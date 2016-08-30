Библейские исследования

Снежана Григорович - Определение библейской проповеди, ее важность и критерии результативности

Актуальность исследования библейского определения проповеди, ее важности и результативности состоит в необходимости возвращения к евангельским стандартам Божьего послания, а также пересмотру традиционного взгляда на продуктивность и значение проповеди для современной Церкви.

Новым вызовом для служителей церквей Украины стали геополитические, экономические, социальные и мировоззренческие трансформации общества, которые привели к переосмыслению ортодоксальных взглядов на суть и содержание библейского послания.Появление института капелланства, работа с беженцами и внутренними переселенцами, членами семей и участниками АТО предоставили новые возможности верующим для работы с населением. Эти факторы послужили росту евангелизационного движения среди поместных церквей Востока и Юго-Востока Украины. Приняв как директивное заявление слова Иисуса Христа: «… идите по всему миру и проповедуйте Евангелий всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Марк.16:15-16…», Церковь столкнулась с внутренней дилеммой: наполненность помещения массами людей не приводит к библейским стандартам внутренних преобразований.

В стремлении усовершенствовать методы евангелизации, служители часто упускают одну важную составляющую. Рик Уоррен, пастор огромной церкви «Сэддлбек», стал известен несколько лет назад на постсоветском пространстве благодаря переводам своих книг «Целеустремленная церковь» и «Целеустремленная жизнь». Его труды стали использовать как прикладное пособие для роста церкви. Направленные на экстенсивный рост поместной общины, руководители забыли о качественной составляюшей служения. Однако, Рик Уоррен расставляет следующие акценты: «Рост церкви — это естественный результат здравости церкви. Но церковь может быть здравой только тогда, когда наше послание является Библейским, а наша миссия — сбалансированной» [9].

В погоне за численным количеством прихожан уходит в забвение забота о состоянии уже тех, кто является частью паствы. Церковь настолько активно старается привлечь новых людей, что не в состоянии адекватно оценить то, что она готова предложить им. Печально, что некоторые служители оценивают таким образом как свой личный успех, так и «результативность» исполнения повеления Христа. Количество прихожан и количество церквей становится едва ли не христианским соревнованием. Маркетинговые технологии проникают в виде разнообразных программ: от детских и подростковых, молодежных и семейных до пожилых и одиноких. К служению привлекают лучших музыкантов и способных исполнителей, используются методы «ледоколов» и организовываются творческие вечера и т.д. Но есть нечто, что остается в стороне и является главным для человека – это провозглашение Божьей истины, а также качество ее донесения.

Цель данной статьи - акцентировать внимание на сути, значении и результативности библейской проповеди. Современное медиа пространство предоставляет огромное количество материалов христианского содержания. Однако доступ к видео и аудио проповедям на различных ресурсах не могут заменить живой и непосредственной проповеди в общине, которую посещает человек. Одной из проблем большинства современных церквей в Украине является не только качество проповеди в способах ее передачи, но также и качество ее содержания. Морализаторство, позерство и подражание христианским «авторитетам», самобичевание или самолюбование, угрозы или контроль и запугивание, - вот только некоторые факторы, что профанируют смысл библейской проповеди. В некоторых случаях проповедь превращается в «психологическое» оружие или заменяет терапию на приеме у врача. «Мотивирующие» послания с кафедры, направленные на поддержание личной самооценки, или для ободрения в профессиональном росте или развитии своего «потенциала, дарованного Богом» становятся не редкостью в церкви.

Определение «библейской» проповеди

В свете означенных тенденций, именно сейчас уместно задать вопрос: Что на самом деле является библейской проповедью и в чем ее важность? Как определить результативность библейского послания, возвещаемого людям?

Практически в каждой книге по гомилетике авторы дают свое определение проповеди. Большинство согласны с тем, что это – возвещение Божьего Слова и провозглашение Его воли, таким образом концентрируя внимание на источник, из которого оратор черпает истину. Другие определяют проповедь как – передачу определенной библейской концепции, подчеркивая экзегетическую способность проповедника в донесении послания до аудитории [11, с.16]. Третьи утверждают, что проповедь – это «…предназначенное Богом средство, с помощью которого Он достигает единства в общении с человеком»[2], акцентируя внимание на коммуникативную составляющую вести от Бога. В.С. Немцев, в своем пособии по гомилетике пишет следующем образом: «Проповедовать - это передавать истину и дух Писания словами призванного Богом человека другим людям с целью их спасения, приближения к Богу и принятия Бога, убеждения в истинах Слова Божьего и исполнения этих истин в жизни» [8]. В данном случае автор подчеркивает цель, с которой осуществляется деятельность проповедующего и суть проповеди.

