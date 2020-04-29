Значительная часть людей, так или иначе исповедующих Христианскую Религию – независимо от формы конфессии, бытующей в том или ином человеческом сообществе – почему-то убеждены, что Христианство напрочь отрицает критическое осмысление одним человеком слов и поступков другого человека. За основу такого убеждения обычно берётся весьма известное в человеческом обществе – и часто употребляемое по поводу и без повода – выражение из Евангелия: «Не судите, да не судимы будете». Чаще всего люди понимают под этим сознательный отказ одного человека от качественной, морально-нравственной оценки действий другого человека, вроде бы на основании того, что не дано человеку знать истинного положения дел в душе другого человека – истинных причин, почему он поступает именно так, а не как-то иначе, – и только Богу одному это ведомо. А посему, нет смысла судить по совести другого человека за его слова и дела – но надо бы его обязательно, в любых случаях, прощать за все возможные прегрешения, ведь это так великодушно! И якобы в соответствии с духом Христианской Религии!..
Ещё раз о дилемме "СУДИТЬ – НЕ СУДИТЬ", а также об одном принципиальном моменте Христианского Учения
Конечно же – как рассуждают такие люди, – если некто нарушает земное административное или уголовное законодательство, то он за это должен поплатиться, вплоть до того, что сядет в тюрьму. Но в высшем смысле, по совести, как духовная личность – этот человек однозначно неподсуден. И если будет в том Надобность Свыше, то Бог, конечно же Сам его и покарает, когда сочтёт нужным и где сочтёт нужным – ещё ли в этой земной жизни, или уже в Том Мире.
И те, кто так рассуждают, очень может быть, подспудно подразумевают что и с ними потом, в случае чего, общественное мнение поступит точно также – то есть, и они будут неподсудны чужому личностному суждению…
Но вспомним для порядка, как слова Господа звучат в самом Евангелие – в Нагорной Проповеди:
«…Мф.7.1 Не судите, да не судимы будете,
Мф.7.2 Ибо каким судом судите, <таким> будете судимы; и какою мерою мерите, <такою> и вам будут мерить…»
С одной стороны, действительно, может показаться что Господь Иисус Христос предостерегает человека от осуждения им другого человека. Да ещё и «угрожает» ему «симметричным воздаянием»: что, мол, «насудил» – то же самое и получишь.
Однако, несколько забегая вперёд, можно отметить, что в этом отрывке отчётливо просматривается не столько запрет на осуждение, сколько предупреждение человеку о том – КАК нужно судить (каким судом). И если в этом высказывании Господа Бога и присутствует запрет, то запрет этот говорит о том, что Бог обращается прежде всего к обычному, МИРСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ, и призывает его не судить с позиции своего личностного «я», по обыденным своим чувствам и мыслям.
Господь Бог Иисус Христос отнюдь не говорит, что не нужно в принципе оценивать поступки тех или иных людей, либо то или иное событие. Он говорит человеку: «Не суди – ты!»… Не суди, ты, человек, по человеческому нутру своему!..
Но что даёт мне повод на такое заявление?.. Да само Евангелие и даёт такой повод! Просто очень многие истины, заключённые в строках Благой Вести, невозможно полноценно осознать, не восприняв ту или иную тему целиком, во всём том объёме, как она раскрывается в тех или иных эпизодах разных канонических Евангелий...
Вообще, если внимательно вчитываться в Евангелие в поисках ответа по теме осуждения, то можно встретить немало сюжетов, где, наоборот, Иисус Христос неоднократно предлагает своим ученикам рассуждать и оценивать поступки окружающих людей. Но – самое важное! – оценивать НЕ ОТ СЕБЯ ЛИЧНО, а по Божественному Наитию в душе своей. То есть – по религии. По Заповедям. По закону и пророкам.
Господь Бог так и говорит (в широком смысле, но и применительно к данной теме): «…без Меня не можете делать ничего…» (Ин.15.5).
Например, отсылая своих учеников проповедовать в другие города, он призывает их:
«…Мф.10:11 В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нём достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете;
Мф.10:12 А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «мир дому сему»;
Мф.10:13 И если дом будет достоин, то мир ваш придёт на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится…»
То есть – явно присутствует необходимость суждения, кто «достоин», а кто «недостоин».
Или, например, такой отрывок:
«…Мф.7:15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
Мф.7:16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
Мф.7:17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
Мф.7:18 Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
Мф.7:19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
Мф.7:20 Итак по плодам их узнаете их…»
Тут уже явное назидание об оценке деятельности того или иного лжепророка. А по сути – оценка плодов деятельности любого человека.
