Дэвидс - Иаков и Павел - оправдание

Со времен реформации богословские учения Иакова и Павла рассматривались как прямо противополож­ные друг другу.

ИАКОВ И ПАВЕЛ R. H. Davids

Содержание Проблема Иакова и Павла Концепция дел у Иакова и Павла Концепция веры у Иакова и Павла Концепция оправдания у Иакова и Павла Выводы



Со времен реформации богословские учения Иакова и Павла рассматривались как прямо противополож­ные друг другу. В одном основное внимание уделялось концепции дел, во втором — концепции милости. Тем не менее изучение критических статей показывает, что эти два автора по-разному использовали одни и те же термины в отдельных текстах. В основном все современные ученые признают этот факт и считают, что Иаков был знаком только с искаженной версией учения Павла.

1. Проблема Иакова и Павла



Со времен Лютера концепция «оправдание только по вере, а не по делам» рассматривалась как центральная в учении Павла. В то же время в Иак 2:24 говорится: «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только». Это разногласие между двумя авторами еще более усложняется тем, что и Павел (Рим 4:3, 9, 22; Гал 3:6), и Иаков (Иак 2:23) ссылаются на историю об Аврааме и цитируют одни и те же слова из Книги Бытия 15:6 в защиту* своих, на первый взгляд, различ­ных, точек зрения. Не означает ли это то, что один автор знал другого и вел с ним хорошо продуманную полемику?



На данный вопрос существует четыре варианта от­вета. Согласно первому варианту следует отвергнуть гипотезу о том, что один из авторов знал другого, а все совпадения в их трудах считать случайными. Од­нако и Павел (Гал 1:19, 2:9) и Лука (Деян 15, 21:17-26) упоминают о том, что Иаков и Павел встречались, по крайней мере, два раза, и во время этих встреч должны были обсуждаться упомянутые вопросы в контексте евангелия. По версии Павла, у него была короткая встреча с Иаковом три года спустя после его Обра­щения (Гал 1:19), однако его первая содержательная беседа произошла только «через четырнадцать лет»(Гал 2:9).

Тогда Иаков и его последователи полностью поддержали Павлово евангелие, при этом признавая то, что их сферы и способы ведения миссионерской деятельности различны. В Послании к Галатам 2:12 Павел еще раз упоминает об Иакове, однако из его слов неясно, действительно ли Иаков посылал своих людей, чтобы уличить Петра, в том, что тот ел вместе с языч­никами, а когда они пришли, Петр стал «стал таиться и устраняться». В данном случае позиция Иакова не совсем ясна.

В трудах Луки Иаков предстает как глава Иерусалимской церкви и опытный посредник. В обоих эпизодах он достигает modus vivendi, благодаря которому более строгие иудеохристиане могли находиться в лоне одной церкви с христианами языческого происхожде­ния, при этом убеждения обеих групп не ущемлялись. Ученые и по сей день не достигли соглашения, как сочетать два этих варианта изложения.



Второй вариант ответа состоит в том, что Павел корректирует учение Иакова или попросту искажает его. Этот вариант возможен при условии наличия иудеохристианского контекста в писаниях Иакова. Немногие ученые считали, что в трудах Иакова при­сутствует именно такой контекст, и совсем немногие (из наиболее значительных трудов см. F. Spitta, 1986) полагали, что контекст его писаний — иудейский. Однако нет очевидных свидельств того, что иудеи или иудео-христиане обсуждали вопросы веры и дел, используя терминологию, характерную для Иакова.

Более того, по мнению большинства исследователей, в нынешнем своем виде Послание Иакова предполагает существование Посланий Павла, ибо тема веры и дел в иудаизме не играет значимой роли; Павел же ввел ее в богословскую дискуссию, причем его понятийный аппарат пересекается с таковым в Послании Иакова. В конце концов, такой вариант ответа предполагает то, что Послание Иакова должно быть отнесено к более ранней дате, что невозможно, поскольку Павел должен был прочитать его до того, как писать свое послание к Галатам. В таком случае данный вариант ответа, скорее всего, не правилен.



