Опубликовано 16.06.2014

«Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек

да будет скор на слышание, медлен на слова,

медлен на гнев, ибо гнев человека не творит

правды Божьей. Посему, отложив всякую

нечистоту и остаток злобы, в кротости примите

насаждаемое слово, могущее спасти ваши души».

Иакова 1:19-21

Андрей Пузынин - Евангельские христиане и украинский разлом: строительство мостов над цивилизационной пропастью

Отказ В. Ф. Януковича, бывшего на тот момент времени президентом Украины, от подписания документа об ассоциации Украины с Европейским Союзом в конце ноября 2013 году вызвал чреду событий и процессов, как внутри Украины, так и в геополитической сфере.

Наиболее видимыми результатами этих процессов для Украины явились аннексия Крыма и образование так называемых народных республик на юго-востоке Украины, объявивших о своей независимости и выходе из состава унитарной Украины.

На международной арене украинские события породили цивилизационную напряженность между Российской Федерацией и Западом (Европейским Союзом и США), приведшей к временному исключению РФ из состава Большой восьмерки и введению ряда международных санкций против нее.

В результате этой напряженности четко обозначились новые геополитические векторы. Украина окончательно определилась и выбрала путь западного цивилизационного развития, тогда как во внешней политике Российской Федерации начал доминировать восточный вектор после подписания договора о газовых поставках в Китай.

Данный цивилизационный разлом в центре Европы сопровождается экономическим противостоянием по газовому вопросу и гибридной войной на территории Украины, где хорошо вооруженные и подготовленные формирования из Российской Федерации, хотя и без опознавательных знаков, действуют на территории соседней суверенной страны без объявления войны.

Данная гибридная война характеризуется беспрецедентным использованием средств массовой информации и интернета не столько для разностороннего освещения событий, сколько в целях идеологической пропаганды среди соответствующих целевых аудиторий, как на территории РФ, так и на территории Украины и даже среди русскоговорящего населения по ту сторону Атлантики. [1]

Евангельская церковь постсоветского пространства оказалась вовлеченной в этот цивилизационный конфликт, ощутив на себе влияние информационных цунами. Несмотря на то, что на сцене Майдана в период мирных акций протеста доминировали представители греко-католиков и православных киевского патриархата, а евангельские верующие и руководство всех евангельских церквей не поддержали насильственных действий праворадикальных сил, - евангельская церковь косвенно оказалась в центре конфликта. [2]

Одной из основных причин этой вовлеченности явился факт того, что в этот непростой и неоднозначный в правовом плане период времени исполняющим обязанности президента Украины стал член церкви евангельских христиан-баптистов А. В. Турчинов. Именно в период его руководства произошла аннексия Крыма и начались масштабные боевые действия на юго-востоке Украины. [3]

Евангельское сообщество по обе стороны разлома оказалось поляризованным вовлеченностью в информационную войну в социальных сетях, не всегда демонстрируя духовную зрелость в истолковании и выражении своих точек зрения в публичном пространстве. [4] В виртуальные баталии оказались вовлечены не только рядовые члены церкви, но и некоторые служители, работники и преподаватели христианских учебных заведений.

В конце мая в Санкт-Петербурге проходил XXXIV съезд евангельских христиан-баптистов, посвященный теме: «Церковь, рожденная Духом Святым». Повестка дня включала вопрос переизбрания руководства, а также выработки социальной доктрины. В своих выступлениях в первый день представителем государственной Думы РФ был также обозначен вопрос по Украине и роли евангельской церкви в РФ. Результатом работы съезда явились только два документа, указывающие на то, что голос Государственной Думы был услышан съездом: Резолюция съезда по Украине [5] и Обращение к Президенту Российской Федерации [6]

Текст этих документов, помещенный в публичное пространство, породил разного рода толкования и реакции, которые больше говорят о предубеждениях и информированности авторов этих толкований, нежели о намерении коллективного автора этих документов, прошедших через ряд редакций. Текст этих документов, помещенный в публичное пространство, породил разного рода толкования и реакции, которые больше говорят о предубеждениях и информированности авторов этих толкований, нежели о намерении коллективного автора этих документов, прошедших через ряд редакций.