Об этом же – из другого Евангелия:
«…Лк.6:43 Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый,
Лк.6:44 Ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника…»
А в следующем отрывке однозначно можно отметить не запрет на суждение, а саму необходимость «правильного» суждения…
«…Мф.5:21 Вы слышали, что сказано древним: «не убивай, кто же убьет, подлежит суду».
Мф.5:22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной...»
Как ещё можно определить, напрасно или не напрасно гневается человек на кого-то другого?.. Без суждения, без взвешивания в душе своей неких «за» и «против» это в принципе невозможно…
Но вернёмся к самому первому евангельскому высказыванию Господа, от которого, как мне видится, прежде всего и пошло искажённое понимание дилеммы «судить – не судить» в христианском обществе. И процитируем его целиком:
«…Мф.7:1 Не судите, да не судимы будете,
Мф.7:2 Ибо каким судом судите, <таким> будете судимы; и какою мерою мерите, <такою> и вам будут мерить.
Мф.7:3 И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?
Мф.7:4 Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоём глазе бревно?
Мф.7:5 Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, <как> вынуть сучок из глаза брата твоего…»
Ясно просматривается следующее наставление Господа человеку: не суди субъективно, не суди своим зашоренным человеческим взглядом. Сначала, будь добр, встань в своих внутренних убеждениях на «правильную» позицию («вынь прежде бревно из твоего глаза») – и после этого, пожалуйста, суди о том, как нужно «правильно» говорить и действовать другому человеку («и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего»).
То есть, можно сказать и так, словами Евангелия:
«…Ин.7:24 Не судите по наружности, но судите судом праведным…»
Не суди, человек, другого человека, посредством своих мирских, внешних – субъективно-личностных – ошибочных понятий…
Здесь хочется привести одно весьма характерное подтверждение таким рассуждениям:
«…Лк.9:51 Когда же приближались дни взятия Его <от мира>, Он восхотел идти в Иерусалим;
Лк.9:52 и послал вестников пред лицом Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него;
Лк.9:53 Но <там> не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим.
Лк.9:54 Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?
Лк.9:55 Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа;
Лк.9:56 Ибо Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение…»
То есть – суждение учеников явно оказалось слишком мирским и слишком негармоничным – и явно несоразмерным истинным духовным установкам своего Учителя…
Но более того, в Евангелие можно найти слова Господа Иисуса Христа, которые прямо указывают, что если человек не будет судить другого человека (не будет судить «судом праведным»), то он не сможет выполнить другой завет Господа к людям: завет о прощении человека человеком:
«…Мф.18:15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;
Мф.18:16 Если же не послушает, возьми с собою ещё одного или двух, дабы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово;
Мф.18:17 Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь…»
Как же можно определить, согрешает ли твой брат против тебя или нет, если не судить его конкретные слова и поступки?..
Итак, можно уже подойти к очень важному вопросу, сопутствующему дилемме «судить – не судить»: если судить всё-таки допустимо, но при этом судить допустимо только «правильно», то что есть такое – «правильное» суждение?..
Попробуем разобраться в этом посредством следующих отрывков из Евангелия:
«…Мф.5:27 Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй».
Мф.5:28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём…»
«…Мф.7:15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные…»
«…Мф.12:33 Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду.
Мф.12:34 Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста.
Мф.12:35 Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое…»
«…Мф.23:25 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды.
Мф.23:26 Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.
Мф.23:27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты;
Мф.23:28 Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония…»
Во всех этих высказываниях Господа основной упор делается на внутреннее естество человека. Именно там, в сердце человеческом и в его душе, кроются истинные суть и основа земной человеческой личности, которыми человек живёт своей внутренней жизнью, и посредством которых проявляет себя в жизни внешней – словами и делами. И конечно же, узнать и понять, что кроется в сердце и душе постороннего человека никакому другому человеку не дано – но дано только Господу Богу.
Однако, это ведь ещё не говорит о том, что человек не способен ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ внутреннюю суть другого человека по его внешним делам и словам (слова ведь тоже своего рода дела, только нематериальные)…
Здесь пришла пора привести ключевую фразу из Евангелия, которая открывает, на мой взгляд, прямую дрогу к гармоничному объяснению дилеммы «судить – не судить»:
«…Лк.17:3 Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему;
Лк.17:4 И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: «каюсь», – прости ему…»
Итак, получается, чтобы оценивать деятельность другого человека, и чтобы понять, ближний ли этот человек тебе или нет, нужно наблюдать за самим собой. Имеется в виду – наблюдать за тем, что у тебя самого возникает на сердце и в душе, когда ты видишь, что делает и что говорит этот другой человек. Или, говоря иначе – пытаться представить себя на месте другого человека, чтобы оценить истинность его слов и поступков.
