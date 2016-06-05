Эсхатос - Портал "Лютеранство в России"

Портал "Лютеранство в России" ЕЛЦ России - Актуальное интервью

Портал "Лютеранство в России" ЕЛЦ России разместил актуальное интервью, где сочли возможным среди интервью деятелей различных церквей дать и мои ответы на вопросы редакции.

Эсхатос - Ответы на вопросы портала "Лютеранство в России"

1) в чем Вы видите корень упадка христианской религии в современном мире?

Думаю, Бог все держит под Своим контролем. Если и происходит упадок, как это подчеркнуто в Вашем вопросе, именно религии, то может она и не нужна? Нужна живая вера, а не мёртвая религия.

Упадок религии и происходит от недостатка веры…

Господь Иисус учил о Своём Божьем народе, который будет слышать голос Его и следовать за Ним. Мы не находим в Его учении всего того, что можно увидеть в практике современных церквей.

Злоупотребления властью и искажение учения породили реформы Лютера и движения Реформации.

Так и в наше время… Бог допускает Свои суды для очищения Своего народа. Особенно на постсоветском пространстве, где церкви долгое время в условия нечеловеческой диктатуры пребывали в уничижении и гонениях, а в условиях свободы становятся на служение не Богу, а кесарю.

Тут можно очень много говорить… Но видно ясно одно – произошел огромный разлом постсоветского христианства в результате агрессивной политики руководства РФ по отношению к независимой Украине.

Церкви в РФ стали послушными приспешницами власти. Особенно это наглядно проявляется в так называемом «победобесии», когда результаты второй мировой войны приписываются одной стране, нагнетается ненужная истерия, в которой вовсю участвуют и церкви…

Об этом столько материала в социальных сетях, что огромной статьи не хватит на обзор всего.

К сожалению, церкви РФ не выразили своей позиции по отношению к войне в Украине и, тем самым, стали на сторону агрессора.

Причина всего этого – в отсутствии осознания потребности в покаянии за грехи коммунизма, в которые было вовлечено практически все население СССР. Потому сталинское советское прошлое душит нас в настоящем и так возвеличивается в РФ несказанно...

И страшно видеть, как Сталин становится героем церкви… Видать, не избежать катастрофы... Без покаяния нет надежды на будущее...

2) Ваше отношение к толерантности?.. различным ее аспектам?...

Исключительно положительное

Ведь толерантность (по определению) – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Она необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий.

Христианин толерантен по определению, потому что уверен в себе и осознает надежность собственных позиций.

Толерантность – уважение и понимание других культур, но это – не терпимость к социальной несправедливости, не отказ от своих убеждений или уступка чужим убеждениям.

Живу в Беларуси, которая еще в годы своего великого расцвета во времена Средневековья, во времена могущества нашей древней державы – Великого Княжества Литовского, Русского и Жемойтского славилась своей толерантностью и веротерпимостью. В ВКЛ мирно уживались и христиане различных вероисповеданий, и иудеи, и мусульмане (татарская диаспора и сейчас сильна у нас. И кстати, беларуские татары пишут у нас на Беларуси арабской вязью!).

Можно подняться над разделяющими заборами и делать общее дело. И тому наш сайт Эсхатос https://esxatos.com/ является тому хорошим примером: в общее дело вовлечены и христиане самых разных деноминаций, и иудеи, и атеисты… Мы не изменяем своим убеждениям, но и не вступаем в межконфессиональные разборки, мы просто все вместе помогаем донести нужную литературу, учимся друг у друга и помогаем друг другу.

3) возможно ли найти срединный путь, избегая равно и дискриминации на национально/религиозной почве - и поражения под натиском исламского фундаментализма?.....существует ли подобная угроза?

Повторю, Бог все держит под своим контролем. Если Ему будет угодно наказать неверную церковь любым фундаментализмом, то это будет.

Но проблема не в фундаментализме, а в неверной церкви!

Там надо искать корень проблем.

А в отношении того же исламского фундаментализма поучительна беседа русского и немца, приведенная в статье на Правмире (http://www.pravmir.ru/o-prave-na-pravednoe-ubiystvo-i-o-bo…/):

– Мы виноваты. Мы осознали, что мы виноваты. И для нас многие идеи стали вторичны. Даже не просто вторичны – невозможны! Национальная идея, например. Национальное величие. Великая Германия…

Это все блажь! Мы осознали, что от этого только одни беды! Вот есть мой дом. Моя семья. Мои дети. Есть Бог. Надо слушать Бога и стараться делать то добро, которое ты можешь делать. Есть вещи, которые кажутся невозможными, противоестественными. Но их все равно нужно делать.

– Как?! – кричал ему я после нескольких бокалов вина, – Как вы, европейцы, можете пускать к себе мигрантов?! Это же разрушение всего, всех основ культуры и традиции!

– А что нам делать? – тихо спрашивал Питер, – Мы пытались к этому относиться по-другому – «Германия – для немцев». Ты знаешь, чем это закончилось. В наших мозгах произошел переворот, понимаешь? Полный переворот. Мы просто должны немножко хотя бы забыть о самих себе и думать о других. «Другие»!

Ты понимаешь, как это важно! Нужно любить и щадить других, а не себя. Любить их так, как будто они – это мы, как самих себя – так, по-моему, Христос говорил. Иначе – конец. Иначе – война. Мы этому свидетели. И вы этому свидетели.

Он помолчал.

– Ты знаешь, как закончился проект «Великая Германия», когда нас поставили сначала на колени, а потом мы с них стремительно поднимались, отвечая всему миру сторицей за унижение и за наше попранное величие, – он посмотрел мне в глаза, – Вас тоже недавно поставили на колени.

Тоже разделили вашу страну. Тоже попрали ваше былое величие. Вы не боитесь того, чем может теперь окончиться ваш проект «Великая Россия»?

Он еще помолчал и улыбнулся.

– Что вам покоя не дают наши мигранты? Разве вы не христиане? Кто, вообще, такие эти мигранты? Разве они не дети Божии? Не страдающие дети Божии? Для чего нам все это наше хваленое благополучие тогда, если мы не поделимся с теми, кому плохо сейчас?

– Но они же вас сотрут? Ты не понимаешь? Сотрут!

– А ты хочешь, – он внимательно посмотрел на меня, – Ты хочешь, чтобы вышло наоборот, чтобы мы стерли их?

И была в этом взгляде какая-то обреченность. Обреченность ремарковского страдающего героя. Обреченность человека, выбирающего добровольно поражение, но поражение не от трусости, а от силы, от внутренней великой правоты, поражение от верности Истине."

Портал лютеранский статью уже удалил - проверено 25/02/2017