Третий вариант ответа состоит в том, что Иаков полиостью отрицает точку зрения Павла, возможно, после прочтения Послания к Римлянам. Конечно, это предполагает то, что Послание Иакова должно было быть написано после 56 г. н.э., и, возможно, после 61 г. н.э. (год смерти Иакова), поскольку Послание к Римлянам еще должно было дойти до Иерусалима.

(Большинство ученых, поддерживающих данный ва­риант ответа в изначальной версии, выработанной поздними немецким комментаторами, либо в изме­ненной форме, автором которой является Пратшер, рассматривают Деяния Апостолов как хорошо про­думанную попытку примирить богословские учения Павла и Иакова и поэтому считают упоминания об относительном согласии между двумя авторами в гла­вах 15 и 21 Деяний Апостолов неисторичными).



Четвертый вариант ответа гласит, что Иаков создал ответ на искаженное учение Павла. Если учитывать дату написания Послания Иакова, то данный вариант пред­ставляется возможным. Самая ранняя дата — 40—50 гг. н.э., когда Павел начал проповедовать язычникам, а Иерусалимский Совет еще не состоялся (большинство ис­следователей, придерживающихся данной точки зрения, считают, что в главе 15 Деяний Апостолов описываются реальные исторические события).

Другая дата относится к промежутку между тем периодом, когда послания к Рим­лянам и, возможно, к Галатам были уже достаточно рас­пространены для того, чтобы появились их искаженные варианты (в частности, после 60 г. н.э.), и временем, когда собрание трудов Павла достигло автора Послания Иакова (по мнению некоторых ученых, в 96 г. н.э.). Дибелиус, Лоз и Хенгель поддерживали данную точку зрения.



Из четырех приведенных вариантов ответа пер­вый и третий маловероятны. С одной стороны, в богословских учениях Иакова и Павла слишком много совпадений для того, чтобы говорить об их случайности, с другой стороны, если Иаков читал либо Послание к Римлянам, либо Послание к Гала­там, то он, по-видимому, совершенно не понял идеи, изложенные в них. То же можно сказать и по поводу второго варианта ответа; другими словами, если Павел читал труды Иакова, он не понял смысл, заложенный в них автором. Возможно, он слышал устное иска­женное изложение Послания Иакова. Таким образом, четвертый вариант ответа представляется наиболее правдоподобным.



Таким образом, остается открытым вопрос, какая версия в рамках четвертого варианта ответа явля­ется наиболее вероятной: та, которая предполагает раннюю дату написания Послания Иакова, или та, которая более поздняя. Решение этого вопроса, возможно, даст ключ к пониманию взаимоосвязи двух лидеров. Возможно, дату можно определить на основании литературных и богословских фактов. Эта точка зрения поддерживается Хенгелем, который, будучи уверенным в наличии взаимосвязи между двумя учениями, считает что Послание Иакова не­обходимо датировать как «раннее» (60-66 гг. н.э. или 40-50 гг. н.э.).



Изучение трех ключевых концепций: дел, веры и оправдания у Иакова и Павла подтверждает правиль­ность четвертого варианта ответа.



2. Концепция дел у Иакова и Павла



И Иаков, и Павел используют греческое слово erga («дела»; см. Дела Закона). В Послании Иакова 2:14-26 автор, очевидно, говорит об определенных делах. Эти дела следующие: принесение Авраамом в жертву Исаака и гостеприимность Раав, оказанная соглядатаям. Что касается поступка Авраама, то, с точки зрения иудея, принесение в жертву Исаака является высшей точкой существования в послу­шании Богу и милосердии по отношению к другим (Быт 18; ЮсП7:17;19:8; Т. АЪг. издание А, 1.17; Tg. Ps-J. Быт 21:33; Abol R. Nat 7 и 32).

To, что Исаак в результате не был принесен в жертву, рассматривает­ся как признак праведности Авраама. Поступок Раав считается проявлением милосердия. Более того, вопрос о милосердии является отправной точкой полемики (Иак 2:14-17). Таким образом, по мнению Иакова, необходимо совершать праведные поступки (благотворительность, щедрость, справедливость, немногословность и т.д.).



