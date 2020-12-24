Лебедев - Дитрих Бонхёффер: Очерк библиографии

Дитрих Бонхёффер (Dietrich Bonhöffer, 1906‒1945) — известный немецкий богослов и талантливый проповедник, один из лидеров исповедующей церкви (Die Bekennende Kirche) [1] , казнённый 9 апреля 1945 г. за участие в антигитлеровском заговоре.

Ещё не окончив университета, Бонхёффер оказывается на стыке двух богословских течений: либеральной теологии, царившей в то время на большинстве богословских факультетов Германии, и диалектической теологии, одним из родоначальников которой был Карл Барт, теолог, оказавший, пожалуй, наиболее сильное влияние на становление и развитие богословской мысли Д. Бонхёффера. Познакомившись с двумя противоборствующими богословскими школами, юный Бонхёффер не примыкает ни к одной, а создаёт собственную систему взглядов, в которой можно заметить влияние обоих упомянутых выше течений.

С 50-х годов XX в. интерес к наследию Бонхёффера возрастает. За прошедшие с этого времени 70 лет было написано огромное количество монографий, диссертаций, статей и биографий, издано множество документов. Обозреть все источники не представляется возможным, поэтому мы попытаемся представить лишь те из них, которые кажутся нам наиболее авторитетными и актуальными.

1. Изданные труды Дитриха Бонхёффера и их переводы на русский язык

Наследие Д. Бонхёффера включает в себя 7 книг, 12 библейских работ, 11 статей в научных журналах, 23 доклада и отзыва, «Бетельское исповедание» [2] , 2 эскиза катехизисов, около 100 проповедей и набросков к ним, 10 курсов лекций в виде конспектов, 6 рецензий, а также размышления по отдельным вопросам, письма (включая письма из заключения), доклады для конференций, 10 стихотворений и фрагмент романа [3]

В число упомянутых 7 книг Бонхёффера входят: дипломная работа «Sanctorum communio» («Общение святых»), посвящённая философскому и догматическому исследованию фундаментальных категорий церковной социологии [4] ; диссертация «Akt und Sein» («Действие и бытие»), посвящённая трансцендентальной философии и онтологии в систематической теологии [5] ; «Schöpfung und Fall» («Творение и грехопадение») [6] , «Nachfolge» («Следование» [за Христом]) [7] и «Das Gebetbuch der Bibel» («Библейский молитвенник») [8] — три книги, в которых автор размышляет над библейскими текстами, уделяя особое внимание вопросам этики и пастырского богословия. Книга «Gemeinsames Leben» («Жизнь сообща») описывает опыт совместной жизни в финкенвальдской семинарии [9] . В конце 30-х — начале 40-х гг. Д. Бонхёффер пишет работу «Ethik» («Этика»), изданную уже посмертно — в 1949 г. [10]

Восьмым важным источником, основную часть которого составляют письма Д. Бонхёффера из заключения, является сборник «Widerstand und Ergebung» («Сопротивление и преданность» [11] ), впервые опубликованный в 1951 г. [12]

На сегодняшний момент изданы два собрания сочинений Д. Бонхёффера. Шеститомный сборник «Dietrich Bonhöffer. Gesammelte Schriften» (при цитировании обозначающийся как GS) увидел свет в период с 1958 по 1974 г. (с последующими переизданиями) в издательстве «Kaiser Verlag» [13] . В 1986‒1999 гг. это же издательство выпустило второе собрание сочинений, существенно дополненное новыми документами — «Dietrich Bonhöffer Werke» (цитируется как DBW) [14] . Все представленные в нём материалы снабжены подробными сносками, а в конце каждого тома вниманию читателя предлагается обширный справочный аппарат. Кроме того, тексты DBW, публиковавшиеся ранее в GS, имеют дополнительную нумерацию страниц, совпадающую с нумерацией в соответствующем томе старого издания.

Из упомянутых нами восьми книг Д. Бонхёффера на русский язык на данный момент переведены пять. Книга «Nachfolge» имеет два перевода. Первый из них — «Следуя Христу», вышедший в издательстве «Бук Чембэр Интернэшнл» в 1992 г. [15] Главный плюс этого перевода — его литературность и лёгкость слога. Вместе с самой книгой переведено и очень содержательное послесловие Эберхарда Бетге. Среди недостатков следует указать, во-первых, наличие существенных неточностей в переводе, а во-вторых, отсутствие оригинальных сносок и справочного аппарата.

Второй перевод — «Хождение вслед» был выполнен и опубликован Российским государственным гуманитарным университетом в 2002 г. [16] Нам этот перевод представляется менее удачным. Во-первых, он имеет довольно тяжёлый слог, что усложняет понимание текста. Во-вторых, переводчик неоправданно нарушает устоявшуюся традицию перевода определённых терминов (например, немецкое слово «die Gnade» (благодать) переводит как «милость», что в контексте дискурса об «оправдании по благодати» кажется нам неоправданным новаторством). В-третьих, в нём так же, как и в работе «Следуя Христу», отсутствуют оригинальные сноски. Автор послесловия к этому изданию старается представить богословие Бонхёффера как общехристианское, выходящее за рамки конфессий. Подчёркивая значимость бонхёфферовского наследия для православия, автор пишет, что благодаря христоцентричности богословских построений Бонхёффера, его голос «сливается с голосами Владимира Соловьёва и Павла Флоренского» [17] , а показательным примером реализации идеи «следования» является житие Сергия Радонежского [18]