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25.01.2015 975

Мохненко - Контуженный Священник

Author: esxatos
Геннадий Мохненко - Контуженный Священник
Вчера Мариуполь подвергся обстрелу российскими Градами...
 
Бандиты, подстрекаемые Кремлем, продолжают проливать кровь в Украине - и украинцев, и русских.
 
Маріуполь - місто (поліс) засноване греками-переселенцями з Криму на честь Пресвятої Діви Марії.
 
Последние новости от мариупольского пастора Геннадия Мохненко:
 
 
https://www.facebook.com/gennadiy.mokhnenko/posts/10203644240213370
 
 
Только что прямо по городу лупасили российскими градами... Пожары, погибшие, разрушения....
 
Восстановление "Русского Мира" (под чутким руководством кремля) идет полным ходом... 
 
Как там в российском гимне поется..."Славься страна! Мы гордимся тобой!"
 
Все кто считает что это внутренние разборки хохлов - продолжайте петь хором... и не обращайте на эти мелочи (войну России с Украиной) внимание....
 
 
https://www.facebook.com/gennadiy.mokhnenko/posts/10203647477734306
 
 
Не будучи экспертом, в течении трех секунд, определяю направление обстрела...!!! 
 
У меня за спиной всего несколько домов и за ними поля в которых обитает "доблестное" ДНР с российской армией...
 
Слушайте дальше тех кто вешает (в основном платную... за редким исключением природного идиотизма)) лапшу про обстрел Мариуполя украинскими войсками...
 

Мохненко и обстрел Мариуполя

Десятки погибших сегодня моих земляков - на совести кремлевского Упыря и его доблестных "добровольцев"... Так выглядят "духовные скрепы" и братство славянских народов... 

Христиане города (вновь и вновь спасибо всем кто в этом задействован) тут же на передовой...
 
Уже кипит работа по обеспечению нуждающихся питанием, по предотвращению мародерства...и т.д.... Вместе с городским руководством и с командами волонтеров идет активный процесс... Город достойно держит удар негодяев.
 
Информационная атака с тупой брехней (как и сама бомбежка) часть стратегии российско-террористических идеологов... Всем кормящимся с руки ФСБшной падалью - приятного пропагандистского аппетита...

 

 

 

Славик Фэмили - Геннадий Мохненко - Контуженный Священник

 
 
Анна Богатырева Друзья, вы не представляете, как трудно переубеждать людей в РФ! Они на полном серьезе верят, что кругом враги, а мы всем только добра желаем, хоть нас все и ненавидят. И все равно, говорить надо! Люди же в глубинке целыми церквями молятся, чтоб планы Порошенко были разрушены!
 
Да и не против Путина надо молиться, а против бесов, которые за ним стоят. И говорить надо, спокойно и с любовью объяснять людям, ссылаясь на наших братьев из зоны АТО. Я убедилась, это возможно! Люди искренне хотят служить Богу, надо говорить им правду. Искреннее сердце на правду откликнется!

 

 

Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Видео на Эсхатосе Социология Политология Церковь и гражданское общество
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Comments (1 comment)

E
esihitos 10 years ago

Приличному сайту - приличное видео!

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