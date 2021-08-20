Грехопадение в посланиях апостола Павла

Значение апостола Павла для христианского мировоззрения бесспорно. Самое насущное и актуальное для нас в его посланиях это учение о Боге и спасении. Но с этим тесно связаны другие элементы мировоззрения апостола, его представления о космологии и истории. Насколько важно это было для Павла и насколько эти представления применимы в наше время ? Ответ на этот вопрос , очевидно , нельзя получить в одной статье, ни даже в нескольких статьях . Автор хочет только объяснить свое понимание проблемы.

История об Адаме и Еве , записанная в книге Бытия , очень проста по своей форме. Однако она имеет обширную важность по своему идейному содержанию и по тем выводам , которые из нее сделали. Фактически она является первым звеном в ряду нескольких последующих историй рассказывающих о начале вещей.

История Адама и Евы рассказывает о причинах происхождения смерти тяжелого человеческого труда, трудностей деторождения. Адам и Ева, первые люди, ослушались повеления Бога и съели запретных плодов дерева познания добра и зла и за это понесли наказание, которое легло и на последующие поколения. Повествование о происхождении зла, мировых проблем, по сути должно иметь значение теодицеи, поскольку оно видит причину зла в человеке. Но действительно ли такое значение соответствует замыслу автора книги Бытия ? Прочитывая первые главы книги Бытия, мы видим, что автора интересует вопрос происхождения вещей. В 4 главе мы читаем о людях, которые начали играть на первых музыкальных инструментах и начали обрабатывать металлы. В 9 главе говорится о начале виноделия. В 10 главе говорится о происхождении различных народов, в 11 главе рассказывается почему на земле существует много языков. В этом контексте можно предположить, что автора также интересует вопрос откуда появилась смерть и тяжелый труд. История о первых людях, Адаме и Еве, нарушивших заповедь Господа, объясняет происхождение смерти, различных жизненных трудностей. В этом смысле история Адама и Евы стоит в ряду историй Иувала и Тувалкаина, первых музыканта и кузнеца, в ряду истории Ноя, изобретателя виноделия, в ряду истории о строительстве гигантской башни, приведшей к смешению языков. Мы понимаем, что в истории об Адаме и Еве присутствует элемент теодицеи, то есть эта история объясняет, почему зло существует наряду с тем что существует добрый и совершенный Бог. Такое значение история о грехопадении приобрела для поколений людей читающих Библию. Она есть самое первое и самое конкретное объяснение причины зла. Тем более интересно предположить, что для автора Бытия значение имеет только лишь возникновение зла, вопрос о его начале. Он не задумывается как добрый Бог мог допустить зло или как зло может существовать в благом мире, созданном Богом. Решение этой проблемы присутствует в истории грехопадения лишь имплицитно. История эта указывает на человека как причину зла и смерти. Вообще Ветхий завет видит зло, как зло как зло человека и эта основная тенденция преобладает над всеми другими возможными суждениями на эту тему. Библия нигде не скрывает слабых сторон даже самых лучших людей. Она говорит о трусости и малодушии Авраама, лжи и хитрости Иакова, неверии Моисея, предательстве Давида, идолопоклонстве Соломона. Пророческие тексты полны обвинений в самых разных грехах, которые навлекают на людей наказание Божие. Единственное место Ветхого завета, кроме книги Бытия, в котором говорится об Адаме, также подтверждает общую тенденцию. У пророка Осии 6 : 7 читаем, « Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили Мне. » История Адама вспоминается в связи с его грехом и остальные люди ничем не лучше его преступники. Библия указывает на человека как виновника зла, обвиняет его и призывает к исправлению.

Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам и в послании к Римлянам говорит об Адаме, вспоминает историю первых глав книги Бытия. Однако, в его изображении эта история получает несколько другое значение. Говоря в общем, история Адама не имеет самостоятельного значения, она тесно связана с историей о Христе. В 15 главе Первого послания к Коринфянам, Павел говорит о воскресении Христа и о последующем воскресении всех верующих в Него. В 21, 22 ст. он проводит аналогию Адама с Христом. « Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мертвых. » ст. 21. Апостол убеждает сомневающихся в том что будет воскресение мертвых. Он говорит что последствием преступления одного человека была смерть для всех людей, так не может ли быть что последствием праведности одного человека, Иисуса Христа, будет воскресение для всех ? Можно видеть что история Адама используется Павлом по новому, у него нет того что хотел сказать этой историей автор книги Бытия. Мы говорили что важнейшее намерение автора Бытия, объяснение причины зла в мире. Апостола Павла здесь эта ветхозаветная теодицея не интересует. Он развивает и обогащает тематику Бытия. Для него очевидный факт смерти Адама и всех людей служит обоснованием возможности воскресения. Вера в старого Адама уже не означает размышлений о справедливости Бога. Аналогия которую проводит Павел призывает к радостной надежде на воскресшего Иисуса.

Вторая половина 15 гл. ( начиная с 35 ст. ) посвящена обоснованию возможности воскресения. Апостол приводит разные примеры из нашего окружения указывая на удивительные подобия в природе подтверждающие возможность воскресения. И древняя история которую мы узнаем из книги Бытия показывает ту же закономерность которую мы видим в природе. Тут, семя дающее колос, тела людей и животных, разность небесных тел, там « первый человек из земли, перстный ; второй человек – Господь с неба. » Отрывок, начиная с 35 ст. апологетический, по своей сути, в нем апостол обращается к верующим из язычников. Нужно учитывать, что иудеи верили в воскресение их не нужно было убеждать. Вера в воскресение появилась в иудаизме задолго до того как воскрес Христос. Для большинства иудеев воскресение было привычной частью их веры не нужно было искать аналогии из мира природы или из Священной истории, чтобы показать что это возможно. Таким образом перед нами апология, а это дает нам возможность и требует от нас относиться к тексту по особому. Апология отличается от положительного изложения материала. Апология может включать сравнения, образы, предположения. Нужно быть осмотрительным при привлечении апологетических отрывков для догматических выводов. Апостол Павел говорит здесь о том что было общеизвестно, о мире природы, фактах из Священного Писания но он не обосновывает и не доказывает это общеизвестное. Его задача обосновать здесь воскресение Христа. Павел в этом отрывке указывает на ветхозаветную историю о грехе Адама. Эта история пришла из Ветхого завета и Павел отсылает нас к Ветхому завету. Круг замкнулся. Павел не анализирует не обосновывает и не доказывает эту историю. Учение о грехе и смерти это одна из истин, которые открывает Библия но оно в этом случае остается в рамках книги Бытия с его образностью и поэтичностью. Нельзя считать что это учение распространяется на пятнадцатую главу Первого послания к Коринфянам. Упоминание об Адаме не обосновывает его историчность, однако оно показывает духовную значимость книги Бытия.

В Послании к Римлянам апостол также говорит об Адаме, в 5 главе, так же как в 1 Кор. проводится противопоставление Христа и Адама, ст. 17 « Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. » Но идейное содержание этого противопоставления очень отличается от противопоставления в 1 Кор. Вообще, вторую часть 5 главы, начиная с 12 ст. где говорится об Адаме, можно правильно оценить принимая во внимание всю пятую главу с самого начала. Пятая глава начинается как хвала Богу за его дело искупления. Это первое и главное что видит читатель. В 3 ст. Павел говорит что благодать Бога так преобладает в мире, что скорби, трудности не могут составить препятствия верующим, но наоборот, обращаются на пользу искупленным Богом. В 8 ст. тема преобладающей любви Бога повторяется, Бог не посто любит нас, Его любовь сильнее видна из того что Христос умер за нас когда мы были еще грешниками. С 12 ст. автор говорит об Адаме, и общая тональность этих рассуждений похожа на ту, которую мы видим в первой части главы. Грех Адама и последствия его значительны, говорит Павел, но благодать Бога на много много превышает наказание, которое наложил Бог. « И дар не как суд за одного согрешившего ; ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. » ст. 16 Впечатление такое что напоминание о согрешившем Адаме это продолжение того восхваления благодати Бога, которым начинается вся пятая глава. Здесь можно еще поставить вопрос о расположении рассуждений об Адаме в Послании к Римлянам. Конечно, можно было ожидать что Павел начнет рассказ о первородном грехе раньше, например во второй главе или третьей, где он обосновывает и доказывает греховность всех людей, как язычников так и иудеев. Можно было вспомнить об Адаме, дать теоретическое объяснение почему грех владеет всеми людьми.