Согласно Новому Завету, слово проповедовать имеет несколько значений, основное из которых передано греческим словом «керуссо» - провозглашать, возвещать. Оно встречается около 37 раз в Новом Завете. Как правило, когда в Новом Завете употребляется данное слово, контекст обычно указывает и на содержание послания (Матф.3:1, 2; 4:17 – покаяние, Д.А.28631, Матф.24:14 – Царство Божье, 2 Кор.4:5, Д.А.10:42 – Иисус Христос – Господь, 1Кор.15:14 – воскресение Христа и др.) Другое греческое слово, которое используется для передачи «доброй» вести, благовествования или евангелизации звучит как «евангелидзо» и используется более 100 раз. Здесь подчеркивается донесение до человека идеи спасения по Божьей благодати и призыв верить во Христа Иисуса. Следующее слово «дидаско» передает идею обучения, наставления с целью донесения истины до человека. Оно встречется более 160 раз. Так, в Евангелии от Луки 4:15-30 содержиться история с Иисусом в синагоге. В 15 стихе данной главы автор использует слово «дидаско», чтобы показать смысл действий и проповеди Христа. Когда Господь цитирует слова пророчества Ветхого Завета из книги Исайи «благовествовать нищим…, проповедовать пленным освобождение…, проповедовать лето Господне», - становиться очевидным, что новозаветные представления о содержании проповеди перекликаются с ветхозаветными: провозглашать действия Бога по спасению человека. Данное слово встречается и в Евангелие от Матфея 28:19-20 «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Таким образом, можно сделать вывод, что проповедь евангелия связана не только с возвещением Слова Божьего и Его воли, но также и обучением и наставлением КАК исполнять то, что Бог повелел. Не стоит этот аспект путать с обучением Божьим истинам, как процессу получения знаний или овладению информацией. Еще одно слово, который используется на страницах Нового Завета для передачи идеи проповедования – «мартуриа», что означает «подтверждать, свидетельствовать, удостоверять», связано с личным переживанием и опытом, передача истины из «первых рук» (Ин.1:7-8, 15:27, 18:37, Д.А. 26:22,Откр.1:2).

Последнее слово, необходимое для того, чтобы дать определение проповеди звучит как «паракалео» - убеждать, увещевать, наставлять или призывать. (2Тим.4:2, Тит.1:9, 2:6, Евр.3:13, 1Тим 4:13). Оно передает задачу, которую должен осуществить проповедник по отношению к слушающему. Это воздействие, которое оказывается на человека с целью принятия решения и изменения его прежнего отношения к проблеме или ситуации, исправление неверного мышления и поведения.

Из данных понятий возможно вывести определение «библейской» проповеди как: провозглашение Божьей истины с целью убедить или увещевать человека исполнять Слово Господа, наставив его каким образом это делать, свидетельствуя или удостоверяя личным опытом или Писанием. Библейская проповедь содержит «чистое, неповрежденное» Слово Бога, провозглашающее Его волю и заповеди для человека.

Важность проповеди

Проповедь, как средство влияния, внушения и убеждения плюс личного толкования, несет примесь человеческого вторжения. Слово от Бога под воздействием Духа Святого способно осуществлять действие, которое на себя часто берут ораторы. Единственное, чего необходимо остерегаться личности в процесс передачи слова от Господа, – не подменить Божье послание человеческим. Суггестивное воздействие проповедника на слушающих необходимо отличать от его личного внутреннего настроя и духовного состояния. Фред Крэддок пишет: «… молитва, исследования, изучения и размышления, на которых построена проповедь, имеют тенденцию облекать послание толстым слоем собственных ценностей, мыслей и чувств, порождая в проповеднике сильное убеждение в важности послания, и это делает изложение не таким, каким оно было, если бы послание для него ничего не значило»[10, с.13].Риск в библейском проповедовании и заключается в этом «толстом слое собственных ценностей, мыслей и чувств», которые оратор может выдать за директивную волю Бога.

