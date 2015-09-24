Эрман - Сын Божий или Сын Человеческий

Презентация книги - Барт Эрман - Библия - Историческое и литературное введение в Священное Писание

То, как многие сегодня воспринимают понятия «Сын Божий» и «Сын Человеческий», скорее всего, не совпадает с восприятием большинства иудеев в I в. н. э. В нашем понимании «Сын Божий» должен быть богом, а «Сын Человеческий» должен быть человеком. Таким образом, понятие «Сын Божий» говорит о божественном происхождении Иисуса, а «Сын Человеческий» — о Его человеческой природе. Но эта точка зрения прямо противоположна тому, как эти понятия воспринимались иудеями в I в., для которых понятие «Сын Божий», как правило, относилось к человеку (например, царь Соломон; 2 Цар., 7: 14), а понятие «Сын Человеческий» относилось к кому-то, имевшему божественное происхождение (ср. с Дан., 7: 13—14).

В Евангелиях Нового Завета Иисус использует выражение «Сын Человеческий» в трех разных случаях. В некоторых случаях Он называет так себя; вместо того чтобы говорить от первого лица, Иисус иногда говорит о «Сыне Человеческом» (например: Мф., 8: 20). Подобным образом Он иногда говорит о своих будущих страданиях (Мк., 8: 31). И наконец, Он изредка использует это понятие, ссылаясь на небесного посланника, который должен будет осуществить на земле суд Божий в конце времен (Там же, 8: 38), суд, который, согласно Евангелию от Марка, неизбежен (9: 1, 13: 30). Для самого Марка отрывки, в которых говорится о пришествии Сына Человеческого, конечно же, относятся к Иисусу, тому, кто скоро вернется как судья всей земли. Как мы увидим в дальнейшем, ученые до сих пор спорят о том, какое из трех примеров использования этого понятия можно приписать историческому образу Иисуса.

В этот момент возникает вопрос: кто все-таки понимает, кем является Иисус? Как ни странно, понимают это только демоны (3: 11). А точнее, демоны и Бог называют Иисуса Сыном Божьим во время крещения (1: 11); сам Иисус понимает, кем является, так как слышал это от Бога; Марк, который пишет о Нем; и вы, читатели, читающие это Евангелие. За исключением этого, в первой половине Евангелия никто этого не понимает.

Признанный Сын Божий

Все меняется практически точно в середине повествования. В строчках 8: 22—26 происходит важная и весьма необычная история исцеления. К Иисусу приводят слепого, Иисус плюет ему в глаза и спрашивает, может ли тот видеть. Он говорит, что может, но частично: проходящие мимо люди выглядят как деревья. Тогда Иисус кладет руки на его глаза и полностью исцеляет от слепоты. Слепой, который постепенно идет к прозрению, сравним с учениками, которые также приходят к прозрению.

В следующем эпизоде (8: 27—30) Иисус спрашивает своих учеников, знают ли они, кто Он такой. Петр дает, казалось бы, правильный ответ: «Ты Христос». То есть Петр отвечает правильно? Нет, неправильно! Иисус продолжает объяснять, говоря, что Он, Сын Человеческий, должен будет отправиться в Иерусалим, где будет отвергнут, казнен и затем воскрешен из мертвых. С точки зрения Марка, Иисус — Мессия, который должен страдать и умереть. Петр же с этим не согласен. Он говорит, что с Иисусом такого никогда не случится. Иными словами, Петр понял, что Иисус — Мессия, но не понял, какой именно Мессия. Он не великий царь и полководец, которого ожидали такие иудеи, как Петр. Он Мессия, который должен умереть ради других. Петр лишь частично понимает, кто такой Иисус. Он как слепой, который лишь постепенно смог прозреть.

