Гартфельд - Рецензия на книгу Прохорова - Кипящий котёл

Церковь и гражданское общество

Прохоров Ф.П. Кипящий котёл. М.: Благовестник 2014 г.

Рецензия. Dr. Hermann Hartfeld, Herseler Str. 8, 50321 Brühl, 15.02.20016

Книга А.П. Прохорова «Кипящий котёл Иеремии» (М.: Благовестник 2014 г.) известного служителя в РС ЕХБ, вызвала немалый резонанс как на родине автора, так и в Германии, среди русскоязычных немцев. И мнения были высказаны самые противоположные. Поэтому я счёл своим долгом ознакомиться с ней лично и поделиться своими мыслями.

Уже после беглого ознакомления с книгой сразу пришло на ум место из Св. Писания «Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника: то же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью» (Еккл. 10:1). С небольшой поправкой: слово «небольшая» в данном случае не подходит. Книга производит гнетущее впечатление. Автор, действительно уважаемый и заслуженный служитель ещё старого поколения, призванный быть достойным пастырем и душепопечителем, наставником молодых, «образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12), вместо этого сам оказывается жертвой пропаганды и масштабной антизападной истерии. Хуже того, вносит и свою лепту, прикрывая это претензией на духовность и апеллируя к самым низменным инстинктам гордыни и шовинизма.

В начале книги автор считает необходимым сделать «исторический экскурс» ссылаясь, как священнослужитель, сперва на Ветхий Завет, а затем, между делом, со ссылкой на Гоголя (сама ссылка, конечно, не приводится), назвав всех украинцев «метисами от русских с монголами», постепенно переходит к теории заговоров. Надо заметить, что историк из Прохорова совсем никудышный. Так, Наполеон отправился на остров Св. Елены не после того, как подавился, «отведав Российского пирога», а намного позже, через три года, изрядно за это время потрепав союзников (с. 9). Да и не освобождали русские Францию «от господства Наполеона» в 1815 г. (с. 11): заграничный поход русской армии закончился в 1814 г. А в 1815 г. «освобождали» французов уже пруссаки с англичанами. И надо сказать, что сами французы этих «освободителей» совершенно не ждали, а единодушно стояли за своего императора. «Господство» Наполеона дало французам знаменитый Гражданский кодекс, упразднило феодальные привилегии, предоставило им личные свободы и способствовало росту экономики. Вернувшись из первой ссылки с о. Эльба, куда он был отправлен союзниками, Бонапарт с маленьким отрядом дошёл до Парижа и овладел им без единого выстрела. Все войска, посланные его остановить, переходили на его сторону, а посаженный на трон союзниками ненавистный народом Людовик XVIII позорно бежал (смотри напр., David G. Chandler. The Campaigns of Napoleon. Scribner, 1973 – есть русский перевод).

Казалось бы, мелочи, однако для «духовно-политического исследования» подобные искажения известных исторических фактов непростительны. К тому же они далеко не единственные.

Основой для отстаиваемой Прохоровым теории заговора служат, в первую очередь, материалы СМИ, в том числе газеты «Аргументы и факты». Итак, по его утверждению, Черчилль готовился напасть на СССР. Для своего нападения он якобы сохранил 700 тысяч немецких солдат (с. 10), которые и хотел использовать для своих коварных планов. Однако, согласно учебнику «Хроника Второй Мировой Войны» (Мюнхен: «Хроника», 2004 г.), такой немецкой армии в конце Второй мировой войны просто не существовало. Семьсот тысяч немецких солдат, приготовленных для нападения на СССР — это исторически совершенно необоснованная выдумка (Сравни: Antony Beevor. The Second World War. London: W&N, 2012. ISBN978-3-570-10065-3).

