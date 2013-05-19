Церковь в Лос-Анджелесе
В этой статье мы с вами будем путешествовать в Лос-Анджелес, познакомимся с прекрасной архитектурой христианской церкви и скульптурами на библейские темы.
Подарил нам это прекрасное путешествие Vlad. Вместе с ним мы прибыли к зданию церкви.
Вблизи церковь сверкает на солнце Калифорнии.
Вокруг церкви - Библия в скульптурах. Подойдем поближе - вот Моисей со скрижалями.
А вот Сам Иисус идет к нам по воде.
Семья Иисуса.
Потерянная овца
Блудный сын
Кто без греха - сам брось в нее камень
Иисус и дети
Душа моя скорбит смертельно
Золотые стихи Библии
Скульптор
Спасибо за чудесное путешествие
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