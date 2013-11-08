Олизаревич - Жены в церквах да молчат

«Так [бывает] во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают [о том] дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви» (1 Кор 14:33б-35).

Николай Олизаревич - Жены в церкви да молчат - Экзегеза 1 Кор 14:33б-35

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 1 КОР 14:33Б-35

1.1 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

1.2 ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ И ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

В данной работе проводится экзегетический анализ 1 Кор 14:33б-35. Данный отрывок Писания является проблематичным, то или иное его толкование (совместно с параллельными местами) приводит к различному пониманию и отношению в поместных церквах к служению женщин. В некоторых церквах на основании этого и аналогичных мест Библии запрещается женщинам учить и проповедовать в служении.

Положение и структура современной христианской церкви существенным образом отличаются от положения христиан в первом веке, в связи с чем современному христианину весьма затруднительно применять учение Писания в отношениях с людьми буквально. Необходимо искать истины, которые лежат в основании конкретных правил Нового Завета. Этот принцип особенно очевиден при рассмотрении учения апостола Павла о положении и служении женщин.

В работе рассматривается культурно-исторический контекст данного отрывка и его связь с контекстом посланий апостола Павла. Особое внимание уделяется роли и положению женщин в иудейском и греческом обществе того времени. Далее проводится лексико-синтаксический и теологический анализ текста. Сделан вывод о значении служения женщин в церкви.

1. ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 1 КОР 14:33Б-35

1.1 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Первое послание к коринфянам написано апостолом Павлом примерно в 54 или 55 году [1] церкви в Коринфе, в то время богатом и процветающем греческом городе. Коринф славился как торговый город и центр развлечений. Даже в языческом мире город выделялся моральной развращенностью, что наложило отпечаток и на коринфскую церковь. Церковь в Коринфе основана апостолом Павлом, где он служил в течение полутора лет (Деян 18:11). Послание написано в Ефесе, когда Павел узнал, что в Коринфе не все благополучно.

Коринфским верующим было трудно отделиться от окружавшего их неверующего и испорченного общества. Нарушения в общественной и церковной жизни коринфян и послужили поводом для написания посланий апостолом Павлом. По мнению Хортона, верующие в Коринфе с появлением проблем в церкви послали Павлу письма, на которые он ответил. [2]

Вероятно, что коринфская переписка Павла, вошедшая в библейский канон, является неполной. [3] До написания того послания, которое мы называем Первым посланием к коринфянам, Павел обращался к Коринфской церкви с другим письмом (1 Кор 5:9), которое не сохранилось. В этом письме Павел советовал коринфянам избегать общения с аморальными людьми. Далее, в Первом послании Павел приводит описание грехов, касается вопросов брака и семьи, порядка в проведении богослужений, даров и служения Святого Духа, воскресения мертвых.

Рассматриваемый в данной работе отрывок 1 Кор 14:33б-36 относится к большому фрагменту послания, относящемуся к устранению нарушений при проведении богослужений в коринфской церкви и, вместе с другими местами послания (11 глава), говорит о поведении женщин в церкви. Церковь в Коринфе была богата духовными дарами, но их применение в служении не всегда способствовало назиданию общины, поэтому Павел в послании говорит о некоторых особенных аспектах даров и их применении в богослужении.

Духовными дарами в коринфской общине служили как мужчины, так и женщины. Отрывок Писания 1 Кор 14:33б-36 рассматривает поведение женщин в контексте служения пророка.

Рассмотрим положение женщины в обществе того времени.

По иудейскому закону женщина была не человеком, а вещью, она фактически была собственностью отца или мужа. Женщинам запрещалось изучать закон, они не принимали участия в службе в синагоге. Мужчина мог задавать вопросы в синагоге, женщине же это запрещалось. В синагоге женщинам запрещалось читать уроки из Писания, им также строго было запрещено преподавать в школе. На женщину не распространялись положения закона, она не была обязана посещать пиры и праздники.

«Женщин, детей и рабов сводили в одну группу. В своей утренней молитве иудей благодарил Бога за то, что Он не создал его язычником, рабом или женщиной» [4] .

Таким же было и положение женщины в греческом обществе. Женщины, если они не были храмовыми проститутками, вели в Греции очень замкнутую жизнь. Женщина никогда не появлялась одна на улице и не обедала за столом со своим мужем. Женщины не могли принимать участия в общественной жизни. Муж требовал от своей жены абсолютной и безупречной нравственности, в то время как сам был свободен от всяких норм нравственности. Грек брал себе жену для обеспечения прочной домашней жизни, а наслаждения искал где-то на стороне.