Важность библейской проповеди, во- первых, заключается в том, что это наиболее результативный способ донесения истины о Боге и от Бога для человека. На протяжении всей истории человечества мы видим несколько исключительных способов, когда человек мог познать Бога лично через прямое обращение к нему Творца (Адам, Енох, Ной, Авраам, Иов, Мелхиседек, Моисей, Валаам). Однако это более исключения, чем правило. Бог дал Моисею заповеди и Слово, чтобы он передал его потомкам, и оно могло «руководить» народом, открывая личность Вечного и Его суверенную волю. Это и есть разница между общим и особым откровением Бога. Ломоносов сказал: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной Он показал Свое величество, а в другой Свою волю. Первая - видимый сей мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность Его зданий, признал Божественное всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая книга Священное Писание...» [7]. Из общего откровения невозможно постичь волю Бога так, как она открывается в Библии. Творец оставил людям написанное слово, чтобы посредством его раскрыть Себя, истину о сотворенном мире и о человеке. В противном случае, человечество не могло бы постигнуть пути к Тому, Кого покинуло и осознать своего падения. Апостол Павел говорит: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать {Того,} в Кого не уверовали? как веровать {в Того,} о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?» (Рим.10:13-14). Во –вторых, значение библейской проповеди состоит в том, что она позволяет узнать нам Бога: Его характер, намерения, волю. Послание с кафедры позволяет нам открыть ожидания Господа от своего творения и какие заслуги Христа вменены нам через веру. Необходимо провести разницу между личным чтением Библии (через которое также действует Бог) и ролью библейской проповеди. Фред Крэддок в своей книге «Проповедь» пишет: «Проповедь намеренно обращена к слушателям, следовательно, даже индикатив в ней подразумевает под собой императив. Подобным образом, «обращение» к слушателям, не содержащее веры – не проповедь, а пустой звук»[10,с.12]. Писание обладает силой и наделено авторитетом и властью Бога. Его нельзя проигнорировать как журнальную статью или заметку в газете. Хэддон Робинсон утверждает: «…в своем послании римскому собранию верующих Павел делает следующее признание: «…я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею» (Рим. 1:11–12). Павел понимал, что некоторые виды служения невозможны без тесного общения людей лицом к лицу. Чтение даже самого вдохновенного послания не может заменить проповеди. «…Я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме» (Рим. 1:15). Слово проповеди исполнено такой силы, какой записанное слово не обладает » [11,с.14].

Заповеди Бога, открытые в Его Слове, даны не просто как выбор. Они налагают на индивида ответственность за их исполнение или не исполнение. Человек не может откинуть в сторону Бога и Его волю просто по желанию. Как творение Творца он подотчетен Сотворившему его. За всякое свое решение личность несет ответ перед Создателем. Вопрос заключается только в том, когда этот момент наступит. В- третьих, ценность библейской проповеди заключается в том, что это –средство духовного роста и совершенствования возрожденного человека: «как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение...» (1Пет2:2); «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17).

Необходимо также помнить, что значение библейской проповеди заключается в последнем повелении Христа, оставленном апостолам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк.16:15). Проповедь – это миссионерское оружие всех времен. Однако и это оружие должно быть результативно.

Критерии результативности «библейской» проповеди

Под результативностью библейской проповеди в данной статье подразумевается влияние послания на слушающих, а не структура проповеди, ее тип или же ораторские способности проповедующего. Большинство пособий по гомилетике, оценивая значение послания с кафедры, указывают на то, как верно выбрать отрывок Писания, какие методы истолкования применить, как провести экзегетический анализ и риторически верно выстроить все части послания. В них можно найти рекомендации как использовать иллюстрации, какой вид вступления и заключения выбрать. Они открывают секреты владения голосом и вниманием аудитории. Все эти составляющие необходимо учитывать в построении проповеди. Однако, важнее этого само слово, способное принести перемены в жизнь тех, кто слушает. Иисус сказал: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин.6:63).

В данной статье раскрываются такие критерии результативности как покаяние, преобразование разума и изменение поведения в оставлении греха. Автор обращает внимание, что в данном случае результативность рассматривается с точки зрения перемен, происходящих у слушателя, а не подразумевает качественные способности оратора.

Покаяние – греческое слово «метанойя» связано не только с признанием Бога как своего Господа, когда человек в первый раз обращается к Нему. Слово «метанойя» состоит из двух частей – «мета» и «ноус». Приставка «мета» означает «против», «обратиться или повернуть в противоположном направлении». Слово «ноус» означает разум или ум человека, ту внутреннююю силу, которая движет им по жизни (цели, принципы, понятия и представления). Итак, в первую очередь покаяние – это изменение вгляда на жизнь, и уже во вторую – сожаление о содеянном. Чаще всего слово «покаяние» воспринимается именно во втором своем значении. На практике же, сожаление человека не всегда ведет к его изменению, что, безусловно, должно происходить при искреннем раскаянии.