Очевидно, что Павел не поддерживает идею «дел», однако под словом «дела» он подразумевает средства достижения праведности перед Богом и называет их «Дела закона». Это выражение встречается в Свитках Мертвого моря, но ни разу у Иакова. Слово «закон» (см. Закон) всегда присутствует, по крайней мере, в ближайшем контексте, когда Павел говорит о кон­цепции дел негативно. Что же представляют собой эти дела?

Здесь Павел принципиально говорит об обрезании, а также о соблюдении (иудейских) святых дней и (иудейских) правил питания. Другими словами, под словом «дела» Павел подразумевает не милосер­дие и другие праведные поступки, а соблюдение об­рядов по Закону Моисея, которые разделяют иудеев и язычников. Это подходит к контексту Павловых посланий, поскольку ему пришлось столкнуться с тем, что некоторые иудействующие настаивали на том, что для достижения спасения верующие языческого происхождения должны были до крещения принять иудаизм. Павел отвергает необходимость принятия иудаизма, однако принимает необходимость достиже­ния благочестивости.



Таким образом, между Иаковом и Павлом нет реального противоречия в отношении концепции дел. Притом то, что Павел всегда использует выра­жение «дела закона», а Иаков ни разу (фактически, отсутствие упоминаний о «делах закона» побудило Пратшера и Дибелиуса опровергнуть то, что Иаков был автором Послания), в таких эпизодах, как По­слание к Галатам 5:19-21, Павел перечисляет не­праведные поступки (совпадающие с теми, которые описаны у Иакова в Иак 3:14-16) и говорит: «Предва­ряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют». Также в таких эпизодах, как Послание к Римлянам 12:9-21 и По­слание к Галатам 5:22-23; 6:7-10, он приводит те же праведные поступки, что и Иаков. Павел никогда не отделял понятие праведности на практике от божественного спасения.



3. Концепция веры у Иакова и Павла



Иаков дает четкое определение того, что он под­разумевает под понятием «вера одна»: «Ты веруешь, что Бог един?» (Иак 2:19). Это — основной догмат иудаизма, по убеждению Иудеев, открытый Авраамом. Это — нерушимый закон, однако совершенно не пред­полагающий послушание Богу (Иак 2:18), поскольку рас­пространяется и на бесов. Далее у Иакова появляется другое определение веры. Концепция веры, о которой говорится в Иак 1:6 и 2:1, подразумевает под собой личное отношение, включающее доверие и послушание;

и, напротив, вера в Иак 2:14-26 — это убеждение, не предполагающее действия.



У Павла определение веры можно выделить в Послании к Римлянам 10:9-10. Вера заключается в признании факта воскресения Иисуса Христа и ис­поведовании Иисуса Господом. Это схоже с довери­тельным типом веры, о которой Иаков говорит в 1 главе. В Послании к Галатам 5:6 Павел продолжает утверждать, что во Христе важно не соблюдение иу­дейских ритуалов (обрезание), но «вера, действующая любовью».

Это сочетание вера-любовь не случайно, оно регулярно повторяется у Павла (например, 1 Кор 13:13, 1 Фес 1:3, 3:6). Таким образом, для Павла вера — это признание Иисуса Господом, выражающаяся в жизни по любви. Если любви нет (как в случае с «деяниями плоти» и «неправедностью»), то человек не сможет войти в Царство Божье (1 Кор 6:9-10, см. Царство Божье).



Определив разницу расстановки акцентов у Павла и Иакова, можно понять, почему эти два автора по-разному используют пример с Авраамом. Для Павла ключевым моментом является то, что Авраам был провозглашен праведником еще до введения обряда обрезания (Быт 15:6, 17:9-14). Поскольку в данном случае рассматривается проблема обрядового закона, Павел не упоминает о событиях, предшествующих тем, которые описываются главе 15 Книги Бытия, а именно — о проявлении Авраамом послушания, когда он оставил свой дом.

