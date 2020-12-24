Лебедев - Дитрих Бонхёффер: Очерк библиографии

В настоящей статье содержится обзор изданного наследия Д. Бонхёффера, его переводов на русский язык, а также некоторых избранных русско- немецко- и англоязычных научных трудов и статей, посвящённых изучению различных аспектов его богословия.
Дмитрий Лебедев - Бонхёффер: Очерк библиографии
Библия и христианская древность. 2020. № 0 (0). С. 00‒00. DOI: 00000
Дмитрий Лебедев - Бонхёффер: Очерк библиографии
Обзор включает в себя семь разделов:
- 1) описание изданных работ Д. Бонхёффера и их переводов на русский язык;
- 2) биографии Д. Бонхёффера;
- 3) обзорные и справочные статьи;
- 4) базовые работы, посвящённые наследию Д. Бонхёффера;
- 5) сборники статей;
- 6) русскоязычные исследования;
- 7) западные труды по различным аспектам теологии Бонхёффера (избранное).
Дмитрий Лебедев - Бонхёффер: Очерк библиографии - Введение
Дитрих Бонхёффер (Dietrich Bonhöffer, 1906‒1945) — известный немецкий богослов и талантливый проповедник, один из лидеров исповедующей церкви (Die Bekennende Kirche)[1], казнённый 9 апреля 1945 г. за участие в антигитлеровском заговоре.
Ещё не окончив университета, Бонхёффер оказывается на стыке двух богословских течений: либеральной теологии, царившей в то время на большинстве богословских факультетов Германии, и диалектической теологии, одним из родоначальников которой был Карл Барт, теолог, оказавший, пожалуй, наиболее сильное влияние на становление и развитие богословской мысли Д. Бонхёффера. Познакомившись с двумя противоборствующими богословскими школами, юный Бонхёффер не примыкает ни к одной, а создаёт собственную систему взглядов, в которой можно заметить влияние обоих упомянутых выше течений.
С 50-х годов XX в. интерес к наследию Бонхёффера возрастает. За прошедшие с этого времени 70 лет было написано огромное количество монографий, диссертаций, статей и биографий, издано множество документов. Обозреть все источники не представляется возможным, поэтому мы попытаемся представить лишь те из них, которые кажутся нам наиболее авторитетными и актуальными.
1. Изданные труды Дитриха Бонхёффера и их переводы на русский язык
Наследие Д. Бонхёффера включает в себя 7 книг, 12 библейских работ, 11 статей в научных журналах, 23 доклада и отзыва, «Бетельское исповедание»[2], 2 эскиза катехизисов, около 100 проповедей и набросков к ним, 10 курсов лекций в виде конспектов, 6 рецензий, а также размышления по отдельным вопросам, письма (включая письма из заключения), доклады для конференций, 10 стихотворений и фрагмент романа[3].
В число упомянутых 7 книг Бонхёффера входят: дипломная работа «Sanctorum communio» («Общение святых»), посвящённая философскому и догматическому исследованию фундаментальных категорий церковной социологии[4]; диссертация «Akt und Sein» («Действие и бытие»), посвящённая трансцендентальной философии и онтологии в систематической теологии[5]; «Schöpfung und Fall» («Творение и грехопадение»)[6], «Nachfolge» («Следование» [за Христом])[7] и «Das Gebetbuch der Bibel» («Библейский молитвенник»)[8] — три книги, в которых автор размышляет над библейскими текстами, уделяя особое внимание вопросам этики и пастырского богословия. Книга «Gemeinsames Leben» («Жизнь сообща») описывает опыт совместной жизни в финкенвальдской семинарии[9]. В конце 30-х — начале 40-х гг. Д. Бонхёффер пишет работу «Ethik» («Этика»), изданную уже посмертно — в 1949 г.[10]
Восьмым важным источником, основную часть которого составляют письма Д. Бонхёффера из заключения, является сборник «Widerstand und Ergebung» («Сопротивление и преданность»[11]), впервые опубликованный в 1951 г.[12]
На сегодняшний момент изданы два собрания сочинений Д. Бонхёффера. Шеститомный сборник «Dietrich Bonhöffer. Gesammelte Schriften» (при цитировании обозначающийся как GS) увидел свет в период с 1958 по 1974 г. (с последующими переизданиями) в издательстве «Kaiser Verlag»[13]. В 1986‒1999 гг. это же издательство выпустило второе собрание сочинений, существенно дополненное новыми документами — «Dietrich Bonhöffer Werke» (цитируется как DBW)[14]. Все представленные в нём материалы снабжены подробными сносками, а в конце каждого тома вниманию читателя предлагается обширный справочный аппарат. Кроме того, тексты DBW, публиковавшиеся ранее в GS, имеют дополнительную нумерацию страниц, совпадающую с нумерацией в соответствующем томе старого издания.