Когда человек обращается первый раз к Богу и признает Его Господом, это еще не означает, что он кардинально переменил личные взгляды на жизнь, одномоментно поменял свои ценности и приоритеты. Это означает только то, что он в начале пути следования за Христом. В жизни человека еще есть много «твердынь» мирских представлений и ценностей, неправильных взаимоотношений, привычек и манер поведения и т.д. Они не меняются в один час. Проходят месяцы и годы пока верующему удается освободиться от ошибочных взглядов и позиций, изменить свое отношение и поведение с окружающими. Это явление называется процессом освящения. Оно возможно только тогда, когда греховные представления сменяются библейскими.

Покаяние (как изменение разума) – процесс сопровождающий всю жизнь возрожденного человека. В данном случае библейская проповедь является одним из важных факторов перемен сознания и поведения человека. Не всегда личное чтение Священного Писание может раскрыть верующему глубину его падения или заблуждения, - если он отвергает действие Святого Духа и упорствует в грехе. В Библии мы находим множество примеров, когда Бог обращается к своему народу посредством проповедников и пророков, призывая вернуться на Его пути. (Иер.6:16-17, Иез.18:30, Ис.31:6)

Весь смысл послания, которое возвещает проповедник, заключается в призыве служить Богу так, как Он заповедал. Писание раскрывает истинный смысл духовных вещей, которые вечны и непреходящи. Бесспорным является тот факт, что человек впитывает культуру, нравы и традиции, мировоззрение формирующей его среды. Приходя к Богу, индивиду сложно оставить за спиной весь «багаж», что стал неотъемлемой частью его составляющей сущности. Это выражается в понимании ценностей жизни, приоритетов, отношений к людям, реакции на происходящие события, основой целеполагания и достижения целей. Таким образом, «покаяние» как «перемена мыслей и ценностей» - неизменный процесс жизни возрожденного человека. Называя данные трансформации в богословии «освящением», в данной статье хотелось бы показать разницу между двумя вышеозначенными понятиями. Когда автор говорит о святости верующего, то понимает статус, который вменен ему благодаря жертве Иисуса Христа и личной вере в Него. (1Пет.2:9, Откр.22:11,1Фес.4:3-4). Если же мы говорим об освящении как процессе роста в святости, то первой его ступенью является покаяние – как изменение разума. Об этом неоднократно говорят строки Нового Завета: «…не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2), «…обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф.4:23-24), «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут» (Рим.6:6-8).

Покаяние как перемена мыслей - это стремление человека признать свои прежние ценности неверными в свете Писания и желание переменить их. Причем, если первый шаг - это осознание своего заблуждения и согласие с Божьим Словом, то второй – это преобразование разума. То есть сознательное решение повиноваться и делать выбор в соответствии с повелениями Господа. Причем первое и второе – не всегда на практике могут быть взаимосвязаны. Иногда человек признает ошибочность своих принципов или представлений, но не желает их менять, так как «обстоятельства жизни» сильнее его. Даже осознавая Божью волю и Его заповеди, признавая «законность» требований Слова к себе, человек не всегда желает следовать этому выбору и изменению привычек и поведения. Просчитывая личную «безопасность», к которой он привык, индивид не решается сделать первый шаг. Живя в материальном мире, люди часто забывают, что жизнь не ограничивается только восполнением физиологических потребностей. Есть нечто более ценное, вечное, что облечено в плоть – душа. Ее потребности преимущественнее, так как имеют обетование вечного существования. Именно на этом этапе необходимо преобразование разума, которое изменяет «картину» восприятия верующего.

Писание называет происходящее «преобразованием разума» и призывает уверовавших: «…и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2). Слово «преобразуйтесь» - греческое «метамарфомай» означает подвергаться превращению, преобразованию, изменяться внутренне. Пассивный залог предполагает «дать возможность Богу изменить себя». Таким образом, человек ответственен только за то, чтобы позволить Господу произвести те перемены, на которые способно «Слово Божье живо и действенно». Каким путем происходят перемены в мышлении личности? Первое – это обновление. Вместо старых ценностей этого мира и его представлений, необходимо позволить прийти в сознание новой истине: принять библейские ценности и Божьи стандарты как эталон отношения, поведения, состояния. Естественно, что этот процесс не произойдет за один или два дня. Покаяние – это только первый шаг в начале длинного пути. Но оно дает импульс к движению и определяет вектор направления личности. Бесспорно, что представления, в которых воспитывался и формировался человек будут вступать в противоречие с теми, что встретятся на страницах Священного Писания. В этом случае личное решение и индивидуальный выбор помогут сделать шаг вперед. Эта борьба позволяет оставлять старое и принимать новое, или же, потерпев поражение, остаться на том же месте. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам 4:23-24 «… обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Облечься в нового человека невозможно без того, чтобы не переменился разум. Проблемы в церкви начинаются именно с того, что возрожденные, но не обновленные люди желают получить все благословения и обетования Бога, не оставив своих греховных ценностей, представлений и намерений. Они обвиняют Творца в своих проблемах, ищут своего и остаются по сути «плотскими» и «младенцами», что отвергли Слово, от которого могли «возрасти во спасение».

