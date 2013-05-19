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19.05.2013 1 247

Церковь в Лос-Анджелесе

Author: esxatos
церковь в Лос-Анджелесе

Церковь в Лос-Анджелесе

В этой статье мы с вами будем путешествовать в Лос-Анджелес, познакомимся с  прекрасной архитектурой христианской церкви и скульптурами на библейские темы.

 

 

 

 

 

 

 

Подарил нам это прекрасное путешествие Vlad. Вместе с ним мы прибыли к зданию церкви.

 

 

Вблизи церковь сверкает на  солнце Калифорнии.

 

 

 

Вокруг церкви - Библия в скульптурах. Подойдем поближе - вот Моисей со скрижалями.

 

 

А вот Сам Иисус идет к нам по воде.

 

 

 

Семья Иисуса.

 

 

 

 

 

 

Потерянная овца

 

 

 

Блудный сын

 

 

 

Кто без греха - сам брось в нее камень

 

 

 

 

Иисус и дети

 

 

Душа моя скорбит смертельно

 

 

Золотые стихи Библии

 

 

 

Скульптор

 

 

 

Спасибо за чудесное путешествие

 

 

 

 

Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Человек и мир
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