А почему именно так?..
Вероятней всего, объяснение такого подхода к оценке деятельности другого человека необходимо искать в основе основ Христианского Учения – в Божественных Заповедях. И не столько в известном Десятословии, сколько именно в двух главнейших заповедях, повторно провозглашённых Господом Богом в разговоре с неким законником (повторно провозглашённые – потому что впервые они были даны Богом древним евреям ещё во времена Ветхого Завета):
« …35 И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:
36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
37 Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» –
38 Сия есть первая и наибольшая заповедь;
39 Вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»;
40 На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки…»
(Евангелие от Матфея. Глава 22)
И получается теперь, что одна из двух главнейших заповедей Господа Бога для человека, позволяет нам «по самим себе» оценивать деятельность другого человека. То есть, зная самого себя на внутреннем уровне, мы можем – применяя своего рода духовную аналогию – оценить внутреннее качество другого человека по его внешним (буквальным) проявлениям, по его словам и делам. И если он по этому духовному качеству соотносится с нами – то есть, в буквальном своём проявлении живёт по тем же Заповедям Господним – то он нам действительно ближний и нам полагается его безоговорочно возлюбить. А если человек этот не соблюдает в делах своих Божественные Установки – то и никакой он нам не ближний по духовной сути своей, и любить нам его полагается несколько по-иному.
На лицо – процесс качественной оценки одним человеком другого «по плодам его». То есть, по делам и словам, которые и характеризуют данного нам Богом человека…
Но что при этом крайне необходимо, чтобы состоялась ПОДЛИННОСТЬ такого суждения?.. Ну конечно – крайне необходимо, чтобы тот, кто судит «по себе», при этом и сам был человеком верующим, и жил по Божественным Заповедям, а иначе, как он сможет «через себя» гармонично и «правильно» осознать деятельность другого человека?..
И теперь можно сформулировать окончательную мысль в текущих рассуждениях. Даже уже не сказать вновь, а повторить, поскольку в самом начале рассуждений это уже было озвучено.
Получается, что по отношению к дилемме «судить – не судить», Господь Бог призывает мирского человека прежде всего: не судить с позиции своего личностного «я», по обыденным своим чувствам и мыслям. Он говорит человеку: «Не суди – ты!..». Не суди, ты, человек, по человеческому нутру своему!.. Сначала стань одухотворённым («вынь прежде бревно из твоего глаза»), а потом только осуждай другого («и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего»)…
Вот она, наиважнейшая суть!.. Оказывается, человек бывает разным – с точки зрения своего внутреннего, духовного устройства. Человек бывает мирской и бездуховный – до своего внутреннего перерождения. И человек бывает преобразованный духовно – возрождённый – после своего внутреннего перерождения.
Именно на это указывает Господь Иисус Христос в разговоре с фарисеем Никодимом:
«…Ин.3:3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
Ин.3:4 Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
Ин.3:5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.
Ин.3:6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух…»
И теперь, для того, чтобы осознание этого духовного перерождения человека выглядело наиболее полноценным, необходимо привести ещё несколько цитат из Евангелия. В них содержится чрезвычайно замечательное наставление Господа Бога Иисуса Христа:
« …24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,
25 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет её…»
(Евангелие от Матфея. Глава 16)
« …34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет её…»
(Евангелие от Марка. Глава 8)
« …23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
24 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет её…»
(Евангелие от Луки. Глава 9)
« …25 Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит её в жизнь вечную…»
(Евангелие от Иоанна. Глава 12)
Поскольку общий смысл всех цитат достаточно прост, необходимо только акцентировать особое внимание на понятиях «отвергнись себя» и «потеряет душу ради Меня (и Евангелия)».
Высказывание, приведённое из Евангелие от Иоанна, по форме несколько отличается, но по сути подразумевает то же самое, о чём говорят и остальные выражения из других Евангелий, на которые акцентируется внимание.
И суть эта уже хорошо известна – во всех случаях имеется в виду одна и та же незыблемая и фундаментальная метафизическая аксиома.