Вторым фактором перемен, устанавленным Писанием является вера: «…но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших» (Евр.4:2). Важным аспектом в преобразовании нашего разума играет вера в силу Божьих слов. Бог обращается в Ветхом Завете к человеку: «…слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис.55:11). Изменение нашего ума не связано с тем, как часто мы читаем Писание – оно зависит от того КАК мы его читаем и КАК мы верим в то, что читаем. По сути это означает степень нашего доверия Богу: Его природе, Его слову, Его действиям. Именно вера помогает справиться тогда, когда антагонизм старого мировоззрения и библейской истины силен. Это похоже на шаг в пропасть, которую видит человек, но не зрит руки, которую готов подставить Бог. Он следует вперед не потому, что видит страховку, а потому что доверяет тому, что сказал Господь и истине, которая является непреходящей.

Библия обращается к людям не только с тем, чтобы они уверовали в Него, но призывает к изменениям. Как уже было написано выше, личности необходимо обновиться разумом, чтобы облечься в «нового человека». Однако, облечение в новое связано с совлечением старого образа жизни – отказа от прежнего обычного поведения. Ефесянам 4:28 написано: «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Перестать воровать не означает измениться. Если индивид не превозобладает над дурной привычкой и не заменит греховное на новое, - перемен не произойдет. Чтобы перестать воровать надо работать. Вор крал и заботился только о том, как отнять и подумать о себе. Писание же призывает оставить неправедный образ поведения и измениться: работать, чтобы восполнять свои нужны и потребности тех, кто нуждается. Таким образом, перемена сознания направляет нас к принятию правильного решения и действия, изменяя наше отношение и чувствования. Следующие слова подтверждают эту идею: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». (Еф. 4:29) Достаточно сложно перестать говорить «гнилые» слова: осуждение, злословие, критика, скабрезные шутки и насмешки, слова – паразиты и нецензурные выражения прочно вошли в личную и общественную жизнь. Зачастую это отражает саму натуру человека: его нрав и характер, склонности и греховные привычки. Чтобы измениться, необходимо переменить свой разум и отношение к людям. Необходимо по-иному взглянуть на достоинство окружающих и свою честь. Их достоинство не сопряжено с тем, чего они достигли или заслужили. Человеческое достоинство в том, что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Этого уже довольно, чтобы относиться милосердно и сострадательно к своему ближнему. Доброе слово способно принести перемены в наше настроение, в желании достигнуть цели, в поведение и принятия решения. Слова поддержки и утешения созидают мир и приносят устройство. Они успокаивают сердце и даруют прощение. Библия направляет нас к тому, чтобы мы изменили свое поведение, благодаря обновленному мышлению. Еще раз хочется подчеркнуть – изменение поведения, облечение в нового человека невозможно без обновления и преобразования разума. Большинство проблем современных церквей связано с тем, что паству призывают к перемене поведения, но игнорируют обновление ее разума. К общине предъявляются такие требования по факту, которых не обновленный разум не может выполнить и таким образом порождается лицемерие и рост «тайных грехов».

Выводы

Подводя итог, можно сказать, что библейская проповедь апостолов была результативна, так как через нее люди каялись и обращались к Богу (Деян.2:14-43; 3:12-4.), они оставляли свои прежние дела (Деян.19:19) и изменяли поведение (Деян.4:34-35). Прекрасно, когда на кафедру церкви поднимаются образованные проповедники, ведомые Духом Божьим, исполненные мудростью и знанием Слова Божьего. Еще прекраснее, когда из церкви выходят люди, покаявшиеся в своих грехах, принявшие Божьи ценности и ориентиры и изменяющие свое поведение, и отношение к окружающим. Истинное преобразование – это внутренние трансформации, ведущие к внешним переменам. В этом и заключается сила библейской проповеди, ее важность и результативность.

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