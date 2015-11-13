Хоружий - Лекции по исихазму

Видео - Лекции С.С. Хоружего по православно-аскетической антропологии и исихазму
С.С. Хоружий - Основания православно-аскетической антропологии
План курса (10 лекций)
Введение: Антропология аскезы в контексте православного учения о человеке
I. Догматико-богословские предпосылки аскетической антропологии
- Триадология: концепция Личности-Ипостаси, или «теоцентрическая персонологическая парадигма»
- Христология: онтологические предпосылки связи человека и Личности
- Богословие энергий и концепция обожения
II. Общие структуры и свойства исихастской практики
- «Райская Лествица» как иерархия антропологических энергоформ
- Органон исихастского опыта
- Диада «духовная практика» – «духовная традиция»: аскетическое сообщество как «мета-биологическая популяция»
III. Антропология начальных ступеней Лествицы
- Духовные Врата: Обращение – метанойя – покаяние
- Невидимая брань
IV. Антропология центральных ступеней Лествицы
- Исихия как экватор Пути Подвига
- Сведение Ума в Сердце
- Онтодвижитель: диада Внимание – Молитва. Исихастская непрестанная молитва (Умное Делание)
- Трезвение и интенциональность. Исихастские техники внимания в сопоставлении с родственными им
V. Антропология высших ступеней Лествицы
- Синергия как парадигма размыкания человека
- Синергетическая генерация иерархии антропологических энергоформ
- Феномен Умных чувств. Свет Фаворский и созерцание в неоплатонизме
- Претворение времени в исихастском опыте
VI. Дополнительные темы
- Исихастская этика: формации Ухода и Возврата
- Визуальный опыт и исихастская практика: выяснение отношений
- Антропология Достоевского и исихастская антропология: родство и различие
Антропология Дух. Практик. Традиция Исихазма. Ч. 1
Антропология Дух. Практик. Традиция Исихазма. Ч. 2
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