Иисус как страдающий Сын Божий

Страдания и смерть Иисуса широко известны как «Страсти Христовы» (Passion), от греческого слова pascho, означающего «страдать». Три раза, начиная с середины Евангелия, Иисус говорит об уготованных Ему страданиях, и каждый раз ученики не понимают, о чем Он говорит. Петр заявляет, что ничего такого с Ним не произойдет, на что Иисус упрекает его и называет «Сатаной» (8: 32). И Он продолжает объяснять, говоря, что Его последователей ждет не слава, а мучительная смерть: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (8: 34). Как и в предыдущей главе, Иисус снова говорит о муках, которые должен будет претерпеть, но ученики вновь не понимают, о чем Он говорит (9: 30—31). В следующей главе Иисус последний раз говорит о грядущих страданиях (10: 33—34), и два его ученика, Иаков и Иоанн, не имеющие ни малейшего понятия, о чем Он говорит, просят оставить им место возле Него, когда Он придет к славе (10: 33—37). В этот раз Иисус разгневан. Он несколько раз объяснял им, а они ничего не понимают: Он не тот прославленный Мессия, которого они ожидали; Он мессия, вынужденный страдать.

С этого момента повествование Евангелия от Марка стремительно движется к кульминации. Миссионерская деятельность Иисуса заняла десять глав; Его последняя неделя на земле займет последние шесть. Иисус въезжает в Иерусалим под шумное одобрение толпы (11: 1 — 10); они тоже ожидали победоносного Мессию. Он входит в Храм и выгоняет оттуда торговцев, чем навлекает на себя гнев местных лидеров (11: 15—19). Его проповеди в Храме приходят послушать толпы людей, что также вызывает негодование властей (11: 28 - 13: 36).

И далее мы переходим к самому повествованию о Страстях Христовых, описанию Его страданий и смерти. Неизвестная женщина поливает Его маслом: единственная, кто понимает Его предназначение, ведь она как бы готовит Его тело к погребению (14: 1—9).

В день празднования Пасхи проходит Его последняя трапеза с учениками, во время которой Он говорит, что кусок хлеба олицетворяет Его тело, а чаша вина — пролитую Им кровь. Он идет в Геф-симанский сад и молит Бога об избавлении от уготованной Ему судьбы (14: 26—42). Как Он и предсказывал, его предает один из Его учеников, Иуда Искариот. Он предан суду еврейского совета, Синедриона. Лидер иудеев, первосвященник, требует, чтобы Иисус сказал, правда ли Он — Сын Божий. Иисус отвечает: да, правда, и Его признают виновным в богохульстве (14: 61—62). Он проводит ночь в тюрьме. На следующее утро Его передают Понтию Пилату, который обвиняет Иисуса в том, что тот называл себя царем Иудейским, и признает Его виновным, после чего приговаривает к казни. Иисуса избили и затем распяли. Спустя шесть часов Он умер (15: 1-39).

Иисус — распятый Сын Божий

Читатели Евангелия от Марка должны были понимать, что представляло собой распятие. Быть прибитым к кресту было одним из самых ужасных, постыдных, мучительных, длительных и унизительных видов казни, который практиковался римлянами. Распятия проходили публично, у всех на виду, чтобы весь стыд и ужас этого зрелища удержал остальных от совершения преступления. К распятию приговаривали особо опасных преступников, рабов и всех нарушителей общественного порядка. Марк не описывает сам процесс в мельчайших подробностях, возможно, потому, что в этом нет необходимости. Любой читатель того времени знал, что собой представляло распятие.

Человек, которого распяли, явно не пользовался благосклонностью Бога. Совсем наоборот. Или так все думали. И по этой причине никто не поддерживает Иисуса, пока тот умирает. Он был предан одним из Своих учеников (Иудой); другой Его ученик трижды от Него отрекся (Петр); все остальные покинули Его. Будучи повешенным, Он терпит насмешки от других преступников, повешенных рядом с Ним, иудейских лидеров и всех, кто проходит мимо. Перед самым концом Он чувствует, что даже сам Бог Его покинул, на что указывают Его последние слова (единственные слова, которые Он произносит, будучи распятым на кресте): «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (15: 34). Неужели Иисус искренне об этом спрашивает? Неужели Он правда не понимает, почему Бог не пришел Ему на помощь? Толкователи расходятся во мнениях по этому вопросу. Но ясно одно: даже если никто из героев повествования не понимает, кем был Иисус, вплоть до самой Его смерти, читатель все равно знает, кем Он был.