Наиболее эпатажные голоса виртуального пространства, не наделенные, однако, никакими представительскими функциями реальных сообществ веры, обвинили РС ЕХБ в отречении от украинских единоверцев, расширяя и углубляя разлом, образованный действием политических сил и идеологий этой информационной войны. [7]

Целью данной статьи является попытка строительства моста между евангельскими сообществами в публичном пространстве, оказавшимися по разные стороны геополитического разлома в Евразии. Основным инструментом для строительства этого моста является герменевтика, основанная на принципе доброжелательности (principle of charity).

Суть этого принципа, применительно к рассматриваемым нами документам, сводится к тому, что из всего возможного спектра толкований предпочтение следует отдать тому, который является наиболее рациональным, внутренне согласованным, объясняющим максимальное количество фактов, и который максимально реализует потенциал для конструктивного диалога в свете духовных ценностей евангельского сообщества. [8]

Контекст

Во-первых, данные документы необходимо читать в том контексте, в котором они были написаны. Анализ интерпретационного фона является ключевым для понимания значения текста. Один и тот же текст, помещенный в разные контексты или прочитанный с разной интонацией, может генерировать разные значения и смыслы. [9]

XXXIV РС ЕХБ проводился 28-30 мая в Санкт-Петербурге под эгидой «Церковь, Рожденная Духом Святым» [10] . Очевидно, съезд происходил не в самое простое для России время. После эйфории сочинской олимпиады Россия оказалась вовлеченной в жесткое противостояние с Западом по поводу аннексии Крыма и поддержки сепаратистских движений на юго-востоке Украины. В результате работы российских средств массовой информации большая часть российского общества, включая церкви ЕХБ, пришла к твердому убеждению, что в Украине произошел мятеж националистических сил, спонсируемых Западом.

Во главе этого революционного движения, как было сказано выше, оказался проповедник церкви евангельских христиан-баптистов А. В. Турчинов. Поскольку баптизм как религиозное движение наиболее широко распространен в Соединенных Штатах Америки, в свете информационной пропаганды нет никакой нужды доказывать в российском контексте «очевидную связь» американской политики и американской религии, как нет никакой нужды доказывать очевидную связь российской политики и православия. Эта точка зрения нашла свое отражение в официальном заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. [11] В соответствие с российским пониманием между Россией и Западом происходит цивилизационное столкновение, при этом Российская Федерация является носителем традиционных ценностей, а Запад носителем либеральных ценностей. [12]

В рамках данной статьи не имеется возможности сделать анализ этой весьма упрощенной мировоззренческой позиции, мы ограничимся лишь констатацией того факта, что в сознании большинства россиян, включая многих членов РС ЕХБ, именно эта точка зрения является доминирующей. Запад представляется в виде агрессора, пытающегося окружить РФ базами НАТО и экономически ослабить цивилизацию, ставшую на защиту традиционных ценностей, декларируемых православием и разделяемых традиционными союзами евангельских церквей.

«Церковь, рожденная Святым Духом» в лице XXXIV съезда РС ЕХБ вынуждена была дать ясный ответ в публичном пространстве Российской Федерации «на чьей она стороне» в этой войне между «традиционной» и «либеральной» цивилизациями. Обращение представителей государственной власти к съезду в день его открытия, задавали соответствующие рамки для получения соответствующей обратной связи. [13] Именно этот отклик нашел свое отражение в официальных документах, рассматриваемых в настоящей статье. Судя по отзывам участников, съезд, собравший большое количество международных участников в Санкт-Петербурге, включая гостей из Украины, проходил под пристальным наблюдением ФСБ.