Черчилль действительно был известен как крайний империалист, один из инициаторов возвращения В.И. Ленина в 1917 г. в царскую Россию для дестабилизации обстановки в Российской Империи. А заигрывание с Муссолини и итальянским фашизмом оставили весьма негативный след в политической карьере британского премьер министра. После прихода к власти Адольфа Гитлера Черчилль вскоре осознал, что Гитлер намного опаснее для европейского мира, нежели Муссолини, и стал предупреждать мировую общественность. Его вначале не воспринимали всерьёз, однако, когда Германия аннексировала Австрию и территории судетских немцев в 1938 г., британская общественность поняла, насколько Черчилль был прав. Он был призван в кабинет британского правительства министром военного морского флота. С сентября 1939 г. Вторая мировая война уже была в разгаре.

10 мая 1940 году, оставаясь министром обороны, Черчилль организовывает новое правительство под своим руководством. По сути, после поражения Франции, Англия какое-то время оставалась единственной страной, воющей против Гитлера (между делом, Прохоров заявляет о том, что Англия меньше всех потерпела во Второй мировой войне, однако почему-то упускает тот факт, что именно она, единственная из всех союзников, воевала с Гитлером с самого начала и до конца войны, ведя боевые действия и в Северной Африке, и в Атлантике, и в собственном небе, где нанесла сокрушительное поражение гитлеровским Люфтваффе в «Битве над Англией»). Всё изменилось после нападения Германии на СССР. Это было началом конца нацистской Германии, увенчавшимся победой в мае 1945 г.

После того, как Черчилль вынужден был уйти в отставку, так как его партия на выборах потеряла большинство голосов, он всё равно продолжал играть важную политическую роль, и опасался, что СССР после победы над нацистской Германией может попытаться продвинуться дальше на запад. Известно, что Сталин рассматривал побеждённую Германию как плацдарм для контроля над всей Европой. (Bogdan Musial. Kampfplatz Deutschland. Stalins Kriegspläne gegen Deutschland , Propyläen Verlag. Богдан Музиал. Историк. Военные планы Сталина против Германии . Смотри статью автора «Агрессивные планы Сталина против Запада» в газете: Die Welt. 14.03.2008). Об этом Прохоров пишет на с. 11, задавая риторический вопрос: «Не этого ли требовал Жуков, чтобы ему позволили дойти до Ла-Манша. И даже дальше». Но агрессивные планы Сталина и Жукова автор лишь упоминает вскользь, они его не беспокоят: своим ведь всё можно?

За две недели до окончания войны Черчилль выработал план “Operation Unthinkable” («Немыслимая операция»). О ней Прохоров как раз-таки пишет. В соответствии этого плана агрессия британских и американских войск должна была начаться с 1 июля 1945 года. В ней должны были участвовать 47 союзных дивизий, то есть где-то половина всех союзных войск, которые были размещены в Германии. Помимо этого, секретный план Черчилля предусматривал вновь вооружить сто тысяч немецких солдат (а вовсе не 700 тысяч, как утверждает Прохоров) и направить их с союзными дивизиями против СССР. Однако, советская армия в общей сложности была в четыре раза мощнее союзных войск и план Черчилля был западными союзниками отвергнут. Только в 1998 году план Черчилля был рассекречен и стал достоянием исследования историков (David Reynolds. From Warld War to Cold War. Churchill, Roosevelt, and the International History of the 1940s . Oxford: Oxford University Press, 2006. Здесь страница 250. Churchill's Plans for WWIII. In: Executive Intelligence Review , October 1998).

Далее Прохоров пишет об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. «У каждого нормального человека у каждой нормальной страны это вызывает праведный гнев» (с. 11). Американский президент Трумэн после смерти Рузвельта приказал генерал-лейтенанту Карлу Спаатсу бросить одну атомную бомбу на Нагасаки и другую на Хиросиму. Решение было принято в присутствии советских союзников, которые не проявили к этому никакого интереса (Die Welt от 23 июля 2015 г.). Ведь СССР в то время находился в состоянии войны с Японией (вопрос вступления СССР в войну с Японией был решён на конференции в Ялте 11 февраля 1945 г.). В своём дневнике Трумэн пишет в то время: «Я дал Стимсону указание, чтобы бомбы были сброшены на японских солдат, моряков, на склады с боеприпасами, но ни в коем случае ни на женщин и детей». Естественно, наивно предполагать, что атомная бомба уничтожит солдат и пощадит мирных жителей. Но если Сталин и де Голль, как утверждают историки, знали об этом приказе, почему они промолчали и не выразили протеста ни до, ни после бомбардировки? Где же был этот праведный гнев?

