Грабовенко - Встреча церквей России и Украины

Начальствующий епископ Российской Церкви христиан веры евангельской Эдуард Грабовенко поделился впечатлениями о встрече глав евангельских конфессий России и Украины, которая проходила в Иерусалиме 10-11 апреля. Встреча, организованная для молитвы о мире и единстве, а также для благословения двух стран, судя по скудным отзывам сторон была не очень простой, хотя и закончилась совместным причастием у Гроба Господня. Живая Вера Медиа публикует полный текст обращения епископа Эдуарда Грабовенко, опубликованного на сайте РЦХВЕ под заголовком "Искренне о сокровенном. Россия и Украина". Возлюбленные братья и сестры! Пришло время нам очень серьезно молиться за наши две страны – Россию и Украину. На прошлой неделе в Иерусалиме встречались руководители христианских конфессий Украины и России. Боль, огорчения, обиды. Мы разговаривали, обменивались мнениями, услышали такое, что противоречит тому, что нам рассказывают. Я не буду рассказывать вам всего, но скажу, что вернулся с тяжелым сердцем, потому что это была непростая встреча. Мы пытались сгладить ситуацию, но там много беды, много горя. Полтора дня мы молились о единстве, мире, благословении наших стран, мы просили прощения друг у друга, но чувствовалась боль в сердцах лидеров. Мы понимаем, что не все подробности знаем, но знаем, что над всем есть Бог и церковь должна встать в проломе. У нас есть серьезные основания, чтобы молиться и смиряться пред Богом, чтобы Он урегулировал эту ситуацию. Вместе с тем я верю, что это была историческая встреча. Впервые за всю историю наших народов главы христианских конфессий России и Украины встретились в Иерусалиме. Нам представилась возможность сделать анализ пути, который мы прошли, оценить нашу реальность и увидеть перспективы будущего. Хорошо, что мы вместе смогли воздать славу Богу и помолиться за наши народы. Я благословлен этой встречей. У нас была возможность выслушать друг друга, обменяться мнениями, переживаниями, болью, и в то же время еще и еще раз провозгласить, что Иисус – Господь, и воздать Ему всю славу. Я уверен, что настоящее и будущее в Божьих руках. А нам, уповающим на Господа, нужно дорожить друг другом и стремиться исполнить Божью волю и Божье слово на этой земле. Мы были в Иерусалиме у Гроба Господня – Его гробница пуста, Его там нет! Радость воскресения Господа снова и снова наполняет сердце. Христос воскрес, даровав нам надежду, спасение, исцеление! В дни страстной недели давайте молиться за украинский и русский народы. Молитесь, чтобы два братских народа не были втянуты в войну. Потому что потребуются многие поколения, чтобы восстановить отношения. Сегодня, как никогда, нам необходимо молиться за наших братьев и сестер. Постоянно вспоминайте в молитвах эту ситуацию. Только Господь может исцелить сердца и сохранить мир. Помоги нам Господь, сохрани от зла! С молитвами и благословениями,

Начальствующий епископ РЦ ХВЕ Эдуард Грабовенко - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf

Начальствующий епископ Российской Церкви христиан веры евангельской Эдуард Грабовенко поделился впечатлениями о встрече глав евангельских конфессий России и Украины, которая проходила в Иерусалиме 10-11 апреля. Встреча, организованная для молитвы о мире и единстве, а также для благословения двух стран, судя по скудным отзывам сторон была не очень простой, хотя и закончилась совместным причастием у Гроба Господня. Живая Вера Медиа публикует полный текст обращения епископа Эдуарда Грабовенко, опубликованного на сайте РЦХВЕ под заголовком "Искренне о сокровенном. Россия и Украина". Возлюбленные братья и сестры! Пришло время нам очень серьезно молиться за наши две страны – Россию и Украину. На прошлой неделе в Иерусалиме встречались руководители христианских конфессий Украины и России. Боль, огорчения, обиды. Мы разговаривали, обменивались мнениями, услышали такое, что противоречит тому, что нам рассказывают. Я не буду рассказывать вам всего, но скажу, что вернулся с тяжелым сердцем, потому что это была непростая встреча. Мы пытались сгладить ситуацию, но там много беды, много горя. Полтора дня мы молились о единстве, мире, благословении наших стран, мы просили прощения друг у друга, но чувствовалась боль в сердцах лидеров. Мы понимаем, что не все подробности знаем, но знаем, что над всем есть Бог и церковь должна встать в проломе. У нас есть серьезные основания, чтобы молиться и смиряться пред Богом, чтобы Он урегулировал эту ситуацию. Вместе с тем я верю, что это была историческая встреча. Впервые за всю историю наших народов главы христианских конфессий России и Украины встретились в Иерусалиме. Нам представилась возможность сделать анализ пути, который мы прошли, оценить нашу реальность и увидеть перспективы будущего. Хорошо, что мы вместе смогли воздать славу Богу и помолиться за наши народы. Я благословлен этой встречей. У нас была возможность выслушать друг друга, обменяться мнениями, переживаниями, болью, и в то же время еще и еще раз провозгласить, что Иисус – Господь, и воздать Ему всю славу. Я уверен, что настоящее и будущее в Божьих руках. А нам, уповающим на Господа, нужно дорожить друг другом и стремиться исполнить Божью волю и Божье слово на этой земле. Мы были в Иерусалиме у Гроба Господня – Его гробница пуста, Его там нет! Радость воскресения Господа снова и снова наполняет сердце. Христос воскрес, даровав нам надежду, спасение, исцеление! В дни страстной недели давайте молиться за украинский и русский народы. Молитесь, чтобы два братских народа не были втянуты в войну. Потому что потребуются многие поколения, чтобы восстановить отношения. Сегодня, как никогда, нам необходимо молиться за наших братьев и сестер. Постоянно вспоминайте в молитвах эту ситуацию. Только Господь может исцелить сердца и сохранить мир. Помоги нам Господь, сохрани от зла! С молитвами и благословениями,

Начальствующий епископ РЦ ХВЕ Эдуард Грабовенко - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf

Начальствующий епископ Российской Церкви христиан веры евангельской Эдуард Грабовенко поделился впечатлениями о встрече глав евангельских конфессий России и Украины, которая проходила в Иерусалиме 10-11 апреля. Встреча, организованная для молитвы о мире и единстве, а также для благословения двух стран, судя по скудным отзывам сторон была не очень простой, хотя и закончилась совместным причастием у Гроба Господня. Живая Вера Медиа публикует полный текст обращения епископа Эдуарда Грабовенко, опубликованного на сайте РЦХВЕ под заголовком "Искренне о сокровенном. Россия и Украина". Возлюбленные братья и сестры! Пришло время нам очень серьезно молиться за наши две страны – Россию и Украину. На прошлой неделе в Иерусалиме встречались руководители христианских конфессий Украины и России. Боль, огорчения, обиды. Мы разговаривали, обменивались мнениями, услышали такое, что противоречит тому, что нам рассказывают. Я не буду рассказывать вам всего, но скажу, что вернулся с тяжелым сердцем, потому что это была непростая встреча. Мы пытались сгладить ситуацию, но там много беды, много горя. Полтора дня мы молились о единстве, мире, благословении наших стран, мы просили прощения друг у друга, но чувствовалась боль в сердцах лидеров. Мы понимаем, что не все подробности знаем, но знаем, что над всем есть Бог и церковь должна встать в проломе. У нас есть серьезные основания, чтобы молиться и смиряться пред Богом, чтобы Он урегулировал эту ситуацию. Вместе с тем я верю, что это была историческая встреча. Впервые за всю историю наших народов главы христианских конфессий России и Украины встретились в Иерусалиме. Нам представилась возможность сделать анализ пути, который мы прошли, оценить нашу реальность и увидеть перспективы будущего. Хорошо, что мы вместе смогли воздать славу Богу и помолиться за наши народы. Я благословлен этой встречей. У нас была возможность выслушать друг друга, обменяться мнениями, переживаниями, болью, и в то же время еще и еще раз провозгласить, что Иисус – Господь, и воздать Ему всю славу. Я уверен, что настоящее и будущее в Божьих руках. А нам, уповающим на Господа, нужно дорожить друг другом и стремиться исполнить Божью волю и Божье слово на этой земле. Мы были в Иерусалиме у Гроба Господня – Его гробница пуста, Его там нет! Радость воскресения Господа снова и снова наполняет сердце. Христос воскрес, даровав нам надежду, спасение, исцеление! В дни страстной недели давайте молиться за украинский и русский народы. Молитесь, чтобы два братских народа не были втянуты в войну. Потому что потребуются многие поколения, чтобы восстановить отношения. Сегодня, как никогда, нам необходимо молиться за наших братьев и сестер. Постоянно вспоминайте в молитвах эту ситуацию. Только Господь может исцелить сердца и сохранить мир. Помоги нам Господь, сохрани от зла! С молитвами и благословениями,