Любое прочтение этих документов, не принимающее во внимание эту социально-идеологическую конструкцию информационно-политического контекста и соответствующее общественное мнение большинства россиян, созданное российскими СМИ, является заведомо ошибочным с точки зрения понимания авторского намерения. Авторы данного документа не ставили перед собой цель «деконструировать» доминирующую в российском обществе картинку социальной реальности – скорее на фоне заданной социальной конструкции они сугубо избирательно пролили свет на свою систему ценностей для российского сообщества, воспринимающего образ реальности, созданный российскими СМИ, за саму реальность.

Читателям этих документов также необходимо принять во внимание образ украинского Майдана, созданного российскими СМИ и националистически настроенными пользователями социальных сетей (включая некоторых евангельских верующих) с украинской стороны, принявших участие в информационной войне в киберпространстве. Майдан в сознании российского обывателя представляется мятежом и ассоциируется с образом радикально-настроенных националистов в масках, кидающих «коктейли Молотова» в представителей правоохранительных органов, вынужденных терпеть это беззаконие. Народ на Майдане охвачен буйством и прыгает под речевки зазывал со сцены «Кто не прыгает, - тот москаль». А легитимный в то время президент, в соответствие с этой точкой зрения, вынужден спасаться бегством из страны в РФ и давать чреду интервью в Ростове-на-Дону, чтобы его голос слышался до Сяну.

Этот образ, ставший нормативным в публичном пространстве РФ, разделяется и большинством членов церквей ЕХБ России. Как в случае с «цивилизационным столкновением», схематически описанным выше, у нас нет возможности дать развернутый анализ этому упрощенному и недифференцированному образу, созданному российскими СМИ, - достаточно сказать, что в Украине евангельские христиане рассматривали Майдан, как мирную акцию протеста, каковой она и являлась на протяжении многих зимних недель. Этот образ, ставший нормативным в публичном пространстве РФ, разделяется и большинством членов церквей ЕХБ России. Как в случае с «цивилизационным столкновением», схематически описанным выше, у нас нет возможности дать развернутый анализ этому упрощенному и недифференцированному образу, созданному российскими СМИ, - достаточно сказать, что в Украине евангельские христиане рассматривали Майдан, как мирную акцию протеста, каковой она и являлась на протяжении многих зимних недель.

В этих акциях протеста приняло участие большинство украинской интеллигенции и представителей среднего бизнеса. Радикализм действий нескольких сотен людей на ул. Грушевского (не путать с Майданом, которым пользовались радикалы в своих целях) в районе стадиона «Динамо», где произошло силовое столкновение с правоохранительными органами, не был поддержан евангельской церковью и был однозначно осужден ей, как и всякое беззаконное насилие со стороны властей.

Участие некоторых евангельских верующих в акциях на Майдане ограничивалось исключительно духовным и гуманитарным служением. Само отношению к Майдану было неоднородным в евангельской среде в разных частях Украины и в разных церквях тех или иных регионов. Однако такое дифференцированное восприятие, нормативное для украинского контекста, не просочилось в российский информационный контекст.

По этой причине в Санкт-Петербурге «Церкви, рожденной Святым Духом» пришлось выражать свою ясную позицию относительно «мятежа Майдана», во главе которого стал «проповедник церкви ЕХБ». Без понимания того, какими смысловым содержанием наполняется слово «майдан» в российском контексте, невозможно правильно понять, что имели в виду авторы документов прошедшего съезда РС ЕХБ.

Для адекватного понимания и прочтения резолюции Съезда по Украине, необходимо также принять во внимание важную контекстуальную деталь: для официального рукоположения и молитвы за новоизбранного заместителя союза С. Ю. Сипко на съезде РС ЕХБ был приглашен заместитель председателя ВСЦ ЕХБ Украины И. А. Бандура. Он дал свое эксклюзивное интервью, которое было представлено на сайте РС ЕХБ. [14] Ответным стал визит С. Ю. Сипко на 27 Съезд ВСЦ ЕХБ в Киеве две недели спустя, в котором он принял активное участие. [15] Данная деталь является важной для понимания отношения руководства РС ЕХБ к украинскому евангельско-баптистскому братству, а также для выбора правильной тональности при прочтении текста «по ситуации в братской Украине».

