиме храма. Удивленный Наполеон заметил, что ему еще не сообщили эту новость. Тогда кто-то сказал, что эта трагедия произошла 1800 лет назад. Потрясенный император произнес в ответ: "Если народ может так долго скорбеть по поводу разрушения здания, которое никто из его представителей никогда не видел, то без сомнения вскоре настанет день, когда еврейский народ станет свидетелем его восстановления".Эти слова стали сбываться в 1948 году, когда было провозглашено государство Израиль.Теперь, согласно мнению некоторых радикально настроенных иудеев, пришло время для возникновения "третьего храма". Первый храм в Иерусалиме был построен царем Соломоном по Божьему откровению (3 Цар: 6, 1) в 1010 году и уничтожен Навуходоносором в 586 г. до Р.Х. Второй сравняли с землей римляне. Для воссоздания т.н. "третьего храма" в Израиле в настоящее время существует "Институт храма", сотрудники которого занимаются исключительно вопросами восстановления храма и сохранения ветхозаветных традиций. Ученые из этого института уже восстановили первоначальный вид "лазурной ризы" – верхней части ритуального облачения древнееврейского первосвященника."Царь Мошиах (Мессия) приходит! Мы стоим на пороге Освобождения, которое должно наступить незамедлительно. Будущий, третий Храм, которого мы ждём, уже полностью отстроен на Небесах, и скоро спустится на священную гору Мориа", – такие листовки распространялись бойкими молодыми людьми на мероприятии. Желающие могут всего за 12 шекелей получить по почте конструктор – – уменьшенную копию храма. Единственная заминка: на Храмовой горе, то есть там, где должен стоять оригинал, пока что вызывающе сияет золотым куполом всемирно знаменитая мечеть Омара. Кое-кто не видит в этом особой проблемы."Освобождение Храмовой горы от арабской оккупации наша главная цель! Купол Скалы и мечеть Аль-Акса были построены на месте еврейского библейского места в качестве знака исламского доминирования. Без сноса этих языческих монументов невозможно посвятить Храмовую гору Богу", – – взывают к израильтянам активисты из организации "Ревава". Согласно их плану, после сноса или "переноски" исламских святынь в Мекку состоится символическая закладка краеугольного камня для Третьего храма.Два мраморных блока весом в 6,5 тонн каждый уже заготовлены. Недавно их провезли на грузовике, украшенном флагами Израиля, вдоль западной стены Старого Города и по главным улицам Иерусалима.