Вчера Мариуполь подвергся обстрелу российскими Градами...

Бандиты, подстрекаемые Кремлем, продолжают проливать кровь в Украине - и украинцев, и русских.

Маріуполь - місто (поліс) засноване греками-переселенцями з Криму на честь Пресвятої Діви Марії.

Последние новости от мариупольского пастора Геннадия Мохненко:

Только что прямо по городу лупасили российскими градами... Пожары, погибшие, разрушения....

Восстановление "Русского Мира" (под чутким руководством кремля) идет полным ходом...

Как там в российском гимне поется..."Славься страна! Мы гордимся тобой!"

Все кто считает что это внутренние разборки хохлов - продолжайте петь хором... и не обращайте на эти мелочи (войну России с Украиной) внимание....

Не будучи экспертом, в течении трех секунд, определяю направление обстрела...!!!

У меня за спиной всего несколько домов и за ними поля в которых обитает "доблестное" ДНР с российской армией...

Слушайте дальше тех кто вешает (в основном платную... за редким исключением природного идиотизма)) лапшу про обстрел Мариуполя украинскими войсками...

Десятки погибших сегодня моих земляков - на совести кремлевского Упыря и его доблестных "добровольцев"... Так выглядят "духовные скрепы" и братство славянских народов...



Христиане города (вновь и вновь спасибо всем кто в этом задействован) тут же на передовой...

Уже кипит работа по обеспечению нуждающихся питанием, по предотвращению мародерства...и т.д.... Вместе с городским руководством и с командами волонтеров идет активный процесс... Город достойно держит удар негодяев.

Информационная атака с тупой брехней (как и сама бомбежка) часть стратегии российско-террористических идеологов... Всем кормящимся с руки ФСБшной падалью - приятного пропагандистского аппетита...

Славик Фэмили - Геннадий Мохненко - Контуженный Священник