И, наконец, необходимо обратить внимание на дату публикации документов: 30 мая, 2014. На сайте РС ЕХБ окончательная редакция документов появилась 6 июня. В это время уже были известны результаты президентских выборов в Украине, из которых всем стало очевидно о победе П. А. Порошенко в первом туре выборов, и которые развеяли миф российских СМИ о доминировании крайних националистических сил в украинском политикуме и социуме. Уже 29 мая в СМИ велись дискуссии о возможном присутствии президента РФ на церемонии инаугурации нового украинского президента. 6 июня произошла встреча президента В. В. Путина и П. А. Порошенко в Нормандии. [16]

Краткий анализ содержания документов и внутренних смысловых рамок

Реконструировав социально-культурный и исторический контексты, в которых появились на свет документы XXXIV cъезда РС ЕХБ от 30 мая (6 июня), для адекватного толкования документов необходимо рассмотреть их структуру и внутренние смыслообразующие рамки, присущие этим документам. Понимание внутренних рамок и соответствующих смысловых отсылок поможет избежать вчитывания смыслов, полученных благодаря использованию «интерпретационных окуляров», чуждых авторам документа и порожденных иным мировоззрением, идеологией или опытом.

Обращение к президенту России можно условно разбить на пять частей. [17]

Указание В. В. Путину на его ответственность и удостоверение в молитвах за него и за государственную власть в целом. Благодарность президенту за укрепление духовно-нравственных ценностей в России. Указание на поддержку традиционных этических ценностей евангельскими христианами-баптистами. Формирование публичного образа ЕХБ: верующие евангельской традиции - законопослушные граждане России, молящиеся за страну и мир в ней, пекущиеся о благе своей страны. Подчеркивание областей публичного служения ЕХБ: разнообразная духовная, социальная и гуманитарная работа главным образом в России. Благодарность президенту за борьбу с проявлениями ксенофобии и его усилия по сохранению межконфессионального мира в России.

Необходимо обратить внимание: в обращении к президенту РФ нет ссылок на внешне-политическую деятельность В. В. Путина. Речь идет исключительно о внутренних аспектах президентской деятельности в Российской Федерации и о внутреннем позиционировании РС ЕХБ в российском контексте. Обращение к президенту не имеет никаких отсылок к его действиям в области внешней политики.

Это разграничение областей смысловой отсылки (внутренняя/внешняя политика) и избирательное обращение к аспектам внутренней политики является важным наблюдением для выбора и обоснования соответствующих интерпретационных ходов. Сознательное молчание относительно внешнеполитического курса России является многозначным и отражает неоднородность мнения в сообществе евангельских верующих России, как и в более широком российском социуме.

Любая попытка прочитать данный документ через призму смыслообразующих рамок, чуждых самому документу, порождает чуждые смыслы, зеркально отражающие предубеждения читателей документа, а не авторское намерение. Чем примитивнее герменевтика читателя, тем более деструктивные прочтения она может генерировать. Такого рода прочтения больше говорят о характере, добродетелях и информированности толкователей, нежели об обоснованном толковании документа.

Резолюция XXXIV съезда РС ЕХБ по Украине[18]

Тезис: «Мы провозглашаем свою приверженность Библейскому учению, которое не приемлет насильственного свержения законной власти, национализма и разрешения социально-политических противоречий, иначе как путем политических переговоров».

