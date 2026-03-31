Агульныя звесткі па гісторыі

Гісторыя літвінаў
вёска Лiтва Ляхавiцкi раён
31.03.2026

Літва і Літвіны

"Літва! Ты, як здароўе ў нас, мая Айчына!… Што варта ты, ацэніць той належным чынам,Хто цябе ўтраціў. Вось красу тваю жывую,Зноў бачу і апісваю, бо скрозь сумую”.На працягу колькіх стагоддзяў наш наро...

Герасімчык - Зямля наша з вякоў вечных называецца літоўская, а мы то называемся Літоўцы
22.11.2019

 Напярэдадні паўстання 1863-1864 гадоў у Беларусі распаўсюджвалася выданне “Мужыцкая праўда”, якое лічыцца першай нелегальнай беларускай газетай, якая ляжыць “у падмурку ўсёй далейшай беларускай дэмак...

Чаропка - Старажытная Літва
18.10.2019

Цяпер мы ведаем, што Літва гэта этнічная і гістарычная вобласць Беларусі. Пераканаўча гэта давёў у кнізе «Старажытная Беларусь» Мікола Ермаловіч. Прааналізаваўшы дадзеныя летапісаў, дакументаў і тапан...

Дайліда - Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: ад стварэння да Крэўскай уніі
16.10.2019

Кніга ѐсць зборнікам артыкулаў мовазнаўцы Алѐхны Дайліды, у якіх аўтар праз разгледжанне канкрэтных гістарычных фактаў і падзей рэканструе палітычную і рэлігійную гісторыю Вялікага княства Літоўскага ...

