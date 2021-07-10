Добыкин - Русская православная библеистика в СССР с 1922 по 1953 г

Настоящая статья является первой частью цикла из трех статей, посвященных православной библеистике в СССР. На основании анализа публикаций по библеистике в советское время делается вывод об определенной периодической закономерности в стиле и содержании статей. Эта закономерность связывается с правлением очередного фактического главы СССР — генерального секретаря ЦК КПСС, поскольку у каждого из них была своя политика по отношению к Церкви. В статье рассматривается период с 1922 по 1953 гг., и главное внимание уделяется времени правления И. В. Сталина. Отмечается, что возможность не только вести библейские исследования, но и публиковать их результаты появилась в СССР лишь с 1943 г., после возобновления выпуска «Журнала Московской Патриархии». На примерах конкретных статей показано, что в основном в рассматриваемый исторический период преобладают описательные публикации, и лишь к его концу появляются научные статьи.

Д. Г. Добыкин, Н. А. Тарнакин

Русская православная библеистика в СССР. Период с 1922 по 1953 гг.

Ключевые слова: библеистика, СССР, И. В. Сталин, Ленинградская Духовная Академия, «Журнал Московской Патриархии», архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), митрополит Николай (Ярушевич), митрополит Сергий (Страгородский), митрополит Алексий (Симанский).

Дмитрий Георгиевич Добыкин — кандидат богословия, доцент кафедры библеистики Санкт-Петербургской духовной академии ( [email protected] ).

Николай Александрович Тарнакин — студент 4 курса бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии ( [email protected] ).

Опубликовано: Христианское чтение, 2017 г, №4

Bведение

Библейская наука сложилась в России сравнительно поздно, и получила развитие лишь в XIX в. Тем не менее, возникнув, русская библеистика проложила свои пути и выработала собственные фундаментальные принципы.

Однако, естественное развитие русской библеистики было прервано октябрьской революцией 1917 г. После закрытия духовных учебных заведений в России в 1918 г. религиозное образование недолго продержалось в общественных школах (например, Петроградский богословский институт, 1918-1923 гг.), после чего исчезло практически полностью, и вместе с ним исчезла и научная деятельность в области библеистики.

В 1946 г. была возобновлена работа духовных академий в Москве и Ленинграде, а после празднования в 1988 г. тысячелетия крещения Руси богословские дисциплины стали возвращаться и в общественную жизнь. Главным путем восстановления преемственности стали книги: либо через переводы зарубежных трудов, либо через переиздание старых дореволюционных сочинений.

XX в. был не только веком удивительных трансформаций в областях естественнонаучных знаний. Библеистика за сто лет проделала большой и трудный путь, испытывая взлеты энтузиазма и горечь разочарований. Интерес к Священному Писанию в мире не только не угас, но все более разгорается. Количество монографий по библеистике, периодических изданий, научных обществ и конференций неуклонно растет. Число исследовательских статей в этой области может с легкостью поспорить с любой другой гуманитарной наукой.

После 1991 года русская библеистика начала возрождаться и вышла на новую ступень. В то же время период после революции 1917 года по 1991 год не был исключительно «белым пятном» в русской библеистике. Конечно, идеологический пресс и невозможность напрямую общаться с западными коллегами сказывались, но исследования, тем не менее, продолжались. Поэтому в настоящей статье мы исходим из посылки, что научный поиск не исчезает полностью даже в сложные для него исторические периоды.

Сейчас имена дореволюционных библеистов достаточно известны, о них пишутся исследования, их книги переиздаются. О тех же, кто по времени ближе к нам, к сожалению, не столь много информации. Считаем, что необходимо познакомиться с работами этого времени. Небольшое (но не малое) количество статей дает возможность упомянуть почти всех авторов и их публикации.