Прохоров приписывает развал СССР «коварному Западу». Я могу допустить, что «коварный Запад» благосклонно смотрел на то, как союзные республики бывшего СССР одна за другой обретали независимость. Однако западные историки никак не могут прийти к консенсусу, кто виновен в развале СССР. Одни утверждают, что СССР находился уже в структурном кризисе, переживая серьёзнейшие экономические проблемы, и уже был не в состоянии соревноваться с США. Другие же приписывают развал СССР Горбачёву, что и проскальзывает в политическом трактате Прохорова. Однако в научных трудах и намёка нет на то, что Запад повлиял на развал СССР. (Смотри литературу: Dominic Lieven, «Western Scholarship on the Rise and Fall of the Soviet Régime: The View from 1993», in: Journal of Contemporary History , 29 (1994), стр. 195-227. Serguei Alex Oushakine, The Patriotism of Despair. Nation, War, and Loss in Russia , New York 2009. Archie Brown, Der Gorbatschow-Faktor. Wandel einer Weltmacht , Frankfurt/M. 2000; Archie Brown. Seven Years that Changed the World. Perestroika in Perspective , Oxford 2007. Zhores Medwedjew, Der Generalsekretär. Michail Gorbatschow. Eine politische Biographie , Darmstadt 1986. А.В. Филиппов. Новейшая история России, 1945—2006 гг.: кн. для учителя. Москва 2007). Однако автор, по-видимому, знает лучше и основывает свои тезисы на частных мнениях и чьих-то высказываниях. Прохоров позиционирует себя, как священнослужитель, и пытается рассуждать о политике, как богослов. Однако вдаваться в подробности его богословия просто бессмысленно.

Его ссылки на соответствующих авторов и на высказывания политических деятелей не имеют смысла, не подтверждая его тезисов при внимательном прочтении в контексте. Никто из цитированных им политиков и авторов в точности не знает причин развала СССР. Об этом будет судить история после нас.

Прохоров пишет: «У США в Украине был свой агент — Виктор Янукович» (с. 30). Здесь уже можно было бы поставить точку, так как абсурдность данного утверждения Прохорова граничит с психопатией. Делать подобные заявления можно только, имея информацию от сотрудников спецслужб, что вряд ли имеет место в данном случае. Следовательно, Прохоров намерено говорит неправду и клевещет на Януковича. Если бы Янукович был на окладе ЦРУ США, то Путин уж наверняка не стал бы организовывать ему побег и не принял бы в свои обители! Хочется напомнить слова из Писания: «Кто разглашает клевету, тот глуп» (Прит. 10:18).

Майдан, конечно же, спровоцирован Соединёнными Штатами, пишет наш священнослужитель — а как же иначе? Прохоров это знает. Откуда? От своих родственников в США? Ах да, однажды Путин так выразился. Я не хочу распространяться относительно Майдана, так как сам там был только раз и то проездом к родственникам в Феодосию.

Когда Янукович сам желал ассоциации с ЕС, то тогда его руководители сделал ряд серьёзных ошибок, которые хочу здесь перечислить.

Первое, ЕС не согласовал желание Януковича с Россией, думая, что Украина суверенное государство и сама вправе принимать решение. Но, как известно, под влиянием Москвы Янукович ассоциацию с ЕС не подписал. Отсюда начало Майдана и протесты студентов против коррупции и олигархов. К ним затем присоединилась оппозиция.

Второе, ЕС письменно не гарантировал России, что Украина вместе с Крымом не станет членом НАТО. Когда же Крым был присоединён к России, какие-либо заверения было делать уже поздно.