Начальствующий епископ РЦ ХВЕ Эдуард Грабовенко - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf

Начальствующий епископ Российской Церкви христиан веры евангельской Эдуард Грабовенко поделился впечатлениями о встрече глав евангельских конфессий России и Украины, которая проходила в Иерусалиме 10-11 апреля. Встреча, организованная для молитвы о мире и единстве, а также для благословения двух стран, судя по скудным отзывам сторон была не очень простой, хотя и закончилась совместным причастием у Гроба Господня. Живая Вера Медиа публикует полный текст обращения епископа Эдуарда Грабовенко, опубликованного на сайте РЦХВЕ под заголовком "Искренне о сокровенном. Россия и Украина". Возлюбленные братья и сестры! Пришло время нам очень серьезно молиться за наши две страны – Россию и Украину. На прошлой неделе в Иерусалиме встречались руководители христианских конфессий Украины и России. Боль, огорчения, обиды. Мы разговаривали, обменивались мнениями, услышали такое, что противоречит тому, что нам рассказывают. Я не буду рассказывать вам всего, но скажу, что вернулся с тяжелым сердцем, потому что это была непростая встреча. Мы пытались сгладить ситуацию, но там много беды, много горя. Полтора дня мы молились о единстве, мире, благословении наших стран, мы просили прощения друг у друга, но чувствовалась боль в сердцах лидеров. Мы понимаем, что не все подробности знаем, но знаем, что над всем есть Бог и церковь должна встать в проломе. У нас есть серьезные основания, чтобы молиться и смиряться пред Богом, чтобы Он урегулировал эту ситуацию. Вместе с тем я верю, что это была историческая встреча. Впервые за всю историю наших народов главы христианских конфессий России и Украины встретились в Иерусалиме. Нам представилась возможность сделать анализ пути, который мы прошли, оценить нашу реальность и увидеть перспективы будущего. Хорошо, что мы вместе смогли воздать славу Богу и помолиться за наши народы. Я благословлен этой встречей. У нас была возможность выслушать друг друга, обменяться мнениями, переживаниями, болью, и в то же время еще и еще раз провозгласить, что Иисус – Господь, и воздать Ему всю славу. Я уверен, что настоящее и будущее в Божьих руках. А нам, уповающим на Господа, нужно дорожить друг другом и стремиться исполнить Божью волю и Божье слово на этой земле. Мы были в Иерусалиме у Гроба Господня – Его гробница пуста, Его там нет! Радость воскресения Господа снова и снова наполняет сердце. Христос воскрес, даровав нам надежду, спасение, исцеление! В дни страстной недели давайте молиться за украинский и русский народы. Молитесь, чтобы два братских народа не были втянуты в войну. Потому что потребуются многие поколения, чтобы восстановить отношения. Сегодня, как никогда, нам необходимо молиться за наших братьев и сестер. Постоянно вспоминайте в молитвах эту ситуацию. Только Господь может исцелить сердца и сохранить мир. Помоги нам Господь, сохрани от зла! С молитвами и благословениями,

Начальствующий епископ РЦ ХВЕ Эдуард Грабовенко - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf

Начальствующий епископ Российской Церкви христиан веры евангельской Эдуард Грабовенко поделился впечатлениями о встрече глав евангельских конфессий России и Украины, которая проходила в Иерусалиме 10-11 апреля. Встреча, организованная для молитвы о мире и единстве, а также для благословения двух стран, судя по скудным отзывам сторон была не очень простой, хотя и закончилась совместным причастием у Гроба Господня. Живая Вера Медиа публикует полный текст обращения епископа Эдуарда Грабовенко, опубликованного на сайте РЦХВЕ под заголовком "Искренне о сокровенном. Россия и Украина". - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf

Начальствующий епископ Российской Церкви христиан веры евангельской Эдуард Грабовенко поделился впечатлениями о встрече глав евангельских конфессий России и Украины, которая проходила в Иерусалиме 10-11 апреля. Встреча, организованная для молитвы о мире и единстве, а также для благословения двух стран, судя по скудным отзывам сторон была не очень простой, хотя и закончилась совместным причастием у Гроба Господня. Живая Вера Медиа публикует полный текст обращения епископа Эдуарда Грабовенко, опубликованного на сайте РЦХВЕ под заголовком "Искренне о сокровенном. Россия и Украина". - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf

Начальствующий епископ Российской Церкви христиан веры евангельской Эдуард Грабовенко поделился впечатлениями о встрече глав евангельских конфессий России и Украины, которая проходила в Иерусалиме 10-11 апреля. Встреча, организованная для молитвы о мире и единстве, а также для благословения двух стран, судя по скудным отзывам сторон была не очень простой, хотя и закончилась совместным причастием у Гроба Господня. Живая Вера Медиа публикует полный текст обращения епископа Эдуарда Грабовенко, опубликованного на сайте РЦХВЕ под заголовком "Искренне о сокровенном. Россия и Украина". - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf - See more at: http://afmedia.ru/novosti/grabovenko-o-vstrechi-glav-cerkvey#sthash.5qKTa7TV.dpuf

Встреча, организованная для молитвы о мире и единстве, а также для благословения двух стран, судя по скудным отзывам сторон была не очень простой, хотя и закончилась совместным причастием у Гроба Господня.

Эсхатос публикует полный текст обращения епископа Эдуарда Грабовенко, опубликованного на сайте РЦХВЕ под заголовком "Искренне о сокровенном. Россия и Украина"*.

Начальствующий епископ Российской Церкви христиан веры евангельской Эдуард Грабовенко поделился впечатлениями о встрече глав евангельских конфессий России и Украины, которая проходила в Иерусалиме 10-11 апреля

Возлюбленные братья и сестры! Пришло время нам очень серьезно молиться за наши две страны – Россию и Украину. На прошлой неделе в Иерусалиме встречались руководители христианских конфессий Украины и России.*

Боль, огорчения, обиды. Мы разговаривали, обменивались мнениями, услышали такое, что противоречит тому, что нам рассказывают. Я не буду рассказывать вам всего, но скажу, что вернулся с тяжелым сердцем, потому что это была непростая встреча. Мы пытались сгладить ситуацию, но там много беды, много горя. Полтора дня мы молились о единстве, мире, благословении наших стран, мы просили прощения друг у друга, но чувствовалась боль в сердцах лидеров.

Мы понимаем, что не все подробности знаем, но знаем, что над всем есть Бог и церковь должна встать в проломе. У нас есть серьезные основания, чтобы молиться и смиряться пред Богом, чтобы Он урегулировал эту ситуацию.

Вместе с тем я верю, что это была историческая встреча. Впервые за всю историю наших народов главы христианских конфессий России и Украины встретились в Иерусалиме. Нам представилась возможность сделать анализ пути, который мы прошли, оценить нашу реальность и увидеть перспективы будущего.

Хорошо, что мы вместе смогли воздать славу Богу и помолиться за наши народы. Я благословлен этой встречей. У нас была возможность выслушать друг друга, обменяться мнениями, переживаниями, болью, и в то же время еще и еще раз провозгласить, что Иисус – Господь, и воздать Ему всю славу.

Я уверен, что настоящее и будущее в Божьих руках. А нам, уповающим на Господа, нужно дорожить друг другом и стремиться исполнить Божью волю и Божье слово на этой земле.

Мы были в Иерусалиме у Гроба Господня – Его гробница пуста, Его там нет! Радость воскресения Господа снова и снова наполняет сердце. Христос воскрес, даровав нам надежду, спасение, исцеление!

В дни страстной недели давайте молиться за украинский и русский народы. Молитесь, чтобы два братских народа не были втянуты в войну. Потому что потребуются многие поколения, чтобы восстановить отношения. Сегодня, как никогда, нам необходимо молиться за наших братьев и сестер. Постоянно вспоминайте в молитвах эту ситуацию. Только Господь может исцелить сердца и сохранить мир. Помоги нам Господь, сохрани от зла!

С молитвами и благословениями,

Начальствующий епископ РЦ ХВЕ Эдуард Грабовенко

РЦ ХВЕ

P.S. от 07/08/2018

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