Мы не можем доказывать что рассказ об Адаме должен быть именно там, нужно принимать во внимание сложность общей задачи Послания к Римлянам. Павел мог учитывать культурные особенности читателей, могли быть многие другие причины. Мы говорим только о факте, рассказ об Адаме находится вроде бы немного не в том месте где мы ожидали его увидеть и вроде бы он говорит немного не о том что мы привыкли под ним понимать. Кажется что для апостола Павла важно показать не причинность греха и наказания, а указать на побеждающую грех и уничтожающую наказание благодать Бога. Такая тональность есть во всех стихах говорящих о грехе Адама. Всегда такое указание встречает весомые оговорки, « … то тем более благодать Божия » ст. 15, « И дар не как суд » ст. 16, « … то тем более приемлющие обилие благодати » ст. 17, « … как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни » ст. 18.

В то же время мы учитываем, что прямое прочтение этих стихов говорит о последствии преступление – наказание и, конечно, содержит идейный пересказ повествования книги Бытия. Но как мы видели ап. Павел имеет в виду другое. Павел не делает очевидных и прямых выводов из рассказа об Адаме. Он говорит о ветхозаветном событии исключительно рассматривая его в свете дела Христа. Карл Барт пишет комментируя пятую главу Послания к Римлянам, « Все это « через одного человека » ! Кто этот один ? Адам ? Да, Адам как этот единственный, как сотворивший невидимый грех отпадения от Бога, дал смерти вход в мир. Но этот единственный – Адам не в исторической обособленности, но в своей неисторической связи со Христом. Как без созерцания невидимой праведности умирающего в послушании Христа мы могли бы прийти к созерцанию невидимого греха живущего в непослушании Адама ? Как мы могли всего лишь помыслить падение Адама из жизни в смерть, если бы перед нашими глазами не находилось возвышение Христа от смерти в жизнь ? » [1] Вероятно Карл Барт верно уловил настроение Павла. То что Павел пишет об Адаме в пятой главе, исключительно направлено на Христа, на прославление Христа. Действительно, послушание Христа, возвышение Христа от смерти в жизнь о котором говорит Барт, в огромной мере превалирует над тем порочным, ограниченным, смертным что мы видим в Адаме. А показать это превосходство, очевидно, входит в намерение Павла. Барт учитывает также значение которое имела пятая глава на формирование церковного учения о грехе. В этом же отрывке он пишет : « Также само собой разумеется что вход греха в мир через Адама не может быть историко – физическим процессом в каком бы то ни было смысле. Учение о наследственном грехе западной церкви не показалось бы Павлу « привлекательной гипотезой », но одной из многих историко – психологических фальсификаций точки зрения апостола. » [2]

Апостол Павел в своих посланиях касается ветхозаветной истории первых людей. Он рассматривает ее в свете современных ему событий истории и дела Иисуса Христа. В Иисусе он видит завершение духовного пути человечества, в истории Адама и Евы, начало этого пути. Для Павла важно показать различие начала и завершения, перелом и обновление, которое происходит в человеке познавшем Христа. В текстах посланий Павла, которые мы рассмотрели это различие затрагивает эсхатологию, а также повседневную, практическую жизнь человека. Во всем этом, значение имеет дело, которое совершил Христос. Об этом Павел говорит и в этом нас убеждает.