Третье, ЕС игнорировал предложение, сделанное Путиным в немецком Парламенте относительно торговли от Лиссабона до Владивостока. Руководство ЕС не восприняло это предложение всерьёз.

Запад, безусловно, сделал много роковых ошибок, и отрицать этого было бы нелепо. Однако это требует спокойного и беспристрастного анализа, а не огульных обвинений, как это делает Прохоров.

Смущает блатной стиль священнослужителя. США у него «то ягодку с прилавка стащит, то барышне по заднице шлёпнет» (с. 31). Данный сексистский стиль его «произведения» состоит в большей степени из сарказма и говорит, к сожалению, о степени его моральной испорченности. Комментировать страницы 31 по 35 не имеет смысла. Россия без продажи нефти и газа существовать не сможет. Прохоров это очень хорошо знает.

Далее Прохоров на с. 36-39 снова распространяет сплетни (не хочется обижать Крылова, чтобы называть их баснями): «Детей будут отбирать у родителей в раннем возрасте, и они будут воспитываться надзирателями как государственное имущество». Здесь Прохорову надо было поставить точку, чтобы усилить напряжение читателя. Однако, он добавляет: «Такой эксперимент был проведён в Восточной Германии при Эрихе Хонекере, когда детей отбирали у родителей, считавшихся нелояльными гражданами». Но, господин Прохоров! Хонекер-то — продукт советского социализма, а не европейской демократии! Почему об этом умалчивается? Как и то, что жертвы социализма ГДР получили от буржуазной ФРГ изрядную денежную компенсацию?

А затем мы читаем обращение Прохорова к украинцам: «И вы, верующие Украины, ратуете за вступление в ЕС, за всё, что вам предпишут? Возражения и неповиновение будет караться законом. Вас отвезут в Германию и там будут судить по законам ЕС. Притом намного строже, чем немца. Вы из украинской колонии, и вас не пощадят, подбирая статью. И церемониться не станут. Я знаю, что претерпевают некоторые мои знакомые в Германии, противясь секспросвещению их детей» (с. 40).

Я прочитал этот абзац чиновникам министерства просвещения Северной Рейн-Вестфалии. Работают в министерстве наши баптисты, лютеране и католики. Их реакция была: «Прохоров ещё в своём уме? Так о нас советские коммунисты не писали. В ЕС каждая страна самостоятельна и у каждой страны свои законы. Население Словакии высказалась против признания гомосексуализма, и ЕС не вправе вмешиваться во внутренние дела члена ЕС. В Венгрии и в Польше однополые браки не разрешены, в Германии ведь также. Что творится в голове Прохорова?!».

Между прочим, во избежание секспросвещения в государственной школе наши родственники организовали в Гуммерсбахе, а русско-немецкие верующие — в Детмольде христианские школы. Мы предложили семьям христианских фундаменталистов организовывать свои школы, при этом они могли сами в них преподавать. Реакция была: «Наши дети должны быть примером в светских школах. Пусть ради Христа страдают». Так поступали члены СЦ в СССР, когда им после 1966 г. предлагали автономную регистрацию. Они отказались. Как таким упрямцам помочь?

Далее Прохоров делает зловещие предсказания: «Ваших детей поотнимают и продадут не только порядочным бездетным людям Запада, но и геям, которым нужен будет уход в бездетной старости» (с. 37). При этом он ссылается на некого Колемана (с. 38). Тот, кто утверждает подобное, на знает опубликованный 17-го октября 2015 данные исследования немецкой молодёжи. Шель (17. Shell Jugendstudie: eine pragmatische Generation im Umbruch) приходит к выводу, что немецкая молодёжь радикально изменила своё мнение относительно семьи и брака. Она высказывается за создание семьи, работа по профессии и создание детских яслей в фирмах, чтобы они могли присматривать за ними. Молодёжь высказывается за детей в количестве от двух до четырёх.