Структурно резолюцию можно разбить на девять смысловых частей-тезисов:

Описание чувств делегатов съезда относительно происходящего в Украине. Выражение соболезнования жертвам противостояния, с указанием близости культур, истории и языка. Позиционирование ЕХБ в качестве миротворцев в соответствие с библейским учением. Непрестанная молитва о мире в соответствие с библейским непринятием насилия, национализма и вооруженного мятежа. Поощрение мирного диалога в соответствие с нормами законности. Утверждение принципа равенства всех перед Богом и любви Бога и Искупителя ко всем людям земли. Призыв пользоваться золотым этическим правилом Нагорной проповеди. Призыв к всемирному христианскому сообществу, включая Россию и Украину, молиться о мире в Украине. Обращение к украинскому союзу ВСЦ ЕХБ: уверение в добром расположении и желании служить с молитвой и любовью, несмотря на голоса провокаторов. Полная поддержка действий союза ВСЦ ЕХБ в деле стабилизации ситуации в Украине (ссылка на конкретный документ ВСЦ ЕХБ). Молитва за Россию и Украину: братские чувства и дружба между народами.

Для адекватного толкования этого документа, необходимо обратить внимание на интертекстуальную отсылку, имеющуюся в нем. Речь идет об апрельском заявлении лидеров Российского и Всеукраинского Союзов евангельских христиан-баптистов. [19] Данное заявление формирует ясные интерпретационные рамки, внутри которых следует толковать резолюцию XXXIV съезда. Среди положений этого заявления следует отметить первые три:

Мы выражаем искреннюю готовность молитвой и делами содействовать братскому диалогу и установлению мира в российском и украинском обществе.

Мы призываем всех, от кого зависит будущее наших стран, твердо держаться принципа свободы совести и вероисповедания, невмешательства государства и политических сил во внутреннюю жизнь религиозных организаций.

Мы осуждаем всякое насилие и жестокость против личности, а также решение политических проблем вооруженным путем.

Если рассматривать девять смысловых частей резолюции съезда в контексте апрельского заявления глав евангельских союзов России и Украины, не прибегая к смыслообразующим рамкам толкования, сформированным украинским или иным внероссийским опытом, - то даже в этом случае данный документ допускает возможность разных интерпретаций. Рассмотрим две из интерпретационных возможностей, имеющих смысл внутри российского контекста.

Толкование, предложенное делегатом съезда, экс-председателем РС ЕХБ Ю. К. Сипко

Согласно его прочтению, РС ЕХБ не приемлет насилия и вооруженного мятежа со стороны лидеров сепаратистского движения на юго-востоке Украины против легитимной украинской власти. А под национализмом подразумевается не столько радикальный украинский национализм, не получивший никакой существенной поддержки на легитимных украинских выборах, сколько националистически обусловленная идеология «русского мира» и воинствующего православного фундаментализма, на платформе которой стоят многие приверженцы сепаратизма, взявшие в руки оружие против легитимной украинской власти, признанной мировым сообществом, включая российские власти. [20]

Такое прочтение выглядит возможным, принимая во внимание контексты и даты написания и официальной публикации этих документов в свете международных событий, происшедших в этот период времени. Оно выглядит не только возможным, но и вполне последовательным, принимая во внимание изначальную точку зрения на украинские события, которые занял Ю. К. Сипко. [21]

Однако, несмотря на гипотетическую возможность такого толкования, оно является мало вероятным с точки зрения выражения коллективного мнения настроений съезда. Изначально он пытался не столько избирательно формулировать евангельскую позицию на фоне официальной идеологической пропаганды, предлагаемой СМИ (эта стратегия толкования была избрана XXXIV съездом РС ЕХБ), сколько деконструировать саму идеологическую платформу этой пропаганды, которая была развенчана окончательными результатами украинских выборов. [22]

Критика действий российской власти по отношению к Украине, представленная Ю. К. Сипко, подтверждается наличием большого количества российских боевиков на Донбассе, оснащенных современным российским оружием и незаконном пересечении границы Украины тяжелой техникой. [23] Однако, судя по общему настроению большинства участников съезда РС ЕХБ и по содержанию кулуарных разговоров, данное толкование является лишь выражением частного мнения или мнения меньшинства, а не общего консенсуса съезда.