Таким образом, в иудаизме и греко-римском мире к женщинам относились как к существам низшего порядка, поэтому учение апостола Павла о месте женщины в глазах Бога, фактически формулирует новый революционный христианский принцип: «…нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 3:28). Перед Богом женщина не ниже мужчины. Павел предписывает мужчинам любить своих жен, так как Христос возлюбил церковь (Еф 5:25). Но вместе с тем Павел следует иудейским требованиям о повиновении женщины мужчине: «…всякому мужу глава Христос, жене глава – муж» (1 Кор 11:3). Мужчина – образ и слава Бога, женщина – слава мужчины. Женщине подобает показывать свое подчиненное положение, что, в частности, выражается в покрытии головы в публичном богослужении (1Кор 11).

Христианство освободило женщину практически от рабства, в чем была и определенная опасность: женщина могла неверно воспользоваться обретенной свободой. Также и общество могло возмущаться раскрепощением женщин, и потому Церковь должна была установить к женщинам свои требования.

Для такого общества и написал Павел приведенные выше строки.

1.2 ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ И ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Литературным жанром Первого послания к Коринфянам, несомненно, является письмо или послание. Форма послания и была подходящей для тех излияний, с которыми обращается апостол Павел в церкви в Коринфе. Это произведение обладает всеми характерными особенностями письма: увещания, похвалы и порицания, обращенные к получателям послания. В нем мы находим некоторые намеки и полунамеки, которые обычно можно найти в письмах друзей и какие для других читателей писем остаются почти непонятыми. Этот факт показывает, почему нам часто так сложно определить значение, которое вкладывал Павел при написании послания.

Разберем значение основных слов, встречающихся в 1 Кор 14:33б-36, несущих смысловую и богословскую нагрузку.

33б Как во всех церквах у святых,

34 Жёны (женщины) [греч. γυναίκες] в собраниях (во время собраний) молчат [греч. σιγάτωσαν], потому что не разрешается (допускается) им говорить (рассказывать, беседовать, возвещать) [греч. λαλείν], пусть подчиняются (повинуются, слушаются) [греч. υ`ποτάσσεσθωσαν], как и закон говорит.

35 Если же чему-нибудь научиться желают, пусть дома у своих мужей спрашивают, ибо стыдно жене (женщине) говорить в собрании. [5]

Греческое слово γυναίκες, переведенное в СП как жены, относилось к женщинам вообще, и к незамужним (1 Кор 7:34), и к замужним (1 Кор 7 кроме 1 Кор 7:34), перевод его определяет контекст.

По мнению автора, в 1 Кор 14:33б-36 речь идет о замужних женщинах по той причине, что:

1. в ст. 34 греч. слово υ`ποτάσσω (повиноваться, слушаться) везде в Новом Завете употребляется по отношению к женщине, находящейся в подчинении у мужа (Еф 5:22, Кол 3:18, Тит 2:5, 1 Пет 3:1,5);

2. об этом же говорит 1 Кор 14:35: жены должны учиться у мужей своих;

3. в параллельном месте – 1 Тим 2:11-15 речь также идет о замужних женщинах, предписывая им спокойно вести себя во время служения.

Этот отрывок Писания находится в главе, где идет речь о порядке во время богослужения, и, в частности, об очередности в служении пророков. Затем в стихах 34-35 Павел переходит к теме молчания женщин, и, конечно же, его наставление касается лишь разговоров во время богослужения. Может сложиться ложное впечатление, что Павел запрещает женщинам пророчествовать или произносить поучение или истолкование иных языков в собрании. Если принять такой тезис о буквальном «молчании женщин» в служении, то он входит в явное противоречие с 1 Кор 11:5 «всякая жена, молящаяся или пророчествующая», на основании которого видно, что Павел не запрещал женщинам молиться и пророчествовать публично, если Дух Святой давал им эти служения. В Библии мы не находим разницы в служении пророков между мужчинами и женщинами, как в Ветхом Завете, так и в Новом.

Слова «да молчат» [греч. σιγάτωσαν] вероятнее всего относятся к задаваемым женщинами вопросам во время богослужения. [6] Т.е. проблема не в том, что они женщины, а в том, что они знали Писание хуже мужчин. [7] Апостол не хотел, чтобы они мешали процессу обучения во время собрания в церкви.

Иногда утверждают, что в этом стихе Павел запрещает женщинам болтать или сплетничать во время служения. Это неверное толкование, ибо греческое слово λαλείν, переведенное как «говорить», не имело значения «болтать» на греческом койне. Это же слово используется по отношению к Богу в 21 стихе этой же главы.