Говоря о православной библеистике в СССР, приходится констатировать, что данная тема очень мало изучена. Конечно, о русских православных богословах ХХ в. есть публикации, но их библейские труды упоминаются лишь вскользь. Единственный библеист, о котором есть несколько статей — это протоиерей Александр Мень. Правда, в основном эти статьи критические. Удалось найти всего одну книгу и статью, в которой говорится о русской православной библеистике в рассматриваемый период. Это последняя глава из книги атеистического автора М. И. Рижского «История переводов Библии в России» [1] и несколько абзацев в статье А. А. Алексеева «Библейские исследования в России в XIX и XX вв.» [2] . В остальных случаях пришлось обращаться непосредственно к работам исследуемых авторов. В силу понятных причин это были статьи в «Журнале Московской Патриархии» и сборнике «Богословские труды». Возможность публикации книг и научных монографий по би-блеистике в советское время практически отсутствовала. Лишь немногим авторам в те годы удавалось (разумеется, неофициально) опубликовать свои труды за рубежом, например, протоиерею Александру Меню и протоиерею Василию Зеньковскому.

Анализируя исследования по библеистике в советское время, можно заметить определенную периодическую закономерность в стиле изложения и содержании статей. Эту закономерность мы связываем с правлением очередного фактического главы государства — генерального секретаря ЦК КПСС. Вполне очевидно, что у каждого из них была своя политика по отношению к Церкви. Соответственно, можно заметить, что в период наиболее интенсивных гонений в журналах печатаются в основном статьи описательного характера. Когда же политика меняла курс на более мирную и гонения стихали, появлялись научные статьи.

Русская православная библеистика в правление И. В. Сталина (1922-1953 гг.)

Церковную политику И. В. Сталина можно условно разделить на три этапа: гонения, смягчение и ужесточение.

На первом этапе о какой-либо научной деятельности не могло быть и речи. Все духовные учебные заведения были закрыты, профессорско-преподавательские корпорации разогнаны. Перед Церковью стояла задача сохранения веры.

Второй этап начался после «исторической» встречи И. В. Сталина с митрополитами Николаем (Ярушевичем), Сергием (Страгородским) и Алексием (Симанским) в сентябре 1943 года, после чего церковная жизнь в СССР, включая духовное образование, начала возрождаться поистине «большевистскими темпами». Так, в 1946 году была открыта Ленинградская Духовная Академия [3] . Также на этой встрече было принято решение возобновить [4] после перерыва выпуск «Журнала Московской Патриархии», и, следовательно, стало возможным не только вести библейские исследования, но и публиковать их результаты.

В 1946 году в «Журнале Московской Патриархии» выходит статья протоиерея Н. А. Харьюзова «Святые апостолы Петр и Павел» [5] . Несмотря на то, что статья представляет собой лаконичную публицистическую заметку, в которой автор приводит сравнение характеров первоверховных апостолов, ее по праву можно считать первой опубликованной работой по библеистике в советское время.

В №1 за 1948 год опубликована статья архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецкого) [6] «К миру призвал нас Господь» (1 Кор. 7, 15)» [7] , которая в целом носит описательный характер. Однако, статье присущи элементы толкования слов ап. Павла, причем вполне в духе времени — призыв к «борьбе за мир во всем мире», а также к жизни «в полном мире с нашим Правительством» [8]

Также в 1948 году выходит статья профессора В.В. Четыркина (18851948 гг.) «Новозаветная письменность в древнецерковном предании и библейская критика нового времени» [9] , представляющая собой речь на годичном акте Ленинградской Духовной Академии 9 октября 1947 года. Статью можно назвать первой научной православной работой по библеистике в СССР, так как в ней предпринята попытка ответить на вопрос об авторстве и времени написания книг Нового Завета.

Вначале В. В. Четыркин высказывает православное мнение о происхождении и первоначальном распространении христианства на основании ряда книг Нового Завета, принятие или отвержение которого зависит от отношения к самим книгам, как к историческому источнику. Так, автор утвердительно отвечает на рассматриваемый вопрос о происхождении книг от тех, кому они приписываются. Далее профессор кратко пишет о формировании канона и переходит к рассмотрению XIX-XX вв., отмечая, что авторы, стоящие на либеральных принципах, все более и более приближаются к православной точке зрения об авторстве и датировке книги Нового Завета.

В заключении профессор В. В. Четыркин делает вывод в том, что после господства радикальной критики западная библейская наука постепенно приближается к традиционному мнению, а спор продолжается о деталях.