А все из-за того, что происходит сразу после смерти Иисуса. Завеса в Храме разрывается пополам, и сотник, который видел Его смерть, говорит: «Истинно Человек Сей был Сын Божий» (15: 38—39). Оба факта крайне важны. Как мы знаем, святая святых Иерусалимского храма была местом на земле, где присутствовал сам Бог. Она была отделена от всего остального Храма, и от остального мира в том числе, тонкой завесой. Только раз в год один человек мог войти за эту завесу, в место присутствия Бога: первосвященник в День искупления. Но в Евангелии от Марка, когда Иисус умирает, завеса рвется пополам. Другими словами, Бог теперь доступен для всех людей — Он вышел из святая святых. Больше нет необходимости в первосвященнике, приносящем жертву для искупления грехов. Смерть Иисуса обеспечила доступ к Богу для всех людей.

Для всех людей — как евреев, так и неевреев. Об этом говорит тот факт, что именно язычник видит смерть Иисуса и признает в Нем Сына Божьего. Согласно этому Евангелию больше никто по-настоящему не понимает, что именно ужасная и унизительная смерть делает Иисуса Сыном Божьим. Быть Сыном Божьим не означает иметь политическую власть над Израилем, или, будучи великим воином, уничтожить римские легионы, или что-либо еще, чего иудеи могли ожидать от Мессии. В Евангелии от Марка Иисус являлся Мессией именно потому, что умер во имя искупления грехов. Именно это, с точки зрения Марка, и было тем, что должен делать Мессия. И это было искупление не только грехов иудеев, но и грехов язычников — таких, как этот сотник. Но это еще не конец истории.

Последние двенадцать строчек Евангелия от Марка

Евангелие от Марка выделяется среди остальных Евангелий своим скомканным финалом: после своего воскресения Иисус не появляется перед учениками или кем-либо еще. Напротив, когда женщины, пришедшие навестить гроб Иисуса на третий день, увидели, что гроб пуст, и получили указание сообщить ученикам о воскресении Иисуса, «побежали от гроба... и никому ничего не сказали, потому что боялись» (16: 8).

Концовка Евангелия — настоящий сюрприз для многих читателей, которые думают, что женщины все же должны были хоть кому-то рассказать о воскресении Христа! В конце концов о воскресении стало известно. И в трех остальных Евангелиях повествование продолжается рассказами о явлении Иисуса Его ученикам после воскресения. И каким же образом Марк узнал о том, что Иисус воскрес, если женщины так никому и не рассказали об этом?

Древнехристианские переписчики, копировавшие Евангелие от Марка, также были удивлены такой обрывистой концовкой. Так что они сделали то, что переписчики иногда делают в таких случаях: они изменили концовку, добавив несколько строчек, которые согласовывали Евангелие с их собственными убеждениями и с концовками остальных Евангелий. Двенадцать добавленных строчек описывают, что, согласно мнению переписчиков, должно было произойти: женщины говорят ученикам о том, что видели и слышали, после чего ученики отправляются в Галилею и встречают там Иисуса, Который дает им последние наставления перед Своим вознесением в рай.

Эта новая концовка придает повествованию логическое завершение, но она не является подлинной. Ее нет в более ранних рукописях Марка, и ее стиль и лексикон не согласуются со всем остальным Евангелием. Она была добавлена переписчиками, которые попросту не хотели, чтобы книга заканчивалась на том, на чем закончилась. И поэтому многие современные переводчики включают эти строчки только в скобках со сноской, говорящей о том, что эти строчки были добавлены позднее. В оригинальной рукописи Евангелие заканчивается главой 16, строчкой 8.