Этот обусловлено тем, что Павел в данном случае рассматривает собственно понятие веры. Для Иакова ключевым моментом является то, что провозглашение праведности в Книге Бытия 22:12 («теперь я вижу, что ты боишься Бога») показывает, что вера, о которой говорится в стихе 15:6 Книги Бытия, — обусловлена не просто действием закона, это — доверие, которое необходимо для достижения праведности, «вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства» (Иак 2:22). Для Иакова важно, что дела предшествуют итоговому провоз­глашению праведности; при этом он ни разу не упо­минает об иудейском ритуале.

Другими словами, оба автора рассматривают повествование об Аврааме под различным углом зрения и расставляют различные акценты, а в конечном итоге делают скорее созвуч­ные, чем противоположные выводы. Павел делает акцент на том, что обряд отражает веру, но не до­полняет ее; кроме того, как это видно из Гал 5:19-21, он ставит под сомнение истинность «веры», которая не подтверждается праведными делами. Кроме того, как и отмечалось выше, он не комментирует вопрос о важности проведения иудейского ритуала (возможно, это обусловлено тем, что в его общине этот вопрос не был актуален). И Иаков, и Павел считают, что вера предусматривает элемент послушания.



Вероятно, Иаков делает больше, чем фактически защищает учение Павла, корректируя искаженный вариант Павловой доктрины милости, по которой от­рицается необходимость совершения дел (или того, что Павел назовет плодами Духа). Разумеется, это возможно, хотя, например, Ройман (Reumann, 157) на­зывает данную точку зрения спекулятивной. Мы точно знаем, что Иаков был знаком с какими-то христианами паулинистстсой традиции, которые отвергали роль дел, и потому им не хватало Павловой взвешенности. Что Иаков знал о них и насколько сознательно он старался восстановить доброе имя Павла в его общине, можно только предполагать.





4. Концепция оправдания у Иакова и Павла

Возможно, самой сложной из трех концепций, ис­пользуемых Иаковом и Павлом, является группа слов греческого происхождения, включающая dikaiosyne («праведность»), dikaiosis («оправдание») и dikaiod («про­возглашать праведность» или «оправдывать»). В LXX эти термины, как правило, использовались в значениях «проявленная праведность» (в частности, та, которую человек заслуживает своими поступками) или «провоз­глашение проявленной праведности» (например, Быт 38:26; Исх 23:7; Втор 25:1).

Павел также может употре­блять эти термины в таком значении (например, Рим 2:13), Иаков же делает это постоянно (однако никогда не употребляет dikaidsis, встречающееся в LXX только в Лев 24:22). С другой стороны, Павел часто говорит о том, что Бог сделал грешника праведником (оправдав грешника, Рим 5:17), или о праведности, обретенной благодаря тому, что Христос передал свою праведность грешнику (Рим 5:17), или о праведности как итоговом состоянии (оправдание, Рим 4:25; 5:18, см. Оправдание, Праведность).



К сожалению, Павлово понимание этих терминов (знание которого Иаков не показывает) доминировало в протестантстве со времен Реформации и в результате неточностей, допущенных при переводе, зачастую при­писывалось Иакову (так, например, делают KJV, RSV и NIV в Иак 2, где, например, слово «оправданные» лучше переводить как «признанные праведными» для того, чтобы избежать подтекст, используемый Павлом).

Это приводит к искусственно созданному противоречию между учениями Павла и Иакова. Иаков задается вопро­сом, как Бог определил праведность Авраама, когда ска­зал: «Теперь я вижу, что ты боишься Бога» в Быт 22:12, и как читатель может понять, что вера, описываемая в Быт 15:6, была проявлением доверия Богу (или верой), сделавшего Авраама праведником. Ответ же заключа­ется в том, что праведность Авраама определяется по его поступкам.

И любое провозглашение праведности или вера, не будучи подтвержденными делами, не име­ют смысла. с другой стороны, Павел отмечает, что и иудеи, и язычники равны перед оправдательным судом Бога, таким образом, вопрос, задаваемый им, не в том, как человек может показать, что его вера — истинна, но как Бог может сделать неправедное праведным? Ответ же заключается в следующем: Бог делает это не через культовый обряд (обрезание и проч.), но через доверие (или веру) в Иисуса Христа. Таким образом, оба автора используют термин по-разному, поскольку говорят о разных проблемах.