Стоит отметить, что «Журнал Московской Патриархии» и в другие годы публиковал актовые речи, произнесенные в Ленинградской Духовной Академии, и представлявшие собой научные работы. Например, в первых двух номерах за 1949 год опубликована статья профессора Александра Ивановича Сагарды, посвященная Священному Преданию — «Место устной традиции в истории развития древнецер-ковной мысли» [10]

В 1949 году опубликована статья Н. Попова «О смысле ветхозаветных прообразов» [11] . В качестве основной посылки статьи можно выделить утверждение автора о том, что, изучая ветхозаветные прообразы, мы «начинаем постигать ... реальное значение для нас заветов, заключавшихся с нами Богом» [12] . Заключает статью вывод о том, что прообразы представляют собой ряд подготовительных действий и явлений, оформляющих сознание человека и готовящих его к вхождению в Царство свершений.

В следующем году тот же автор пишет статью «Святые первовер-ховные апостолы Петр и Павел», приуроченную к дню памяти святых апостолов. В целом статья носит описательный характер, детально рассказывая о жизни и проповеди первоверховных апостолов. Стоит отметить, что автор делает акцент на общем и особенном в их апостольскомслужении: Петр «увлекает слушателей своей убежденностью и силой веры» [13] , он «апостол иудеев» [14] , а Павел проповедовал в «обширном эллинистическом мире, с его смесью иудейства и язычества» [15]

В трех номерах 1950 года опубликована статья митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея (Городцова) «О пастырском служении по св. апостолу Павлу» [16] , посвященная толкованию трех отрывков из посланий ап. Павла. В №1 — Кол. 3:1-4, в №2 — 2 Кор. 2:15-17 и в №3 — Рим. 15:15-16. Части статьи построены по одному принципу: «толкование слов ап. Павла» — «рассмотрение пастырского служения на их основе», т. к. они «преимущественно относятся к пастырскому званию» [17] . В рамках настоящей публикации нас более интересует начало статей, где расположено толкование. Так, в №1 автор приходит к выводу, что в Кол. 3:1-4 содержится не просто учение о том, что для вечной жизни нужна добрая жизнь по заповедям, но апостол «глубоко и полно указывает целый путь духовно-нравственного усовершенствования человека до возможно полного уподобления Сыну Божию» [18] , а также то, что «добрая жизнь, т. е. смерть для всего земного, является не только непременно обязанностью христианина, ... но является источником вечной жизни» [19] . Взятое изречение в №2 автор предлагает понимать, как мысль о том, что «ветхозаветные праведники были Христовым благоуханием, таким же благоуханием в Новом Завете должны быть все верующие во Христа» [20] ; далее подробно разбирается содержание стихов по отношению к проповедующим Евангелие. В окончании статьи в №3 митрополит Варфоломей толкует слова апостола только в пастырском аспекте. Стоит отметить, что статья выделяется на общем фоне своим значительным объемом, а также использованием множества трудов святых отцов как Древней Церкви, так и Русской Церкви.

В №4 опубликована статья Л. Н. Парийского «Первая новозаветная песнь» [21] , посвященная рассмотрению повествования Евангелия от Луки 1:39-55. В нем, по мнению автора, описано «начало наших священных новозаветных песнопений» [22] . Цитируя стихи Священного Писания, автор подробно описывает происходящие события евангельского зачала с исторической точки зрения, для лучшего понимания первой новозаветной песни.

В №5 тот же автор публикует статью «Вознесение Господне» [23] , в которой подробно исследует данное событие, опираясь, прежде всего, на труды апостолов Марка и Луки. Стараясь рассмотреть событие Вознесения с различных сторон, автор отвечает на множество вопросов к тексту Священного Писания, поставленных перед читателем. Из этого следует значительное количество выводов, сделанных Л. Н. Парийским по тексту статьи. В целом данную публикацию можно отнести к разряду описательных, дающих довольно полную картину по определенному вопросу.

Также в 1950 году в четырех номерах выходит статья доцента МДА, священника Н. Никольского «Св. апостол Павел. (Его жизнь и деятельность)» [24] . Статья посвящена 1900-летию начала проповеди ап. Павла европейским народам, и, в соответствии с названием, знакомит нас с жизнью и деятельностью апостола Павла. Особенностью статьи является значительное количество сносок, чрезвычайная подробность и обстоятельность в изложении материала.

