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13.11.2015 1 377

Хоружий - Лекции по исихазму

Author: brat Dorian
Хоружий - Основания православно-аскетической антропологии
Видео - Лекции С.С. Хоружего по православно-аскетической антропологии и исихазму

 

С.С. Хоружий - Основания православно-аскетической антропологии

 
План курса (10 лекций)
 
Введение: Антропология аскезы в контексте православного учения о человеке
I. Догматико-богословские предпосылки аскетической антропологии
  • Триадология: концепция Личности-Ипостаси, или «теоцентрическая персонологическая парадигма»
  • Христология: онтологические предпосылки связи человека и Личности
  • Богословие энергий и концепция обожения
II. Общие структуры и свойства исихастской практики
  • «Райская Лествица» как иерархия антропологических энергоформ
  • Органон исихастского опыта
  • Диада «духовная практика» – «духовная традиция»: аскетическое сообщество как «мета-биологическая популяция»
III. Антропология начальных ступеней Лествицы
  • Духовные Врата: Обращение – метанойя – покаяние
  • Невидимая брань
IV. Антропология центральных ступеней Лествицы
  • Исихия как экватор Пути Подвига
  • Сведение Ума в Сердце
  • Онтодвижитель: диада Внимание – Молитва. Исихастская непрестанная молитва (Умное Делание)
  • Трезвение и интенциональность. Исихастские техники внимания в сопоставлении с родственными им
V. Антропология высших ступеней Лествицы
  • Синергия как парадигма размыкания человека
  • Синергетическая генерация иерархии антропологических энергоформ
  • Феномен Умных чувств. Свет Фаворский и созерцание в неоплатонизме
  • Претворение времени в исихастском опыте
VI. Дополнительные темы
  • Исихастская этика: формации Ухода и Возврата
  • Визуальный опыт и исихастская практика: выяснение отношений
  • Антропология Достоевского и исихастская антропология: родство и различие

 

Антропология Дух. Практик. Традиция Исихазма. Ч. 1

 

Антропология Дух. Практик. Традиция Исихазма. Ч. 2

 

Далее видео-лекции смотрите на канале

 

 

Categories: СТАТЬИ ЭССЕ Видео на Эсхатосе Теология Религиоведение - статьи Философия - статьи
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