Из упомянутых нами восьми книг Д. Бонхёффера на русский язык на данный момент переведены пять. Книга «Nachfolge» имеет два перевода. Первый из них — «Следуя Христу», вышедший в издательстве «Бук Чембэр Интернэшнл» в 1992 г.[15] Главный плюс этого перевода — его литературность и лёгкость слога. Вместе с самой книгой переведено и очень содержательное послесловие Эберхарда Бетге. Среди недостатков следует указать, во-первых, наличие существенных неточностей в переводе, а во-вторых, отсутствие оригинальных сносок и справочного аппарата.
Второй перевод — «Хождение вслед» был выполнен и опубликован Российским государственным гуманитарным университетом в 2002 г.[16] Нам этот перевод представляется менее удачным. Во-первых, он имеет довольно тяжёлый слог, что усложняет понимание текста. Во-вторых, переводчик неоправданно нарушает устоявшуюся традицию перевода определённых терминов (например, немецкое слово «die Gnade» (благодать) переводит как «милость», что в контексте дискурса об «оправдании по благодати» кажется нам неоправданным новаторством). В-третьих, в нём так же, как и в работе «Следуя Христу», отсутствуют оригинальные сноски. Автор послесловия к этому изданию старается представить богословие Бонхёффера как общехристианское, выходящее за рамки конфессий. Подчёркивая значимость бонхёфферовского наследия для православия, автор пишет, что благодаря христоцентричности богословских построений Бонхёффера, его голос «сливается с голосами Владимира Соловьёва и Павла Флоренского»[17], а показательным примером реализации идеи «следования» является житие Сергия Радонежского[18].
[1] Исповедующая (исповедническая) церковь — движение внутри Евангелической церкви Германии против внедрения в церковное учение и религиозную практику идей национализма, противопоставившее себя «Немецким христианам», демонстрирующим лояльность национал-социалистическому режиму.
[2] Это исповедание было разработано в августе 1933 г. под руководством Д. Бонхёффера и Германа Зассе в качестве одного из программных документов исповедующей церкви.
[3] Данные взяты из: Krause G. Art. Bonhoeffer, Dietrich (1906‒1945) // Theologische Realenzyklopädie. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1981. Bd. 7. S. 57.
[4] Bonhöffer D. Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche. Berlin und Frankfurt/Oder: Trowitzsch & Sohn, 1930.
[5] Idem. Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen Theologie. // Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, Bd. 34. / hg. von A.Schlatter und W. Lütgert. Gütersloh: C. Bertelsmann, 1931.
[6] Idem. Schöpfung und Fall. Eine theologische Auslegung von Genesis 1‒3. München: Chr. Kaiser Verlag, 1933.
[7] Idem. Nachfolge. München: Chr. Kaiser Verlag, 1937.
[8] Idem. Das Gebetbuch der Bibel. Eine Einführung in die Psalmen. Bad Salzuflen: MBK-Verlag. Verlag für Missions- und Bibel-Kunde, 1940.
[9] Idem. Gemeinsames Leben. München: Chr. Kaiser Verlag, 1939.
[10] Idem. Ethik. München: Chr. Kaiser Verlag, 1949.
[11] В российской традиции название книги «Widerstand und Ergebung» переводится по-разному. В издании 1994 года это сделано, на наш взгляд, не совсем корректно – «Сопротивление и покорность». В немецком языке слово «Ergebung» употребляется в позитивном значении: «преданность», «принятие», «смирение», тогда как «покорность» (термин, употреблённый в переводе) имеет в русском языке явно негативную коннотацию. По этой причине в нашей работе мы используем более корректный вариант перевода: «Сопротивление и преданность» (а название «Сопротивление и покорность» употребляем, ссылаясь на перевод А. Б. Григорьева 1994 года).
[12] Idem. Widerstand und Ergebung. München: Chr. Kaiser Verlag, 1951.
[13] Bonhöffer D. Gesammelte Schriften. 6. Bde. / hrsg. von E. Bethge in Zusammenarbeit mit Otto Dudzus. München: Kaiser Verlag, 1958‒1974.
[14] Idem. Werke, 16 Bde. und Registerband / hrsg. von E. Bethge, E. Feil, Chr. Gremmels, H. Huber, H. Pfeifer, A. Schönherr, H. E. Tödt, I. Tödt. München: Kaiser Verlag, 1986‒1991; Gütersloh: Kaiser Verlag, 1992‒1999.
[15] Бонхёффер Д. Следуя Христу. М.: Бук Чембэр Интернэшнл, 1992.
[16] Он же. Хождение вслед. М.: РГГУ, 2002.
[17] Там же. С. 217.
[18] Там же. С. 219.
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