«Церковь должна быть вне политики» (с. 41), — пишет Прохоров, но сам вовсю политизирует, однозначно принимая сторону пророссийских сепаратистов на Юго-Востоке Украины, называя их «защитниками своей земли», при этом фактически оправдывая гонения на своих же братьев тем, что последние, будучи украинскими гражданами, заняли проукраинскую позицию. Это ли не политика?! А на Прохоров с. 34 сожалеет, что Путин не действовал более решительно и не ввёл в Украину свои войска. «Блаженны миротворцы»?

При этом, провозглашая неучастие церкви в политике, он не высказывает никаких претензий в адрес руководства Союза ЕХБ, делавших вполне однозначные политические заявления, в том числе во время поездки г-на Власенко в США в ноябре 2014 г.:

Behind this piece of land, there’s a lot of history. Of course, for many years it was territory of Ukraine, but historically this land belonged to Russia. Many years ago Russian troops fought for this and took it to the Russian Federation, and one of the Russian leaders gave it to Ukraine. Right now, our nation is divided. It is in divorce. When a family is divorced, people ask "give us our gift back."

From the international view, the Russian Federation looks like the aggressor. They took part of another independent country. But you have to understand that our nations are very close. My last name is a Ukrainian name. I have many relatives that live in Ukraine. Even when Crimea was part of Ukraine, but in our mind it was always Russia. They are Russian speaking people.

I went twice to Crimea and talked to the people. Some people are really eager to come back to Russia, because they speak Russian, they have so much relationship. Russia, in my opinion, has no desire to take over more land or something like this. Of course I’m not a politician, I am a Christian leader. However, I can understand. I can feel it what is going on society, because for many many years when Crimea was part of Ukraine, the many, many Russians said some not very nice words to Mr. Khrushchev who just gave it up. This small land has made tension between our political leaders. One of the difficulties between political leaders and we like parts of societies have some misunderstandings. We need one part of our leadership to explain the history that is behind the land. It’s a complex issue. You have to understand why this decision was made. In my opinion, the Russian Federation has no desire to take more land or create another Soviet Union. Of course, we were a Russian empire in the past, but now we have to obey international laws, rules, and regulations. We want to be a country that has normal life and good relations with everyone. This is our message and no one has instructed us what to say or what to do.

Получается, по мнению г-на Прохорова, политика допустима для Церкви, только когда она пророссийская? Но это лицемерие, недостойное не только священнослужителя, но и вообще христианина. Как и его оголтелый милитаризм.

В разделе «Пятая колонна» маска окончательно спадает. «Посадить бы их всех на «Титаник» и отправить к их покровителям. Может быть благополучно доплывут, а может, повстречаются с айсбергом, что тоже не так уж и плохо» (с. 43) — пишет наш священнослужитель об оппозиционерах. Прохоров всё больше озлобляется. Он полон ярости и ненависти. Может ли христианин желать смерти людям, придерживающихся иных политических взглядов? Пусть на этот вопрос ответят почитатели его таланта.

Стоит ли здесь остановиться на его трактовке абстракционизма, модернизма, гностицизма, кальвинизма, харизматии и т.п. (с. 44-51)? Что удивляет, Прохоров даже не знает разницы между нацизмом и фашизмом.

Вообще-то, большинство этих феноменов, описанных Прохоровым, уже существовали в СССР, включая и абстракционизм, и модернизм. Да и гомосексуализм не с Запада пришёл. Я в 1962 году, в двадцатилетнем возрасте, впервые встретил в семипалатинской пересылке гомосексуалов, с которыми надзиратели в нашем присутствии в открытую имели половые акты. Во внутренней тюрьме КГБ я встретил доктора биологических наук, который не скрывал своих гомосексуальных наклонностей. Чайковский, кстати, тоже им был, но «Лебединое озеро» мы всё равно любим.

