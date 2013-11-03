Иисус глазами Бога

У Бога был замысел. У Бога был план. План Спасения. Он создал мир и человека. И человек принял своё решение. И ушёл из дому. Но Бог, предвидя это, пожелал вернуть домой своё творение по любви к нам. Для этой цели Бог-Отец избирает Бога-Сына быть Спасителем, где Бог-Святой Дух так же будет играть свою роль в плане спасения. Еф. 1 глава; 1 Пет. 1:18-20; Лк. 15:11-32; Ин. 3:16.

И “4 … когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного], Который родился от жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.” Гал. 4:4-5. То есть “6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.” Флп. 2:6-8. И ещё “14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.” Ин. 1:14. Другими словами Иисус стал Богочеловеком. В Иисусе было два совершенных естества - истинное Божеское и истинное человеческое – и эти два естества соединены в Нём ипостасно, то есть составляли одно Лицо. И когда Иисус родился ангел возвестил пастухам: “11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь.” Лк. 2:11. И вочеловечившись, Иисус знал о Себе, что Он и человек и Бог со своей миссией. “27 Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.” Мф. 11:27 (аналогичный стих Лк.10:22). “6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 7 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.” Ин. 14:6-7. “25 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. 26 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. 27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец — одно.” Ин.10:25-30. “39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. 40 Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь. 41 Не принимаю славы от человеков, 42 но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. 43 Я пришёл во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придёт во имя своё, его примете.” Ин. 5:39-43. Более того Иоанн прямо написал: “30 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. 31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.” Ин. 20:30-31.

Итак, Иисус пришёл дабы:

1. Прожить безгрешную жизнь обычного человека, потому что спасать приходилось человека (Евр. 2:16-18; 4:15).

2. Осуществить общественное служение:

А. Иисус должен был избрать Себе учеников, которые засвидетельствуют о Нём всему миру.

Б. Иисус проповедовал как пророк, провозглашая волю Отца Своего (Лк. 24:19).

В. Иисус провозгласил приход своего Царства.

3. Принести Себя в жертву за грехи человечества, исполнив роль нашего Первосвященника (Всё Послание к Евреям и особенно 9 и 10 главы). Иисус сам говорил о том, что Ему предстоит быть отвергнутым, убитым, а после воскреснуть из мёртвых. И об этом свидетельствовали пророчества Ветхого Завета. Лк.9:22; 24:5-7, 44-49; Мк. 8:31, 9:31; Мф. 16:21; 17:22-23.

Итак. Библейское повествование, прежде всего, поучительно темой грехопадения и планом его преодоления посредством Христа. Что мы видим по структуре в целом. Первые главы Бытья описывают в жатой форме сотворение, грехопадение, потоп, вавилонское столпотворение. А далее мы видим подробное изложение темы осуществления плана спасения через Авраама и его потомков евреев. Затем мы видим кульминацию событий - это Иисус Христос и его ученики, которые были посланы по всему миру, чтобы засвидетельствовать о Нём.

Все четыре Евангелия посвящены теме первого пришествия Иисуса Христа и Его миссии искупительной жертвы за грехи человечества. При чтении Евангелий необходимо обратить внимание на то, что это не биография Иисуса Христа. Это именно повествование Благой вести об Иисусе Христе. По своей структуре Евангелия сосредотачивают всё внимание на последней недели жизни Иисуса:

1. Мф. детство гл. 1-2; общественно служение 3,5 года гл. 3-20; последняя неделя гл. 21-28;

2. Мк. общественное служение 3,5 года гл. 1-10; последняя неделя гл. 11-14;

3. Лк. детство гл. 1-2; общественное служение 3,5 года гл. 3-18; последняя неделя 19-24;

4. Ин. общественное служение 3,5 года 1-11; последняя неделя гл. 12-21.

При этом каждое Евангелие имеет свою специфику:

1. В Евангелие от Матфея речь идёт о Христе как о Мессии, потомке Авраама и царя Давида, в котором исполнились все пророчества и обетования.

2. Евангелие от Марка представляет Иисуса в роли Слуги, посланного на землю. И одновременно этот Слуга был Сыном Божьим.

3. А Евангелие от Луки представляет Иисуса Сыном Человеческим, посланным Богом ко всем людям. Бог любит людей, поэтому Он послал спасение во Христе всему человечеству.

4. Евангелие от Иоанна повествует нам об Иисусе как о Сыне Небесного Отца, являющейся Жизнью и дающий жизнь всем верующим в Него.

Таким разносторонним образом авторы Евангелий рассказывают нам об одних и тех же событиях, связанных с Христом. Тем самым Евангелия не противоречат друг другу, а наоборот взаимодополняют друг друга, делая повествование более обстоятельным. Другими словами Иисус был Богом, Который принял образ и подобие человека и был покорен как Слуга в исполнение миссии обещанного Спасителя.

В книги Деяния Апостолов мы видим, что центральной темой проповедей Апостолов был распятый и воскресший Иисус Христос:

Первая проповедь Апостола Петра (2:14-40);

Вторая проповедь Апостола Петра (3:12-26);

Речь Стефана перед синедрионом (7:1-53);

Проповедь Апостола Петра Корнилию и его дому (10:34-48);

Проповедь Апостола Павла в Афинах (17:21-31).

И так же важно понимать, что если воспринимать Библию Словом Божьим, то мы увидим Божий замысел. А если воспринимать Библию просто как историческую книгу, то будут видны лишь чаяния людей.