Естественно, это обусловлено тем, что концепция «оправдания» занимает различное место в их богослов­ских учениях. Для Павла она является центральной; для Иакова - это всего лишь один из множества рассматри­ваемых им вопросов, и, следовательно, не основной.



5. Выводы



Таким образом, очевидно, что Павел и Иаков вели свою деятельность в двух разных мирах. В мире Иа­кова вопрос о проведении иудейского обряда даже не возникал (возможно, из-за того, что в его церкви все были иудеями), однако одной из центральных проблем была этика, а именно: можно ли называть человека праведным перед Богом только по его убеждениям (в частности, принятию правильных символов веры и признанию Иисуса Господом), если он игнорирует необходимость послушания и, особенно, милосердия. Пример Авраама и Раав показывает, что спасительная вера проявляется в делах людей, этим они отличаются от бесов.

С другой стороны, Павел затрагивает вопрос о единстве иудеев и язычников внутри церкви и гово­рит, что язычнику не обязательно становиться иудеем для того чтобы войти в Царство Божье. Признание Иисуса Господом (и послушание, которое вытекает из этого признания) необходимо для спасения; обряды, проводимые иудеями, не обязательны для язычников (но и не запрещены для иудеев). На вопрос о том, возможно ли войти в Царство Божье, живя во грехе, Павел дает категоричный отрицательный ответ (1 Кор 6:9, Гал 5:19-21), в этом соглашаясь с Иаковом (Иак 2:14, 17, 26).



Павел сам осознает, что иногда его слова понима­лись неправильно. Некоторые ложно истолковывали его отрицание необходимости законного обряда для спасения. И полагали, что по его мнению этические вопросы не имели связи со спасением (Рим 3:8; 6:1; 1 Кор 6:12). Павел отвергал такое толкование своих тру­дов. Нельзя определенно сказать, оспаривал ли Иаков концепцию веры-без-дел, свойственную для иудаизма (что позже явилось причиной нападок со стороны раввинов) или искаженное учение Павла (которое отвергал сам Павел), поскольку оба варианта имеют вполне реальное обоснование. Однако, скорее всего, последний наиболее вероятен.

Очевидно, что Иаков оспаривал не истинные идеи Павла, а сам Павел был согласен с тем, что написал Иаков. При этом Павел ис­пользует термины, не встречающиеся у Иакова, такие как «дела» и «оправдать».



Если Иаков полемизирует с искаженным Павловым учением, то, возможно, поучение в Послании Иакова 2:14-26 было написано до встречи Иакова и Павла, поскольку, скорее всего, если бы они обсудили еванге­лие вместе, Иаков цитировал бы слова самого Павла для опровержения любых попыток приписать Павлу авторство искаженного учения, с которым был не со­гласен Иаков. Это было бы так, если Иаков пытался бы восстановить доброе имя Павла.



Следовательно, скорее всего, утверждение Хенгеля о том, что большинство утверждений Послания Иакова направлены на опровержение учения Павла, — непра­вильно. Во-первых, в Послании по большей части отсут­ствуют специфические термины, используемые Павлом. Во-вторых, изначально Послание представляло собой отдельные высказывания и поучения, которые навряд ли были посвящены одной теме. Теория Хенгеля воз­можна только в одном контексте (Иак 2:14-26), однако ее пытаются применить и к вопросам, затрагиваемым в других частях Послания. Эта теория была опровергнута Ройманом, который справедливо утверждал, что Иаков, скорее, не оспаривал учение Павла, а защищал его.



Проблема Иакова-Павла частично возникла из-за нашего неправильного понимания трудов Павла (из-за того, что Лютер поднимал вопрос о том, как можно заслужить спасение через епитимью и праведные по­ступки, а не через иудейский ритуал, и его мнение стало главенствующим при трактовке учения Павла) и отчасти от того, что в Послании Иакова пытались найти опровержение Павлового учения. На самом деле, оба автора говорили о важности праведных по­ступков в христианской жизни.