Речь конечно же идёт о том, что истинное духовное развитие человека, его преобразование и возрождение, может происходить только одним возможным способом: только через отказ от своего привычного, мирского жизненного мировоззрения – и через организацию новой внутренней жизни по Божественным Заповедям. С ясным пониманием того, как устроен Мир вокруг человека, и Кто является единственным Создателем, Хранителем и Управителем этого Мира. И если не начнётся качественное преобразование человеческого духа уже в этой, текущей земной жизни – то ждёт человека духовная погибель. Духовная погибель в Том Мире. Когда завершится его земное существование и перейдёт он в свой следующий жизненный этап…
От рождения человек имеет душу злую и наполненную ложностями, и потому постоянно совершает неправедные поступки. Начиная с самых мелочных, бытовых и житейских, и заканчивая глобальными решениями, если занимает высокое общественное положение. И от этого страдает и сам человек, и окружающие его люди, которые, по внутренней сути своей – и в большинстве своём, – ничем от него, в общем-то, не отличаются.
Причём, зарождаются, формируются и планируются все человеческие дела прежде всего в его человеческом внутреннем мире – в его душе. Там, в своих чувствах и мыслях, человек предельно искренен перед самим собой, там он себя любит, ценит и возвеличивает. Только там он видит и осознаёт смысл своего реального бытия и только там он предполагает всю перспективу своих будущих деяний и достижений.
Но в высшем понимании сути этого чувственно-мыслительного процесса наше человеческое «я» – это «всего лишь» качественный выбор. Выбор либо в пользу мирского и бренного, либо в пользу духовного и высшего.
И таким образом, всё, чем располагает мирской, невозрождённый человек – это не более чем «выбранный по жизни» и «присвоенный» набор устоявшихся земных понятий и обыденных поведенческих штампов, которые уже настолько срослись в сознании человека с ощущением его личности, его «я», что именно их – эти понятия и штампы – он и привык считать своей душой.
И в этом ложном понимании и ощущении человеком самого себя кроется его основная жизненная проблема. В этом все его страдания и беды. И исходя из этого он должен размышлять, чтобы найти пути для своего нового рождения.
Но главное при этом – понять, что без Помощи Божьей он духовно возродиться не сможет.
Вот и получается, что словами Евангелия – Благой Вести – Господь Бог призывает мирского и грешного человека безоговорочно «потерять» свою негармоничную душу. Отказаться от неё. Забыть о ней навсегда.
И вместо этого возлюбить Его, Бога, и наполнить своё человеческое нутро Им, Богом – то есть Его Заповедями, – поскольку Он также в одном из Евангелий конкретно уточняет:
«…Ин.14.21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня…»
А также:
« …Ин.15.7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.
Ин.15.8 Тем прославится Отец Мой, если вы принесёте много плода и будете Моими учениками…»
Именно в этом – и это очевидно! – заключается истинное духовное развитие человека, его преобразование и возрождение. Во взаимном сочетании с Господом…
Таким образом, нет никакого сомнения в том, что в Евангелие, в Слове Божьем, содержится буквальное наставление Бога человеку об отказе от личного эго и переходе на другую систему внутреннего самоощущения. Когда, по сути, не будет у человека собственного греховного «я» – которое он по невежеству и по заблуждению называет «своей душой», – а будут прежде всего Божественные Заповеди, направляющие его по жизни в делах и решениях. И вследствие этого – он получит Божественное Наитие, которое наполнит его миром, спокойствием и ясным пониманием правильности своего духовного пути развития.
Не нужно человеку «бороться с самим собой» в целях духовного саморазвития. Такая постановка вопроса абсурдна в принципе. Нужно просто отказаться от самого себя прежнего. От своего мирского и грешного «я».
Говоря иначе, человек должен стать проводником Божьей Воли в земных делах. Не богом на земле – упаси, Господи, человека от подобных соблазнительных идей! А «только лишь» Его земным образом и подобием.
И в таком состоянии человеку вполне допустимо оценивать деятельность другого человека. Судить его «по плодам» и делать соответствующие выводы. И в первую очередь, делать вывод – ближний ли этот деятельный человек тому, кто оценивает его деятельность, или «язычник и мытарь»…
И даже, при определённых условиях, духовно преобразованному человеку полагается на просто судить, но и наставлять и вразумлять другого человека, если дела и слова того человека вопиют о том, что он не на светлом пути в Царство Божие, а на сумрачной и скользкой дороге в вечную погибель в Преисподней…
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