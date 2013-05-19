Церковь в Лос-Анджелесе

В этой статье мы с вами будем путешествовать в Лос-Анджелес, познакомимся с прекрасной архитектурой христианской церкви и скульптурами на библейские темы.

Подарил нам это прекрасное путешествие Vlad. Вместе с ним мы прибыли к зданию церкви.

Вблизи церковь сверкает на солнце Калифорнии.

Вокруг церкви - Библия в скульптурах. Подойдем поближе - вот Моисей со скрижалями.

А вот Сам Иисус идет к нам по воде.

Семья Иисуса.

Потерянная овца

Блудный сын

Кто без греха - сам брось в нее камень

Иисус и дети

Душа моя скорбит смертельно

Золотые стихи Библии

Скульптор

Спасибо за чудесное путешествие