Через год тот же автор публикует статью «Святой апостол Павел как благовестник любви и мира» [25] , которую предваряет обширное вступление, описывающее разворачивающееся в 50-е гг. ХХ века — после 2-й Мировой войны, — движение за «мир во всем мире». Автор завершает вступление выводом о том, что христиане всего мира не должны оставаться в стороне от этой борьбы, следуя «Христову Евангелию любви, особенно подробно и глубоко раскрытую св. апостолом Павлом» [26]

Хотя в целом статья носит описательный характер, стоит отметить попытку автора систематизировать свойства христианской любви по ап. Павлу, «как основы мира среди людей» [27] , «как нормы нравственной деятельности человека» [28] . В семи пунктах автор перечисляет, со своими комментариями и толкованиями, свойства христианской любви. В заключении автор указывает, что любовь по учению ап. Павла — основа мира в Церкви и человеческом обществе.

В том же 1951 году выходит статья В. Никонова «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» [29] . Она, очевидно написанная к празднику Рождества, в целом характеризуется как описательная, в которой Священное Писание цитируется, гармонично вплетаясь в рассуждения автора в качестве подтверждения его слов. В публикации автор пишет о ветхозаветных ожиданиях Богомладенца (на примере пророка Исайи), которые исполняются, и находят свое выражение в словах евангелиста Луки 2:8-14. В них, по мнению Никонова, воспевается «мир, принесённый на землю Христом Спасителем» [30]

В завершении статьи следуют рассуждения о мире в современных автору реалиях, высказывается мнение о том, что «нельзя допускать и мысли, чтобы христианин находился в лагере поджигателей войны» [31] . О борьбе Русской Церкви за мир предлагается судить по выступлениям митрополита Николая (Ярушевича) на мировых конгрессах и всесоюзных конференциях. Таким образом, данная статья находится в русле актуальной политики государства — «борьба за мир во всем мире».

В №4 за 1951 год опубликована статья протоиерея Александра Смирнова «Последние часы земной жизни Христа Спасителя» [32] , носящая в целом описательный характер, при этом содержащая множественные рассуждения автора. Статья разделена на пункты, повествующие о Прощальной беседе Спасителя с учениками в сионской горнице после Таиной вечери, Страданиях Христовых и Страстном пути Спасителя, опираясь прежде всего на Евангелие от Иоанна.

Отличительной особенностью данной статьи является использование автором множества источников, оформленных в виде сносок (например, свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий Великий, свт. Лев Великий, свт. Димитрий Ростовский, свт. Филарет Московский), а также описание пути Христа на Голгофу с точки зрения современного ему архитектурного состояния мест Иерусалима.

В 1952 году выходит статья болгарского автора Любозара Чолакова «Пророк Михей (27 августа)» [33] . В своей короткой (менее полутора страниц) статье автор излагает не столько историю пророка Михея, сколько описывает ту обстановку и социальную среду, в которой пророком «было открыто «слово Господнее» [34] . Особый акцент автор делает на желании пророка Михея «восстановления социальной правды, принятия законов, устраняющих эксплуатацию трудящихся сильными мира сего» [35]

В №1 за 1953 год опубликована статья В. Никонова «Мессианское значение ветхозаветных пророков» [36] , в названии которой содержится примечание: «Статья печатается в сокращении». Однако, несмотря на это, статья довольно подробно описывает существование ветхозаветного института пророков и их роль в истории Божественного домостроительства о спасении человека, а также отмечает, что «главным предметом ветхозаветных пророчеств был Мессия — Христос» [37] . Стоит отметить, что в публикации Священное Писание не толкуется, а используется в качестве иллюстрации и аргументации слов автора.

В том же году выходит статья архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) «Искушение Господа Иисуса Христа диаволом в пустыне» [38] , которая представляет собой экзегетическое рассуждение автора об искушении Господа по Евангелию от Матфея 4:1-11. Рассматриваемую статью отличает оригинальное построение в форме стих-толкование (представляющее собой «вопрос-ответ»).