Компромиссное толкование в свете изменившегося социально-политического контекста Украины

Изначальная редакция черновика резолюции по Украине указывает на то, что слова «национализм» и «мятеж» относились к Майдану и его лидерам, вернее к социальному образу Майдана в его недифференцированном российском восприятии и образу его лидеров (в частности к образу А. В. Турчинова), созданному идеологически предвзятыми СМИ. Однако этот черновой вариант резолюции, ограниченный узким кругом руководства РС ЕХБ, не был представлен ни на съезде, ни выставлен в публичное пространство.

В виду переходного периода в украинской политике, избранный и уполномоченный съездом комитет отредактировал текст таким образом, чтобы оставить пространство для диалога и строительства мостов как с украинским братством ВСЦ ЕХБ, так и с меньшинством РС ЕХБ в свете «неожиданного результата» украинских выборов. Большинство делегатов съезда остались придерживаться точки зрения, навязанной российскими СМИ. Вандализм по отношению к посольству России в Киеве, имевший место 14 июня, и публичные нецензурные высказывания министра иностранных дел Украины в адрес президента РФ дает основания для такого толкования. [24] С украинской стороны, руководство церквей ЕХБ неоднократно заявляло о том, что любые насильственные и неправовые действия и слова не являются приемлемыми для разрешения сложившегося гражданского и межгосударственного конфликта.

В целом, и первое, и второе толкование осуждают насилие и действия вне правового поля, что согласуется с мнением всего мирового сообщества, обращающегося к обеим сторонам конфликта.

«Не может укрыться город, стоящий на вершине горы» Мф. 5:14

Подведем краткий итог нашего аргумента. Использованная в статье герменевтика доброжелательства предлагает прочтение текстов в их историческом и социально-культурном контекстах, принимая во внимание рациональность традиции, породившей эти документы. Особое внимание обращается на содержание самих текстов, различие смыслового содержания ключевых понятий в украинском и российском контекстах, а также на важность толкования документов в смыслообразующих рамках, задаваемых самими документами посредством ссылок на конкретные официальные заявления, сделанные ранее.

В соответствие с этой стратегией толкования, резолюцию XXXIV съезда РС ЕХБ по Украине и обращение к президенту РФ В. В. Путину следует понимать исключительно в контексте конкретных российских условий, устоявшихся традиций и общественного мнения, к которому апеллировали участники съезда. В соответствие с этой стратегией толкования, резолюцию XXXIV съезда РС ЕХБ по Украине и обращение к президенту РФ В. В. Путину следует понимать исключительно в контексте конкретных российских условий, устоявшихся традиций и общественного мнения, к которому апеллировали участники съезда.

Основная задача этих документов заключалась в том, чтобы на поле информационной войны четко обозначить свои ценности и идентификацию внутри российского контекста. Однако, внетекстуальные факторы, рассмотренные в статье, а также интертекстуальные отсылки указывают на то, что ясный сигнал был послан и правильно был услышан инсайдерами традиции евангельских христиан, имеющим уши слышать по обе стороны геополитического разлома.

Тем не менее, неверное прочтение этих документов, как когнитивными аутсайдерами евангельской традиции, так и единичными баптистскими пасторами, оказавшимися вовлеченными в разрушающие потоки информационной войны, [25] указывает на то, что съезд РС ЕХБ издал недостаточно ясный звук для людей, не искушенных понимать многообразие жизненных контекстов, интертекстуальных ссылок, а также сугубо инсайдерских методов и способов коммуникации.