Указание на закон приводится, скорее всего, в самом широком смысле. В законе нет предписания женщинам молчать, вполне вероятно, что Павел здесь мог иметь ввиду подчиненное положение женщин в ветхозаветное время. По мнению Кинера [8] , в церкви могло иметь место недовольство коринфских пророчиц, которые не хотели быть в подчиненном положении.

По мнению автора в 1 Кор 14: 33б-35 вероятнее всего речь идет о том, чтобы замужние женщины не задавали вопросов и не разговаривали во время собрания со своими мужьями и не создавали, таким образом, беспорядок. Однако из этого совершенно не следует, что им запрещалось участвовать в богослужении.

Мнения богословов по этому месту Писания диаметрально противоположны.

Лэдд считает на основании данного отрывка, что женщинам не позволяется публично говорить на молитвенных собраниях. [9] Вайтли считает, что запрет касается обращения женщин к собранию. [10]

Представители консервативного направления (по мнению автора) считают, что в стихах 34-35 апостол Павел утверждает, что женщины в церкви должны хранить молчание. Более того, утверждается, что «принцип был не местным, обусловленным географическими условиями или культурной средой, а был принят во всех церквах у святых. Хотя это говорение в церкви включает в себя и говорение на языках, но контекст здесь относится к пророчеству. Женщины не должны были осуществлять никаких служений такого рода [11] .

Основатель диспенсационализма Джон Дарби даже более категоричен: «Женщины в собраниях должны молчать: им не было разрешено говорить. Они должны оставаться в послушании, а не направлять других. Более того, об этом же говорил и закон. Было бы позором слушать, как они говорят в собрании». [12]

По мнению МакДональда, «хотя служение женщин многообразно и ценно, им не дано право совершать общественное служение для всей церкви. Им доверена весьма важная работа по дому и воспитанию детей. <…> Фактически женщине не разрешается задавать вопросы в церкви во время служения. <…> Следует помнить основное правило: неприлично жене говорить в церкви». [13]

Лопухин считает, что в этом отрывке апостол Павел продолжает начатое в 1 Кор 11 учение о власти мужа над женой. «Если жена вообще должна находиться в подчинении у мужа, то она это подчинение не должна нарушать и во время богослужения, выступая в качестве пророчицы или учительницы: ведь, такое выступление будет свидетельствовать о ее намерении руководить мужем своим, который очутится среди слушателей ее речи». [14]

С такими мнениями трудно согласиться. Автор придерживается мнения Гордона Фи, который считает это требование наряду с 1 Тим 2:11-12 культурно относительным на основании экзегезы трех пасторских посланий апостола Павла. [15] В Писании находим женщин учащими (Деян 18:26) и проповедующими (Деян 21:8; 1 Кор 11:5). «Полное следование этому тексту в ХХ веке означало бы не только запрещение проповедовать и учить в местной церкви, но и запрещало бы ей писать книги по вопросам Библии, которые мог бы прочитать мужчина, преподавать Библию или подобные предметы (включая религиозное образование) в христианских колледжах или библейских институтах, где в ее классе есть мужчины, и учить мужчин в миссионерских ситуациях» [16] .

К тому же, «большинство тех, кто в сегодняшней церкви утверждает, что женщины должны в церкви хранить молчание, обосновываясь на 1 Послании к Коринфянам 14,34-35, в то же время отвергают обоснованность языков и пророчеств, находящихся в том самом контексте, в котором и появляется строка о «молчании». [17]

Баркли также считает неправильным «читать эти слова вне исторического контекста и рассматривать их как универсальное правило для церкви». [18] По мнению Хортона, нельзя «удерживать женщин от проявления даров и служения, данного Святым Духом». [19]

Существует и другая точка зрения, согласно которой стихи 1 Кор 14:33б-35 не принадлежат лично апостолу Павлу. Авторы комментария в Новой Женевской Библии полагают, что апостол Павел приводит цитату из письма коринфян к нему и в стихе 36 опровергает их доводы. Настораживают, однако, довольно-таки слабые возражения апостола Павла в стихе 36 такому предполагаемому мнению верующих в Коринфе.

Дэйвид К. Лоури [20] указывает, что стихи 14:33б-36 были перенесены некоторыми ранними переписчиками в конец главы по причине их неуместности, он же считает, что эти стихи выражают точку зрения Павла на поведение женщин в собраниях, нуждающихся в самоконтроле.

