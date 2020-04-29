Значительная часть людей, так или иначе исповедующих Христианскую Религию – независимо от формы конфессии, бытующей в том или ином человеческом сообществе – почему-то убеждены, что Христианство напрочь отрицает критическое осмысление одним человеком слов и поступков другого человека. За основу такого убеждения обычно берётся весьма известное в человеческом обществе – и часто употребляемое по поводу и без повода – выражение из Евангелия: «Не судите, да не судимы будете». Чаще всего люди понимают под этим сознательный отказ одного человека от качественной, морально-нравственной оценки действий другого человека, вроде бы на основании того, что не дано человеку знать истинного положения дел в душе другого человека – истинных причин, почему он поступает именно так, а не как-то иначе, – и только Богу одному это ведомо. А посему, нет смысла судить по совести другого человека за его слова и дела – но надо бы его обязательно, в любых случаях, прощать за все возможные прегрешения, ведь это так великодушно! И якобы в соответствии с духом Христианской Религии!..

Ещё раз о дилемме "СУДИТЬ – НЕ СУДИТЬ", а также об одном принципиальном моменте Христианского Учения