В свете этой неясности можно было бы рекомендовать руководству РС ЕХБ по мере необходимости делать не только «сахарные» заявления в адрес политического руководства своей страны, тщательно подбирая для этого подходящие смысловые рамки и области отсылки, но выполнять свое призвание быть, прежде всего, солью мира во всех смыслах по мере тех возможностей, которые дает Бог в социально-политическом окружении РФ.

Для этого необязательно произносить слова укоризненного суда, увлекаясь мутными потоками информационной братоубийственной войны (Иуд 9). [26] Богословские смыслообразующие рамки, позволяющие конструктивно двигаться в этом направлении, были заданы главным редактором евангельской газеты «Мирт» Романом Носачем в небольшой заметке, озаглавленной «Украинский разлом». [27]

Несмотря на накал информационной войны в СМИ и кибер-пространстве, Церковь евангельских христиан-баптистов СНГ продолжает строить мосты над цивилизационными разломами, вызванными идеологиями, начальствами и властями этого мира, обращая «столкновение цивилизаций» в их «объятия» во Христе, преодолевая боль и проходя узкой дверью покаяния с обеих сторон конфликта. В своей проповеди на 27 съезде ВСЦ ЕХБ в Киеве С. Ю. Сипко подчеркнул, что основная функция священников – это строительство мостов между Богом и людьми, а также между людьми в свете Креста. Именно такого рода служение в это непростое и неоднозначное время несет всемирное братство евангельских христиан-баптистов.

Памятуя девиз евангельского движения «В главном - единство, во второстепенном - свобода, во всем - любовь», евангельские объединения ЕХБ России и Украины демонстрируют мир и единство, стараясь являть «небесную премудрость начальствам и властям века сего» в свете юродства Креста, являющего суть Евангелия примирения. Невзирая на различие в оценке ситуации и личные политические предпочтения среди своих членов, церкви, объединения и союзы ЕХБ России и Украины занимаются действенным служением милосердия среди беженцев по обе стороны гео-политического разлома, воплощая Евангелия примирения Бога с человечеством словом и делом. По свидетельству пасторов из Донбасса на киевском съезде, трагические события не подвигли людей массово идти в церкви и обращаться к Богу в молитве покаяния. В свете этого участники съезда и в их лице вся евангельская церковь услышали ясный пророческий призыв к переоценке опыта двух десятилетий свободы на предмет слияния с миром и его ценностями, чтобы стать маяком подлинного покаяния для своего поколения, следуя примеру жизни и молитвы Даниила (9:1-19)

Прошедший 27 съезд Украинского союза ВСЦ ЕХБ показал подлинное и непритворное единство всемирного евангельского движения во Христе в лице делегатов и гостей, соединенных в единодушной молитве и евхаристии. [28] Показательным является тот факт, что украинское братство ЕХБ приняло сознательное решение не делать никаких политических заявлений от имени съезда. Вместо этого воззвание, ставящее смысловые рамки для понимания сущности евангельской традиции, начинается следующими словами: «Сохраняя верность Господу и воплощая в жизнь Великое Поручение Иисуса Христа, призываем: «объективно проанализировать, что каждый христианин, в частности, и церковь, в целом, конкретно и последовательно делает для того, чтобы сделать людей учениками Иисуса Христа (Деян. 1,8). [29]

