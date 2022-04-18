Дятлик Тарас - Российским евангельским христианам - Это ваша война

Эта война стала памятником так называемому «русско-украинскому евангельскому движению»

Это не ваша война? Это ваша война… Писал об этом 18 ноября 2015 г.

Сегодня пересмотрел, отредактировал текст и хочу снова поделиться с вами… С начала войны России против Украины, которая началась в 2014 г. в Крыму и продолжалась на Донбассе до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 г., мне нередко приходилось слышать от евангельских христиан и служителей Украины, России и славянской евангельской диаспоры фразу: «Это не наша война».

Далее следовали весьма пространные и труднопостижимые объяснения, суть которых сводилась к тому, что лучше сидеть тихо, лишний раз не высовываться, ходить на богослужения в церковь, молиться, слушать евангельские гимны и проповеди, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. А мне слышалось вот что: христиане, давайте делать вид, что ничего не происходит, никто никого не убивает и не бомбит, давайте помалкивать, не вспоминать о войне, давайте не преувеличивать, не заострять, не разжигать... чтобы обрести единство вокруг нового догмата: «Это не наша война!»

Сегодня мне хотелось бы обратиться именно ко многим тысячам российских христиан, которые ведут себя так, как будто это «не наша война». К сожалению, в Украине тоже еще есть этот феномен... Я хочу сказать и напомнить вот что: это наша война... это ваша война...

Самое мощное объединяющее средство на кладбище – это молчание. Молчание не столько в публичном пространстве, сколько в личных отношениях. Молчание в присутствии друг друга объединяет только мертвые, бездушные тела, которые не способны со-страдать, со-переживать, со-участвовать. Гробовое молчание и игнорирование войны – это грех против жизни Церкви как Тела Христова, паралич части членов Тела, омертвение органов чувств и восприятия. Если мы живые во Христе, не на духовном кладбище, то это наша война, и украинцев, и россиян.

Христианин, игнорирующий войну, последствия войны и пострадавших в ней, и прячущийся в зону комфорта церковных воскресных богослужений и елейных проповедей «чистого евангелия», не зависящего от обстоятельств (как доказывал мне один из российских церковных служителей, Ph.D., живущий в Америке), не может называться христианином.

Потому что неотъемлемая часть сущности христианства, в котором отражается сущность Христа, – это со-страдание, страдание вместе, со-переживание, переживание вместе, со-участие, участие в жизни друг друга, в жизни своего народа. Потому что нарушается фундаментальный принцип Церкви как Тела Христова – принцип попечения друг о друге: «дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены».

Вспоминаю, как мы плакали в феврале 2014 г. о тех, кто был расстрелян на Майдане (включая моего троюродного племянника Сашу Храпченко). А в это время многие российские христиане и коллеги (все еще хорошо помню их имена), радуясь победам России на Сочинской Олимпиаде, в ответ мне лично цитировали Писание: Тарас, учись «радоваться с радующимися». Помню, как разрывалось сердце от того, что для многих евангельских христиан, кого считал друзьями, победа на Олимпиаде была важнее нашей боли и слез. И потом многим из этих коллег было удобно говорить о любых богословских проблемах, кроме проблемы войны России против Украины...

У меня встречный вопрос: почему вы все эти 8 лет не хотели слушать нас, христиан из Украины? Да, я сознательно использовал «вы» и «мы». Вы не можете меня обвинить в русофобии, так как я один из немногих, кто много лет продолжал писать на русском языке, работал со многими из вас в различных проектах, почти до конца, когда границы с Россией закрылись на "ковид". Слишком близкими были отношения со многими россиянами, и слишком больно отрываются эти отношения от сердца, когда слышишь в очередной раз, что «не все так однозначно» и «я все понимаю», потому что якобы действительно нациков в Украине развелось...

Нет, вы не понимаете, и не поймете, пока сами не приедете и не станете между своей скрепоносной армией и украинцами, испытав на себе всю красоту и прелесть «русского мира», сидя в подвалах, под бомбами, под обстрелами, испражняясь в бутылочку, не моясь неделями, хороня своих близких на детской площадке и пр. Вы не понимаете!

Завтра я возвращаюсь домой после почти 3500+км дорогами Украины. Слишком много боли в глазах беженцев, волонтеров, воинов, «грузов 200»... усталые прекрасные люди... усталая прекрасная страна... и осознание того, что эта война стала памятником так называемому «русско-украинскому евангельскому движению», российская часть которого оказалась почти абсолютно неспособной стать на защиту украинской части - убиваемой, страдающей от грабежа, бомб, насилия, лживой российской пропаганды.

Вы боитесь, что к вам могут придти "оттуда", и пытаетесь сравнить свой страх со страхом матери за жизнь своего ребенка из-за регулярных бомбежек, страхом оказаться под завалами, страхом оказаться в эвакуационных машинах, тех, которые расстреливают русские. Вы боитесь, что будете класть 1 чайную ложку сахара в чай, а не 2. А мы боимся, что же будет с нашей страной, где четверть населения стали беженцами, где погибло уже столько мирных жителей от российских танков, самолетов, ракет, пушек, градов... где уже каждый 5-й испытывает проблемы с едой...

Не говорите, что вы понимаете. Вы не понимаете, и не поймете, пока сами не приедете в Украину, чтобы стать свидетелем того, что делает ваше "Славься Отечество!" Вы сможете немножечко причаститься к пониманию, когда хоть с одним беженцем пройдете путь: от подвала дома, разрушенного вашими российскими бомбами, до места скитания в течение последующих многих лет.

Вы не понимаете. Не нужно нам вообще говорить эту фразу: «я понимаю»...

Вы немножко, возможно, поймете, когда сможете перед Богом наконец-то искренне в своей тайной комнате сказать: «Иисусе, это моя война, что повелишь мне наконец-то делать?»