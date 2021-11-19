Две слабости

Есть два типа слабости – плотская (или душевная, так сказать человеческая) и духовная. Первая слабость угодна Богу, а вторая нет. Например, апостол Петр обещал быть верным Христу, но в итоге отрекся от Него. Угодна ли такая слабость Богу?

Конечно, да! Господь желает, чтобы мы освободились от самоуверенности и превозношения. Цель Бога – чтобы мы увидели собственную несостоятельность жить духовной христианской жизнью! Конечно, это болезненный процесс, потому что бьет по нашему самомнению. Петр не поверил словам Христа о его отречении. Вот и пришлось апостолу убедиться в этом на горьком опыте!

Когда проповедники критикуют Петра за отречение, то делают ошибку. Ведь путь апостола – это наш путь! Никто сам по себе не лучше Петра. Или мы хотим убедиться в этой истине на практике? Лично я уже не хочу. Мне достаточно моих духовных падений, чтобы узнать о себе правду. Евангелие повествует о человеческой слабости Петра. А каково было апостолу жить с этим пятном?!

Так и нас пусть не тяготит, если о наших слабостях знают другие. Удивительно, но именно после падения учеников Христос пообещал им, что они примут силу свыше, когда сойдет на них Святой Дух. В этих событиях можно усмотреть духовный принцип: МЫ НЕ НАЧНЕМ ЖИТЬ БОЖЕСТВЕННОЙ СИЛОЙ, ПОКА НЕ ОТКАЖЕМСЯ ОТ СВОЕЙ! Потому духовная слабость – это когда человек живет собственными душевными усилиями. В Евангелии есть хорошая иллюстрация из жизни Христа: «Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Матф.8:19,20).

Если бы мы услышали, что человек готов за нами – в огонь и воду, какова была бы наша реакция? Неужели не обрадовало бы это нас? Но Христос видит сердце. Ему не нужна человеческая самоуверенность. Не нужны Ему наши потуги, или старания нашей больной грехом натуры. Всё очень просто и пропорционально: «Чем больше в нас проявлений человеческого – тем меньше проявлений Бога через нашу жизнь.

И наоборот. Чем больше я отказываюсь от своеволия и своих земных стараний, но прихожу в бессилии к Христу, тем ярче Его свет и благодать во мне». Душевная и духовная сила действуют в разных плоскостях. Душевное старание – это когда я гребу двумя вёслами. Дует сильный ветер, волны захлёстывают лодку, но, сжав зубы и собрав всю волю в кулак, я гребу! И меня наполняют разные чувства – и злость, и страх, и гордыня, что я такой несгибаемый!

Но когда в отчаянии я поднимаю парус, то доверясь уже не себе, а ветру. Я уже не держусь за вёсла – их разбило. Мое спасение – попутный ветер: он направит лодку к причалу. Конечно, пример несовершенен: ветер – это всего лишь сила природы. А Бог – это Личность, что мыслит и чувствует, способна вступать во взаимоотношения с человеком. Тем не менее, аналогия понятна: Господь желает, чтобы мы отказались от собственных попыток улучшить себя и свою жизнь, но признали Его полное главенство над собой.