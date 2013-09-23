Симков - Церковные проповеди

Антон Симков - Мои проповеди в церкви - Toha

Решил выложить несколько своих проповедей в аудио формате (mp3).

Проповеди записаны на церковном собрании в нашей церкви.

Даю ссылки для скачивания:

"О человеческом теле"

"Зло временно"

"Оправдание Бога"

"Небеса проповедуют славу Господню"

"Кто имеет, тому дано будет"

Благовещение и крест

"Церковь строится"

"Он есть мир наш"

"На Псалом 138"

"На Псалом 103"

Со временем возможно буду пополнять список.

Добавлено еще семь ссылок.

Моя позиция

Я - баптист, который переосмыслил определенные вопросы, особенно в области эсхатологии. За это правда на одном форуме меня в измене баптизму обвинили. Обидно то, что баптизм смешали с диспенсационали́змом. Не понимая, что баптизму более 400 лет, а учению о тайном восхищении Церкви всего 200!

На мое мировозрение, конечно, повлияли книги Райта, которые по промыслу Божьему попали ко мне удивительным образом.

Книги Райта попались случайно в большой мусорной куче! У нас на работе парень занималься рыбалкой через спутниковый интернет - сваливалось разное: книжки, программки, музыка, картинки... Он все это переодически приносил на работу - разбирайте пацаны, кому что интересно. И я наткнулся в этой куче на книгу "Главная тайна Библии"! Сначала открыл с недоверием - мало ли кто что там такого напишет, вдруг ересь какая-то или фальсификация. Но когда начал читать, то понял - классная вещь! А уж когда прочитал - мышление пеервернулось! Потом нашел и другие книги, прочитал уже довольно много и многие в электронном виде: "Иисус - надежда постмодернисткого мира", "Иисус - последние дни", "Тайна зла. Откровенный разговор с Богом", "Настоящее христианство", "Что на самом деле сказал Апостол Павел", "Иисус и победа Бога", "Бог есть, что дальше?", "Воскресение Сына Божьего" которую читаю сейчас. Привел книги в порядке их прочтения мною.

Я именно после книг Райта перестал ограничивать свои взгляды баптистскими рамками. Он все-таки англиканин, а у нас в основном приветствуется чтение книг баптистских авторов: Каргель, Проханов, Мак-Артур и т.п. Именно Райт убедил меня в том, что мы заблуждаемся по вопросам эсхатологии и превратно понимаем её.

Я уж не говорю о новой земле, вместо мифологического неба. Когда я это осознал, то какое-то время чувствовал себя чуть ли не еретиком. Однако все больше убеждаюсь в том, что Райт все-таки прав и по поводу понимания вознесения, и по поводу конечной участи земли, как ее преображение и обновления для жизни искупленных народов под царством Христа.

Когда я осознал эти истины, то жить стало легче и понятнее. Меня всегда напрягали заявления проповедников: "А ты готов вознестись? Или тебя земное держит?!". Я слушал и думал: "А что я там буду делать? А чем земля плоха? А не скучно ли будет на небесах с арфами? Тут же тоже интересно!". Но убеждал себя, что мои мысли еретичны и надо любить небо и жаждать вознесения...

Посмотрел фильм "Обливион". Так вот тогда я напоминал Джека Харпера, которому после миссии на Земле предстояло улетать на Титан, а он ходил по красивым уголкам израненной планеты, рвал цветы, любовался закатами, и не понимал - почему нам надо уходить? И я очень похож на него в этих размышлениях.

А теперь я понял - Бог прекраснее, чем, я предполагал. Он сотворил благой мир, который мы испортили, и Он же его исправит, причем исправит с нашей помощью. Доктрина об убегании от мира на небеса делает нас безжалостными к этому миру, отторгает нас от реальной жизни, и запутывает относительно того, как нам жить среди забот и тревог этого мира.

Нам нет дело до погибающего мира, мы не знаем, что нам делать сейчас, между покаянием и "вознесением". Недавно один известный в наших краях проповедник о вознесении сказал так: "Если в момент вознесения ты подумаешь о ком-то из своих близких, а не о Христе, все, ты останешься здесь!". И это ужасающее заявление, ничего общего не имеющее с характером Христа! Людям настолько вбили в голову необходимость убежать, что менять мир вокруг себя уже не хочется.

Меня ободрила и более осмысленная надежда в будущем, более ясное и интересное будущее, - быть царем на обновленной земле, ходить среди гор и лесов, не знающих тления и отображать истинную славу Творца в искупленном мире, созидать творение, гораздо славнее, чем сидеть с арфой на непонятных небесах.

А то, что новое творение уже началось и я могу сделать, в него вклад уже сейчас, так это вообще дало смысл моему служению и каждодневной жизни сегодня!

***

Моя церковь... в ней около 150 человек. Несу служении проповедника около 13 лет. В последние 3 года просто перестал говорить о небесах, и иногда цитирую места, вроде "Зах.14:9 И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино." без особого объяснения, пусть думают. Как говорится в притчах говорю. Хотя иногда говорю, как недвано, о том, что "творение будет восстановлено". И жду, а вдруг кто-нибудь заинтересуется, подойдет, спросит и уточнит, а что же я такого имел ввиду? Но пока тишина. То ли притчи слишком туманны, то ли люди не слушают... То ли время еще не пришло. Про песни, о тоже самое. Не могу это петь, или быстро перефразирую слова в новый мир или чего-то подобное:) Да и жена моя тоже теперь не может понять, как это мы до такого дошли, что в каждой песне о небе, что учение это содержится больше в сборниках общего пения, чем в Библии.

Зато в Интернете просвещаю евангельских и всех прочих христиан во всей полноте о тех истинах, что открылись мне Богом.

Антон.