Автор совершенно превратно объясняет плюрализм (впрочем, не только его): «Личное мнение превыше всего вокруг» (с. 49). Если бы он потрудился заглянуть в любую энциклопедию, то он прочёл бы, что плюрализм — это «позиция, согласно которой существует несколько или множество независимых и несводимых друг к другу начал или видов бытия, оснований и форм знания». Павел писал, что «Надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11:19). Иерархия важна в церкви, но она совместима с всеобщим священством (1 Пет. 2:9). Христианский плюрализм как раз-таки исключает всякую возможность настаивать на своём мнении, так как знание каждого из нас только «отчасти» (1 Кор 13,8-12). Прохоров снова демонстрирует вопиющее невежество.

Что касается кальвинизма, то можно с ним не соглашаться, однако сводить его к «дешёвой благодати», да ещё перечислять в одном ряду с сайентологией и оккультным движением Нью-Эйдж, как это делает А.Прохоров — значит, проявлять не только предвзятость, но и элементарную богословскую неграмотность. Трудно поверить, что он совсем не знаком с неоднократно публиковавшимися на русском языке книгами Джона Макартура, не знает трудов Джона Буньяна, Чарльза Сперджена и других кальвинистов. Разве они учат «дешёвой благодати»? Хочется спросить ненавистников кальвинизма из русскоязычных церквей: вы никогда не принимали гуманитарную и финансовую помощь от западных христиан-кальвинистов? Книги их у вас тоже не читают?

Всё негативное, по мнению Прохорова, идёт с Запада. Но почему бы тогда ему, объективности ради, не вспомнить про Реформацию Лютера и, кстати, про баптизм, которые тоже возникли на Западе и оттуда же попали в Россию? А заодно и про свою соотечественницу Елену Блаватскую, чьё лжеучение как раз-таки и легло в основу движения Нью Эйдж? Это было бы честно и объективно. Но автор к объективности не стремится, он лишь разжигает антизападную истерию.

Впечатления:

Первое. Прохоров поверхностно знает историю и не умеет работать с источниками. Он игнорирует всё, что не вписывается в его теории или опровергает их.

Второе. Обвинения «коварного Запада» в том, что он развалил СССР — огульное и необоснованное. Вероятно, Запад облегчённо вздохнул, предчувствуя конец «холодной войны». Однако, «Кипящий котёл» продолжает разжигать «холодную войну».

Третье. Прохоров сожалеет о развале безбожного СССР. Мы, жертвы ГУЛАГа, за семь лет пребывания за колючей проволокой и из-за работ по обогащению урана остались на всю жизнь не только без детей, но и лишились здоровья. Вы тоскуете по СССР, по безбожному режиму? «Смело мы в бой пойдём за власть Советов»?

Четвёртое. Прохоров лицемерит, говоря, что Церковь должна быть вне политики, но весь его пасквиль — это сплошная политика.

Пятое. Прохоров так предан своему Президенту, что готов за него убивать; он дословно пишет: «Я за своего президента воевать с вами буду» (с. 42). Он разжигает ненависть ко всем, кто не разделяет его патриотических взглядов, и желает им судьбу пассажиров «ТИТАНИКА». Я не готов бороться в Германии за канцлершу Меркель и тем более не пойду за неё никого убивать. Я демократ. Я могу за неё голосовать, но у меня имеются и другие альтернативы, другие демократические партии. А какие альтернативы у вас, господин Прохоров?

Шестое, Прохоров распространяет клевету и сплетни про Запад, не утруждая себя проверкой информации.

Удивительный священнослужитель господин Прохоров! Таких преданных священнослужителей имел и Адольф Гитлер. Они благословляли оппозиционеров не только в путь с «Титаником по океану» на верную смерть, но и в газовые камеры.

От злобы и ярости, исходящих от Прохорова, просто мурашки по спине бегают.

Книга Прохорова и её восторженный приём говорит о потери христианской совести. Великовержавный шовинизм, антизападная истерия, сплетни, ненависть к инакомыслящим — вот «евангелие», которое несёт Прохоров и его единомышленники.