Андрей Пузынин

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[1] См. Тарас Бойко, «Российские протестанты в США» http://risu.org.ua/ru/index/expert_thought/interview/56654/ [2] См. Перечень публичных заявлений глав евангельских протестантских церквей Украины http://repcu.org/?cat=81 [3] В. Власенко, «Российские протестанты с пониманием относятся к братьям в Украине» http://religionip.ru/news/rossiyskie-protestanty-s-ponimaniem-otnosyatsya-k-bratyam-v-ukraine-podcherknul-vitaliy [4] См. Роман Носач «Украинский разлом» http://www.mirt.ru/gazeta/articles/1260 [5] http://baptist.org.ru/news/main/view/rezolutsiya-34-sezda-po-ukraine [6] http://baptist.org.ru/news/main/view/obraschenie-k-prezidentu-rossii-34-sezd [7] М. Черенков, «Отречение» http://cherenkoff.blogspot.com/2014/06/blog-post.html?m=1 [8] См. А. Пузынин, «Традиция евангельских христиан: реконструкция практики библейского толкования» в Богословские размышления № 13 (2012) 7-31. Эл. Версия: http://theology.in.ua/ua/bp/theological_source/biblical/51728/ [9] Там же, 19. [10] http://baptist.org.ru/read/den-pervuy-sezd-34 [11] http://interfax-religion.ru/?act=news&div=55525 [12] Впервые теория С. Хантингтона о влиянии цивилизационных напряженностей на процесс формирования евангельской идентичности была использована в работе А. Пузынин, Традиция евангельских христиан: изучение самоидентификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней (Москва: ББИ Св. Ап. Андрея, 2010), 23-27. [13] «Терентьев Александр, главный советник по внутренней политике Aдминистрации Президента, зачитал приветствие и поздравление от руководителя администрации Президента Сергея Иванова, подчеркнув, что евангельские христиане-баптисты в течение всей своей истории несли христианские ценности нашему обществу. Свое приветствие и поздравление прислал Съезду председатель Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Госдумы РФ Нилов Ярослав Евгеньевич». http://baptist.org.ru/read/torjestvenoe-bogosluzhenie-sezd-34 [14] См. интервью И. Бандуры, представляющее взвешенный взгляд руководства ЕХБ Украины на съезд РС ЕХБ и на события на Майдане: http://baptist.org.ru/news/main/view/cerkov-vmeste-s-narodom [15] http://www.ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3111%3Au-kiv-rozpochav-robotu-27-j-zzd-vscz-xb&catid=13%3As-&Itemid=53&lang=ua [16] См. http://russian.rt.com/article/35387 [17] http://baptist.org.ru/news/main/view/obraschenie-k-prezidentu-rossii-34-sezd [18] http://baptist.org.ru/news/main/view/rezolutsiya-34-sezda-po-ukraine [19] http://baptist.org.ru/news/main/view/vstrecha-nesteruk-i-smirnov-aprel-14 . Данный документ датируется 8 апреля, 2014 г. Он размещен на сайте 9 апреля. Именно на эту дату дается отсылка. [20] http://www.portal-credo.ru/site/?act=authority&id=2088 [21] https://mirvam.org/2014/03/03/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4/. [22] https://mirvam.org/2014/03/03/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4/. [23] http://www.unian.net/politics/928714-nato-pokazali-sputnikovyie-foto-podtverjdayuschie-vhojdenie-tankov-rf-na-territoriyu-ukrainyi.html [24] http://korrespondent.net/world/russia/3378299-moskva-vozmuschena-deistvyiamy-v-otnoshenyy-rossyiskoho-posolstva-v-kyeve и http://korrespondent.net/ukraine/politics/3378466-hlavnoe-bylo-uderzhat-luidei-deschytsa-obiasnyl-pochemu-spel-maternuui-pesnui-pro-putyna [25] Юрий Симоненко, «Голос из глубины сердца». http://risu.org.ua/ru/index/monitoring/society_digest/56651/ [26] В качестве примера конструктивной и взвешенной позиции см. интервью со старшим пресвитером по Луганской области С. В. Мороз, «Пастор из Луганска: нас пытаются представить врагами» http://baznica.info/article/pastor-iz-luganska-nas-pytayutsya-predstavit-vraga/ [27] Роман Носач, «Украинский разлом» http://www.mirt.ru/gazeta/articles/1260 [28] http://ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3068 [29] http://www.ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3115%3Arezolyucziya-27-go-sezda-vscz-exb-lidite-i-propovedujte-evangelier&catid=13%3As-&Itemid=53&lang=ua

2014-07-11