Автор разделяет другое мнение. Гордон Фи предполагает на основании текстуальных данных, что стихи 34-35 не были написаны апостолом Павлом, а присоединены позже переписчиками послания. [21] Обоснование тому - все западные рукописные тексты помещают их после стиха 40. На это же указывает и Кузнецова. [22]

Рассмотрим структуру библейского текста 1 Кор 14:26-40, выделив рассматриваемый отрывок 1 Кор 14:33б-35:

26 Что же, братья? Когда вы сходитесь, у каждого есть псалом, есть наставление, есть откровение, есть язык, есть толкование: всё да будет к назиданию.

27 Говорит ли кто языками, - каждый раз двое или, самое большое, трое, и по очереди, и один пусть толкует.

28 Если же нет толкователя, молчи в церкви и говори себе и Богу.

29 А пророки пусть говорят двое или трое, и другие пусть судят.

30 Если же, пока он сидит, другому будет откровение, первый пусть молчит.

31 Ибо вы можете все один за другим пророчествовать, чтобы все поучались и все получали утешение.

32 И духи пророков пророкам послушны;

33 ибо Бог не есть Бог беспорядка, но мира. Как во всех церквах у святых,

34 жены в церквах да молчат, ибо не разрешается им говорить, но пусть будут послушны, как и Закон говорит.

35 Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают дома своих мужей; ибо стыдно жене говорить в церкви.

36 Или от вас слово Божие вышло? Или до вас одних оно достигло?

37 Если кто считает себя пророком или духовным, тот пусть познаёт то, что я пишу вам: что это - Господня заповедь.

38 Если же кто не знает, его не знает Бог.

39 Итак, братья мои, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, и не препятствуйте говорить языками.

40 Но пусть всё происходит благообразно и в порядке. (1Кор 14:26-40). [23]

Очевидно, если внимательно посмотреть на структуру 1 Кор 14:26-40, что перенесение в конец главы выделенных стихов 33б – 35 не приводит к нарушению целостности всего отрывка Писания, наоборот, мысль о порядке в служении пророков после стиха 33 получает свое логическое продолжение в стихе 36.

26 Что же, братья? Когда вы сходитесь, у каждого есть псалом, есть наставление, есть откровение, есть язык, есть толкование: всё да будет к назиданию. 27 Говорит ли кто языками, - каждый раз двое или, самое большое, трое, и по очереди, и один пусть толкует. 28 Если же нет толкователя, молчи в церкви и говори себе и Богу. 29 А пророки пусть говорят двое или трое, и другие пусть судят. 30 Если же, пока он сидит, другому будет откровение, первый пусть молчит. 31 Ибо вы можете все один за другим пророчествовать, чтобы все поучались и все получали утешение. 32 И духи пророков пророкам послушны; 33 ибо Бог не есть Бог беспорядка, но мира. 36 Или от вас слово Божие вышло? Или до вас одних оно достигло? 37 Если кто считает себя пророком или духовным, тот пусть познаёт то, что я пишу вам: что это - Господня заповедь. 38 Если же кто не знает, его не знает Бог. 39 Итак, братья мои, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, и не препятствуйте говорить языками. 40 Но пусть всё происходит благообразно и в порядке. 33бКак во всех церквах у святых, 34 жены в церквах да молчат, ибо не разрешается им говорить, но пусть будут послушны, как и Закон говорит. 35 Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают дома своих мужей; ибо стыдно жене говорить в церкви. (1Кор 14:26-40)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По мнению автора, в практику некоторых евангельских церквей вошли представления, не имеющие достаточного обоснования в Библии, в частности требования, запрещающие женщинам учить в церкви. Фактически, это проявления мужского шовинизма, возникшие из-за неправильного понимания отдельных мест Писания, в частности 1 Кор 14:33б-35 и 1 Тим 2:11-12. Эти места являются культурно относительными и написаны в связи с конкретными историческими ситуациями, возникшими в поместных церквах Коринфа и Ефеса.

По мнению автора, рассматриваемый отрывок Писания 1 Кор 14:33б-35 вероятнее всего представляет собой более позднюю вставку. Однако не исключается полностью и тот факт, что эти слова могут принадлежать апостолу Павлу, выражающему свое мнение относительно поддержания порядка в публичном богослужении, нарушить который могли мало сведущие в Писании женщины, задавая вопросы во время служения.

Писание говорит о служении женщин в церкви как пророков, учителей и проповедующих. Не было запрещения на служение женщин и в церквях, возникших на волне пятидесятнического пробуждения в двадцатом веке. Для автора было настоящим откровением прочитать исторические отчеты о съездах в Пинске, где, наряду с братьями, на служение избирались и сестры-благовестницы. [24]

Автор считает, что в современной церкви есть темы, которые в служении должны освещать (учить о них) женщины, а не братья, не сведущие в женских вопросах.