В 1953 году, уже после смерти И. В. Сталина, в №5 опубликована статья В. Никонова «Синай и Сион. (Библейские параллели)» [39] , в целом носящая описательных характер, так как дает краткий общий взгляд на историю еврейского народа, от событий дарования Закона на Синае до принятия в сионской горнице Израилем нового Закона. В последнем пункте статьи, подводя итог, эти параллели описываются более конкретно: по мнению автора, «Синай и Сион в истории Божественного домостроительства о спасении человечества — это две постепенно сменяющие друг друга стадии, две страницы одной и той же исторической летописи» [40]

В №6 опубликована статья А. Ястребова (Старокадомский М. А.) «Святой апостол Павел в Афинах» [41] . Композиционно статья представляет собой чередование библейского стиха с толкованиями и комментариями автора. Среди этих комментариев заслуживает внимания замечание автора о том, что «Апостол утверждает единство человеческого рода» [42] , выступая против «пантеистических представлений язычества о происхождении народов от разных прародителей» [43]

Заключение

Рассматривая период с 1922 по 1953 гг. с точки зрения публикаций исследований по библеистике, можно говорить лишь о периоде с 1943 по 1953 год — периоде правления И. В. Сталина, — в котором обнаружено большое количество соответствующих статей, опубликованных в «Журнале Московской Патриархии». В изученных статьях обращают на себя внимание ряд особенностей.

Прежде всего, это — значительное количество публикаций, посвящённых памятным датам, празднуемым в изучаемые годы, связанных с апостолами Петром и Павлом. При этом большинство статей содержат множество исторических сведений и подробностей, относящихся к библейским личностям.

Также большинство рассмотренных статей написаны в ярком, художественном стиле, что, как правило, существенно дополняет и даже «украшает» приводимые евангельские фрагменты. Вероятно, такая литературная форма изложения материала выбиралась авторами и редакцией журнала не случайно, поскольку позволяла предоставить информацию читателям в наиболее доступной форме в сложный период истории Русской Церкви.

При анализе нескольких работ выявилось, что через исследования библейских текстов проходит сквозная тема — «борьба за мир во всем мире». Эта в целом внешняя и не имеющая прямого отношения к библе-истике тема появилась в научных трудах тех лет и получала в них богословское обоснование явно под влиянием партийно-государственной идеологии СССР.

Таким образом, по итогам изучения публикаций по библеистике в СССР в период (1922) 1943-1951 гг. можно сделать вывод, что большинство публикаций носят описательный характер, содержат авторские комментарии с элементами толкования. При этом некоторые авторы, при сохранении общей публицистической направленности статей стремятся, в то же время, придать им научный характер.

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Dmitry Dobykin, Nikolay Tarnakin. Russian Orthodox Biblical Studies in the USSR. The period from 1922 to 1953.

This article is the first part of a cycle of three articles devoted to Orthodox biblical studies in the USSR. Based on the analysis of publications on biblical studies in Soviet times, a conclusion is drawn about a certain periodic pattern in the style and content of the articles. This pattern is associated with the reign of the next actual head of the USSR, the General Secretary of the CPSU Central Committee, since each of them had his own policy towards the Church. The article deals with the period from 1922 to 1953, and the main attention is paid to the time of the reign of J.V. Stalin. It is noted that the opportunity not only to conduct biblical studies but also to publish their results appeared in the USSR only in 1943, after the publication of the "Journal of the Moscow Patriarchate" was resumed. On the examples of specific articles, it is shown that mainly in the historical period under consideration, descriptive publications predominate, and only at the end of it there are scientific articles.

Keywords: bibleism, the USSR, I.V. Stalin, the Leningrad Theological Academy, the Journal of the Moscow Patriarchate, Archbishop Luka (Voino-Yasenetsky), Metropolitan Nicholay (Yarushevich), Metropolitan Sergiy (Stragorodsky), Metropolitan Alexy (Simansky).

Dmitry Georgievich Dobykin — Candidate of Theology, Associate Professor at the Department of Biblical Studies at the St. Petersburg Theological Academy ( [email protected] ).

Nikolay Aleksandrovich Tarnakin — student of the 4th year of the bachelor's degree at the St. Petersburg Theological Academy ( [email protected] ).